Зеленски каза как терорът на Путин ще загуби смисъла си

"Сутринта нашите сили за противовъздушна отбрана действаха в Киев, а в столицата и региона, както и в Черниговска област, беше обявена въздушна тревога“, заяви украинският президент Володимир Зеленски в Телеграм, предаде Укринформ, съобщи БТА.

Той подчерта, че настоящият приоритет на Украйна е укрепването на противовъздушната отбрана, особено става дума за ракетите за системите. Необходим е принос от партньорите към програмата PURL ("Списък с първостепенните нужди на Украйна"), както и подкрепа от европейските запаси и по-бързо изпълнение на споразуменията със САЩ.

"Много е важно да подкрепим нашите войници сега. Ако успеем да противодействаме на тези руски атаки със 100% ефективност, терорът на Путин ще загуби смисъла си. В момента това е тяхното предимство и точно на това залага Русия. Трябва да ги лишим от него. Това може да проработи и ще принуди Русия да спре убийствата и да се придвижи към мир. Благодарен съм на всички по света, които са готови да ни помогнат“, написа Зеленски.

Както съобщи Укринформ, президентът Зеленски се срещна с щаба на главнокомандващия, за да обсъди защитата на Украйна. По-специално, той подчерта, че програмата PURL се нуждае от попълване, а през януари напредъкът все още е недостатъчен.

През нощта Русия нанесе удари по Украйна със 113 ударни дрона, около 70 от които бяха "Шахеди". Също така по цели в Украйна са били изстреляни и три балистични ракети.