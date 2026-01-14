Зеленски: Положението в момента навсякъде е трудно, но на фронта е най-тежко

Украинският президент Володимир Зеленски призна за трудности в страната му, предаде ДПА, съобщи БТА.
Агенцията отбелязва, че това е станало в момент, когато температурите в Украйна са под нулата, а много хора нямат ток и отопление заради целенасочените руски удари по енергийната система. Освен това руската армия настъпва бавно, но методично на юг и на изток.
"Положението в момента навсякъде е трудно, но на фронта е най-тежко", обобщи снощи Зеленски във вечерното си видеообръщение. Той отчете студеното време през зимата и упоритостта на Русия.
"Атаките продължават. Така както и отбраната на нашите позиции", каза украинският президент.
Русия и Украйна си разменят удари с дронове и тази нощ, предаде Ройтерс, пише БТА. Украинска атака с безпилотни летателни апарати нанесе щети в южния руски град Ростов на Дон. Десетки хиляди абонати са без в родния град на украинския президент Володимир Зеленски след руско нападение с дронове.
В Ростов на Дон, който се намира на 100 километра от границата с Украйна, са избухнали два пожара в промишлен обект, съобщи губернаторът на едноименната област Юрий Слюсар. Той не уточни за какъв точно завод става въпрос.
Единият пожар вече е потушен, а другият е овладян, каза по-късно Слюсар. При атаката са нанесени щети и на жилищни блокове. Ранени са четирима души, сред които 4-годишно дете. Руските сили за противовъздушна отбрана са свалили тази нощ 48 украински дрона, предаде ТАСС, като се позова на Министерството на отбраната на Руската федерация.
То съобщи, че малко повече от половината от тези безпилотни летателни апарати - 25, са били унищожени именно над Ростовска област. Тринадесет дрона са били свалени над Ставрополския край, пет - на Брянска област, три - над анексирания Крим, и по един на граничещите с Украйна Белгороска и Курска област.
Повече от 45 хиляди абонати нямат ток, а над 700 сгради са без отопление, след масирана руска атака с дронове срещу Кривой Рог, съобщи междувременно ръководителят на военната администрация в този град в югоизточната украинска Днепропетровска област Олександър Вилкул, цитиран от Ройтерс.
От началото на войната преди близо четири години Русия често взима на прицел Кривой Рог - родния град на Зеленски, който призна снощи за трудности в Украйна, включително заради целенасочените атаки срещу енергийната система на страната посред зима.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ШМРЪКНИ СИ
07:21 14.01.2026
2 Сандо
Коментиран от #10, #55
07:22 14.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Брендо
07:23 14.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 А у нас
07:24 14.01.2026
7 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
07:24 14.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Факт
07:25 14.01.2026
10 Владимир Путин, президент
До коментар #2 от "Сандо":Спакойно ...
Моите верни контрактници се самоубиват по три пъти на ден, от безнадежност, глад и че не ги пускам да се уволнят !!! Който се е прецакал да подпише контракт, прецакал се е навсегда 👍
Коментиран от #19, #51
07:26 14.01.2026
11 БОРИС ДЖОНСЪН
Коментиран от #15
07:26 14.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ОСЪЗНАТ АРИСТОТЕЛ
07:29 14.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Владимир Путин, президент
До коментар #11 от "БОРИС ДЖОНСЪН":"...прибрах 1 милион..."
Смешник....
Аз прибрах минимум 2 милиона рускоговорящи в Руския Мир !!! И ктo дypaк ? 🎅
07:30 14.01.2026
16 Положението
07:32 14.01.2026
17 АТЛАНТИТЕ
07:33 14.01.2026
18 Шматока
07:33 14.01.2026
19 пони, ама розАво
До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":Колежке, ти как се справяш с когнитивния си дисонанс? На мен вече не ми помага ни пърцуца, ни избелване на ануса, ни синтетика! Решила съм да си се самоумра или да си посегна на живота си по други начини. Черния си Елекрически Пингвин си Го завещавам на тебе, да си Го ползваш за спомен от мене си.
Сбогом жесток свят, сало Уганде, хероинам сало!
07:34 14.01.2026
20 Симпатизант
07:34 14.01.2026
21 Зелени,крадливи ръчички
07:35 14.01.2026
22 Абе Зельо
Ама охраната ти от Ми-6 ще ти клъцнат зелката! Затуй ти остава само, да словоблудстваш артистично!
И горко им на украинците!
07:35 14.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 БСТ
07:36 14.01.2026
25 Николай
Дано дезертьорите се увеличават.
07:36 14.01.2026
26 Ами
07:38 14.01.2026
27 гошо
07:38 14.01.2026
28 Боруна Лом
07:39 14.01.2026
29 Хе хе...
07:40 14.01.2026
30 Зелю
07:43 14.01.2026
31 ЕЙ ЗЕЛЕН
07:43 14.01.2026
32 Дио
07:44 14.01.2026
33 Тагарев
Откъде знае какво става в Украина?
07:44 14.01.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Условно
Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
Приближаване на НАТО към границите на Русия
Организиране на Майдана
Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
Насочване повечето 800 бази към РФ.
Преди войната обещаване атомно оръжие на Украйна преди 24.02.2022
Предлагане достъп на английски военни 24.02.2022
07:46 14.01.2026
36 СЪВЕТНИК
07:46 14.01.2026
37 ООрана държава
07:46 14.01.2026
38 Шизъл Скорсизъл
До коментар #34 от "Владимир Путин, президент":Да благодарят на Зеления че Путин им свети и ги топли с ракети.
07:48 14.01.2026
39 Сало укра
До коментар #34 от "Владимир Путин, президент":Бъди спокойна - Украйна на картата няма да има и това е най-важното
07:49 14.01.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Владимир Путин, президент
До коментар #40 от "интересно 🤔,":Бал съм и укри и руснаци....
Мне хорошо 🎅👍
Коментиран от #44
07:52 14.01.2026
42 НА ЗЕЛЕНСКИ
07:52 14.01.2026
43 Ъъъъъъъъ
Въри целувай ръка на Путин, а не реви като вдовица.... Щото ако беше някой друг, досега никой нямаше да си спомня за Украйна.
07:53 14.01.2026
44 интересно 🤔,
До коментар #41 от "Владимир Путин, президент":Тъй, де , какво си тръгнал да ги мислиш . Да се оправят , ние сме на топло и ни е светло в къщите .
Коментиран от #45
07:53 14.01.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Гост
07:59 14.01.2026
48 БРИТАНСКИТЕ ПРОВОКАЦИИ ДАВАТ РЕЗУЛТАТ
08:00 14.01.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 И по зле
08:05 14.01.2026
51 Не е вярно, Путин умрятри пъти
До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":още когато свърши ракетите и долара стана 200 рубли.
08:07 14.01.2026
52 Ивелин Михайлов
08:07 14.01.2026
53 Най
08:14 14.01.2026
54 викарий
08:15 14.01.2026
55 А може и
До коментар #2 от "Сандо":Както във вица на Шкумбата: - да си намерят бял чаршафа, да вървят бавно и към гробищата. НАЙ ДОБРЕ.
08:15 14.01.2026
56 Ами тежко ША е
08:20 14.01.2026