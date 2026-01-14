Зеленски: Положението в момента навсякъде е трудно, но на фронта е най-тежко

Украинският президент Володимир Зеленски призна за трудности в страната му, предаде ДПА, съобщи БТА.

Агенцията отбелязва, че това е станало в момент, когато температурите в Украйна са под нулата, а много хора нямат ток и отопление заради целенасочените руски удари по енергийната система. Освен това руската армия настъпва бавно, но методично на юг и на изток.

"Положението в момента навсякъде е трудно, но на фронта е най-тежко", обобщи снощи Зеленски във вечерното си видеообръщение. Той отчете студеното време през зимата и упоритостта на Русия.

"Атаките продължават. Така както и отбраната на нашите позиции", каза украинският президент.

Русия и Украйна си разменят удари с дронове и тази нощ, предаде Ройтерс, пише БТА. Украинска атака с безпилотни летателни апарати нанесе щети в южния руски град Ростов на Дон. Десетки хиляди абонати са без в родния град на украинския президент Володимир Зеленски след руско нападение с дронове.

В Ростов на Дон, който се намира на 100 километра от границата с Украйна, са избухнали два пожара в промишлен обект, съобщи губернаторът на едноименната област Юрий Слюсар. Той не уточни за какъв точно завод става въпрос.

Единият пожар вече е потушен, а другият е овладян, каза по-късно Слюсар. При атаката са нанесени щети и на жилищни блокове. Ранени са четирима души, сред които 4-годишно дете. Руските сили за противовъздушна отбрана са свалили тази нощ 48 украински дрона, предаде ТАСС, като се позова на Министерството на отбраната на Руската федерация.

То съобщи, че малко повече от половината от тези безпилотни летателни апарати - 25, са били унищожени именно над Ростовска област. Тринадесет дрона са били свалени над Ставрополския край, пет - на Брянска област, три - над анексирания Крим, и по един на граничещите с Украйна Белгороска и Курска област.

Повече от 45 хиляди абонати нямат ток, а над 700 сгради са без отопление, след масирана руска атака с дронове срещу Кривой Рог, съобщи междувременно ръководителят на военната администрация в този град в югоизточната украинска Днепропетровска област Олександър Вилкул, цитиран от Ройтерс.

От началото на войната преди близо четири години Русия често взима на прицел Кривой Рог - родния град на Зеленски, който призна снощи за трудности в Украйна, включително заради целенасочените атаки срещу енергийната система на страната посред зима.