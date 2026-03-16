Ето кои повика селекционерът на България за турнето в Индонезия

Ето кои повика селекционерът на България за турнето в Индонезия

16 Март, 2026 18:28 345 1

Международният приятелски турнир FIFA Series 2026 ще се проведе в края на март

Ето кои повика селекционерът на България за турнето в Индонезия - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Селекционерът на България Александър Димитров обяви пълния списък с играчи, на които ще разчита за предстоящите два мача от международния приятелски турнир FIFA Series 2026 в столицата на Индонезия – Джакарта. В първия си двубой на 27 март “трикольорите” ще се изправят срещу Соломоновите острови от 10:30 ч. българско време (15:30 ч. местно), а във втората среща на 30-и март съперник на родната селекция ще бъде Индонезия или Сейнт Китс и Невис.

Както вече самият Александър Димитров обяви, за Джакарта няма да пътуват някои от най-опитните играчи, а шанс за изява на международната сцена ще получат някои по-млади футболисти.

Ето и пълния списък с повикани състезатели:

Вратари:

Димитър Митов (Абърдийн), Даниел Наумов (Ботев Пд), Мартин Величков (Локомотив Сф)

Защитници:

Пeтко Христов (Специя), Кристиан Димитров (Левски), Алекс Петков (Кифисия), Емил Ценов (Оренбург), Росен Божинов (Пиза), Мартин Георгиев (АЕК Атина), Иван Турицов (ЦСКА София), Християн Петров (Хееренвеен), Димитър Велковски (Арда)

Полузащитници:

Илия Груев (Лийдс), Андриан Краев (Апоел Тел Авив), Филип Кръстев (Гьозтепе), Кристиян Стоянов (Славия), Никола Илиев (Ботев Пд), Доминик Янков (Локомотив Сф), Берк Бейхан (Черно море)

Нападатели:

Марин Петков (Ал-Таавон), Владимир Николов (Корона), Тонислав Йорданов (Кишварда), Здравко Димитров (Амедспор), Лукас Петков (Елверсберг), Кристиян Балов (Славия), Мартин Минчев (Краковия), Георги Русев (ЦСКА 1948)


Подобни новини


