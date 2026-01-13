Новини
Украйна унищожи руска фабрика за дронове
  Тема: Украйна

Украйна унищожи руска фабрика за дронове

13 Януари, 2026 12:04 1 591 85

Унищожението на това съоръжение ще намали способността на врага да произвежда дронове, обяви Киев

Украйна унищожи руска фабрика за дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинските въоръжени сили заявиха днес, че са ударили фабрика за дронове в Ростовска област в Русия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Унищожението на това съоръжение ще намали способността на врага да произвежда дронове и ще попречи на руския агресор да нанася удари по цивилни обекти на украинска територия", написаха въоръжените сили на Украйна в канала си в "Телеграм".

Междувременно руската армия удари топлоелектроцентрала на енергийния доставчик ДТЕК, съобщи компанията в "Телеграм", цитирана от Укринформ.

Вследствие на атаката оборудването в централата е било значително повредено. Това е осмото по ред от октомври мащабно нападение срещу тецовете на ДТЕК.

От началото на войната в Украйна, топлоелетрическите централи на ДТЕК са станали обект на атака повече от 220 пъти. Петдесет и пет енергетици са били ранени, а четирима убити.

Днес сутринта електроснабдяването беше прекъснато в района на Буча близо до Киев, съобщава още Укринформ.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Кухоглава копейка

    14 33 Отговор
    А Орешника пробил два тавана и изгорил всички произведения на Ленин.

    Коментиран от #58, #80

    12:06 13.01.2026

  • 3 1419 дни

    16 33 Отговор
    русофилскитеСвине квичат в Екстаз

    12:07 13.01.2026

  • 4 Украйна побеждава само по телевизията

    43 14 Отговор
    и по някои новинарски сайтове. Стотици хиляди украински войници сега биват покосявани от артилерия и дронове на ФАБ и гният по полетата. Това е Украинската реалност.

    Коментиран от #6, #9

    12:07 13.01.2026

  • 5 Ама

    31 14 Отговор
    нали от Иран вземат дронове руснаците ?! Поне според зеленият шмъркач...

    Коментиран от #10

    12:08 13.01.2026

  • 6 Те копейките са само в интернет

    13 20 Отговор

    До коментар #4 от "Украйна побеждава само по телевизията":

    Навън сякаш са се изпарили.

    12:08 13.01.2026

  • 7 Пиер Льолуш, бивш държавен секретар

    26 11 Отговор
    на Франция по европейските въпроси и бивш председател на Парламентарната асамблея на НАТО, в интервю за "Фигаро": "Истината е, че от месеци отричаме предизвестеното поражение на Украйна, защото това поражение е станало и наше. И продължаваме да се заблуждаваме, поддържайки илюзията, че ще спечелим тази война или че ако не я спечелим, ще трябва да се бием срещу Русия в Естония или Полша след пет години! Украйна обаче няма да спечели и ние ще загубим заедно с нея, без дори да сме в позицията на посредник с Русия. Ще трябва обаче да живеем с тази страна, след като войната приключи, защото Русия няма да изчезне. Европа и по-специално Франция ще трябва да възобнови диалога и да помисли за общата сигурност на континента. Това е залогът, върху който трябва да работим днес, вместо да преживяваме отново 1938 г.. Ние не сме в такава ситуация...."

    Коментиран от #15

    12:08 13.01.2026

  • 8 таксиджия 🚖

    13 20 Отговор
    Хохооххо рушляците толкова си могат 🤭

    Где Ц400!? Где танк Армата геймченджъра!?

    Коментиран от #27

    12:09 13.01.2026

  • 9 Синковец

    14 22 Отговор

    До коментар #4 от "Украйна побеждава само по телевизията":

    Това е руската реалност, майче! Киев за "три дни", Берлин, Париж, Токио, Вашинготн.... "можем повторить"... ха ха ха ха ха

    Коментиран от #28

    12:09 13.01.2026

  • 10 Ами

    6 15 Отговор

    До коментар #5 от "Ама":

    Вече няма да вземат.Ще бесят Аятоласите.

    12:09 13.01.2026

  • 11 разликата

    13 21 Отговор
    едните удрят на фронта и военни обекти
    другите гледат как да тероризират жени и деца по домовете им, да ги оставят на тъмно и студено.
    Те там е разликата. Бог забавя, но не забравя.

    Коментиран от #33

    12:09 13.01.2026

  • 12 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    11 17 Отговор
    Чудесна новина👏👏👏👏👏👏👏

    12:10 13.01.2026

  • 13 Двама се бият

    10 7 Отговор
    третия печели, е казал мъдрия българси народ

    12:10 13.01.2026

  • 14 Чудесна новина

    7 17 Отговор
    Реваншът за орешника, от който сигурно Русия произвежда по 2-3 бройки на година е достоен.

    12:10 13.01.2026

  • 15 гру гайтанджиева

    7 13 Отговор

    До коментар #7 от "Пиер Льолуш, бивш държавен секретар":

    Руски фейкове колега.Карсй по натам.

    12:10 13.01.2026

  • 16 Путин е твърде добър

    14 14 Отговор
    Като нямат дронове с два тактически боеприпаса ще постигнат същите цели. Много лошо е да си славянска овца под еврейско командване.

    12:10 13.01.2026

  • 17 Споко бе

    7 12 Отговор
    Иран ще им прати ... 🤭😁

    12:10 13.01.2026

  • 18 Александър Арутюнов военен експерт,

    12 10 Отговор
    бивш офицер от специалните части на Русия. Експерта съобщава, че Украйна продължава да изпитва търпението на Русия, като продължава терористичните атаки срещу Руски градове и Нефтепреработвателни съоръжения. Но търпението не е безгранично, смята експертът. Скоро може Руската армия да накара Киев да потъне и да се удави за една нощ. Въоръжените сили на Русия могат да започнат да използват бомби и ракети в Украйна срещу онези съоръжения с двойна употреба, които преди това са били умишлено недокосвани. Язовирът на Киевската ВЕЦ също може да се превърне в такъв обект, след което столицата на Украйна ще бъде залята с 10 метрови водни вълни при което Киев ще потъне изцяло под вода. "Днес имаме толкова много крилати и балистични ракети, че можем да си позволим да ги използваме срещу вражески инфраструктурни обекти на дълбочина", казал Арутюнов - Ако бях на мястото на Украйна, наистина щях да съм подготвен за факта, че рано или късно Ударите ще пристигнат до ВЕЦ, до този язовир, който се намира близо до Киев, и Киев ще потъне. Дадохме да се разбере по всякакъв начин, че сме братски народи и братя не можем да останем без ток, канализация, газ, водоснабдяване, асансьори през зимата... Но колко дълго може да продължи това? "Това още не е решено. Но трябва да е ясно за Украйна, че е време да се спре, за съжаление.” Очаквайте такива торпедни удари скоро”.

    Коментиран от #30, #60

    12:11 13.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Тиква

    12 12 Отговор

    До коментар #1 от "1419 дни":

    Окранацист какво правиш тук, България за българите и братята Руснаци,не за вас наглеци и паразити багаж и куев,

    Коментиран от #24

    12:12 13.01.2026

  • 21 Когато страдат путлерофилите

    13 12 Отговор
    Всички нормални хора сме доволни.

    12:12 13.01.2026

  • 22 таксиджия 🚖

    9 4 Отговор
    Нека опорките удобрени от пасоля завалят:

    Това не е октаина, а нато. Английски агенти тип джеймс бонд 007 са извършили атаката изчолзвайки космическия извънземен софтуер Палантир през спътниците на СпейсХ

    Путин ги жали. Путин е милостив.

    Утре Орешник по киив. Хееххех орешник орешник

    Ама те нямат ток, окраина не съществува на картата

    А вие в ЕС по-добре ли сте бе? Санкциите работят

    Пропуснах ли нещо? 😄

    Коментиран от #35

    12:13 13.01.2026

  • 23 Ааааа

    5 5 Отговор
    Я удрите по една рикия, че стана обяд бе...а навън холодно, кучий студъ! Стига чесали езиците тука, че файда нема никаква от туй.

    12:13 13.01.2026

  • 24 Руската пропаганда

    9 10 Отговор

    До коментар #20 от "Тиква":

    Винаги има за цел глупака.

    12:13 13.01.2026

  • 25 Орешник

    11 6 Отговор
    Абе какво стана с плъха наркоман, в коя дупка се скрил?

    Коментиран от #56

    12:13 13.01.2026

  • 26 Руснаците настъпват страхливо в мащаб

    8 4 Отговор
    При толкова успехи на Украйна ,ЕС и САЩ.кога ще се празнува победата и докъде са сега?

    Коментиран от #37

    12:13 13.01.2026

  • 27 Тираджия

    9 8 Отговор

    До коментар #8 от "таксиджия 🚖":

    Где 20% от Украйна?

    Коментиран от #31

    12:14 13.01.2026

  • 28 Повтори го пак за още 2 цента

    9 6 Отговор

    До коментар #9 от "Синковец":

    Ами вие само това повтаряте и нищо друго, как да не ви каже човек, че сте еднобитови?

    12:14 13.01.2026

  • 29 Мишел

    11 5 Отговор
    Вчера в Харков при руските ракетно-дронови атаки станаха зян десетина такива фабрики.

    12:14 13.01.2026

  • 30 гру гайтанджиева

    6 8 Отговор

    До коментар #18 от "Александър Арутюнов военен експерт,":

    Руски фейкове колега.Карай по нататък.

    12:14 13.01.2026

  • 31 Таксиджия

    7 9 Отговор

    До коментар #27 от "Тираджия":

    Що ли Путин са окопава яко там

    Коментиран от #38, #42, #46

    12:14 13.01.2026

  • 32 спешно

    7 5 Отговор
    От ЕС пратете ток и газ за Киев.И малко пари....

    12:16 13.01.2026

  • 33 Тиква

    8 6 Отговор

    До коментар #11 от "разликата":

    Заслужават окрабандери да бъдат без ток,вода и храна, каквото правил бандера със Русичи това и окра заслужава.

    Коментиран от #43

    12:16 13.01.2026

  • 34 Мими Кучева🐕

    9 5 Отговор
    Окраинците са най-великият животински вид в Галактиката.🦍🤗🤣🖕

    12:16 13.01.2026

  • 35 Да,пропусна

    2 6 Отговор

    До коментар #22 от "таксиджия 🚖":

    Днешната си разходка.Айде беж навън да си охладиш страстите

    12:16 13.01.2026

  • 36 Копейка

    3 5 Отговор
    На нас тук какъв ни е кяра?

    Коментиран от #40

    12:16 13.01.2026

  • 37 Избитите руснаци

    4 5 Отговор

    До коментар #26 от "Руснаците настъпват страхливо в мащаб":

    От натовско оръжие, Надхвърлят милион......

    Коментиран от #55

    12:16 13.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 604

    5 3 Отговор
    все удрят и все наудряни под земятъ одятъ!!!!

    12:17 13.01.2026

  • 40 Шиткаме оръжия за избиване

    4 5 Отговор

    До коментар #36 от "Копейка":

    На руснаци. Трупаме дебели пачки.

    12:17 13.01.2026

  • 41 Българският народ подкрепя Украйна !

    6 7 Отговор
    Това е чудесна новина.

    12:17 13.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 разликата

    3 6 Отговор

    До коментар #33 от "Тиква":

    главата ти е гробище на синапси. Повтаряш като папагал пропагандата на еврейчето ка Путин

    12:18 13.01.2026

  • 44 Ко стаа бе руски боклуци?

    5 8 Отговор
    Превзехте ли тоя Киев че ми омръзнА тая работа?

    12:18 13.01.2026

  • 45 Бомбят Путин...

    2 7 Отговор
    С Натовско оръжие. Путин безпомощен

    12:18 13.01.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 кой

    1 7 Отговор
    За който още не е разбрал кои са лошите и кои са добрите - лошите убиват хората, добрите унищожават оръжията на лошите, за да не убиват хората. Слава на Украйна!

    12:19 13.01.2026

  • 48 Бомбят Путин...

    1 5 Отговор
    Като за последно....СВОто удря и Русия.

    12:20 13.01.2026

  • 49 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt

    7 3 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    12:20 13.01.2026

  • 50 не може да бъде

    8 0 Отговор
    Вижте сега когато се пишат такива новини някой има ли представа или поне старае ли се да се досети какво е необходимо да се унищожи едно предприятие ....ами искам да ви кажа даже една ракета Искандер може да не стигне!?Максимумът който може да постигнат украинците с техните удари с безпилотници е да разрушат някаква работилница или в най.добрия случай -малък цех!?Същото е и за поразяването на предприятия от енергетиката -може да запалят някакъв или няколко резервоара да предизвикат голям пожар -и толкова !?Това може да бъде сериозна щета разбира се но после всичко руснаците възстановяват за една -две седмици -максимум а понякога и за няколко дни!? Докато удар с два Искандера напр.може да ликвидира изцяло сериозно предприятие а ако е комбиниран удар с няколко безпилотника Геран 2 и 3 и няколко крилати или балистични ракети -край - може да се унищожи много сериозен обект!?Ето това са лошите новини за Украйна!?

    12:20 13.01.2026

  • 51 Жестока реалност

    5 8 Отговор
    Московия не е история за величие.
    Това е история за хроничен провал, прикрит като „империя“.
    Години наред ни се налага митът за „велика Русия“. За победоносна държава. За „втората армия на света“.
    Но ако премахнете пропагандата, ще остане съвсем различна картина.
    Московия почти винаги губи.
    240 години — васал на Златната орда. Данък, етикети, послушание.
    Ливонската война — провал. Балтика не е превзета, страната е разрушена.
    1610 г. — Москва е окупирана. Чуждестранни войски в Кремъл.
    Кримската война — срамно поражение и признание за технологичната изостаналост.
    Поражение от Япония — имперски шок и революция.
    Първата световна война — бягство от войната и разпад на държавата.
    1991 г. — разпадът на СССР, бягството на империята от историята.
    Чечня е унижението на армията.
    Украйна е провалът на „Киев за 3 дни“, разрушеният мит за „величие“.
    И всеки път - един и същ сценарий:
    - загуба
    - негодувание
    - желание за отмъщение
    - нова агресия
    - още по-голяма загуба

    Московия никога не е печелила с развитие.
    Те не са империя.
    Те са държава, която постоянно закъснява.
    Закъснява в науката, в икономиката, в човечността, в 21-ви век….

    Московия не е „алтернатива на Запада“.
    Това е архив от поражения, който се страхува, че ще бъде окончателно затворен.
    И този път — ще бъде затворен.
    Защото историята винаги побеждава онези, които никога не са се научили да бъдат успешни без насилие.

    12:20 13.01.2026

  • 52 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt

    4 3 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #61

    12:20 13.01.2026

  • 53 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt

    5 3 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    12:20 13.01.2026

  • 54 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt

    4 4 Отговор
    Зенитно-ракетна система С-300 унищожи украински изтребител F-16

    12:20 13.01.2026

  • 55 има ли още или вий ще ходите там

    5 2 Отговор

    До коментар #37 от "Избитите руснаци":

    Как върви новата мобилизация в Украйна вече и на студентите?

    12:21 13.01.2026

  • 56 Националист

    3 3 Отговор

    До коментар #25 от "Орешник":

    В Кремъл

    12:21 13.01.2026

  • 57 Бомбят Путин...

    2 4 Отговор
    Боже, какви времена доживяхме....натовско оръжие избива руснаци в ...РУСИЯ.

    12:21 13.01.2026

  • 58 Мишел

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "Кухоглава копейка":

    След Орешника самолеторемонтните и самолетостроителните заводи Харков са кариера за чакъл.

    12:21 13.01.2026

  • 59 От Кремъл официальнъй

    7 3 Отговор
    Унищожиха на някому 🔞 Ще има Орешник пак...3 за щастие.

    12:22 13.01.2026

  • 60 ха ха хааа

    4 4 Отговор

    До коментар #18 от "Александър Арутюнов военен експерт,":

    Украинските атаки били "тероризъм " , а Рузките - освободителни ... 🤭😁 Колко сте смешни .. и нагли - тоже

    12:22 13.01.2026

  • 61 2026

    0 3 Отговор

    До коментар #52 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt":

    1 мрд

    12:22 13.01.2026

  • 62 Бомбят Русия на поразия

    0 7 Отговор
    Нема милост за сатрапа кремълски.

    Коментиран от #81

    12:23 13.01.2026

  • 63 Ударили не ударили

    8 1 Отговор
    на фашистите в Украйна няма нормален човек да вярва, но то няма и никакво значение. Русия добре мачка режима там.

    12:23 13.01.2026

  • 64 604

    11 1 Отговор
    почти всеки ден пускат по някоя пермога...явно положението на терен си е-ло мамиту. дори забелязвам коректни карти преди, сега движът с около месец назад, що така ве ......май бандерите бая съ отнесли пердаха, на всичку отгоре се говори че 90% дезертират .....от новонасъбраните с кол и въже. айде паветници, сегъ или никогъ...вече взимът и меки китки!!!!!

    Коментиран от #65

    12:24 13.01.2026

  • 65 Руската пропаганда

    0 4 Отговор

    До коментар #64 от "604":

    Има за цел винаги глупака.

    Коментиран от #68, #72, #85

    12:28 13.01.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Тома

    0 0 Отговор
    Леле, лелееееееее.......

    12:30 13.01.2026

  • 68 Така е

    3 1 Отговор

    До коментар #65 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцели глупака за пропаганда, кражби и лъжи срещу Русия!

    12:31 13.01.2026

  • 69 Минев

    1 4 Отговор
    Орешника беше за резиденцивта на мъничкия използван кондом с високи токчета, а това е за Орешника. Бива, а?

    Коментиран от #74

    12:32 13.01.2026

  • 70 Я пък тоя

    5 0 Отговор
    Украйна пак печели войната. Много е силна!
    Смело настъпва на запад.

    12:32 13.01.2026

  • 71 Украйна

    5 0 Отговор
    Унищожи на Марко Тотев дреболиите

    12:32 13.01.2026

  • 72 Тома

    4 0 Отговор

    До коментар #65 от "Руската пропаганда":

    Това правило се отнася до всяка една военна пропаганда, но натуралният глупак никога не смогва да го осъзнае...
    Тежка е съдбата ти, друже, тежка....

    12:33 13.01.2026

  • 73 ОК!

    5 0 Отговор
    Тогава да не плачете утре ,защо Киев пак е без ток и вода..!

    12:34 13.01.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 и с какво

    3 0 Отговор
    унищожиха фабриката?!? Да не е с фламингото, дето уж го имат, ама май ще им го правят англосаксите?!? Абе пълна бъркотия!

    12:37 13.01.2026

  • 77 Очевидец

    3 0 Отговор
    От Кийиф се носи страшна миризма.Боклуците не се извозват.
    Няма ток ,парно и топла вода.
    Украинците миришат на умрели лебеди

    12:37 13.01.2026

  • 78 Иван 1

    2 0 Отговор
    Дрън дрън ярина.

    12:37 13.01.2026

  • 79 През нощта e имало атаки от

    1 0 Отговор
    Руската армия в Украйна в енергийни обекти в редица региони, което довело до прекъсвания на електрозахранването в Киев, Киев, Одеса, Харков, Днипропетровск, Донецк, Чернигов и Запорожка област, съобщава Министерството на енергетиката. Описаните градове са без ток. Трудната ситуация продължава да се влошава всеки ден повече. Енергиините екипи не успяват да смогнат възстановяването на електрозахранването от предишен удар, а то пристига нов по-голям. Търговските вериги Novus и Silpo спират работата на Супермаркети в Киев поради продължителното изключване на тока и невъзможността за работа без ток. Броят на затворените магазини не е уточнен.

    12:37 13.01.2026

  • 80 Кухоглава гривна

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кухоглава копейка":

    Това го папагалиш във всяка тема...!
    Няма лошо...поне си забавен,с този твой любимец-Ленин...🤣!
    Но,ако знаеше английски,щеше да прочетеш в ,,Ню-Йорк Таймс", какво пише за пораженията на ,,Орешника"...!

    12:38 13.01.2026

  • 81 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Бомбят Русия на поразия":

    На всяко кило украински експлозиви, взривени в Русия, Украйна получава удар с тонове руски експлозиви. Затова в Украйна няма работещи заводи, ТЕЦ, газохранилища , газодобивни обекти, а в Русия няма неработещи.

    12:42 13.01.2026

  • 82 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Шороштията м@а@рЪ пак се е развихрила,което значи,че гранта е преведен на сметката и ,а и новите опорки за анти руска пропаганда са и спуснати от британското посолство и синагогата ..

    12:42 13.01.2026

  • 83 Евростат са съобщили, че

    1 0 Отговор
    около 4,5 милиони Украинци живеят в Европа и Англия като са получили временна защита, към края на ноември миналата година. Това е обявено от Евростат на неговия новинарски уебсайт.

    12:45 13.01.2026

  • 84 Опс

    1 0 Отговор
    Какво заявява осрайна и какво всъщност се е случило....разлика от небето до земята.....

    12:52 13.01.2026

  • 85 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцели точно глупака за пропаганда, лъжи и кражби срещу Русия!

    12:53 13.01.2026

