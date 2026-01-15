Новини
Кристалина Георгиева се срещна с Володимир Зеленски, обеща му нов заем "до седмици"
Кристалина Георгиева се срещна с Володимир Зеленски, обеща му нов заем "до седмици"

15 Януари, 2026 17:59, обновена 16 Януари, 2026 03:44

Управляващият директор на Международния валутен фонд е на посещение в Киев

Кристалина Георгиева се срещна с Володимир Зеленски, обеща му нов заем "до седмици" - 1
Снимка: Укринформ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева пристигна рано тази сутрин в Киев за разговори на високо равнище, предаде "Ройтерс", цитирана от БТА и NOVA, като се позова на запознати източници.

Георгиева се срещна с президента на страната Володимир Зеленски, министър-председателят Юлия Свириденко и управителя на централната банка на Украйна Андрий Пишни, както и с бизнес ръководители.

Тя заяви, че очаква в рамките на седмици да поиска от изпълнителния борд на Фонда да одобри нова кредитна програма за Украйна на стойност 8,1 милиарда долара, като подчерта значението на осигуряването на стабилно финансиране за тази страна. В разговор с "Ройтерс" след срещи с украинския президент Володимир Зеленски и други високопоставени украински представители Георгиева каза, че от ноември насам, когато беше постигнато предварително споразумение по програмата, много неща в Украйна са се променили, но основната насоченост на изискванията по програмата ще остане същата.

„Тук съм, за да видя как се справя страната в тези необичайно тежки времена, защото искам да се уверя, че договореното през ноември може да бъде изпълнено така, както беше договорено“, каза тя. „Признаваме, че посоката, в която трябва да се върви, остава същата, но начинът, по който правим тези стъпки, трябва да бъде много внимателно калибриран“, допълни Георгиева.

Тя заяви, че е казала на украинските власти, че трябва да продължат с премахването на освобождаването от ДДС за потребителски стоки – мярка, която среща вътрешна съпротива. Тя обаче уточни, че МВФ ще изисква единствено мярката да бъде внесена за дискусии в парламента, а не да бъде вече приета, за да може новата програма да бъде одобрена. „По отношение на освобождаването от ДДС ние много ясно заявихме, че това трябва да се случи. Не можем да имаме една украинска икономика, която да се задържа между пазарна и непазарна икономика“, заяви Георгиева. „Трябва да я придвижим напред и въпросът не е дали, а как ще го направим и как ще получим необходимото ниво на подкрепа в парламента“, подчерта тя. Георгиева допълни, че е обяснила на украинските официални лица, че това е задължително изискване. „Бях много ясна, това не е нещо, което може да бъде пипато. Това е нужно за самата Украйна. Нужно е за присъединяването ѝ към ЕС. Нужно е, за да се привлекат частни инвестиции и да се направи бизнес средата по-благоприятна“, каза тя.

Ръководителят на МВФ посети за последен път страната през февруари 2023 г. Братът на Георгиева е женен в Украйна и се е намирал в Харков - втория по големина град в страната, при нахлуването на Русия през февруари 2022 г.

През ноември миналата година Украйна и МВФ постигнаха предварително споразумение по четиригодишна програма за кредитиране на стойност 8,2 милиарда долара. Кредитирането ще зависи от няколко фактора, в това число приемането на бюджет и увеличаване на гаранциите за отпусканите от дарителите финанси. Представители на МВФ твърдят, че Украйна е постигнала напредък и очаква оценката на управителния съвет на фонда до няколко седмици.

Одобряването на финансирането е от решаващо значение, тъй като ще отключи допълнителни външни инвестиции, необходими на Украйна за преодоляване на недостига на финансови средства, които, предвид продължаващата война, МВФ изчислява на около 136,5 млрд. долара за периода до 2029 г.

Войната, която скоро ще навлезе в петата си година, нанесе тежки поражения на украинската икономика, като страната трябваше да похарчи по-голямата част от държавните приходи - 2,8 трилиона гривни (или около 27% от брутния си вътрешен продукт), за да финансира разходите си за отбрана през 2026 г.

Георгиева ще направи оценка на напредъка на Украйна в няколко отношения, включително приемане на бюджет за 2026 г., предприемане на стъпки за увеличаване на вътрешните приходи чрез разширяване на данъчната основа и гарантиране на мащабно външно финансиране при условия, близки до безвъзмездното.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    65 9 Отговор
    Путин обещава високи заплати, ниски цени, качествено образование и достъпна медицина.
    Вие какво обещавате ???

    Коментиран от #14, #41

    18:01 15.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    72 7 Отговор
    Сталинка си иска парите.

    Коментиран от #24

    18:01 15.01.2026

  • 3 Боруна Лом

    33 7 Отговор
    ТАМАН Е МОМЕНТА ЗА,,ПАРЛАМЕНТА,,

    18:02 15.01.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 69 Отговор
    ПО ДОБРЕ ПОд турско , отколкото руско

    Коментиран от #17, #18, #21, #23, #31

    18:03 15.01.2026

  • 5 3.14К

    58 6 Отговор
    Сталинска и психопата-нркоман ще фалират МВФ!

    18:05 15.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Евродебил

    32 9 Отговор
    КАк така пристигна?Къде са орешниците другарю Шаломов?Или с тях не се стреля по жидовци?Цял Киев е потънал в мрак и студ,но резиденциите на шмъркан еврейски,радата му и "богоизбраните му авери веселба.Никой не ги закача,,никой не гърми по тях.Ето,посрешнали си виден еврейн(наша сталинка),кацнала си там,хапва си пиива си и те така....Да мрът руснаци,украйнци и каквито там народности има без жидовете.

    Коментиран от #12

    18:07 15.01.2026

  • 8 МВФ означава икономическо робство

    57 8 Отговор
    Змии като тази искаха да разкъсат Русия, но си счупиха пак зъбите. Тази е срам за България с подкрепата си за новите фашисти!

    Коментиран от #37

    18:08 15.01.2026

  • 9 Червена буля Сталина

    50 4 Отговор
    и Зеления еврей пак са измислили нова схема за яко търмъчене на ЕСсср-то.

    18:09 15.01.2026

  • 10 Бандеровец

    47 4 Отговор
    Кръв повръщам долари не връщам. Влагам в офшорки и ЗЛАТНИ ТОАЛЕТНИ.

    18:10 15.01.2026

  • 11 Берлин

    32 4 Отговор
    Заслужават един друг, хрантутници,мвф и окрабандери

    18:10 15.01.2026

  • 12 Евроограбен

    30 4 Отговор

    До коментар #7 от "Евродебил":

    Така е. Жид жуду око не вади.

    18:10 15.01.2026

  • 13 ООрана държава

    50 5 Отговор
    Следващата статия ще е "зеленски отръска кристалина с 10 милярда, който цяла европа ще връща"

    18:13 15.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Рублевка

    42 5 Отговор

    До коментар #14 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    30 милиона урки избягаха от бандеровския рай. Половината от тях избягаха е Русия.

    18:16 15.01.2026

  • 16 таз усмихната и добродушна женица

    18 6 Отговор
    кво ли търси там
    проведе отделни срещи с Пишни и Юлия Свири на денко

    18:19 15.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Бихте ли изтрили?!

    3 4 Отговор

    До коментар #17 от "пешо":

    Тези сексистки изказвания?!?!

    18:23 15.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Град кУзлУдОЙ топ оригинала

    20 5 Отговор

    До коментар #14 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Как пък ти не замина за Укрия!

    18:28 15.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Европеец

    24 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Абе аз си мисля ,че е добре всички да си поискат парите от зеления просяк милионер и посредствена актьор....

    18:33 15.01.2026

  • 25 Как пък нито един клепар кат менте

    22 3 Отговор

    До коментар #14 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    козлудуп не замина да помага на братята си бандери

    18:33 15.01.2026

  • 26 Миндич

    8 15 Отговор
    Реалноста в Русия и Украйна е следната.Всичко което има някаква стойност в тези държави е в ръцете на евреи.Политическата власт и в двете държави също е жидовска.Жертвите разбира се са от останалите националности.В украйна не се цермонят с тях и ТЦК ги сбира по улиците и ги ютализират по фронта.Няма не искам,няма недей.В Русия има малка разлика.Руснаците и другите националности живеещи извън няколкото големи града са потънали в мизерия.Тя ги кара да се записват като доброволци(всъщност добре платени за стандарта).Абсурда е,че ако не ги ютализират в първия контракт,те сключват втори...и трети....докато стигнат до чувала,ако изобщо могат да ги съберат.Жидове жертви няма,при тях е само печалбата.

    Коментиран от #36

    18:36 15.01.2026

  • 27 Метресата от Барселона

    27 3 Отговор
    Как така Бойко Борисов не е придружавал приятелката си Кристалинка в Киев? Та той всяка вечер си ляга с думите "Слава Осраине!" на уста!

    18:39 15.01.2026

  • 28 Бат Венце Сикаджията

    18 2 Отговор
    Тая изкукала лелка дето ни я лансиране за голям капацитет да вземе да понаучи малко Американски или Британски акцент, че кат говори на разваления си Английски звучи точно кат сиелянкъ ут Видин.

    18:41 15.01.2026

  • 29 Сатана Z

    22 2 Отговор
    Сталинска и Зеле ще си хортуват на Руски език.

    18:42 15.01.2026

  • 30 Перо

    17 2 Отговор
    Сталинка действително ли мисли, че Зеленски има намерение да прави реформи и връща кредита или отново има гаранти за плащане, вкл. БГ!

    18:45 15.01.2026

  • 31 Четири отговора на твоя коментар

    10 3 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    и всичките изтрити.
    Нещо май те мразят.
    А трябв да те съжаляват.

    18:49 15.01.2026

  • 32 Само да попитам

    4 1 Отговор
    А понички ще раздаваш ли?

    18:55 15.01.2026

  • 33 дано я нацели

    13 3 Отговор
    Някой дрон че не я понасям таз.

    18:58 15.01.2026

  • 34 гост

    18 3 Отговор
    КриСТАЛИНа - Поредната баба кукуминдел от световен мащаб.

    18:58 15.01.2026

  • 35 Радиацията

    6 3 Отговор

    До коментар #14 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    В Козлодуй ти е повредила мозъка!

    19:05 15.01.2026

  • 36 Прав си,

    12 4 Отговор

    До коментар #26 от "Миндич":

    но жидавете не са евреи, а юдаисти.

    Евреите са по-скоро историческо понятие. И въпреки, че уж не се кръстосват с чужденци, по расисткия закон на Моше (Мойсей) от Второзаконие на Тора, чистокръвни наследници на историческите евреи са доста малко.

    В Руската империя, а след това и в СССР, и в Русия предимно живеят юдаисти от хазарско (тюркско) потекло, които се отличават от руснаците и от не многото чистокръвни наследници на историческите евреи по света не само по външния си вид - ниски, набити и т.н., но по агресивната си талмудо-сатанинска версия на юдаизма.

    Слава Богу, по-голямата част от юдео-сатанистите в Руската империя и в СССР емигрираха в САЩ, Канада, Израел, Англия, Холандия, Франция...

    Сегашната руско-руска гражданска война на територията на руската провинция "Украина" има за главна цел да обезлюди тази хилядолетна руска земя, за да бъде населена от юдео-ционистите от Израел, САЩ, Англия, Франция, Холандия, за да бъде създаден Израел-2 на територията на Европа...

    19:06 15.01.2026

  • 37 БАРС

    19 5 Отговор

    До коментар #8 от "МВФ означава икономическо робство":

    РАШКИТЕ КАЗОХА ЛНЕСКА ПО 60 МИНУТ ПРЕДАВАНЕТО ПО РОСИЯ 1,ЧЕ БРАТЪТ НА КРИСТАЛИНА ГЕОРГИЕВА Е ЖЕНЕН ЗА УКРАИНКА.ОТ ТУК НАТАТЪК Е ЯСНО ЗАЩО ТЯ Е ПРОТИВ РАША И ДАВА ПАРИ НА УКРАИНА

    Коментиран от #49

    19:07 15.01.2026

  • 38 И Киев е Руски

    17 5 Отговор
    Много е дърта с и наркоса обича момченца

    19:08 15.01.2026

  • 39 Путин да ги поздрави

    17 4 Отговор
    За добре дошли с един Орешник.

    19:14 15.01.2026

  • 40 Икономист

    19 4 Отговор
    Ами Сталинка къффф го дири в Украйна ,на такъв субект който само иска и нищо не може да върне и 1 $ долар кредит не бих дал

    19:19 15.01.2026

  • 41 Факрус

    3 16 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    пу.ткин и останалите фашисти около него обещаваха, че няма да нападнат Украйна! Нещо да кажете?

    Коментиран от #48

    19:21 15.01.2026

  • 42 АЙ СТИГАБЕ

    16 2 Отговор
    СТАЛИНКА ПРИ НАРКОМАНА.

    19:22 15.01.2026

  • 43 цирк

    17 3 Отговор
    Украинците не си плащат кредитите искат да живеят на чужд гръб време е да приклучва този цирк

    19:22 15.01.2026

  • 44 Да смените дилара паляци :)

    12 1 Отговор
    Тук става въпрос за престъпления и измяна на РОДИНТА ! Методите са зависимости , некадърност и алчност ,също може да се добави и СТРАХ - да се противопоставиш за неправили решения които ти налагат ! БЕЗЛИЧНИ същества от които не става и че за зеле ! 😎

    19:24 15.01.2026

  • 45 Фотограф

    14 2 Отговор
    На снимката едно от лицата на Луцифер.

    19:32 15.01.2026

  • 46 Кристалина е запреличала на Сорос!

    19 1 Отговор
    Отиди в ДНР, ЛНР, отиди Там положи цветя в "Алеята на Ангелите" Вещице!

    19:46 15.01.2026

  • 47 Лидия

    12 1 Отговор
    Гнусен бабишкер без грам полза за България! С еврозоната п она от МВФ се отървахме.

    19:54 15.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Цените на горивото по бензиностанциите

    1 0 Отговор
    днес 15.01.26 г. в Одеса, Украйна.

    20:17 15.01.2026

  • 51 Здрасти

    8 1 Отговор
    Сталинка трябваше да се яви с името си и да се срещне със зеления

    20:18 15.01.2026

  • 52 Филип Киркоров

    3 1 Отговор
    Влезте в Ютюбе и напишете "Amazing Hasidic dance" и изгледайте:
    Ще видите как брата на Кристалинка подскача и играе сиртаки, едновременно в Украйна и в Русия!

    20:42 15.01.2026

  • 53 Макрон се е появил със

    5 1 Отговор
    зачервено око пред френски военнослужещи. Коментира се от бой ли е?

    20:42 15.01.2026

  • 54 Кристално ясно

    4 1 Отговор
    Ще го пита защо не са върнали още парите на МВФ в срок....

    20:43 15.01.2026

  • 55 Те извират отвсякъде

    5 2 Отговор
    И сталинка се оказа с потекло от СССР

    20:49 15.01.2026

  • 56 Факт

    1 2 Отговор
    Значи те предвиждат това война да приключи 2027, а ЕС се готви за нова за 2030!

    21:02 15.01.2026

  • 57 Филип Киркоров

    3 1 Отговор
    Влезте в Ютюбе и напишете: "Amazing Hasidic dance" и изгледайте:
    Ще видите как брата на Кристалинка подскача и играе сиртаки, едновременно в Украйна и в Русия!

    Влезте в Ютюбе и напишете: "Филипп Киркоров | Hava Nagila / Давайте Возрадуемся"
    Тук ще видите как всички мъже играят заедно с жени хоро.

    Разликата е огромна. Едните Мъже играят ХОРО заедно с любов към ЖЕНИТЕ, а другите Мъже играйкат Мъжко Любовно Сиртаки заедно с Мъжете!

    21:08 15.01.2026

  • 58 димо

    7 0 Отговор
    Вече 4 година почти всички Европейски лидери и са посетили Украйна не един или 2 -пъти а няколко защото го иска господарят както и всички известни личности на отговорни постове и известни от изпълнители до филмови звезди те са длъжни. Зад всичко това стаи -малка група алчни и ненаситни ционист които печатат "Зелената хартия " толкова колкото смятат за нужно .Същите из..роди контролират цялата Световна медия - погледнете едно и също без разлика във всичките вестници и ТV няма да видите нищо различно едно мнение и то се счита за вярно и с него промиват мозъците на милиони.

    Коментиран от #67

    22:02 15.01.2026

  • 59 Петричката леля

    3 1 Отговор
    Кристалина да му изтегли ушите и да го вкара в правия път!

    22:16 15.01.2026

  • 60 Горски

    8 0 Отговор
    Ето така с широко отворена ръка, нашата бабка раздава парите на европейските данъкоплатци.

    23:28 15.01.2026

  • 61 Дупничанин

    2 0 Отговор
    Тоя демон не умре...

    Коментиран от #63, #65

    01:51 16.01.2026

  • 62 Какви грозни ръкави

    3 0 Отговор
    Мязат на украинска народна носия.

    03:53 16.01.2026

  • 63 Ке умре ке умре

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "Дупничанин":

    Два демона са освен това.

    03:55 16.01.2026

  • 64 Иван

    1 0 Отговор
    Сега му е донесла само джобни.

    03:56 16.01.2026

  • 65 Демони имам подобни

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "Дупничанин":

    Където живея , пази боже да живееш с демони в една сграда.

    03:57 16.01.2026

  • 66 ТИР

    3 0 Отговор
    Когато хората останаха без домове в Бисер същата тази отказа да отпусне помощ за тях ...

    Коментиран от #68

    04:10 16.01.2026

  • 67 Прав си по медиите е така

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "димо":

    Но знаеш ли колко е лошо да виждаш как най обикновенни квартални мутри промиват мозъци в квартала и хората толкова наивни и прости че им вярват. Всеки ден виждам такова лъжливо крадливо квартално лицемерие за жалост но няма как да се избяга от простотията на хорицата.

    04:11 16.01.2026

  • 68 Ами че тя е от към ГЕРБ

    4 0 Отговор

    До коментар #66 от "ТИР":

    Бойко в издигна. Ти какво очакваш от еничари.

    04:14 16.01.2026

  • 69 Ами че тя е от към ГЕРБ

    2 0 Отговор
    Бойко я издигна. Ти какво очакваш от еничари.

    04:18 16.01.2026

  • 70 Всичко

    0 0 Отговор
    фалш у мазната баба , дори и името ѝ ! Селянка от Еленския Балкан , от махалите .

    04:33 16.01.2026

  • 71 Мммммм

    0 0 Отговор
    2долни Т И Н И

    04:37 16.01.2026

