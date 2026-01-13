Удари по двата най-големи украински града Киев и Харков: Русия извърши най-мащабната си атака

Руските сили подложиха тази нощ двата най-големи украински града - столицата Киев и Харков, на най-интензивната вълна от ракетни атаки за тази година, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти и на медии, съобщи БТА.
Четирима души загинаха в североизточния град Харков, уточнява агенцията, на 30 километра от границата с Русия. Началникът на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов поясни, че четирите жертви са в предградията на Харков, а най-малко шестима са ранените.
Според публикацията му в "Телеграм" сред пострадалите са трима мъже, съответно на 58, 42 и 40 години, които са настанени в болница, отбелязва Укринформ.
Ръководителят на военната администрация в Киев, Тимур Ткаченко, заяви, че столицата е била подложена на масирана ракетна атака. Кметът Виталий Кличко посочи, че противовъздушната отбрана е в действие. Според очевидци, цитирани от Ройтерс, в града има експлозии, но засега няма информация за жертви или щети.
Петима души бяха ранени при руска атака с дронове срещу украинския град Одеса тази нощ, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергий Лисак в канала си в приложението "Телеграм". На пострадалите се оказва медицинска помощ, уточни Лисак.
Щети са нанесени на жилищни сгради в централната част на града, както и на обекти от социалната сфера (болница, училище и детска градина), се допълва в неговата информация. Разгърнат е оперативен щаб на място. Спасителните служби ликвидират последиците от атаката.
В много региони на Украйна температурите в момента падат до двуцифрени стойности под нулата през нощта.
В четвъртък Зеленски предупреди за масирана нощна атака от руските сили. Часове по-късно руската армия започна ожесточена атака срещу западния украински регион Лвов, в която използва новата си свръхзвукова ракета "Орешник". В столицата Киев атаката причини толкова сериозни прекъсвания на електрозахранването, водоснабдяването и отоплението, че кметът Витали Кличко посъветва жителите временно да напуснат града.
Русия води разрушителна война срещу Украйна от почти четири години, припомня ДПА.
