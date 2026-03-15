Григор Димитров ще участва в демонстративен турнир във Франция

15 Март, 2026 16:29 547 5

Григор Димитров ще участва в демонстративен турнир във Франция
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Григор Димитров ще участва в демонстративната надпревара от сериите Ultimate Tennis Showdown във френския град Ним.

В тази надпревара играчите играят 4 части от по 8 минути, а при равенство се играе внезапна смърт до 2 точки разлика. Освен това тенисистите нямат право на втори сервис, не загряват преди мачовете и в хода на срещата имат право да използват по един от т.нар "жокери" във всяка една от отделните части (например дадено разиграване би могла има цената на 3 точки).

Въпросната марка турнири беше създадена по време на големия локдаун покрай пандемията от коронавирус през 2020-та, но продължава да е много популярна и да събира най-добрите играчи на планетата. Любопитното е, че мачовете ще се проведат на един от най-добре запазените римски амфитеатри.

В надпреварата ще вземат участие осем тенисисти, а съперник на Григор в 1/4-финалната фаза ще бъде световния номер 9 - Феликс-Оже Алиасим. При победа Димитров на следващия ден ще премери сили с един измежду Алехандро Давидович Фокина и Андрей Рубльов, а в другата половина на схемата са Уго Юмбер, Александър Бублик, Каспър Рууд и Карен Хачанов.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Павка

    2 1 Отговор
    На кой му пука за този провал.

    16:47 15.03.2026

  • 2 Излишна

    1 1 Отговор
    ...демонстрация"
    Резултата е...ЯСЕН...

    16:49 15.03.2026

  • 3 Мяза ми

    1 1 Отговор
    На розово фламинго танцуващ ,като балерина в...,,Умиращият лебед"...от Монако...

    16:53 15.03.2026

  • 4 Закъса я

    1 0 Отговор
    Пенсионера скоро навсякъде ще прави демонстрации. На 7 число дават пенсиите, наборе

    17:53 15.03.2026

  • 5 Таланта

    1 0 Отговор
    Кауна като какъв остана в историята на тениса, като розово фламинго ли

    17:55 15.03.2026

