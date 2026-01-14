Отстраниха работник, крещял на Тръмп в завод на Ford, президентът му показа среден пръст ВИДЕО

По време на посещение в завод на Ford в Детройт, Мичиган, президентът на САЩ Доналд Тръмп грубо отговори на работник, който го обвини, че „защитава педофили“, съобщи TMZ, която се сдоби с видео от конфликта.
Работникът извика „защитник на педофилите“ към Тръмп, след което американският лидер изруга няколко пъти и му показа среден пръст.
Washington Post съобщи, че работникът е отстранен от работа в очакване на разследване.
„Т. Дж. Сабула, 40-годишен работник на поточна линия в местния синдикат United Auto Workers, каза пред изданието, че той е този, който е крещял на Тръмп. Той добави, че е отстранен от работа в очакване на разследването“, пише вестникът.
Сабула каза пред Washington Post, че не съжалява за действията си, но е загрижен за бъдещето на работата си и вярва, че е станал „мишена на политическа вендета“ за това, че е „злепоставил Тръмп пред приятелите му“. Той също така потвърди, че избухването му е пряко свързано с участието на Тръмп в случая с Епстийн.
Междувременно директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Ченг потвърди пред изданието автентичността на видеото и заяви, че отговорът на президента на обидата е бил „подходящ и недвусмислен“.
Тръмп беше близък с американския финансист Джефри Епстийн, обвинен в блудство с деца. Епстийн беше арестуван от правоохранителните органи на Ню Йорк на 6 юли 2019 г. Прокурорите заявиха, че имат доказателства, че между 2002 и 2005 г. е организирал посещения в дома си в Манхатън за десетки непълнолетни момичета, най-малката от които на 14 години. Кръгът от приятели и познати на Епстийн включваше голям брой настоящи и бивши служители не само в САЩ, но и в много други страни, включително бивши държавни глави, видни бизнесмени и известни личности от света на шоубизнеса. Наказателното преследване на финансиста в САЩ беше прекратено, след като той се самоуби в затворническата си килия през август 2019 г.
Доналд Тръмп нарече председателя на Федералния резерв Джером Пауъл идиот и го призова да намали основния лихвен процент.
„Този идиот скоро ще си отиде“, каза американският лидер, визирайки Пауъл, в реч в Икономическия клуб на Детройт, Мичиган, където беше на работно посещение.
„Имаме много ниска инфлация. Това би дало шанс на Пауъл, който закъснява, да ни осигури голямо, прекрасно намаление на лихвите. Това би било чудесно за страната“, каза Тръмп пред репортери в Белия дом малко преди да пристигне в Детройт.
Междувременно бюджетният дефицит на федералното правителство на САЩ е достигнал миналия месец рекордните 145 милиарда долара, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, като се позова на Министерството на финансите.
Това представлява ръст от 67%, или 58 милиарда долара, на годишна основа. Негативната тенденция се дължи на безпрецедентните разходи, раздути от промени в графика за превеждане на социални помощи и на плащане на данъци.
Все пак бюджетният дефицит на федералното правителство за първото тримесечие на финансовата 2026 г. (1 октомври 2025 г. - 31 януари 2026 г. - бел. ред.) е намалял на годишна основа с 15%, или 109 милиарда долара, до 602 милиарда долара.
Президентът на САЩ обяви, че администрацията му ще отнеме гражданството на натурализирани имигранти за участие в измами на американци.
„Ще отнемем гражданството и на всички натурализирани имигранти от Сомалия или другаде, които са осъдени за измама на нашите граждани. Ще ги изгоним оттук“, каза той.
„И ако сте дошли в Америка, за да ограбите американци, ще ви вкараме в затвора и ще ви върнем там, откъдето сте дошли“, добави той.
Доналд Тръмп е забравил за чековете от 1776 долара, с които обеща да плати над 1,45 милиона долара на американските военни преди Коледа, съобщи The New York Times.
„Наистина ли обещах да напиша чекове за 2000 долара на военните? Кога го направих?“, отговори той на въпрос на репортер относно обещаните плащания. Американският президент заяви, че американските военни ще могат да получат плащанията до края на годината.
На 18 декември беше съобщено, че правителството на САЩ възнамерява да извърши еднократно плащане от 1776 до над 1,45 милиона долара на американските военни до 25 декември в чест на основаването на страната. Според Тръмп чековете са били изпратени.
