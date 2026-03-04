Сирия засили защитата по границата с Ливан

Сирийското министерство на отбраната заяви, че засилва защитата по границата с Ливан заради разрастването на конфликта в региона, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Отбранителното ведомство днес разпространи изявление, в което се посочва, че сирийската армия разполага допълнителни части по границите с Ливан и Ирак, като мярка за "защита и контрол… в условията на ескалиращ регионален конфликт".
Представители на сирийската армия заявиха за Ройтерс, че операцията за укрепване на граничната защита е започнала още през февруари, но се е ускорила през последните дни. По думите на военните представители целта е да се предотврати контрабандата на оръжие и наркотици, както и да се попречи на подкрепяната от Иран ливанска шиитска групировка "Хизбула" и на други бойци да проникнат в Сирия.
Сирийски офицер заяви за Ройтерс, че формирования от няколко сирийски армейски дивизии са разширили присъствието си по границата в западната част на провинция Хомс и южно от Тартус. В тези зони са изпратени допълнителни пехотни части, бронирани машини и ракетни установки с малък обсег.
Представителят на армията посочи, че Дамаск няма планове за военни действия срещу някоя от съседните държави. "Но Сирия е готова да се справи с всяка заплаха за сигурността си или за сигурността на своите партньори", добави той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин Гледа и коментира със
Всичко е по план всичко е наред!!
08:05 04.03.2026
2 Слава Украйна
08:05 04.03.2026
3 Най лошото е да гледаш как съюзниците ти
А ти да си безсилен и да се криеш по Бункери
08:06 04.03.2026
4 А Руската държава само по телевизията им
Пореден Позор за Русия
08:07 04.03.2026
5 Путин е Американски Агент
Никой руски диктатор не е предавал толкова Съюзници на САЩ
Никой руски Диктатор не е разрешавал на нато да се разшири толкова и обгради Русия
08:09 04.03.2026
6 Рев Купей Рев Купей Рев Купей
Реветв и Умрете
08:10 04.03.2026
7 И накрая пак Русия ше изяде боят
08:11 04.03.2026
8 И какво ще следва след това?
Моля за вашето мнение!!
08:12 04.03.2026
9 Инсирийците изгониха Малкият Мук и
08:13 04.03.2026