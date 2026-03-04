Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Първи снимки на "българското" Bugatti Mistral

Първи снимки на "българското" Bugatti Mistral

4 Март, 2026 09:18

Хиперколата вече е със софийски табели

Първи снимки на "българското" Bugatti Mistral - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Както преди седмица ви информирахме, българските улици ще се радват на една от най-редките хиперколи в света – Bugatti Mistral. Изглежда колата вече е регистрирана у нас и нетипично за повечето скъпи коли, но съвсем в стила на собственика ѝ, номерът е съвсем стандартен от серията СВ 1714 ОЕ.

Първи снимки на "българското" Bugatti Mistral

Автомобилът е решен в двуцветна комбинация, както за интериора, така и за екстериора. Докато външната част е покрита с тъмно сив цвят в комбинация с черно и жълти спирачни апарати, то екстериорът е по-разчупен, комбинирайки жълти елементи с черна кожа.

Първи снимки на "българското" Bugatti Mistral

Припомняме, че това е един от 99 автомобила, които ще напуснат завода на Bugatti в Молсхайм. Производството на Mistral бележи края на ерата на W16, като под капака работи 8.0-литров двигател с 1600 конски сили и 1600 нютон метра въртящ момент. Цената на подобен автомобил започва от 5 милиона евро.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 2 Отговор
    А защо не е червена, нали е към Биомет❗

    09:22 04.03.2026

  • 2 Колко

    15 0 Отговор
    Ли закуски е спестил завалията?

    09:24 04.03.2026

  • 3 WRC шафьор

    20 2 Отговор
    можеше един номер да му сложат поне! CB КРАDEC

    Коментиран от #9

    09:25 04.03.2026

  • 4 икономист

    8 6 Отговор
    Има пари , угажда си .

    09:26 04.03.2026

  • 5 гошо

    11 1 Отговор
    Мека китка.

    09:29 04.03.2026

  • 6 Анджо

    14 0 Отговор
    И, каде ще я кара тази кола, даже нямаме писта за коли кадето може да се изкефиш няколко часа. Тази кола е само за показ в България. Тоя няма ли да изпада в нервна криза по нашите пътища.🤷

    09:33 04.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пример

    10 2 Отговор
    типичен за това, че българина яко избива комплекси...

    09:34 04.03.2026

  • 9 Атина Паднала

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "WRC шафьор":

    Ако откраднеш милиони си милионер с Бугати,ако откраднеш 2 хляба или 10 метра кабел си държавен враг и крадец.

    09:46 04.03.2026

  • 10 Просто

    8 1 Отговор
    Простак с крадени пари.

    09:46 04.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Българин

    6 2 Отговор
    Има хора,не милионери но богати,които са честни и са спечелили парите си с ум и те карат Шкода.

    09:49 04.03.2026

  • 13 Сила

    4 1 Отговор
    Башур , Диневи , Арабаджиеви и цяло стадо други селски тарикати тихо плачат в ъгъла и сърбат от копанката шкембе с чесън ....

    10:03 04.03.2026