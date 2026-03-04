Първи снимки на "българското" Bugatti Mistral

Както преди седмица ви информирахме, българските улици ще се радват на една от най-редките хиперколи в света – Bugatti Mistral. Изглежда колата вече е регистрирана у нас и нетипично за повечето скъпи коли, но съвсем в стила на собственика ѝ, номерът е съвсем стандартен от серията СВ 1714 ОЕ.

Автомобилът е решен в двуцветна комбинация, както за интериора, така и за екстериора. Докато външната част е покрита с тъмно сив цвят в комбинация с черно и жълти спирачни апарати, то екстериорът е по-разчупен, комбинирайки жълти елементи с черна кожа.

Припомняме, че това е един от 99 автомобила, които ще напуснат завода на Bugatti в Молсхайм. Производството на Mistral бележи края на ерата на W16, като под капака работи 8.0-литров двигател с 1600 конски сили и 1600 нютон метра въртящ момент. Цената на подобен автомобил започва от 5 милиона евро.

