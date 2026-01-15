Путин поиска нова архитектура на сигурността в Европа

Новини
  Тема: Украйна

15 Януари, 2026

Ситуацията на международната сцена се влошава все повече, заяви руският президент

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че международната ситуация се е влошила и че светът става все по-опасен, но не спомена ситуацията във Венецуела и Иран, съобщи Ройтерс, предаде БТА.

Путин все още не е коментирал публично свалянето от власт на президента Николас Мадуро във Венецуела от страна на САЩ, протестите в Иран или заплахите на американския президент Доналд Тръмп срещу Гренландия, посочва Ройтерс.

"Ситуацията на международната сцена се влошава все повече – не мисля, че някой би оспорил това – дългогодишните конфликти се засилват и възникват нови сериозни конфликтни точки“, заяви обаче Путин с усмивка.

"Неслучайно казват, че мирът не идва от само себе си, а се гради, при това всеки ден. Мирът изисква усилия, отговорност и съзнателен избор. А актуалността на това е очевидна. Особено сега, когато ситуацията на международната арена все повече и повече се влошава. Мисля, че никой няма да спори с това", добави руският президент, цитиран от ТАСС.

В реч пред новите посланици, които представиха акредитивните си писма в Кремъл, в първите си публични изказвания по въпроси на външната политика тази година Путин не спомена изрично Съединените щати или Тръмп.

"Чуваме монолога на онези, които, по правото на силата, смятат за допустимо да налагат волята си, да поучават другите и да издават заповеди", каза Путин. "Русия е искрено ангажирана с идеалите на многополюсния свят."

Путин призова за дискусия по предложенията на Русия за нова архитектура на сигурността в Европа.

"Надяваме се, че признаването на тази необходимост ще дойде рано или късно. Дотогава Русия ще продължи да преследва последователно своите цели."

Руският президент призова международната общност да изисква по-настойчиво спазването на международното право, както и да оказва реална подкрепа на "пробиващия си път нов многополюсен световен ред".

Войната в Украйна, най-смъртоносната в Европа от Втората световна война насам, предизвика най-голямото противопоставяне между Русия и Запада от Кубинската ракетна криза през 1962 г., посочва Ройтерс.

Във връзка с украинската криза руският президент посочи, че тя е пряко следствие от игнорирането на интересите на Русия и създаването на заплахи за руската сигурност, предаде ТАСС. Както подчерта Путин, трябва да се изхожда от това, че сигурността трябва да бъде наистина всеобхватна, а това означава, че трябва да бъде за всички и неделима: тя не може да бъде гарантирана за едни за сметка на сигурността на други. "Този принцип е заложен в основните международно-правни документи. Пренебрегването на този основен, жизненоважен принцип никога не е довело и няма да доведе до нищо добро. Това ясно показа и кризата около Украйна, която стана пряко следствие от дългогодишното игнориране на справедливите интереси на Русия и целенасочения курс към създаване на заплахи за нашата сигурност, към напредване към руските граници на блока НАТО", отбеляза руският лидер.

В тази връзка Путин посочи, че мирното уреждане на конфликта в Украйна трябва да бъде постигнато колкото се може по-скоро.

Той припомни, че Русия многократно е излизала с инициативи за изграждане на нова, надеждна и справедлива архитектура на европейската и глобалната сигурност, посочва ТАСС.

Путин подчерта, че Русия се стреми към дългосрочен мир, който да гарантира сигурността на всички, и се надява, че в Украйна също ще осъзнаят това.

Русия остава искрено привързана към идеалите на многополюсния свят и ще продължи да провежда балансирана и конструктивна външнополитическа линия, както винаги е правила, отбеляза Путин.

"Русия е искрено привързана към идеалите на многополюсния свят. Нашата страна винаги е провеждала и ще продължи да провежда уравновесен, конструктивен външнополитически курс, отчитащ както нашите национални интереси, така и обективните тенденции в световното развитие", увери руският лидер.


