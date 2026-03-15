Григор Димитров ще участва в демонстративен турнир във Франция

Григор Димитров ще участва в демонстративната надпревара от сериите Ultimate Tennis Showdown във френския град Ним.

В тази надпревара играчите играят 4 части от по 8 минути, а при равенство се играе внезапна смърт до 2 точки разлика. Освен това тенисистите нямат право на втори сервис, не загряват преди мачовете и в хода на срещата имат право да използват по един от т.нар "жокери" във всяка една от отделните части (например дадено разиграване би могла има цената на 3 точки).

Въпросната марка турнири беше създадена по време на големия локдаун покрай пандемията от коронавирус през 2020-та, но продължава да е много популярна и да събира най-добрите играчи на планетата. Любопитното е, че мачовете ще се проведат на един от най-добре запазените римски амфитеатри.

В надпреварата ще вземат участие осем тенисисти, а съперник на Григор в 1/4-финалната фаза ще бъде световния номер 9 - Феликс-Оже Алиасим. При победа Димитров на следващия ден ще премери сили с един измежду Алехандро Давидович Фокина и Андрей Рубльов, а в другата половина на схемата са Уго Юмбер, Александър Бублик, Каспър Рууд и Карен Хачанов.