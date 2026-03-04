Сирия засили защитата по границата с Ливан

Сирийското министерство на отбраната заяви, че засилва защитата по границата с Ливан заради разрастването на конфликта в региона, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Отбранителното ведомство днес разпространи изявление, в което се посочва, че сирийската армия разполага допълнителни части по границите с Ливан и Ирак, като мярка за "защита и контрол… в условията на ескалиращ регионален конфликт".

Представители на сирийската армия заявиха за Ройтерс, че операцията за укрепване на граничната защита е започнала още през февруари, но се е ускорила през последните дни. По думите на военните представители целта е да се предотврати контрабандата на оръжие и наркотици, както и да се попречи на подкрепяната от Иран ливанска шиитска групировка "Хизбула" и на други бойци да проникнат в Сирия.

Сирийски офицер заяви за Ройтерс, че формирования от няколко сирийски армейски дивизии са разширили присъствието си по границата в западната част на провинция Хомс и южно от Тартус. В тези зони са изпратени допълнителни пехотни части, бронирани машини и ракетни установки с малък обсег.

Представителят на армията посочи, че Дамаск няма планове за военни действия срещу някоя от съседните държави. "Но Сирия е готова да се справи с всяка заплаха за сигурността си или за сигурността на своите партньори", добави той.