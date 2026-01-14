Казахстански депутат призова САЩ да окажат натиск върху Украйна

Казахстанският депутат Айдос Саръм коментира скорошната атака с дронове срещу танкери при терминала на Казахстанския тръбопроводен консорциум (КТК). Според него осигуряването на сигурността на обектите на КТК изисква участие от всички големи инвеститори, предаде националната новинарска агенция Казинформ, цитирана от БТА.

„Русия е такъв акционер и съответно трябва да направи повече за сигурността. Също така ми се струва, че един от големите акционери е (американската петролна компания – бел. ред.) „Шеврон“. Знаем, че Украйна зависи силно от подкрепата на САЩ. А „Шеврон“ не е коя да е компания. Мисля, че САЩ и другите наши партньори трябва заедно да окажат натиск върху Украйна, за да подбира своите цели“, заяви Саръм.

Вчера танкерът „Матилда“ под флага на Малта, застрахован от дъщерна организация на държавната казахстанска компания „КазМунайГаз“ беше нападнат с дрон. На съда избухна взрив, но не последва пожар. Няма жертви и пострадали сред екипажа. Според предварителната оценка остава годен за плаване, няма открити към момента признаци на застрашаващи повреди на корпуса.

Танкерът „Делта Хармъни“ под флага на Либерия беше също подложен на атака с дрон, намирайки се в режим на подготовка за натоварване. В резултат на инцидента се разгоря пожар, който беше бързо ликвидиран. Няма пострадали сред членовете на екипажа. Към момента на удара все още не е имало петрол на съда, заради което не са нанесени щети върху казахстански стоки за износ.