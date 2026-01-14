Новини
Отстраниха работник, крещял на Тръмп в завод на Ford, президентът му показа среден пръст ВИДЕО

Отстраниха работник, крещял на Тръмп в завод на Ford, президентът му показа среден пръст ВИДЕО

14 Януари, 2026 05:37, обновена 14 Януари, 2026 06:54

Американският лидер нарече шефа на Федералния резерв "идиот". Администрацията ще отнема гражданството на натурализирани имигранти за участие в измами срещу американци

Отстраниха работник, крещял на Тръмп в завод на Ford, президентът му показа среден пръст ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

По време на посещение в завод на Ford в Детройт, Мичиган, президентът на САЩ Доналд Тръмп грубо отговори на работник, който го обвини, че „защитава педофили“, съобщи TMZ, която се сдоби с видео от конфликта.

Работникът извика „защитник на педофилите“ към Тръмп, след което американският лидер изруга няколко пъти и му показа среден пръст.

Washington Post съобщи, че работникът е отстранен от работа в очакване на разследване.

„Т. Дж. Сабула, 40-годишен работник на поточна линия в местния синдикат United Auto Workers, каза пред изданието, че той е този, който е крещял на Тръмп. Той добави, че е отстранен от работа в очакване на разследването“, пише вестникът.

Сабула каза пред Washington Post, че не съжалява за действията си, но е загрижен за бъдещето на работата си и вярва, че е станал „мишена на политическа вендета“ за това, че е „злепоставил Тръмп пред приятелите му“. Той също така потвърди, че избухването му е пряко свързано с участието на Тръмп в случая с Епстийн.

Междувременно директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Ченг потвърди пред изданието автентичността на видеото и заяви, че отговорът на президента на обидата е бил „подходящ и недвусмислен“.

Тръмп беше близък с американския финансист Джефри Епстийн, обвинен в блудство с деца. Епстийн беше арестуван от правоохранителните органи на Ню Йорк на 6 юли 2019 г. Прокурорите заявиха, че имат доказателства, че между 2002 и 2005 г. е организирал посещения в дома си в Манхатън за десетки непълнолетни момичета, най-малката от които на 14 години. Кръгът от приятели и познати на Епстийн включваше голям брой настоящи и бивши служители не само в САЩ, но и в много други страни, включително бивши държавни глави, видни бизнесмени и известни личности от света на шоубизнеса. Наказателното преследване на финансиста в САЩ беше прекратено, след като той се самоуби в затворническата си килия през август 2019 г.

Доналд Тръмп нарече председателя на Федералния резерв Джером Пауъл идиот и го призова да намали основния лихвен процент.

„Този ​​идиот скоро ще си отиде“, каза американският лидер, визирайки Пауъл, в реч в Икономическия клуб на Детройт, Мичиган, където беше на работно посещение.

„Имаме много ниска инфлация. Това би дало шанс на Пауъл, който закъснява, да ни осигури голямо, прекрасно намаление на лихвите. Това би било чудесно за страната“, каза Тръмп пред репортери в Белия дом малко преди да пристигне в Детройт.

Междувременно бюджетният дефицит на федералното правителство на САЩ е достигнал миналия месец рекордните 145 милиарда долара, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, като се позова на Министерството на финансите.

Това представлява ръст от 67%, или 58 милиарда долара, на годишна основа. Негативната тенденция се дължи на безпрецедентните разходи, раздути от промени в графика за превеждане на социални помощи и на плащане на данъци.

Все пак бюджетният дефицит на федералното правителство за първото тримесечие на финансовата 2026 г. (1 октомври 2025 г. - 31 януари 2026 г. - бел. ред.) е намалял на годишна основа с 15%, или 109 милиарда долара, до 602 милиарда долара.

Президентът на САЩ обяви, че администрацията му ще отнеме гражданството на натурализирани имигранти за участие в измами на американци.

„Ще отнемем гражданството и на всички натурализирани имигранти от Сомалия или другаде, които са осъдени за измама на нашите граждани. Ще ги изгоним оттук“, каза той.

„И ако сте дошли в Америка, за да ограбите американци, ще ви вкараме в затвора и ще ви върнем там, откъдето сте дошли“, добави той.

Доналд Тръмп е забравил за чековете от 1776 долара, с които обеща да плати над 1,45 милиона долара на американските военни преди Коледа, съобщи The New York Times.

„Наистина ли обещах да напиша чекове за 2000 долара на военните? Кога го направих?“, отговори той на въпрос на репортер относно обещаните плащания. Американският президент заяви, че американските военни ще могат да получат плащанията до края на годината.

На 18 декември беше съобщено, че правителството на САЩ възнамерява да извърши еднократно плащане от 1776 до над 1,45 милиона долара на американските военни до 25 декември в чест на основаването на страната. Според Тръмп чековете са били изпратени.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Санкция

    67 5 Отговор
    Тоя съвсем изтрещя

    Коментиран от #7

    05:54 14.01.2026

  • 2 Мишел

    56 4 Отговор
    Празноглав самохвалко.

    05:54 14.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич е

    17 17 Отговор
    Тръмпич!

    05:55 14.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Поне

    10 38 Отговор

    До коментар #3 от "Бг дракон от Пирин":

    има физически данни,не като Путин....

    Коментиран от #14, #28

    05:56 14.01.2026

  • 7 Такиви

    8 25 Отговор

    До коментар #1 от "Санкция":

    са всички приятели на Путин!

    05:57 14.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Бг дракон от Пирин

    14 15 Отговор

    До коментар #6 от "Поне":

    Според мен, човек след 50 години, не е за политика! Всеки, след тая възраст, има опастност, да се помисли за "Божи наместник на Земята"! "И да мисли, че винаги е прав!"
    Няма значение дали 3 Дони, Путинчо, Си Джин, Кумчо, Аятолаха, Урсулка и прочие!
    Просто в света няма политици като Дьо Гол, Кенди, Хрушчов, Ганди и много други.
    Ние тук тъпчеме, вече 37 години! 15 години пред Аз да се родя! Не, че от 1878 бг политиците ни все ни водят, на все по-хъбаво, ама за Тех си!

    Коментиран от #34, #39, #42

    06:09 14.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Юрий Гагарин

    8 24 Отговор

    До коментар #10 от "а дали е така":

    10 години след полета ни в космоса руснаците видяха какво е тоалетна хартия.

    06:17 14.01.2026

  • 21 Не с рогите,

    20 0 Отговор
    бай Дончо, не с рогите…

    06:17 14.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Това

    13 3 Отговор

    До коментар #15 от "По простотия":

    Е демокрация, не като тука

    06:25 14.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ний ша Ва упрайм

    18 1 Отговор
    тоя съвсем се е разпищолил!

    06:37 14.01.2026

  • 28 РЕАЛИСТ

    24 5 Отговор

    До коментар #6 от "Поне":

    Страна се управлява с мозък, а не с физически данни. И ние тук имаме един подобен и 20 години стоим на последно място по показатели в ЕС и ни броят за най-бедната страна.

    Коментиран от #29

    06:39 14.01.2026

  • 29 Софиянец

    23 4 Отговор

    До коментар #28 от "РЕАЛИСТ":

    Един ли? Всички от 89та до сега са едни и същи! Западни подлоги и безродници!

    06:41 14.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 демократ

    7 1 Отговор
    Че какво прави в завода на Форд, в Дженеръл Мотърс е истината.

    06:44 14.01.2026

  • 32 Ами,

    12 7 Отговор
    по добре така, отколкото тихо, прилежно и с вежлив тон да ви спретнат нови войни, както правят политиците еврочиновници тип ,,Урсула"! Не сте ли имали началници, които се възмущават, крещят, викат, обиждат, но нито ви наказват, нито ви уволняват! Опасните са тези, които дори няма да видите и чуете, усмихват се изкуствено, говорят прилежно без да казват нищо и изведнъж от деловодството ви връчват Заповед за наказание и уволнение!

    06:44 14.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 РЕАЛИСТ

    5 5 Отговор

    До коментар #14 от "Бг дракон от Пирин":

    Щом успя да сложиш Хрушчов между великите лидери , дотук.

    07:05 14.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Някой

    16 2 Отговор
    Разследване з подвикване? А после в Китай били авторитарни.
    С относно морска на Тръмп? Ясно се вижда колко му е морала. И улична котка има повече морал.

    07:15 14.01.2026

  • 38 Българин.

    14 2 Отговор
    Свобода на словото, Нанай! Американска мечта. Казал му е истината на кукуто!

    07:15 14.01.2026

  • 39 Я па тоя

    7 0 Отговор

    До коментар #14 от "Бг дракон от Пирин":

    Не възрастта е важна, а главата!
    Ако е младо келеме или кифла, каква е ползата? Примери много!

    /Зеленски/

    07:24 14.01.2026

  • 40 Да му мислят сега

    1 0 Отговор
    нашите натурализирани и ненатурализирани ганчовци, хи, хи…

    07:28 14.01.2026

  • 41 ТРЪМП е срам и позор за Америка

    7 1 Отговор
    Тръмп е прикрит наркоман и мозъка наТръмп е силно увреден от неограничените количества от венецуелска и колумбийска дрога използвана в миналото при американския финансист Джефри Епстийн в развратните оргии и педофилски блудства с малолетни момиченца и деца ....

    Коментиран от #43

    07:28 14.01.2026

  • 42 По тази логика и този списък

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Бг дракон от Пирин":

    Киро, Асена, Ники, кмето на София, Парапета, Пеканов, Божанов, Божанков......

    07:37 14.01.2026

  • 43 Българин.

    4 2 Отговор

    До коментар #41 от "ТРЪМП е срам и позор за Америка":

    Пълна откачалка. Ако почне пак да се прави на Мистър Добро момче ще го затворят! Затова утре ако му кажат илюминатите да нападне Русия. Ще атакува!.Това е света ръководи се от психопати и жендери! Кукли на конци илюминатите сатанистите ционистите!

    07:39 14.01.2026

  • 44 да попитам

    4 1 Отговор
    На коя минута от видеото му се изправя перчема на Лудото Куко,
    че не ми се гледат всичките 22 минути?

    07:42 14.01.2026

  • 45 Анонимен

    3 0 Отговор
    Сто тояги на голо на клеветника!

    07:53 14.01.2026

  • 46 Ивелин Михайлов

    2 1 Отговор
    Люлката на демокрацията. Няма да се изненадам, ако го застрелят до края на седмицата, както онази женичка в колата. Тук псувахме Тодор Живков на питка маточина и пак ни се разминаваше.

    07:57 14.01.2026

  • 47 гошо

    2 1 Отговор
    Онзи много удобно го самоубиха да не би да свидетелства против оранжевия простак.

    07:59 14.01.2026

  • 48 Гост

    1 0 Отговор
    Сега чакаме евроАтлантите по потници и клин в студията да защитят Бащицата и обвинят Русия!

    08:07 14.01.2026

  • 49 Парпърляк

    1 2 Отговор
    Браво на ТРЪМП световния господар, така се действа с имигранти и либерални подлоги!

    08:07 14.01.2026

  • 50 Оракула от Делфи

    1 0 Отговор
    Нарцист, от най - дебелооките, нищо не му е отказвано от момента в който се е родил , и правил каквото си иска , с когото си иска!!!
    Резултата е на лице ,безконтролно диктаторско управление,
    не далеч , от тотална световна анархия в негова полза , а целия свят
    продължава да се тресе , и войната в Украйна е като сладка близалка !

    08:18 14.01.2026