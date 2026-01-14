Новини
Зеленски: Положението в момента навсякъде е трудно, но на фронта е най-тежко
Зеленски: Положението в момента навсякъде е трудно, но на фронта е най-тежко

14 Януари, 2026 07:15 1 571 56

Температурите в Украйна са под нулата, а много хора нямат ток и отопление заради целенасочените руски удари по енергийната система

Зеленски: Положението в момента навсякъде е трудно, но на фронта е най-тежко - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски призна за трудности в страната му, предаде ДПА, съобщи БТА.

Агенцията отбелязва, че това е станало в момент, когато температурите в Украйна са под нулата, а много хора нямат ток и отопление заради целенасочените руски удари по енергийната система. Освен това руската армия настъпва бавно, но методично на юг и на изток.

"Положението в момента навсякъде е трудно, но на фронта е най-тежко", обобщи снощи Зеленски във вечерното си видеообръщение. Той отчете студеното време през зимата и упоритостта на Русия.

"Атаките продължават. Така както и отбраната на нашите позиции", каза украинският президент.

Русия и Украйна си разменят удари с дронове и тази нощ, предаде Ройтерс, пише БТА. Украинска атака с безпилотни летателни апарати нанесе щети в южния руски град Ростов на Дон. Десетки хиляди абонати са без в родния град на украинския президент Володимир Зеленски след руско нападение с дронове.

В Ростов на Дон, който се намира на 100 километра от границата с Украйна, са избухнали два пожара в промишлен обект, съобщи губернаторът на едноименната област Юрий Слюсар. Той не уточни за какъв точно завод става въпрос.

Единият пожар вече е потушен, а другият е овладян, каза по-късно Слюсар. При атаката са нанесени щети и на жилищни блокове. Ранени са четирима души, сред които 4-годишно дете. Руските сили за противовъздушна отбрана са свалили тази нощ 48 украински дрона, предаде ТАСС, като се позова на Министерството на отбраната на Руската федерация.

То съобщи, че малко повече от половината от тези безпилотни летателни апарати - 25, са били унищожени именно над Ростовска област. Тринадесет дрона са били свалени над Ставрополския край, пет - на Брянска област, три - над анексирания Крим, и по един на граничещите с Украйна Белгороска и Курска област.

Повече от 45 хиляди абонати нямат ток, а над 700 сгради са без отопление, след масирана руска атака с дронове срещу Кривой Рог, съобщи междувременно ръководителят на военната администрация в този град в югоизточната украинска Днепропетровска област Олександър Вилкул, цитиран от Ройтерс.

От началото на войната преди близо четири години Русия често взима на прицел Кривой Рог - родния град на Зеленски, който призна снощи за трудности в Украйна, включително заради целенасочените атаки срещу енергийната система на страната посред зима.


  • 1 ШМРЪКНИ СИ

    48 3 Отговор
    Да ти олекне.

    07:21 14.01.2026

  • 2 Сандо

    52 3 Отговор
    Преди положението да е станало безнадеждно укробандерите да връзват бели чаршафи,гащи,потници и каквото бяло им попадне на някой кол и да го развяват усърдно и с примирение.Императорът е строг,но справедлив - всеки ще си получи заслуженото!

    Коментиран от #10, #55

    07:22 14.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Брендо

    29 1 Отговор
    Така е, да побеждаваш е трудни, но аз нали за това съм до теб за да ти помагам с най-доброто.

    07:23 14.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 А у нас

    45 4 Отговор
    Сметките за ток и парно 30% нагоре, за да можем да помагаме. Ту-тууу...

    07:24 14.01.2026

  • 7 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    49 2 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски?

    07:24 14.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Факт

    46 3 Отговор
    Положението в Украйна е резултата от политическите и дипломатически умения на великия политик и гуру-дипломат Зеленски.Извод:-Никога не си избирайте комик за президент!Ще ревете!Още по-вече,треторазряден.

    07:25 14.01.2026

  • 10 Владимир Путин, президент

    3 28 Отговор

    До коментар #2 от "Сандо":

    Спакойно ...
    Моите верни контрактници се самоубиват по три пъти на ден, от безнадежност, глад и че не ги пускам да се уволнят !!! Който се е прецакал да подпише контракт, прецакал се е навсегда 👍

    Коментиран от #19, #51

    07:26 14.01.2026

  • 11 БОРИС ДЖОНСЪН

    39 2 Отговор
    Ама как само ги излъгах тези окраинци да започнат тази война. Чак ми е кеф, а и прибрах 1 милион.

    Коментиран от #15

    07:26 14.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ОСЪЗНАТ АРИСТОТЕЛ

    35 2 Отговор
    Един Орешник въздейства повече от един милион думи

    07:29 14.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Владимир Путин, президент

    4 19 Отговор

    До коментар #11 от "БОРИС ДЖОНСЪН":

    "...прибрах 1 милион..."

    Смешник....
    Аз прибрах минимум 2 милиона рускоговорящи в Руския Мир !!! И ктo дypaк ? 🎅

    07:30 14.01.2026

  • 16 Положението

    14 1 Отговор
    е международно.

    07:32 14.01.2026

  • 17 АТЛАНТИТЕ

    23 1 Отговор
    Пуснахте ли вече газта и тока в лвиф и кииф.

    07:33 14.01.2026

  • 18 Шматока

    19 3 Отговор
    Вярвал ли е,че ще пътува по света,ще го приемат висши политици,докато е свирил с члена си на пиано по партита на олигарси?Разказа и играта на такава голяма държава.

    07:33 14.01.2026

  • 19 пони, ама розАво

    14 1 Отговор

    До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":

    Колежке, ти как се справяш с когнитивния си дисонанс? На мен вече не ми помага ни пърцуца, ни избелване на ануса, ни синтетика! Решила съм да си се самоумра или да си посегна на живота си по други начини. Черния си Елекрически Пингвин си Го завещавам на тебе, да си Го ползваш за спомен от мене си.
    Сбогом жесток свят, сало Уганде, хероинам сало!

    07:34 14.01.2026

  • 20 Симпатизант

    21 2 Отговор
    На фрнта и по-тежко ще става. Но няма страшно, Зеленски и евроатлантистите нали си изобретиха мирен план

    07:34 14.01.2026

  • 21 Зелени,крадливи ръчички

    12 1 Отговор
    Положението е преобладаващо.

    07:35 14.01.2026

  • 22 Абе Зельо

    22 2 Отговор
    Да беше се съгласил на предложението на Путин, за взаимно спиране обстрела на енергийни обекти, а?

    Ама охраната ти от Ми-6 ще ти клъцнат зелката! Затуй ти остава само, да словоблудстваш артистично!
    И горко им на украинците!

    07:35 14.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 БСТ

    17 2 Отговор
    Бялото знаме ще оправи нещата .

    07:36 14.01.2026

  • 25 Николай

    21 1 Отговор
    На тоя кървав клоун хранещ се с трупове няма ли кой да му каже, ако той е под опиати, че всичко това НЕ СИ СТРУВА,умират хора всеки ден и тези животи няма да се върнат, това не е победа, а КАРДИНАЛНА ЗАГУБА.
    Дано дезертьорите се увеличават.

    07:36 14.01.2026

  • 26 Ами

    11 1 Отговор
    нали искат да се докажат пред Запада за да му принадлежат и служат един ден

    07:38 14.01.2026

  • 27 гошо

    11 1 Отговор
    Е те това е хазарин-плъх.

    07:38 14.01.2026

  • 28 Боруна Лом

    16 2 Отговор
    ПОТНИК, ВИКНИ СИ МЕНТОРА БОРИС ДЖОНСЪН ДА ВИ ТОПЛИ! ЗАНУЛИ СИ НАРОДА И ДЪРЖАВАТА!

    07:39 14.01.2026

  • 29 Хе хе...

    16 3 Отговор
    Спoko бе, нapkoмaн! Руснаците свършиха ракетите и оръжието преди три години, на фронта масово се самоубиват с лопати, Русия фалира и се paзпадна, рублата стана триста за долар, Путин умpя пак и перемогата е край Москва. Що цивриш сега?

    07:40 14.01.2026

  • 30 Зелю

    6 1 Отговор
    На златното веце е най-добре

    07:43 14.01.2026

  • 31 ЕЙ ЗЕЛЕН

    12 0 Отговор
    Киев и Одеса руски ли са?

    07:43 14.01.2026

  • 32 Дио

    11 0 Отговор
    До последния укра казах.Борис Джонсън

    07:44 14.01.2026

  • 33 Тагарев

    15 1 Отговор
    Зеленски живее в Полша.
    Откъде знае какво става в Украина?

    07:44 14.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Условно

    18 1 Отговор
    Щеше ли положението на Украйна да е трудно, ако Зеленски беше се изказал против:
    Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
    Приближаване на НАТО към границите на Русия
    Организиране на Майдана
    Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
    Насочване повечето 800 бази към РФ.
    Преди войната обещаване атомно оръжие на Украйна преди 24.02.2022
    Предлагане достъп на английски военни 24.02.2022

    07:46 14.01.2026

  • 36 СЪВЕТНИК

    17 0 Отговор
    Стоплетепсе със най-евтината стока - евроатлантически ценности.

    07:46 14.01.2026

  • 37 ООрана държава

    12 0 Отговор
    Демек- дайте пари

    07:46 14.01.2026

  • 38 Шизъл Скорсизъл

    13 1 Отговор

    До коментар #34 от "Владимир Путин, президент":

    Да благодарят на Зеления че Путин им свети и ги топли с ракети.

    07:48 14.01.2026

  • 39 Сало укра

    14 1 Отговор

    До коментар #34 от "Владимир Путин, президент":

    Бъди спокойна - Украйна на картата няма да има и това е най-важното

    07:49 14.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Владимир Путин, президент

    3 7 Отговор

    До коментар #40 от "интересно 🤔,":

    Бал съм и укри и руснаци....
    Мне хорошо 🎅👍

    Коментиран от #44

    07:52 14.01.2026

  • 42 НА ЗЕЛЕНСКИ

    14 1 Отговор
    Не му пука за обикновенните окраинци. Той е друга кръв.

    07:52 14.01.2026

  • 43 Ъъъъъъъъ

    15 1 Отговор
    "Температурите в Украйна са под нулата, а много хора нямат ток и отопление заради целенасочените руски удари по енергийната система"

    Въри целувай ръка на Путин, а не реви като вдовица.... Щото ако беше някой друг, досега никой нямаше да си спомня за Украйна.

    07:53 14.01.2026

  • 44 интересно 🤔,

    5 1 Отговор

    До коментар #41 от "Владимир Путин, президент":

    Тъй, де , какво си тръгнал да ги мислиш . Да се оправят , ние сме на топло и ни е светло в къщите .

    Коментиран от #45

    07:53 14.01.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Гост

    11 0 Отговор
    А какво стана с мирния план? Готов е нали? Ама руснаците не били знаели, и затова напреднали, нали?

    07:59 14.01.2026

  • 48 БРИТАНСКИТЕ ПРОВОКАЦИИ ДАВАТ РЕЗУЛТАТ

    13 1 Отговор
    Скоро всеки окраинец ще иска сам да свали зеления.

    08:00 14.01.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 И по зле

    5 0 Отговор
    ще стане.

    08:05 14.01.2026

  • 51 Не е вярно, Путин умрятри пъти

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":

    още когато свърши ракетите и долара стана 200 рубли.

    08:07 14.01.2026

  • 52 Ивелин Михайлов

    9 0 Отговор
    Дай оставка и токът ще дойде, лампите ще светнат, хората ще спрат да умират, ще се договори мир, плюс прословутите ти гаранции за мир... И така. Не е сложно. Но докато ти наливат урсулите, няма да хвърлиш кърпата.

    08:07 14.01.2026

  • 53 Най

    2 0 Отговор
    тежко е ма златната тоалетна чиния!

    08:14 14.01.2026

  • 54 викарий

    0 2 Отговор
    Колкото и да е тежко,трябва да издържите поне до края на 27-ма,когато се очаква,Русия да обяви фалит,а от там нататък процесите на разграждане на империята,да протекат на скорост.Русия не и остана полезен ход.Тази война я съсипа военно, политечески и икономически.Руснаците не бяха подготвени психически.Нямаха мотивацията,морала и бойния дух,да я спечелят......

    08:15 14.01.2026

  • 55 А може и

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сандо":

    Както във вица на Шкумбата: - да си намерят бял чаршафа, да вървят бавно и към гробищата. НАЙ ДОБРЕ.

    08:15 14.01.2026

  • 56 Ами тежко ША е

    1 0 Отговор
    Колко пъти Минск, Турция, едни се бяха договорили ти ги гръмна. Други скочиха от вертолета, а сега цивриш.

    08:20 14.01.2026

