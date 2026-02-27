Новини
Свят »
Белгия »
ЕС ще прилага временно търговското споразумение с Меркосур

ЕС ще прилага временно търговското споразумение с Меркосур

27 Февруари, 2026 12:59 678 17

  • европейски съюз-
  • споразумение-
  • меркосур-
  • търговско споразумение-
  • ес-
  • урсула фон дер лaйен

Договорът влиза в действие преди окончателното произнасяне на Съда на ЕС и пълната ратификация

ЕС ще прилага временно търговското споразумение с Меркосур - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и държавите от Меркосур ще започне да се прилага временно, въпреки че предстои правна проверка от Съда на Европейския съюз. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от ДПА, предава БТА.

По думите ѝ временният режим ще даде възможност на страните да започнат да извличат икономически ползи от договореността, докато продължават процедурите по окончателна ратификация и съдебно разглеждане. Решението на Комисията идва, след като Уругвай и Аржентина ратифицираха споразумението, с което беше отворен пътят за временното му прилагане.

„Казах го и преди – когато те са готови, ние сме готови“, подчерта фон дер Лайен. Тя допълни, че Бразилия и Парагвай все още не са приключили процеса на ратификация, но се очаква това да стане скоро.

Временният механизъм ще позволи на компаниите в ЕС, Уругвай и Аржентина да се възползват от новите митнически условия и други търговски облекчения още преди договорът официално да влезе в сила.

Търговската сделка, договаряна повече от 20 години, обаче продължава да среща съпротива в някои държави членки на ЕС. Най-сериозни са опасенията в земеделския сектор, където се изразяват притеснения от нелоялна конкуренция. Дебатите включват и въпроси, свързани с екологичните стандарти, защитата на потребителите, хуманното отношение към животните и потенциалното въздействие върху европейските производители.

Споразумението беше подписано през януари в Парагвай след повече от 25 години преговори и има за цел да премахне митата и други бариери пред търговията, както и да засили обмена на стоки и услуги между двата региона. През същия месец Европейския парламент реши с малко мнозинство договорът да бъде подложен на преглед от Съда на ЕС преди окончателното гласуване, което доведе до забавяне на пълното му влизане в сила.

В приетото предложение се отправят критики, че споразумението е структурирано по начин, който изисква одобрение само от Европейския парламент, без задължителна ратификация от националните парламенти на държавите членки. Посочва се и механизмът, позволяващ на страните от Меркосур да изискват компенсаторни мерки и финансови обезщетения.

Очаква се Съдът на ЕС да се произнесе по въпроси, свързани с правната рамка и компетенциите на съюза при прилагането на подобни международни търговски споразумения.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да питам

    1 24 Отговор
    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    Коментиран от #8, #14

    13:01 27.02.2026

  • 2 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    26 0 Отговор
    Изглежда, че Mърсула фон дер Корупционен е твърдо решена да унищожи остатъците от земеделие и животновъдство в райха.

    Коментиран от #15

    13:03 27.02.2026

  • 3 В Европейския съюз всичко

    19 0 Отговор
    е временно. Плановете са една крачка напред а после две назад защото не сме го обмислили. Разцеплението личи във всички посоки и само едно ядро което получава много пари под масата от всички партии държи съюза но това е добре и се вижда ясно каква е посоката. А затова че никой не се съобразява с обединена Европа защото е слаба и управлявана от умни в кавички е ясно на всички как приемат точно тези ръководители в съединените щати и Китай.

    13:05 27.02.2026

  • 4 Пич

    22 0 Отговор
    Тъпа та и лесно - ухилила се като тиква, все едно знае какво прави !!!

    13:05 27.02.2026

  • 5 НА УРСУЛА

    16 0 Отговор
    Демокрацията и пречи.

    13:05 27.02.2026

  • 6 за да няма протести и недоволство

    15 0 Отговор
    малко по малко докато ви сготвят без да се усетите.

    13:05 27.02.2026

  • 7 ЕВРОАМЕБА

    16 1 Отговор
    Ама какво стона с върховенството на закона и европейските ценности.

    13:07 27.02.2026

  • 8 Вярно е

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "да питам":

    Раздава орехчета наляво и надясно и това никак не се харесва на определена група от хора защото губят.
    А това което най-много ги притеснява че руските се движат само на запад.

    Коментиран от #13

    13:12 27.02.2026

  • 9 Боко

    16 0 Отговор
    ДЪРТА КРАДЛИВАпАЧАВРА🤮💩🤮💩🤮време ти е за 🪦

    13:15 27.02.2026

  • 10 Меркос

    13 0 Отговор
    ЕС ще прилага споразумението временно!! Но корабите за БГ-то са тръгнали преди то дори да е подписано. Няма друго, такова алчно и безнаказано действащо животно, като българското, а също така и такова преживящо стадо пред кланица. Позорно популация.

    13:17 27.02.2026

  • 11 000

    9 0 Отговор
    Европейската рая трябва да не спира стригана ниско.

    13:22 27.02.2026

  • 12 Жбръц

    3 3 Отговор
    А лично мен ме кефи,че ще има внос от там.Нашите зърнени барони,вече започнаха да вият.Слънчогледа бил ГМО,ползвали забранени пестициди.Пада цената на слънчогледа, там ги сърби и боли.Досега хем изнася,хем тук държи монопол на цените.От там преработващите предприятия за олио и смески за преживните,скача нагоре,като краен продукт.Сега ще получават по евтина суровина - по евтино олио.Паднала цената със 10% след информацията за първи кораб със слънчоглед.Ами само да лапкат,не става.Хем милиони от субсидии,хем продава на най- високата,борсова цена ,на вътрешен пазар.Това трябва да се случи и със хлебна пшеница,месо, телешко,свинско. А не,целият ни пазар да се диктува от местни монополисти и вносители на едро.

    13:24 27.02.2026

  • 13 Руснаците

    0 3 Отговор

    До коментар #8 от "Вярно е":

    в това им е проблема, че на никъде не се движат. Стоят си още в 19 век и не са мръднали от кота 0.

    Коментиран от #17

    13:49 27.02.2026

  • 14 Вярно е лама ,

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "да питам":

    тичай да си купиш разширител Орешник , ама е с рубли -))

    13:52 27.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ЕСССР

    1 0 Отговор
    Другарката Урсула се опитва елементарно да изиграе европролетариата!

    14:00 27.02.2026

  • 17 Един от стадото

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Руснаците":

    Беееее вервамеееее

    14:00 27.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания