Новини
Свят »
Русия »
Русия: Войски на западните страни в Украйна са неприемливи
  Тема: Украйна

Русия: Войски на западните страни в Украйна са неприемливи

15 Януари, 2026 20:26 891 61

  • украйна-
  • русия-
  • мария захарова-
  • нато

Захарова също така подчерта, че е неприемливо Западът да продължава да твърди, че Москва и Пекин заплашват Гренландия

Русия: Войски на западните страни в Украйна са неприемливи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия смята за неприемливо западните държави да разположат войски в рамките на евентуално бъдещо мирно споразумение за Украйна и всеки такъв войник ще бъде считан от Москва за легитимна цел, заяви днес външното министерство в Москва, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Говорителката на дипломатическото ведомство Мария Захарова заяви, че западните сили като Великобритания знаят "много добре, че разполагането на такива сили е неприемливо за Русия, но са настоявали за това в проектопредложенията за мир, в опит да подкопаят процеса".

Още новини от Украйна

"Напълно наясно с неприемливостта на такъв сценарий за Русия, британците го използват като още едно средство за подкопаване на мирния процес", заяви Захарова пред репортери.

"Всякакви чуждестранни войски в Украйна ще се считат за легитимни цели за руските въоръжени сили. Британският компонент няма да бъде изключение."

Захарова също така подчерта, че планът на Великобритания да помогне на Украйна да разработи балистична ракета "Найтфол" не е стъпка към мира.

Лондон обяви план за бързо разработване на балистични ракети с наземно базиране за Украйна, за да подкрепи военните усилия на Киев срещу Русия, припомня Ройтерс.

Говорителката на руското външно министерство също така подчерта, че е неприемливо Западът да продължава да твърди, че Москва и Пекин заплашват Гренландия, и заяви, че кризата около територията показва непоследователността на Запада в прилагането на така наречения "базиран на правила" ред.

"Първо излязоха с идеята, че има агресори, а след това, че са готови да защитят някого от тези агресори", заяви Мария Захарова във връзка с действията на Запада по отношение на Гренландия.

Настоящата ситуация, каза тя, "показва с особена острота несъответствието на така наречения "световен ред, основан на правила", който се изгражда от Запада".

"Ние подкрепяме позицията на Китай относно неприемливостта на позоваването на определени дейности на Русия и Китай около Гренландия като причина за настоящата ескалация", подчерта Захарова.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    19 7 Отговор
    Да изпратим войски от България и Румъния, ние не сме западни страни.

    Коментиран от #38

    20:28 15.01.2026

  • 2 Вова

    22 11 Отговор
    Пак им счупи нацистките зъби.

    Коментиран от #28

    20:29 15.01.2026

  • 3 хаха

    13 23 Отговор
    Ама кой вие пита вас бе алкохолизирани добичета?

    Коментиран от #24

    20:29 15.01.2026

  • 4 Скоро ще хванат за ушите И Путин

    10 26 Отговор
    И най дълбокият Бункер няма да го спаси от САЩ

    Коментиран от #10, #25, #29

    20:29 15.01.2026

  • 5 Слава Украйна Героем Слава

    10 27 Отговор
    Загробигчха цялата Руска Армия

    Коментиран от #7, #8, #11, #16, #17, #20, #22

    20:29 15.01.2026

  • 6 Хм...

    27 5 Отговор
    Днес шМерц обяви, че ЕсеС ще трябва да се сдобряват с Русия. Нещо подобно измрънка и мИкрончето на дядо бриджит (изглежда пак е ял бой, едното му око хич не изглежда добре). Бивш финландски министър, доскорошен пръв ястреб, призова Финландия да отмени санкциите и да отвори границите с Русия щото и парите назаем свършват и икономиката им утича в канала. Недореализираната алкохоличка кая е заявила в сравнително тесен кръг, че е най добре всички да се изпонапият. Днес и мЪрсулка е изплещила нещо неадекватно, явно вече е послушала кая. Поради тия и други причини евроатлантическите розАви понита съвсем са истерясали.
    А за инфантилния идиот тръмп по добре изобщо да не отварям дума.

    А руснаците дори още не са запрегнали!

    20:30 15.01.2026

  • 7 Цялата Руска Измет трябва

    6 20 Отговор

    До коментар #5 от "Слава Украйна Героем Слава":

    Да бъде във Чернизема

    20:30 15.01.2026

  • 8 Град Козлодуй

    10 11 Отговор

    До коментар #5 от "Слава Украйна Героем Слава":

    С помощ от България Зеленски може да победи Русия.

    20:31 15.01.2026

  • 9 Последния Софиянец

    17 5 Отговор
    Коалицията на лаещите заминава за Гренландия.

    Коментиран от #19, #26

    20:31 15.01.2026

  • 10 Той затова вече булнува и в Будно състоя

    7 11 Отговор

    До коментар #4 от "Скоро ще хванат за ушите И Путин":

    Грозният Бункер ще яде дървото

    20:31 15.01.2026

  • 11 Попиляха Руската Кочина

    8 17 Отговор

    До коментар #5 от "Слава Украйна Героем Слава":

    Упозориха ги пред цял свят

    СЛАВА УКРАЙНА

    Коментиран от #15

    20:32 15.01.2026

  • 12 Много ясно

    16 6 Отговор
    Агресията на запада срещу Русия, пък Русия ще ги остава армии да сложат до нея! Сметки без кръчмар!

    20:32 15.01.2026

  • 13 Югов

    7 18 Отговор
    Но севернокорейски войски, биещи се срещу Украйна, са приемливи!? Отрепки!

    20:33 15.01.2026

  • 14 Фен

    20 5 Отговор
    Условията на мира се определят от победителите. Урсулите не са сред тях.

    Коментиран от #18

    20:33 15.01.2026

  • 15 Минуса е

    12 5 Отговор

    До коментар #11 от "Попиляха Руската Кочина":

    заради славенето на фашизма и тероризма!

    20:33 15.01.2026

  • 16 Хи хи

    16 5 Отговор

    До коментар #5 от "Слава Украйна Героем Слава":

    МАРШ от българските форуми укробоклук !! Слава ще викаш на България, че толкова време те хрантутихме !!!

    Коментиран от #50

    20:34 15.01.2026

  • 17 Евалла на една Украйна

    4 18 Отговор

    До коментар #5 от "Слава Украйна Героем Слава":

    Фалшивата армия на Джуджи се пролича във пълен Блясък

    Но важо е че всичко е по план 2 милиона руснаци са Мъртви

    Коментиран от #21

    20:34 15.01.2026

  • 18 Шопо

    18 3 Отговор

    До коментар #14 от "Фен":

    Плана за мир има само една точка, капитулация.

    20:34 15.01.2026

  • 19 Хе хе...

    12 1 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Абсолютно!
    Всички 30 (тридесет) налични герои!
    Ха ха ха ха ха ха ха ха!
    Това изобщо не е шега, же лаещите наистина изпращат 30 (тридесет) военни да бранят територията на нато, Гренландия!
    Ха ха ха ха!

    20:35 15.01.2026

  • 20 Дано войната Продължи

    3 14 Отговор

    До коментар #5 от "Слава Украйна Героем Слава":

    2 милиона Руснаци са мъртви това е похвално
    Още поне 5-10 трябва да Умрът за да е доволен Путин и компания

    20:35 15.01.2026

  • 21 Пропагандата

    10 3 Отговор

    До коментар #17 от "Евалла на една Украйна":

    винаги има за цел глупака!

    Коментиран от #32, #39

    20:36 15.01.2026

  • 22 Еда руска Измет по малко

    5 13 Отговор

    До коментар #5 от "Слава Украйна Героем Слава":

    Време е да дадът оръжия на Украйнаи да се свършва със Руската Измет и във Русия

    Коментиран от #40, #48

    20:37 15.01.2026

  • 23 То и Красната армия нямаше да напада

    7 13 Отговор
    Захарова също така подчерта, че е неприемливо Западът да продължава да твърди, че Москва и Пекин заплашват Гренландия
    -;-
    Абе кой им верва на пропадналите Рашисти?!?!
    То и доста бандери им е неприемливо че пропадналите рашисти над 1400 дни освобождават несъществуващата Украйна ама Четвъртия райх имал ядрените боеголовки!!!

    20:37 15.01.2026

  • 24 Хаха хаха ха

    6 14 Отговор

    До коментар #3 от "хаха":

    А руски войски в Украйна приемливи ли са?

    20:38 15.01.2026

  • 25 Бункерният Грозник

    4 11 Отговор

    До коментар #4 от "Скоро ще хванат за ушите И Путин":

    Нещо забрави че охранява Венецуела?!?!?
    Нещо му изсъхна Лайн ото на Дупката

    Хахаххаха
    Така ли е Купейки Тъпи??

    20:39 15.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Перо

    12 4 Отговор
    Орешника чака чужди воиски, без да има чл.5!

    Коментиран от #35, #46

    20:39 15.01.2026

  • 28 Абе като

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "Вова":

    гледам снимката ми падат зъбите от смях... в нета има едно клипче от едно БГ село как с етаква количка прибираха един пияница дето се беше попилял от алкохол :Д

    20:40 15.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ъхъ!!!

    4 12 Отговор
    Какви войски може да има в Украйна може да решава само и единствено украинският народ! Никой друг!!! А украинският народ съвсем ясно казва и показва, че не иска руски войски на своя земя.

    20:40 15.01.2026

  • 31 Голям

    5 10 Отговор
    Но иначе няма проблем когато Северна Корея и африканските роби се бият за Русия.

    20:40 15.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС

    7 2 Отговор
    БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС-НАЙ ВЕЛИКАТА БОГИНЯ БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС-БОГИНЯТА НА ВСИЧКИ БОГИНИ. ПО ВЕЛИЧЕСТВЕНА ОТ АТИНА ,ПО КРАСИВА ОТ АФРОДИТА ,ПО МЪДРА ОТ АРТЕМИДА. ЦЕЛИЯ СВЯТ КОЛЕНИЧИ ПРЕД БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС

    20:41 15.01.2026

  • 34 Ицо

    4 8 Отговор
    Има ли копейки тук?

    20:41 15.01.2026

  • 35 .......

    5 10 Отговор

    До коментар #27 от "Перо":

    помня как руснаците с километрични опашки от тежка военна техника влязоха в Украйна и след 3г стигнаха да превземат територии на малки групи на китайски мотори стил Лудия Макс 😂

    20:42 15.01.2026

  • 36 Име

    8 3 Отговор
    Както винаги всеотдайна, ангажирана и недостъпна!

    20:43 15.01.2026

  • 37 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА

    5 10 Отговор
    До нас.и.ра.не!

    20:43 15.01.2026

  • 38 Айде шопе!

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Пали мотото за 404. Щом не си западопоконник, бегом марш към Киев. Не ми трябват такива военолюбци. Ние сме неутрална държава в този конфликт. От 404 само боклуци на ЕС пазара и пари на заем от нас, работещите.

    Коментиран от #42, #43

    20:43 15.01.2026

  • 39 руската примитивна пропаганда

    5 11 Отговор

    До коментар #21 от "Пропагандата":

    Винаги има за цел няколко глупака!

    Коментиран от #60

    20:43 15.01.2026

  • 40 Янка Коева

    10 2 Отговор

    До коментар #22 от "Еда руска Измет по малко":

    Вас цигойнерите нали по едно време ви пращаха на училище за да учите Българска граматика.

    20:44 15.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Орколюб

    3 11 Отговор

    До коментар #38 от "Айде шопе!":

    Kопейките не ви броим за част от нас! Вие сте съвеЦки крепостни!

    Коментиран от #55

    20:45 15.01.2026

  • 43 Шопо

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Айде шопе!":

    Тагарев не е на същото мнение.

    20:46 15.01.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Руската пропаганда

    3 9 Отговор
    Има за цел винаги глупака.

    Коментиран от #59

    20:46 15.01.2026

  • 46 Тоз орешник си го наври у Дъбокия гХъс

    3 9 Отговор

    До коментар #27 от "Перо":

    Че само това ви остана на Тъпите купейки нещастни

    20:46 15.01.2026

  • 47 лайка

    3 5 Отговор

    До коментар #44 от "УРСУЛА СТРАПОНЯСА ПУТЛЕР":

    Всички го знаят

    20:47 15.01.2026

  • 48 0ще колко да им дадем?

    7 3 Отговор

    До коментар #22 от "Еда руска Измет по малко":

    До сега цялото ЕС, особено бившите соц. дадоха всичко!
    Още колко? Дадохме БТР,МТЛБ,Самоходни гаубици,С300 комплекси? Още какво- дай си мечтаните гащи!

    20:48 15.01.2026

  • 49 ото

    1 2 Отговор

    До коментар #44 от "УРСУЛА СТРАПОНЯСА ПУТЛЕР":

    Едва ли малкия има древен защитен механизъм

    20:48 15.01.2026

  • 50 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    3 7 Отговор

    До коментар #16 от "Хи хи":

    Още по-силно важи и за блатните подлоги!

    20:48 15.01.2026

  • 51 котето

    2 5 Отговор

    До коментар #44 от "УРСУЛА СТРАПОНЯСА ПУТЛЕР":

    Прав беше

    20:49 15.01.2026

  • 52 Отгоре синьо, отдолу жълто

    6 2 Отговор
    Що е то? (на снимката). Бит до попикаване.

    20:49 15.01.2026

  • 53 Ицо

    1 5 Отговор
    Има ли копейки тук бе?

    20:50 15.01.2026

  • 54 Толкова са нагли това руснаците

    3 6 Отговор
    Не било приемливо за руснаците да има войски на европейските страни в Украйна???? МОЛЯ???? Я ПАК???

    20:52 15.01.2026

  • 55 Орколюб ли си ...незнам,

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Орколюб":

    Но кой ти каза, че съм КОПЕЙКА?1997 г. съм скачал срещу копейките. Кой не скача е червен! Това познато ли ти е бе пале? Аз съм такъв поддръжник на евроинтеграцията, че това беден умът! Аз копейка? Вярно пропагандата се цели и успява в опростените модели!

    20:54 15.01.2026

  • 56 КОКОРЧО И ТОЙ ПОРИ ПУТЛЕР

    2 4 Отговор

    До коментар #44 от "УРСУЛА СТРАПОНЯСА ПУТЛЕР":

    ТОПОРЧО НАКОКОРЧЕНИЯТ СТРАПОНЯСА ПУТЛЕР ПОСЛЕ И УРСЕЛА ГО РАЗКЕКЕРЧИ

    Коментиран от #57, #58, #61

    20:55 15.01.2026

  • 57 косьо

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "КОКОРЧО И ТОЙ ПОРИ ПУТЛЕР":

    Всички ли го мислят

    20:56 15.01.2026

  • 58 горчо

    3 1 Отговор

    До коментар #56 от "КОКОРЧО И ТОЙ ПОРИ ПУТЛЕР":

    Ти не спиш ли троле

    20:57 15.01.2026

  • 59 Така е

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, уцели точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    20:58 15.01.2026

  • 60 Пропагандата

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "руската примитивна пропаганда":

    винаги се цели в глупака!

    20:59 15.01.2026

  • 61 сбо 4

    2 1 Отговор

    До коментар #56 от "КОКОРЧО И ТОЙ ПОРИ ПУТЛЕР":

    Този е чисто лут

    20:59 15.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания