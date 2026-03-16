Доган няма да е кандидат-депутат, кои водят листите на АПС?

Доган няма да е кандидат-депутат, кои водят листите на АПС?

16 Март, 2026 18:14 652 4

"Истина е, че към момента социолозите ни подценяват, мислете за нас като за победители. Защото ви уверявам, че 4% не са никакъв проблем за преминаването, напротив - ние сме силно мобилизирани. Работим на територията на цялата страна.", коментира Явор Хайтов. Той води листата в лидерския 25-и район в София.

Доган няма да е кандидат-депутат, кои водят листите на АПС? - 1
Ани Ефремова

Почетният председател на "Алианс за права и свободи" Ахмед Доган няма да е кандидат-депутат, съобщиха за БНТ от партията. Алиансът регистрира днес голяма част от листите си за предстоящите избори.

Листата на "Алианс за права и свободи" в Кърджали повежда бившият депутат Ерол Мехмед. Съпредседателите на Алианса Севим Али и Танер Али водят по две листи - съответно в Разград и Бургас, и в Шумен, и Търговище. Ахмед Вранчев повежда листата в Благоевград. Депутатът Явор Хайтов оглавява листата на коалицията на "Алианс за права и свободи" със "Земеделския народен съюз" в лидерския 25-и район в София. Хайтов внесе документите за регистрация на коалицията днес със заявката, че ще прескочат бариерата за влизане в следващия парламент.

"Истина е, че към момента социолозите ни подценяват, мислете за нас като за победители. Защото ви уверявам, че 4% не са никакъв проблем за преминаването, напротив - ние сме силно мобилизирани. Работим на територията на цялата страна.", коментира пред БНТ Явор Хайтов.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТЕЗИ НЕФЕЛНИЦИ

    3 1 Отговор
    НА КВО СЕ НАДЯВАТ. МИНАЛО БЕШЕЛО.

    18:21 16.03.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    АХМЕД ДОГАН Е БОЛЕН ЧОВЕК
    ... ДАНО НЕ УМРЕ ОТ ЕСТЕСТВЕНИ ПРИЧИНИ :)

    18:21 16.03.2026

  • 3 какви листи редят

    1 1 Отговор
    родните ДОКАЗАНИ НЕМОЖАЧИ?

    18:22 16.03.2026

  • 4 Гласоподавател

    2 0 Отговор
    Философа който създаде Феномена

    18:26 16.03.2026

