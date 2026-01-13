Президентът на САЩ Доналд Тръмп трябва да побърза с превземането на Гренландия, преди тя да реши да проведе референдум за присъединяване към Русия.
Този ироничен съвет даде на американския държавен глава заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев в своя канал в Max.
„Тръмп трябва да побърза. Според непотвърдена информация, след няколко дни може да се проведе изненадващ референдум, на който всички 55 000 жители на Гренландия биха могли да гласуват за присъединяване към Русия. И това е всичко! Край на звездите на знамето. И Русия ще има нов – 90-ти – федерален субект“, написа Медведев.
Според него, ако Гренландия бъде превзета, Тръмп ще има нова позиция – изпълняващ длъжността президент на Гренландия. По подобен начин американският лидер се определи в TruthSocial като „испълняващ длъжността президент на Венецуела“.
Припомняйки скорошната операция във Венецуела и отвличането на нейния президент Николас Мадуро, което Вашингтон оправда с разпространението на престъпността и наркокартелите в републиката, Медведев иронично нарече Гренландия „убежище на адското зло“, а столицата ѝ Нуук, град с 19 700 души, „мегаполис“ и „гнездо на стършелите на наркомафията в огнището на апокалиптично зло“.
„В резултат на уникална военна операция би било възможно да се заловят и изправят пред правосъдието всички европейски негодници, които искаха да унищожат Съединените щати и защитаваха поквареното жилище на адското зло – така наречената Гренландия. Всички онези подли Макрони, Стармъри, Мерцове и други американофоби, които искат да опозорят великото творение на бащите основатели“, заключи Медведев.
Той отбеляза, че „е бил прав“ относно оперативните планове на САЩ за завземане на Гренландия.
„Бях прав: САЩ току-що внесоха в Конгреса на САЩ законопроект за „анексиране на Гренландия и предоставяне на статут на щат“. Според Fox News той е внесен от републиканския конгресмен Ранди Файн“, написа заместник-началникът на руския Съвет за сигурност в допълнение към горната публикация в Max.
