Удари по двата най-големи украински града Киев и Харков: Русия извърши най-мащабната си атака
  Тема: Украйна

Удари по двата най-големи украински града Киев и Харков: Русия извърши най-мащабната си атака

13 Януари, 2026 08:33

Четирима души загинаха в североизточния град Харков, на 30 километра от границата с Русия

Удари по двата най-големи украински града Киев и Харков: Русия извърши най-мащабната си атака - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Руските сили подложиха тази нощ двата най-големи украински града - столицата Киев и Харков, на най-интензивната вълна от ракетни атаки за тази година, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти и на медии, съобщи БТА.

Четирима души загинаха в североизточния град Харков, уточнява агенцията, на 30 километра от границата с Русия. Началникът на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов поясни, че четирите жертви са в предградията на Харков, а най-малко шестима са ранените.

Според публикацията му в "Телеграм" сред пострадалите са трима мъже, съответно на 58, 42 и 40 години, които са настанени в болница, отбелязва Укринформ.

Ръководителят на военната администрация в Киев, Тимур Ткаченко, заяви, че столицата е била подложена на масирана ракетна атака. Кметът Виталий Кличко посочи, че противовъздушната отбрана е в действие. Според очевидци, цитирани от Ройтерс, в града има експлозии, но засега няма информация за жертви или щети.

Петима души бяха ранени при руска атака с дронове срещу украинския град Одеса тази нощ, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергий Лисак в канала си в приложението "Телеграм". На пострадалите се оказва медицинска помощ, уточни Лисак.

Щети са нанесени на жилищни сгради в централната част на града, както и на обекти от социалната сфера (болница, училище и детска градина), се допълва в неговата информация. Разгърнат е оперативен щаб на място. Спасителните служби ликвидират последиците от атаката.

В много региони на Украйна температурите в момента падат до двуцифрени стойности под нулата през нощта.

В четвъртък Зеленски предупреди за масирана нощна атака от руските сили. Часове по-късно руската армия започна ожесточена атака срещу западния украински регион Лвов, в която използва новата си свръхзвукова ракета "Орешник". В столицата Киев атаката причини толкова сериозни прекъсвания на електрозахранването, водоснабдяването и отоплението, че кметът Витали Кличко посъветва жителите временно да напуснат града.

Русия води разрушителна война срещу Украйна от почти четири години, припомня ДПА.


Украйна
Оценка 4.2 от 29 гласа.
Оценка 4.2 от 29 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да се знае!!!!

    59 118 Отговор
    Пьотр Порошенко пред Радата
    Ние ще имаме работа - те няма. Ще имаме пенсии - те няма. Ще имаме подкрепа за деца и пенсионери – те няма. Нашите деца ще ходят на училища и детски градини - техните деца ще седят в мазета." (Пьотр Порошенко) 2015г.

    Коментиран от #9, #10, #42

    08:35 13.01.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    51 17 Отговор
    Зеленски бомбардира руските градове. Отговорът ще е съкрушителен. Руснаците ще ги сцепят.

    Коментиран от #55

    08:37 13.01.2026

  • 3 Папата

    43 8 Отговор
    Бялото знаме.

    08:38 13.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    38 7 Отговор
    Киев се евакуира.

    08:39 13.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ний ша Ва упрайм

    49 9 Отговор
    ударът е по американските установки щот ги крият по площадки в близост до болници, детски градини и училища както и по струпване на наемници

    08:41 13.01.2026

  • 7 Туристи-натювци пак са дали фира

    47 9 Отговор
    "Русия води разрушителна война срещу Украйна от почти четири години, припомня ДПА." ... А Украйна води разрушителена война срещу Русия от 12 години!

    08:41 13.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Това оправдание ли е за руския терор

    39 41 Отговор

    До коментар #1 от "Да се знае!!!!":

    сега?
    Путлер защо чака 8 години?

    Коментиран от #13, #25, #26

    08:43 13.01.2026

  • 10 Европеец

    32 16 Отговор

    До коментар #1 от "Да се знае!!!!":

    Хе-хе-хе..... Отново за повреден път най-мащабната атака..... А коментарът ти е верен .... Очаквам скоро за падащите посолства в Киев отново да бъдат евакуирани, което ще бъде предпоставка за приближаване към мир....

    08:43 13.01.2026

  • 11 Масирана, масирана, колко да е масирана

    11 15 Отговор
    след като само са ранили 3ма цивилни и само прозорци чупят на болници и детски градини? Неможачи!!!

    Украинците само с едно британско дронче по 30 убиват.

    08:44 13.01.2026

  • 12 Рублевка

    26 8 Отговор
    Владимир Владимирович е МЕЧ БОЖИ, АРХАНГЕЛ, наказващ с божия гняв и сила нацюгите!

    08:45 13.01.2026

  • 13 Алея на ангелите

    32 7 Отговор

    До коментар #9 от "Това оправдание ли е за руския терор":

    Бандерите напълниха гробищата с руски деца.
    Да, това е отговора.

    08:45 13.01.2026

  • 14 Механик

    34 6 Отговор
    Руснаците не бяха ли свършили ракетите още 22-ра година?
    Сега па излезе, че с а извършили "най-мащабната си атака"?!?! Ми не е най-мащабната.
    Най-мащабната я очаквайте от сега нататък.
    Щото руснаците сами са си виновни, че само ви глезят. Трябваше още от началото да ви подкарат на бомбени килими, както правят САЩ, и до сега отдавна да са ви ликвидирали.

    08:45 13.01.2026

  • 15 Колю даскала

    13 7 Отговор
    Жилищни раьони! Предполагам е имало семейни манифактури за ядрени ракети под блоковете, или са укривали от руснаците партизани! Все за нещо сигурно са виновни, още като се родят!

    08:46 13.01.2026

  • 16 Костадинов

    7 16 Отговор
    Украинците много добре знаят какво ги чака в рускии мир-разграбване на златния,пенсионния и държавен резерв,след това избиване на десетки хиляди хора без съд и присъда,след това ще напълнят лагерите и затворите със стотици хиляди и ще опразнят магазините !!!Накрая следва пълно затваряне на границите и търсене на врагове на народа !

    Коментиран от #43

    08:47 13.01.2026

  • 17 дцлкась

    27 6 Отговор
    Ако някои в Украйна е чакал да го нападна с марули наистина се е объркал. С ракети ги били атакували??? Ами вие какво очаквахте бре бандера фашисти??? Какво очаквахте??? Или си мислихте че запада като ви бута да се биете с Русия и че ще ви се размине??? Ами не няма да ви се размине. Сега като ви замръзнат малко гащите може да ви доиде акъла. Съмнително е но все пак може докато ви тракат зъбите от студ и глад, та може и да му запли на някои мазука в кратуната. Ако ли пък не, утре вечер пак. Слава на Господ Иисус Христос, в Русия имат доста "перални".

    08:47 13.01.2026

  • 18 Сесесере

    6 16 Отговор
    Пускайте атома в мацква!

    Коментиран от #28

    08:47 13.01.2026

  • 19 Кирил

    7 17 Отговор
    Четейки бг рашистчета, разбираме колко много идио. и има на толкова малка територия

    08:47 13.01.2026

  • 20 да питам

    4 8 Отговор
    Къде си таваришч Джугашвили , а видиш таваришч Вован какви ги свърши ?! 🤭😁 А ти за това време , през Лисабон , та у Берлин .. 🤭

    08:48 13.01.2026

  • 21 Гост

    9 3 Отговор
    Гост, да заминават на дачите ако имат агрегатчета ако нямат на дърва и газени ламби.

    08:49 13.01.2026

  • 22 2020

    22 5 Отговор
    Всички жертви и пострадали през последните месеци висят на съвестта (ако има такава) на Урсулика, Каика, Рутчо, Макарончо, Мерцедесчо, онзи англето, които всячески се стремят към сммърть. Бай Тръмпчо иска да ги помири - тези са като разгонени вдовичкии.

    Коментиран от #53

    08:49 13.01.2026

  • 23 Гларус

    14 5 Отговор
    Гледам в ,, Слънчев бряг", украинци товарят куфари,в скъпите си возила и викам на пиколото-
    ,,А,ве теА,да не се прибират...?!"
    Не,ве,просто сменят дестинацията....
    ,,Заминават за Банско!"...!

    08:49 13.01.2026

  • 24 Селянин

    11 5 Отговор
    Не свършиха ли тия перални и лопати?

    08:49 13.01.2026

  • 25 Механик

    19 5 Отговор

    До коментар #9 от "Това оправдание ли е за руския терор":

    Чака ви човекът и се надяваше да ви дойде акъла. Да спрете да тормозите руско говорещите си съграждани и да спрете да се правите на натовци и да лаете по Русия. Чакаше ви и се надяваше, сами вие да се вземете в ръце. Ама от къде акъл у дебела и крива бандерска глава?!
    Е, за това сега ви изправя гърбиците Путин. И пак много ви жали.

    Коментиран от #36, #38, #40

    08:50 13.01.2026

  • 26 Да!!!

    21 12 Отговор

    До коментар #9 от "Това оправдание ли е за руския терор":

    Разбира се!
    Осем години Русия предлага мир! Дори без претенции за територии!
    Даже предложи на Зеленски взаимно НЕобстрелване на енергийни обекти. Но Зеленски, бе принуден да откаже!!

    /Борис Джонсън/

    08:51 13.01.2026

  • 27 ХиХи

    14 5 Отговор
    Всяка седмица е най-мащабната, все по-мащабна от предната. Те тия перални край немат

    08:51 13.01.2026

  • 28 Слушам Гусин Старшина!

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "Сесесере":

    Ей сегичка...😝!

    08:52 13.01.2026

  • 29 Хи их хи

    13 5 Отговор
    Добро утро бандерки. Как спахте, успяхте ли всички да се събудите?

    Коментиран от #39

    08:52 13.01.2026

  • 30 Перо

    5 6 Отговор
    Защо Путин е обещал на Израелското ръководство да не убива и пленява Зеленски! Това е голям проблем и първопричина за продължение на войната!

    08:52 13.01.2026

  • 31 Данко Харсъзина

    5 11 Отговор
    блатните терористи усещат края, за това гледат колкото се може повече смърт да сеят, бункерното се стяга за Хага!

    08:53 13.01.2026

  • 32 Тимур Такаченко

    0 3 Отговор
    Кой сега е Монгол?
    Такаченко Тимур Тамерлан?

    Коментиран от #37

    08:53 13.01.2026

  • 33 Перо

    6 2 Отговор
    Той не че не опита 2022ра, но Залужни върна десанта от Гостомел в дървени кашони до един!

    08:54 13.01.2026

  • 34 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 4 Отговор
    АКО РУСИЯ НАПРАВИ ИСТИНСКА МАСИРАНА АТАКА
    ЩЕ ЗАГИНАТ НА ВЕДНЪЖ ПОНЕ
    5 МИЛИОНА УКРАИНЦИ - ОТ ТИЯ ДЕТО СЕГА СА В ЗАПАДНА ЕВРОПА :)

    08:54 13.01.2026

  • 35 Пич

    5 2 Отговор
    Това са последствия! От необмислената глупост на Тръмп! И ще има още последствия, може би дори в Тайван!

    08:54 13.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Последния Софиянец

    3 5 Отговор

    До коментар #32 от "Тимур Такаченко":

    путлера, не му ли личи!

    08:55 13.01.2026

  • 38 Даскал Колю

    6 8 Отговор

    До коментар #25 от "Механик":

    Точно руснаците тормозят точно рускоговорящите в Харков! Не четеш ли, npоcтако! Значи това оправдание за защита на сибироговорящите отпада!

    Коментиран от #41

    08:56 13.01.2026

  • 39 Пич

    3 6 Отговор

    До коментар #29 от "Хи их хи":

    Ботокса не е спал тази нощ, чака го съдбата да мадура!

    08:56 13.01.2026

  • 40 Копейкин Костя

    6 8 Отговор

    До коментар #25 от "Механик":

    Абе, петолъчника, я ми кажи до 2010-та чувал ли беше за бандери и фашисти в Украйна? И руснаците не бяха чували! Ако ви слуша човек вас и крепостните излиза, че Украйна става такава за четири години...
    Мислете малко преди да преписвате опорките...

    Коментиран от #44, #58, #62

    08:57 13.01.2026

  • 41 Механик

    6 6 Отговор

    До коментар #38 от "Даскал Колю":

    Е онаа пияната от пасьола друго ни каза да викаме, 8 лет домбили бонбас!

    08:57 13.01.2026

  • 42 Сега се мобилизираха

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "Да се знае!!!!":

    и ще ти сложат 200 минуса. Но не могат да променят нацисткия призив пред Радата.🤣😂🤣😂

    Коментиран от #48

    08:57 13.01.2026

  • 43 Косьо

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Костадинов":

    Какъв "украински резерв" те гони бе?
    Малиий, съвсем изтрщяхте!
    Тя Европа вече няма такъв за, да подържа Украйна на системи!

    08:58 13.01.2026

  • 44 Рублевка

    4 4 Отговор

    До коментар #40 от "Копейкин Костя":

    Важно е рубли да се обещават, на кой му пука за вати и бандери!

    08:58 13.01.2026

  • 45 Факти

    1 6 Отговор
    4 години не могат да превземат Харков на 30 км от границата. Русия е просто жалка.

    08:59 13.01.2026

  • 46 Европеец

    3 5 Отговор
    Замина и аятолаха, кво ли ще прави сега онова с имплантите и токчетата от калното мазе!

    08:59 13.01.2026

  • 47 Фейкмейк

    7 0 Отговор
    Атакувано е Киевското водохранилище и района на Канев където се намира една от петте най големи водноелектрически централи в Украйна. След атаката в целия Киев е наложено аварийно прекъсване на електрозахранването

    09:00 13.01.2026

  • 48 повече от 200 ще са

    2 3 Отговор

    До коментар #42 от "Сега се мобилизираха":

    заслужава поне 300

    Коментиран от #51

    09:02 13.01.2026

  • 49 Георги

    2 2 Отговор
    през ден през два "Русия извърши най-мащабната си атака ". Много летящи лопати, много перални в тая Русия бе!

    Коментиран от #60

    09:03 13.01.2026

  • 50 А на мен

    0 0 Отговор
    статиите за украинското обстрелване на енергийни системи и цивилни, по ми харесваха!

    09:04 13.01.2026

  • 51 Да де

    4 1 Отговор

    До коментар #48 от "повече от 200 ще са":

    Фалшиви лайкове. Като вукрите- фслшиви. Туй казвам. Истината не можеш да я скриеш. Нацистката Реч в Радата е факт. Нея не можеш да фалшифицираш.😂🤣😂🤣

    09:05 13.01.2026

  • 52 Един

    0 0 Отговор
    "... Русия извърши най-мащабната си атака" и ... има 4-ма( ЧЕТИРИМА ! ) убити! А бе нещо не се връзва с реалността ... Марче , разучи какво става - дали руснаците бомбят по замръзналите украински полета или украинците мълчат за убитите наемници и натовски кадрови състав ?

    09:07 13.01.2026

  • 53 2022

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "2020":

    А мы тут не причем , а ?🤫

    09:08 13.01.2026

  • 54 Даскал Колю

    0 0 Отговор
    Да беха изсипали тези ракети у бункера на путин цето, по добре щеше да се отрази на москвичите!

    09:08 13.01.2026

  • 55 сдсфдфдасфас

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Рона или късно империята на злото СССР 2 ще бъде сцепена

    Коментиран от #59

    09:08 13.01.2026

  • 56 Георги

    0 1 Отговор
    Но трябва също признаем, че крематорките в блатата пушат 24/7 вече 4та година!

    09:08 13.01.2026

  • 57 Крайно време е

    1 0 Отговор
    да се извади голямата тояга и да се смачка окончателно фашизма. Те си мислеха, че са "големи", "силни", "имат право да определят всичко", че могат да убиват неудобните" и "другите"...
    Еми не беше ли същото в предишната война на Европа против славяните, против Източният блок? Германците бяха "великите", "умните", "силните"... А днеска едни беззъби потомци на онези фашисти повтарят грешките им!

    09:09 13.01.2026

  • 58 ХАхаха, не били

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Копейкин Костя":

    чували за Бандера.
    БАндеровците винаги са били пат, по-малко, по-тихи.
    Дойдоха англосанксонците, субудиха ги и промиха мозъците на други, не е толкова трудо, и на други места са го правели.
    И сега Бандера има стотици паметници и е на пощенкса марка.
    Айде беги улево, малоумник.

    09:09 13.01.2026

  • 59 Един

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "сдсфдфдасфас":

    Това е 100% сигурно, а бункерното ще виси от башнята.

    09:09 13.01.2026

  • 60 Видях Геран

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Георги":

    да лети заедно с фрезата, от която не могли да свалят чипа.

    09:11 13.01.2026

  • 61 Сатана Z

    0 0 Отговор
    А с тик токъра кво стана, кога ще го заравят, православните копейки се готвят, палат свещи по бунищата!

    09:11 13.01.2026

  • 62 Да, чували сме

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Копейкин Костя":

    Попрочети малко преди да преписваш опорките
    И западните фашистки отрочета на тях възложиха надеждите си!

    09:12 13.01.2026

