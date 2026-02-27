ЕС ще прилага временно търговското споразумение с Меркосур

Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и държавите от Меркосур ще започне да се прилага временно, въпреки че предстои правна проверка от Съда на Европейския съюз. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от ДПА, предава БТА.

По думите ѝ временният режим ще даде възможност на страните да започнат да извличат икономически ползи от договореността, докато продължават процедурите по окончателна ратификация и съдебно разглеждане. Решението на Комисията идва, след като Уругвай и Аржентина ратифицираха споразумението, с което беше отворен пътят за временното му прилагане.

„Казах го и преди – когато те са готови, ние сме готови“, подчерта фон дер Лайен. Тя допълни, че Бразилия и Парагвай все още не са приключили процеса на ратификация, но се очаква това да стане скоро.

Временният механизъм ще позволи на компаниите в ЕС, Уругвай и Аржентина да се възползват от новите митнически условия и други търговски облекчения още преди договорът официално да влезе в сила.

Търговската сделка, договаряна повече от 20 години, обаче продължава да среща съпротива в някои държави членки на ЕС. Най-сериозни са опасенията в земеделския сектор, където се изразяват притеснения от нелоялна конкуренция. Дебатите включват и въпроси, свързани с екологичните стандарти, защитата на потребителите, хуманното отношение към животните и потенциалното въздействие върху европейските производители.

Споразумението беше подписано през януари в Парагвай след повече от 25 години преговори и има за цел да премахне митата и други бариери пред търговията, както и да засили обмена на стоки и услуги между двата региона. През същия месец Европейския парламент реши с малко мнозинство договорът да бъде подложен на преглед от Съда на ЕС преди окончателното гласуване, което доведе до забавяне на пълното му влизане в сила.

В приетото предложение се отправят критики, че споразумението е структурирано по начин, който изисква одобрение само от Европейския парламент, без задължителна ратификация от националните парламенти на държавите членки. Посочва се и механизмът, позволяващ на страните от Меркосур да изискват компенсаторни мерки и финансови обезщетения.

Очаква се Съдът на ЕС да се произнесе по въпроси, свързани с правната рамка и компетенциите на съюза при прилагането на подобни международни търговски споразумения.