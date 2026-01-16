Новини
Свят »
САЩ »
Нобеловият гамбит на Мачадо е впечатляващ опит да си върне благоразположението на Тръмп

Нобеловият гамбит на Мачадо е впечатляващ опит да си върне благоразположението на Тръмп

16 Януари, 2026 10:43 596 13

  • мария корина мачадо-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • венецуела

Тръмп има намерение да задържи медала и нарече подаръка на Мачадо "прекрасен жест на взаимно уважение"

Нобеловият гамбит на Мачадо е впечатляващ опит да си върне благоразположението на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
БТА БТА

Събитията около стремежа на президента на САЩ Доналд Тръмп да получи Нобелова награда, наред със снощната му среща с Нобеловата лауреатка за мир за 2025 г. Мария Корина Мачадо, са във фокуса на световните медии, пише БТА.

Тръмп "получи" Нобелова награда от лидерката на венецуелската опозиция, отбелязва британският в. "Телеграф". Той има намерение да задържи медала и нарече подаръка на Мачадо "прекрасен жест на взаимно уважение". Тя от своя страна се опитва да го омае и да го привлече на своя страна, посочва изданието.

Американският президент никога не е крил желанието си да бъде удостоен с престижното отличие, получено от няколко американски президенти, включително Барак Обама. Мачадо, от своя страна, заяви, че му е връчила наградата "като признание за уникалната му отдаденост в подкрепа на нашата свобода".

По-рано се появиха твърдения, че Тръмп не е подкрепил Мачадо за лидер на Венецуела след залавянето на Николас Мадуро, защото тя е получила наградата, а не той, отбелязва в. "Телеграф".

"Нобеловият гамбит на Мачадо", както го определя в. "Вашингтон пост", е впечатляващ опит на венецуелската опозиционна лидерка да си върне благоразположението на американския президент в момент, когато той проявява повече склонност към сближаване с тези, които са останали от режима на Мадуро.

Усилията на Мачадо да се срещне с Тръмп бяха опит да възвърне влиянието си в дискусията за бъдещето на страната си, докато военната заплаха от САЩ продължава да тегне над новото ръководство в Каракас след исканията на президента Венецуела да отвори нефтените си находища за американски компании.

Тръмп изрази съмнение дали Мачадо има достатъчно влияние, за да заеме лидерска позиция в своята родина, отбелязва "Вашингтон пост". Вместо това той подкрепи Делси Родригес, която беше вицепрезидент на Мадуро, но заяви, че е готова да придаде проамерикански характер на своето лидерство, запазвайки съществуващия режим.

Срещата на Мачадо с Тръмп продължи около два часа и половина, без камери – нещо необичайно за президента, който обикновено обича да показва срещите си с чуждестранни лидери пред целия свят, обръща внимание "Вашингтон пост". Дискретната визита може да е знак за усилията му да укрепи връзките с настоящото правителство на Венецуела.

В сряда Тръмп проведе първия си пряк разговор с Родригес и двамата коментираха положително срещата – неочаквана развръзка, имайки предвид яростната реторика, която двете страни са използвали една към друга в миналото, отбелязва американското издание.

От своя страна, Нобеловият център за мир в Осло подчерта вчера, че лауреатите могат да разполагат със златния медал, свързан с отличието, както сметнат за добре. "Медалът може да смени собственика си, но не и титлата на лауреата", посочва френският в. "Фигаро".

За да обясни постъпката си, Мария Корина Мачадо направи сравнение с маркиз Дьо Лафайет, френския офицер, който помогна на Съединените щати по време на войната за независимост от Великобритания, като припомни, че той е връчил на Симон Боливар медал с образа на първия американски президент Джордж Вашингтон, пише "Фигаро". Венецуелският национален герой води успешно поредица от борби за независимост срещу Испания.

"Народът на Боливар връща на наследника на Вашингтон медал, в случая Нобеловата награда за мир", подчерта Мачадо от своя страна.

Доналд Тръмп засега отхвърля идеята за провеждането на избори във Венецуела и предпочита да "диктува" до ново нареждане решенията на управляващия екип, останал на власт в Каракас след залавянето на сваления президент от американските специални сили, пише "Фигаро".

Мария Корина Мачадо "е наистина забележителен и смел глас за много венецуелци", отбеляза говорителката на Белия дом Карълайн Левит, по време на срещата.

Левит добави, че Тръмп "се надява", че "някой ден" ще има нови избори във Венецуела, отбелязва британският в. "Гардиън". "Но не мога да ви дам актуален график днес", добави тя.

"Първо трябва да оправим страната. Не може да има избори. Хората не биха могли да гласуват", каза американският президент пред Ен Би Си два дни след залавянето на Мадуро.

В същото време, според Левит Родригес и водещи министри в нейната "временна администрация" са в постоянна връзка с американските си колеги и са "изключително сътруднически настроени", акцентира "Гардиън".

"Досега те са отговорили на всички изисквания на Съединените щати и на президента", добави тя, посочвайки освобождаването на пет американски граждани от венецуелски затвори тази седмица.

Родригес посочи вчера, че е готова да възстанови отношенията между САЩ и Венецуела, по време на годишното обръщение за състоянието на съюза в Каракас, което тя изнесе от името на Мадуро.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баба

    6 3 Отговор
    Подари му 1 милион долара ,защото е беден . С тези пари можеше да нахрани много гладни деца във Венецуела.
    Подмазвачка.

    Коментиран от #11

    10:48 16.01.2026

  • 2 Нобеловият гамбит на Мачадо

    9 1 Отговор
    Се нарича анексия на чужда държава от САЩ . В същото време федерални агенти нахлуха в дома на репортер на „Вашингтон Поуст“ в репресии срещу свободата на пресата в САЩ. Натансън, журналистка, носител на наградата „Пулицър“, която е в центъра на разкритията на „ Пост “ за чистката и преструктурирането на федералната работна сила от президента Доналд Тръмп, е присъствала в дома си , когато агенти на ФБР са пристигнали със заповед за обиск, разрешаваща изземването на нейните устройства.

    10:48 16.01.2026

  • 3 Само

    7 0 Отговор
    Не разбрах кога е бил неблагоразположен Тръмп към нея ! Кой да получи наградата, го решават скандинавците, а не Мачадо !

    10:50 16.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Атлантизма е еманацията на нацизма ...

    10 0 Отговор
    Това, което мотивира европейските лидери, не е загриженост за международното право и със сигурност не за гренландския народ. Същите медии и лидери, които критикуват Тръмп за Гренландия, са подкрепяли и продължават да подкрепят многобройните му други престъпления - от геноцида в Гааза до бомбардировките на Иран и опита за насилствена смяна на режима там. Те дори приветстваха нападението срещу Венецуела и отвличането на президента Мадуро, което очевидно наруши международното право, въпреки че Тръмп открито се хвалеше, че целта му е да открадне венецуелски петрол.

    Коментиран от #7

    10:52 16.01.2026

  • 7 Руската пропаганда

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Атлантизма е еманацията на нацизма ...":

    Има за цел глупака.

    10:54 16.01.2026

  • 8 Мелания

    2 0 Отговор
    Как така среща с някаква пърцуца без камери??? Ще го пребия!

    10:55 16.01.2026

  • 9 Нобелов Гамбит

    4 0 Отговор
    Така става когато атлантическите откачалки дойдоха на власт навсякъде в Европа и опозориха всичко

    11:00 16.01.2026

  • 10 Атлантизма е еманацията на нацизма ...

    2 0 Отговор
    Тръмп е един подъл лъжец и постоянно трябва да се припомня за „нарушаването на основното му предизборно обещание, а именно да не се намесва в други страни“. Тръмп използва „методите на Дивия Запад“. Ясно е, каза той, „че целта не винаги оправдава средствата“ няма международно право ! ..... САЩ са държава агресор и терорист .... Злото... "мамник"

    11:01 16.01.2026

  • 11 Опа

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Баба":

    Дала му е само медала. Не му е дала парите.

    11:02 16.01.2026

  • 12 Няма нужда

    1 0 Отговор
    Делси е послушна. Защо да я сменят?

    11:03 16.01.2026

  • 13 Атлантик стана синоним на фекален

    0 0 Отговор
    оотпадък. Това е истината колеги. В пряк и косвен смисъл. Това е реалността. Но е хубаво хората да го видят и да осъзнаят що за смет са тези в НАТО ..

    11:05 16.01.2026