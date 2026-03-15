Черно море пречупи трудно Монтана със страхотен гол на Бейхан

Черно море победи с 1:0 Монтана в двубой от 26-ия кръг на efbet Лига. След доста скучно първо полувреме двата тима направиха интересна втора част, като домакините бяха тези, които контролираха повече топката. Единственото попадение вкара Берк Бейхан, който се разписа по прекрасен начин от далечно разстояние (65’). През първото полувреме пък Борис Димитров можеше да открие резултата, но нацели напречната греда.

С този успех Черно море събира в актива си 43 точки и се доближава на три от четвъртото място. Монтана от своя страна остава последен с 16 пункта и изостава на седем от баражното 13-ти място.

Двубоят стартира доста спокойно и първите минути не предложиха почти нищо интересно. Домакините владееха повече инициативата, но не създадоха нищо интересно в атака.

В 29-ата минута дойде и първата сериозна опасност. Ангелос Цингарас пусна хубав извеждащ пас към Борис Димитров, който стреля от около дъгата на наказателното поле. Топката придоби интересна парабола и се отклони в напречната греда, като тупна точно пред голлинията.

До края на полувремето “моряците” продължаваха да бъдат по-активни, но така и не създадоха нищо интересно. Варненци разиграваха повече топката, но без да отправят опасен удар. Така двата тима се оттеглиха при нулево равенство на почивката.

Второто полувреме започна с добра възможност за Монтана. В 51-ата минута Филип Ежике тръгна от центъра и успя да навлезе в наказателното поле на домакините. Нападателят финтира защитник на Черно море, който се опита да му отнеме топката с шпагат, но след това ударът на нигериеца беше спасен от Кристиан Томов.

В 65-ата минута Черно море успя да открие резултата. След центриране отдясно към наказателното поле защитниците на Монтана успяха да изчистят, но кълбото дойде удобно на Берк Бейхан. Халфът стреля от над 25 метра и успя да прониже вратата на Васил Симеонов, вкарвайки изключително красиво попадение.



В 76-ата минута Димитър Тонев изведе Жоао Бандаро по левия фланг, който центрира добре към първа греда. Там съвсем сам бе оставен Георги Лазаров, а нападателят засече с десния крак от няколко метра пред вратата, но прати топката покрай дясната греда на Васил Симеонов. Впоследствие бе отсъдена и засада при подаването към Бандаро.

Малко по-късно нова атака на варненци доведе до опасност пред вратата на Монтана. Георги Лазаров пусна пас към Димитър Тонев, който бе оставен там. Халфът пое и стреля от няколко метра, но прати топката над напречната греда.

До края на двубоя повече попадения не паднаха и така Черно море се поздрави с победата.