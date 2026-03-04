Новини
Сирия засили защитата по границата с Ливан
  Тема: Сирия

Сирия засили защитата по границата с Ливан

4 Март, 2026 07:55 471 9

  • ливан-
  • сирия-
  • иран

Представители на сирийската армия заявиха, че операцията за укрепване на граничната защита е започнала още през февруари

Сирия засили защитата по границата с Ливан - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сирийското министерство на отбраната заяви, че засилва защитата по границата с Ливан заради разрастването на конфликта в региона, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Отбранителното ведомство днес разпространи изявление, в което се посочва, че сирийската армия разполага допълнителни части по границите с Ливан и Ирак, като мярка за "защита и контрол… в условията на ескалиращ регионален конфликт".

Представители на сирийската армия заявиха за Ройтерс, че операцията за укрепване на граничната защита е започнала още през февруари, но се е ускорила през последните дни. По думите на военните представители целта е да се предотврати контрабандата на оръжие и наркотици, както и да се попречи на подкрепяната от Иран ливанска шиитска групировка "Хизбула" и на други бойци да проникнат в Сирия.

Сирийски офицер заяви за Ройтерс, че формирования от няколко сирийски армейски дивизии са разширили присъствието си по границата в западната част на провинция Хомс и южно от Тартус. В тези зони са изпратени допълнителни пехотни части, бронирани машини и ракетни установки с малък обсег.

Представителят на армията посочи, че Дамаск няма планове за военни действия срещу някоя от съседните държави. "Но Сирия е готова да се справи с всяка заплаха за сигурността си или за сигурността на своите партньори", добави той.


Сирия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Путин Гледа и коментира със

    0 0 Отговор
    Треперящ глас
    Всичко е по план всичко е наред!!

    08:05 04.03.2026

  • 2 Слава Украйна

    0 0 Отговор
    5 години 3 села и малко назад сега

    08:05 04.03.2026

  • 3 Най лошото е да гледаш как съюзниците ти

    0 0 Отговор
    Един по един изчезват
    А ти да си безсилен и да се криеш по Бункери

    08:06 04.03.2026

  • 4 А Руската държава само по телевизията им

    0 0 Отговор
    Помага
    Пореден Позор за Русия

    08:07 04.03.2026

  • 5 Путин е Американски Агент

    0 0 Отговор
    Няма начин да не е!
    Никой руски диктатор не е предавал толкова Съюзници на САЩ
    Никой руски Диктатор не е разрешавал на нато да се разшири толкова и обгради Русия

    08:09 04.03.2026

  • 6 Рев Купей Рев Купей Рев Купей

    0 0 Отговор
    Ревете и Умрете
    Реветв и Умрете

    08:10 04.03.2026

  • 7 И накрая пак Русия ше изяде боят

    0 0 Отговор
    Като бездомна Рускиня до кофата за смет

    08:11 04.03.2026

  • 8 И какво ще следва след това?

    0 0 Отговор
    Ком чен Ин или Путин
    Моля за вашето мнение!!

    08:12 04.03.2026

  • 9 Инсирийците изгониха Малкият Мук и

    0 0 Отговор
    Дрипавата му терористична Армия от земята си

    08:13 04.03.2026

