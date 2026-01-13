Украйна унищожи руска фабрика за дронове

Украинските въоръжени сили заявиха днес, че са ударили фабрика за дронове в Ростовска област в Русия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Унищожението на това съоръжение ще намали способността на врага да произвежда дронове и ще попречи на руския агресор да нанася удари по цивилни обекти на украинска територия", написаха въоръжените сили на Украйна в канала си в "Телеграм".
Междувременно руската армия удари топлоелектроцентрала на енергийния доставчик ДТЕК, съобщи компанията в "Телеграм", цитирана от Укринформ.
Вследствие на атаката оборудването в централата е било значително повредено. Това е осмото по ред от октомври мащабно нападение срещу тецовете на ДТЕК.
От началото на войната в Украйна, топлоелетрическите централи на ДТЕК са станали обект на атака повече от 220 пъти. Петдесет и пет енергетици са били ранени, а четирима убити.
Днес сутринта електроснабдяването беше прекъснато в района на Буча близо до Киев, съобщава още Укринформ.
