Новини
Свят »
Казахстан »
Казахстански депутат призова САЩ да окажат натиск върху Украйна
  Тема: Украйна

Казахстански депутат призова САЩ да окажат натиск върху Украйна

14 Януари, 2026 11:51 601 8

  • украйна-
  • казахстан-
  • русия-
  • айдос саръм-
  • шеврон

Знаем, че Украйна зависи силно от подкрепата на САЩ, каза депутатът Айдос Саръм

Казахстански депутат призова САЩ да окажат натиск върху Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Казахстанският депутат Айдос Саръм коментира скорошната атака с дронове срещу танкери при терминала на Казахстанския тръбопроводен консорциум (КТК). Според него осигуряването на сигурността на обектите на КТК изисква участие от всички големи инвеститори, предаде националната новинарска агенция Казинформ, цитирана от БТА.

„Русия е такъв акционер и съответно трябва да направи повече за сигурността. Също така ми се струва, че един от големите акционери е (американската петролна компания – бел. ред.) „Шеврон“. Знаем, че Украйна зависи силно от подкрепата на САЩ. А „Шеврон“ не е коя да е компания. Мисля, че САЩ и другите наши партньори трябва заедно да окажат натиск върху Украйна, за да подбира своите цели“, заяви Саръм.

Още новини от Украйна

Вчера танкерът „Матилда“ под флага на Малта, застрахован от дъщерна организация на държавната казахстанска компания „КазМунайГаз“ беше нападнат с дрон. На съда избухна взрив, но не последва пожар. Няма жертви и пострадали сред екипажа. Според предварителната оценка остава годен за плаване, няма открити към момента признаци на застрашаващи повреди на корпуса.

Танкерът „Делта Хармъни“ под флага на Либерия беше също подложен на атака с дрон, намирайки се в режим на подготовка за натоварване. В резултат на инцидента се разгоря пожар, който беше бързо ликвидиран. Няма пострадали сред членовете на екипажа. Към момента на удара все още не е имало петрол на съда, заради което не са нанесени щети върху казахстански стоки за износ.


Казахстан
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    9 1 Отговор
    Заглавието е умно, но САЩ печелят от войната, така че няма да има никакъв натиск върху украинската фашистка хунта.... Това е мое мнение и може да се различава от позицията на автора и сайта..,.

    11:53 14.01.2026

  • 2 Грамофон свири, майка плаче

    7 0 Отговор
    Какво да се очаква от терористи.

    11:54 14.01.2026

  • 3 Те ако можеха....щяха

    7 1 Отговор
    Те се зъбят само на беззащитните.
    Бай Орешарски ги чака. Ще има за всички от сърце ❤️💓

    Коментиран от #7

    11:54 14.01.2026

  • 4 Бау

    5 3 Отговор
    Факти, от куцо и сакато ли вече ще събирате брътвежи за да си покриете норматива от руска пропаганда? Това новина ли се води или отбиване на номера.

    11:56 14.01.2026

  • 5 Руски колхозник

    4 0 Отговор
    Далаверата си върви и на никой не му пука за руснаци,казаци,украинци, марсианци и т.н.

    11:56 14.01.2026

  • 6 Цял ден преписваш

    6 1 Отговор
    наркомански изказвания на оръфляциНацистки. Но всичко се връща. Бъди сигурна.

    11:56 14.01.2026

  • 7 Руската пропаганда

    0 5 Отговор

    До коментар #3 от "Те ако можеха....щяха":

    Има няколко за руският цел глупака.

    11:59 14.01.2026

  • 8 Дон Корлеоне

    0 3 Отговор
    И казахстанците намразиха Хаяско.

    12:02 14.01.2026