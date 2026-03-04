Първи снимки на "българското" Bugatti Mistral

Както преди седмица ви информирахме, българските улици ще се радват на една от най-редките хиперколи в света – Bugatti Mistral. Изглежда колата вече е регистрирана у нас и нетипично за повечето скъпи коли, но съвсем в стила на собственика ѝ, номерът е съвсем стандартен от серията СВ 1714 ОЕ.
Автомобилът е решен в двуцветна комбинация, както за интериора, така и за екстериора. Докато външната част е покрита с тъмно сив цвят в комбинация с черно и жълти спирачни апарати, то екстериорът е по-разчупен, комбинирайки жълти елементи с черна кожа.
Припомняме, че това е един от 99 автомобила, които ще напуснат завода на Bugatti в Молсхайм. Производството на Mistral бележи края на ерата на W16, като под капака работи 8.0-литров двигател с 1600 конски сили и 1600 нютон метра въртящ момент. Цената на подобен автомобил започва от 5 милиона евро.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
09:22 04.03.2026
2 Колко
09:24 04.03.2026
3 WRC шафьор
Коментиран от #9
09:25 04.03.2026
4 икономист
09:26 04.03.2026
5 гошо
09:29 04.03.2026
6 Анджо
09:33 04.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Пример
09:34 04.03.2026
9 Атина Паднала
До коментар #3 от "WRC шафьор":Ако откраднеш милиони си милионер с Бугати,ако откраднеш 2 хляба или 10 метра кабел си държавен враг и крадец.
09:46 04.03.2026
10 Просто
09:46 04.03.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Българин
09:49 04.03.2026
13 Сила
10:03 04.03.2026