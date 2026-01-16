Нобеловият гамбит на Мачадо е впечатляващ опит да си върне благоразположението на Тръмп

Събитията около стремежа на президента на САЩ Доналд Тръмп да получи Нобелова награда, наред със снощната му среща с Нобеловата лауреатка за мир за 2025 г. Мария Корина Мачадо, са във фокуса на световните медии, пише БТА.

Тръмп "получи" Нобелова награда от лидерката на венецуелската опозиция, отбелязва британският в. "Телеграф". Той има намерение да задържи медала и нарече подаръка на Мачадо "прекрасен жест на взаимно уважение". Тя от своя страна се опитва да го омае и да го привлече на своя страна, посочва изданието.

Американският президент никога не е крил желанието си да бъде удостоен с престижното отличие, получено от няколко американски президенти, включително Барак Обама. Мачадо, от своя страна, заяви, че му е връчила наградата "като признание за уникалната му отдаденост в подкрепа на нашата свобода".

По-рано се появиха твърдения, че Тръмп не е подкрепил Мачадо за лидер на Венецуела след залавянето на Николас Мадуро, защото тя е получила наградата, а не той, отбелязва в. "Телеграф".

"Нобеловият гамбит на Мачадо", както го определя в. "Вашингтон пост", е впечатляващ опит на венецуелската опозиционна лидерка да си върне благоразположението на американския президент в момент, когато той проявява повече склонност към сближаване с тези, които са останали от режима на Мадуро.

Усилията на Мачадо да се срещне с Тръмп бяха опит да възвърне влиянието си в дискусията за бъдещето на страната си, докато военната заплаха от САЩ продължава да тегне над новото ръководство в Каракас след исканията на президента Венецуела да отвори нефтените си находища за американски компании.

Тръмп изрази съмнение дали Мачадо има достатъчно влияние, за да заеме лидерска позиция в своята родина, отбелязва "Вашингтон пост". Вместо това той подкрепи Делси Родригес, която беше вицепрезидент на Мадуро, но заяви, че е готова да придаде проамерикански характер на своето лидерство, запазвайки съществуващия режим.

Срещата на Мачадо с Тръмп продължи около два часа и половина, без камери – нещо необичайно за президента, който обикновено обича да показва срещите си с чуждестранни лидери пред целия свят, обръща внимание "Вашингтон пост". Дискретната визита може да е знак за усилията му да укрепи връзките с настоящото правителство на Венецуела.

В сряда Тръмп проведе първия си пряк разговор с Родригес и двамата коментираха положително срещата – неочаквана развръзка, имайки предвид яростната реторика, която двете страни са използвали една към друга в миналото, отбелязва американското издание.

От своя страна, Нобеловият център за мир в Осло подчерта вчера, че лауреатите могат да разполагат със златния медал, свързан с отличието, както сметнат за добре. "Медалът може да смени собственика си, но не и титлата на лауреата", посочва френският в. "Фигаро".

За да обясни постъпката си, Мария Корина Мачадо направи сравнение с маркиз Дьо Лафайет, френския офицер, който помогна на Съединените щати по време на войната за независимост от Великобритания, като припомни, че той е връчил на Симон Боливар медал с образа на първия американски президент Джордж Вашингтон, пише "Фигаро". Венецуелският национален герой води успешно поредица от борби за независимост срещу Испания.

"Народът на Боливар връща на наследника на Вашингтон медал, в случая Нобеловата награда за мир", подчерта Мачадо от своя страна.

Доналд Тръмп засега отхвърля идеята за провеждането на избори във Венецуела и предпочита да "диктува" до ново нареждане решенията на управляващия екип, останал на власт в Каракас след залавянето на сваления президент от американските специални сили, пише "Фигаро".

Мария Корина Мачадо "е наистина забележителен и смел глас за много венецуелци", отбеляза говорителката на Белия дом Карълайн Левит, по време на срещата.

Левит добави, че Тръмп "се надява", че "някой ден" ще има нови избори във Венецуела, отбелязва британският в. "Гардиън". "Но не мога да ви дам актуален график днес", добави тя.

"Първо трябва да оправим страната. Не може да има избори. Хората не биха могли да гласуват", каза американският президент пред Ен Би Си два дни след залавянето на Мадуро.

В същото време, според Левит Родригес и водещи министри в нейната "временна администрация" са в постоянна връзка с американските си колеги и са "изключително сътруднически настроени", акцентира "Гардиън".

"Досега те са отговорили на всички изисквания на Съединените щати и на президента", добави тя, посочвайки освобождаването на пет американски граждани от венецуелски затвори тази седмица.

Родригес посочи вчера, че е готова да възстанови отношенията между САЩ и Венецуела, по време на годишното обръщение за състоянието на съюза в Каракас, което тя изнесе от името на Мадуро.