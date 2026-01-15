Кристалина Георгиева се срещна с Володимир Зеленски, обеща му нов заем "до седмици"

Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева пристигна рано тази сутрин в Киев за разговори на високо равнище, предаде "Ройтерс", цитирана от БТА и NOVA, като се позова на запознати източници.
Георгиева се срещна с президента на страната Володимир Зеленски, министър-председателят Юлия Свириденко и управителя на централната банка на Украйна Андрий Пишни, както и с бизнес ръководители.
Тя заяви, че очаква в рамките на седмици да поиска от изпълнителния борд на Фонда да одобри нова кредитна програма за Украйна на стойност 8,1 милиарда долара, като подчерта значението на осигуряването на стабилно финансиране за тази страна. В разговор с "Ройтерс" след срещи с украинския президент Володимир Зеленски и други високопоставени украински представители Георгиева каза, че от ноември насам, когато беше постигнато предварително споразумение по програмата, много неща в Украйна са се променили, но основната насоченост на изискванията по програмата ще остане същата.
„Тук съм, за да видя как се справя страната в тези необичайно тежки времена, защото искам да се уверя, че договореното през ноември може да бъде изпълнено така, както беше договорено“, каза тя. „Признаваме, че посоката, в която трябва да се върви, остава същата, но начинът, по който правим тези стъпки, трябва да бъде много внимателно калибриран“, допълни Георгиева.
Тя заяви, че е казала на украинските власти, че трябва да продължат с премахването на освобождаването от ДДС за потребителски стоки – мярка, която среща вътрешна съпротива. Тя обаче уточни, че МВФ ще изисква единствено мярката да бъде внесена за дискусии в парламента, а не да бъде вече приета, за да може новата програма да бъде одобрена. „По отношение на освобождаването от ДДС ние много ясно заявихме, че това трябва да се случи. Не можем да имаме една украинска икономика, която да се задържа между пазарна и непазарна икономика“, заяви Георгиева. „Трябва да я придвижим напред и въпросът не е дали, а как ще го направим и как ще получим необходимото ниво на подкрепа в парламента“, подчерта тя. Георгиева допълни, че е обяснила на украинските официални лица, че това е задължително изискване. „Бях много ясна, това не е нещо, което може да бъде пипато. Това е нужно за самата Украйна. Нужно е за присъединяването ѝ към ЕС. Нужно е, за да се привлекат частни инвестиции и да се направи бизнес средата по-благоприятна“, каза тя.
Ръководителят на МВФ посети за последен път страната през февруари 2023 г. Братът на Георгиева е женен в Украйна и се е намирал в Харков - втория по големина град в страната, при нахлуването на Русия през февруари 2022 г.
През ноември миналата година Украйна и МВФ постигнаха предварително споразумение по четиригодишна програма за кредитиране на стойност 8,2 милиарда долара. Кредитирането ще зависи от няколко фактора, в това число приемането на бюджет и увеличаване на гаранциите за отпусканите от дарителите финанси. Представители на МВФ твърдят, че Украйна е постигнала напредък и очаква оценката на управителния съвет на фонда до няколко седмици.
Одобряването на финансирането е от решаващо значение, тъй като ще отключи допълнителни външни инвестиции, необходими на Украйна за преодоляване на недостига на финансови средства, които, предвид продължаващата война, МВФ изчислява на около 136,5 млрд. долара за периода до 2029 г.
Войната, която скоро ще навлезе в петата си година, нанесе тежки поражения на украинската икономика, като страната трябваше да похарчи по-голямата част от държавните приходи - 2,8 трилиона гривни (или около 27% от брутния си вътрешен продукт), за да финансира разходите си за отбрана през 2026 г.
Георгиева ще направи оценка на напредъка на Украйна в няколко отношения, включително приемане на бюджет за 2026 г., предприемане на стъпки за увеличаване на вътрешните приходи чрез разширяване на данъчната основа и гарантиране на мащабно външно финансиране при условия, близки до безвъзмездното.
1 1488
Вие какво обещавате ???
Коментиран от #14, #41
18:01 15.01.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #24
18:01 15.01.2026
3 Боруна Лом
18:02 15.01.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #17, #18, #21, #23, #31
18:03 15.01.2026
5 3.14К
18:05 15.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Евродебил
Коментиран от #12
18:07 15.01.2026
8 МВФ означава икономическо робство
Коментиран от #37
18:08 15.01.2026
9 Червена буля Сталина
18:09 15.01.2026
10 Бандеровец
18:10 15.01.2026
11 Берлин
18:10 15.01.2026
12 Евроограбен
До коментар #7 от "Евродебил":Така е. Жид жуду око не вади.
18:10 15.01.2026
13 ООрана държава
18:13 15.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Рублевка
До коментар #14 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":30 милиона урки избягаха от бандеровския рай. Половината от тях избягаха е Русия.
18:16 15.01.2026
16 таз усмихната и добродушна женица
проведе отделни срещи с Пишни и Юлия Свири на денко
18:19 15.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Бихте ли изтрили?!
До коментар #17 от "пешо":Тези сексистки изказвания?!?!
18:23 15.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Град кУзлУдОЙ топ оригинала
До коментар #14 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Как пък ти не замина за Укрия!
18:28 15.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Европеец
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Абе аз си мисля ,че е добре всички да си поискат парите от зеления просяк милионер и посредствена актьор....
18:33 15.01.2026
25 Как пък нито един клепар кат менте
До коментар #14 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":козлудуп не замина да помага на братята си бандери
18:33 15.01.2026
26 Миндич
Коментиран от #36
18:36 15.01.2026
27 Метресата от Барселона
18:39 15.01.2026
28 Бат Венце Сикаджията
18:41 15.01.2026
29 Сатана Z
18:42 15.01.2026
30 Перо
18:45 15.01.2026
31 Четири отговора на твоя коментар
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":и всичките изтрити.
Нещо май те мразят.
А трябв да те съжаляват.
18:49 15.01.2026
32 Само да попитам
18:55 15.01.2026
33 дано я нацели
18:58 15.01.2026
34 гост
18:58 15.01.2026
35 Радиацията
До коментар #14 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":В Козлодуй ти е повредила мозъка!
19:05 15.01.2026
36 Прав си,
До коментар #26 от "Миндич":но жидавете не са евреи, а юдаисти.
Евреите са по-скоро историческо понятие. И въпреки, че уж не се кръстосват с чужденци, по расисткия закон на Моше (Мойсей) от Второзаконие на Тора, чистокръвни наследници на историческите евреи са доста малко.
В Руската империя, а след това и в СССР, и в Русия предимно живеят юдаисти от хазарско (тюркско) потекло, които се отличават от руснаците и от не многото чистокръвни наследници на историческите евреи по света не само по външния си вид - ниски, набити и т.н., но по агресивната си талмудо-сатанинска версия на юдаизма.
Слава Богу, по-голямата част от юдео-сатанистите в Руската империя и в СССР емигрираха в САЩ, Канада, Израел, Англия, Холандия, Франция...
Сегашната руско-руска гражданска война на територията на руската провинция "Украина" има за главна цел да обезлюди тази хилядолетна руска земя, за да бъде населена от юдео-ционистите от Израел, САЩ, Англия, Франция, Холандия, за да бъде създаден Израел-2 на територията на Европа...
19:06 15.01.2026
37 БАРС
До коментар #8 от "МВФ означава икономическо робство":РАШКИТЕ КАЗОХА ЛНЕСКА ПО 60 МИНУТ ПРЕДАВАНЕТО ПО РОСИЯ 1,ЧЕ БРАТЪТ НА КРИСТАЛИНА ГЕОРГИЕВА Е ЖЕНЕН ЗА УКРАИНКА.ОТ ТУК НАТАТЪК Е ЯСНО ЗАЩО ТЯ Е ПРОТИВ РАША И ДАВА ПАРИ НА УКРАИНА
Коментиран от #49
19:07 15.01.2026
38 И Киев е Руски
19:08 15.01.2026
39 Путин да ги поздрави
19:14 15.01.2026
40 Икономист
19:19 15.01.2026
41 Факрус
До коментар #1 от "1488":пу.ткин и останалите фашисти около него обещаваха, че няма да нападнат Украйна! Нещо да кажете?
Коментиран от #48
19:21 15.01.2026
42 АЙ СТИГАБЕ
19:22 15.01.2026
43 цирк
19:22 15.01.2026
44 Да смените дилара паляци :)
19:24 15.01.2026
45 Фотограф
19:32 15.01.2026
46 Кристалина е запреличала на Сорос!
19:46 15.01.2026
47 Лидия
19:54 15.01.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Цените на горивото по бензиностанциите
20:17 15.01.2026
51 Здрасти
20:18 15.01.2026
52 Филип Киркоров
Ще видите как брата на Кристалинка подскача и играе сиртаки, едновременно в Украйна и в Русия!
20:42 15.01.2026
53 Макрон се е появил със
20:42 15.01.2026
54 Кристално ясно
20:43 15.01.2026
55 Те извират отвсякъде
20:49 15.01.2026
56 Факт
21:02 15.01.2026
57 Филип Киркоров
Ще видите как брата на Кристалинка подскача и играе сиртаки, едновременно в Украйна и в Русия!
Влезте в Ютюбе и напишете: "Филипп Киркоров | Hava Nagila / Давайте Возрадуемся"
Тук ще видите как всички мъже играят заедно с жени хоро.
Разликата е огромна. Едните Мъже играят ХОРО заедно с любов към ЖЕНИТЕ, а другите Мъже играйкат Мъжко Любовно Сиртаки заедно с Мъжете!
21:08 15.01.2026
58 димо
Коментиран от #67
22:02 15.01.2026
59 Петричката леля
22:16 15.01.2026
60 Горски
23:28 15.01.2026
61 Дупничанин
Коментиран от #63, #65
01:51 16.01.2026
62 Какви грозни ръкави
03:53 16.01.2026
63 Ке умре ке умре
До коментар #61 от "Дупничанин":Два демона са освен това.
03:55 16.01.2026
64 Иван
03:56 16.01.2026
65 Демони имам подобни
До коментар #61 от "Дупничанин":Където живея , пази боже да живееш с демони в една сграда.
03:57 16.01.2026
66 ТИР
Коментиран от #68
04:10 16.01.2026
67 Прав си по медиите е така
До коментар #58 от "димо":Но знаеш ли колко е лошо да виждаш как най обикновенни квартални мутри промиват мозъци в квартала и хората толкова наивни и прости че им вярват. Всеки ден виждам такова лъжливо крадливо квартално лицемерие за жалост но няма как да се избяга от простотията на хорицата.
04:11 16.01.2026
68 Ами че тя е от към ГЕРБ
До коментар #66 от "ТИР":Бойко в издигна. Ти какво очакваш от еничари.
04:14 16.01.2026
69 Ами че тя е от към ГЕРБ
04:18 16.01.2026
70 Всичко
04:33 16.01.2026
71 Мммммм
04:37 16.01.2026