Медведев: Тръмп да побърза с превземането на Гренландия, защото островът готви референдум за присъединяване към Русия

Медведев: Тръмп да побърза с превземането на Гренландия, защото островът готви референдум за присъединяване към Русия

13 Януари, 2026 06:24, обновена 13 Януари, 2026 06:35 1 510 26

И това ще сложи край на звездите на знамето, а Русия ще има нов – 90-ти – федерален субект, написа бившият руски президент и премиер

Медведев: Тръмп да побърза с превземането на Гренландия, защото островът готви референдум за присъединяване към Русия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев

Президентът на САЩ Доналд Тръмп трябва да побърза с превземането на Гренландия, преди тя да реши да проведе референдум за присъединяване към Русия.

Този ироничен съвет даде на американския държавен глава заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев в своя канал в Max.

„Тръмп трябва да побърза. Според непотвърдена информация, след няколко дни може да се проведе изненадващ референдум, на който всички 55 000 жители на Гренландия биха могли да гласуват за присъединяване към Русия. И това е всичко! Край на звездите на знамето. И Русия ще има нов – 90-ти – федерален субект“, написа Медведев.

Според него, ако Гренландия бъде превзета, Тръмп ще има нова позиция – изпълняващ длъжността президент на Гренландия. По подобен начин американският лидер се определи в TruthSocial като „испълняващ длъжността президент на Венецуела“.

Припомняйки скорошната операция във Венецуела и отвличането на нейния президент Николас Мадуро, което Вашингтон оправда с разпространението на престъпността и наркокартелите в републиката, Медведев иронично нарече Гренландия „убежище на адското зло“, а столицата ѝ Нуук, град с 19 700 души, „мегаполис“ и „гнездо на стършелите на наркомафията в огнището на апокалиптично зло“.

„В резултат на уникална военна операция би било възможно да се заловят и изправят пред правосъдието всички европейски негодници, които искаха да унищожат Съединените щати и защитаваха поквареното жилище на адското зло – така наречената Гренландия. Всички онези подли Макрони, Стармъри, Мерцове и други американофоби, които искат да опозорят великото творение на бащите основатели“, заключи Медведев.

Той отбеляза, че „е бил прав“ относно оперативните планове на САЩ за завземане на Гренландия.

„Бях прав: САЩ току-що внесоха в Конгреса на САЩ законопроект за „анексиране на Гренландия и предоставяне на статут на щат“. Според Fox News той е внесен от републиканския конгресмен Ранди Файн“, написа заместник-началникът на руския Съвет за сигурност в допълнение към горната публикация в Max.


Русия
  • 1 Варненец

    18 29 Отговор
    Някой пак е прекалил с водката

    Коментиран от #8, #9

    06:37 13.01.2026

  • 2 Фен

    24 7 Отговор
    Това, което до сега САЩ правеха по света, опитвайки се да го завоалират, сега Тръмп прави нагледно, за да могат дори слепите да разберат коя е империята на злото.

    06:38 13.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Коста

    15 2 Отговор
    Мислех, че демократите на САЩ ще подпалят света. Явно сгреших..

    06:41 13.01.2026

  • 5 Накратко

    27 24 Отговор
    Типично и в стила на кремълския алкохолик.

    06:41 13.01.2026

  • 6 Урсула 1984

    23 15 Отговор
    Всички атлантици в България да тръгват към Гренландия да я бранят от Тръмп.

    Коментиран от #13

    06:43 13.01.2026

  • 7 Посейдон Буревестников

    19 12 Отговор
    Всъщност Тръмп иска отново да се изгаври с Путлер като му покаже как се анексира чужда територия без много жертви и дандания.

    Коментиран от #17, #25

    06:45 13.01.2026

  • 8 Перничанин

    10 12 Отговор

    До коментар #1 от "Варненец":

    А Тръмп,не прекали ли...?!

    06:45 13.01.2026

  • 9 Сельидка

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Варненец":

    И това е коментатор номер едно.

    06:46 13.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тамън ми беше домъчняло за тая

    6 9 Отговор
    Пияна въшка.

    06:49 13.01.2026

  • 13 Хе-хе

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Урсула 1984":

    Напротив! Атлантиците в България подкрепят демократичната инвазия! Така каза нощес Цветанка Андреева - политолог, експерт, гербераст - новоначалец! Както жените подкрепят инвазия, но не от всеки!

    06:49 13.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Е, това ако се случи

    1 1 Отговор
    Ще е удар с копие в бута на Дончо.

    06:51 13.01.2026

  • 16 "Мореплавателите" в действие!

    3 11 Отговор
    Откачени Руски "мореплаватели", олигарси с яхти за стотици милиони долари, колко лесно преминават от отбрана в атака!!!
    И този "мъник-плаши-п-так" се титолува, като заместник председател на съвета по сигурност в Русия!
    Каква сигурност, какво чудо!!!

    06:53 13.01.2026

  • 17 Хи хи

    6 7 Отговор

    До коментар #7 от "Посейдон Буревестников":

    А ти що не заминаваш за Гренландия да я браниш от американската агресия ???

    06:56 13.01.2026

  • 18 Българин

    4 2 Отговор
    70% от избитите руснаци са с американски оръжия.

    07:02 13.01.2026

  • 19 Факт

    3 2 Отговор
    Може и това да стане!

    07:03 13.01.2026

  • 20 БАЙ ХИТЛЕР И ТОЙ ОТНАЧАЛО

    4 2 Отговор
    ТЪЙ АНЕКСИРАШЕ .....после НЕГО ГО АНХИЛИРАХА И АНЕКСИРАХА....

    07:03 13.01.2026

  • 21 Слави Трифонов

    7 1 Отговор
    Алкохолът има тежката дума...😂

    07:06 13.01.2026

  • 22 механик

    5 0 Отговор
    Медведев има чувство за хумор . Черен хумор .

    07:06 13.01.2026

  • 23 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 4 Отговор
    Митя се бъзика с Рижия глупак,
    но той като нищо ще се върже и ще изпрати самолетоносачите...

    07:07 13.01.2026

  • 24 Тръндю

    3 1 Отговор
    Ако русия се сдобие Гренландия, това ще е нейният край, и то само след едни реални три днья (72 часа)!

    07:07 13.01.2026

  • 25 Да знаеш

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Посейдон Буревестников":

    Ами те краварите имат военни бази в Гренландия,
    а населението на острова е 50 000 човека, и НЯМАТ АРМИЯ.

    07:11 13.01.2026

  • 26 Ний ша Ва упрайм

    0 1 Отговор
    хахахахаха Русия перукан го земаха за мезе!

    07:12 13.01.2026

Новини по държави:
