Иран затвори въздушното си пространство за всички полети

Иран затваря въздушното си пространство за всички полети, с изключение на международни полети до и от Ислямската република, които имат специално разрешение, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение, публикувано на уебсайта на Федералната авиационна администрация на САЩ.

Забраната влиза в сила в 00:30 ч. по Гринуич и трябва да продължи два часа, но може да бъде удължена, се посочва в съобщението.

Техеран вчера предупреди съседите си, че ще удари американски военни бази на тяхна територия, ако Вашингтон атакува Иран.

Най-голямата индийска авиокомпания "ИндиГоу" (IndiGo) заяви, че част от международните ѝ полети ще бъдат засегнати от внезапното затваряне на иранското въздушно пространство. Самолет на руската авиокомпания "Аерофлот", пътуващ към Техеран, се е върнал в Москва след затварянето, показват данни от сайта "Флайтрадар24" (Flightradar24).

Германската авиокомпания "Луфтханза" (Lufthansa) в сряда съобщи, че ще заобикаля въздушното пространство на Иран и Ирак до второ нареждане. Авиокомпанията добави, че от сряда до понеделник следващата седмица ще изпълнява само дневни полети до Тел Авив и Аман. Германските власти тази нощ издадоха предупреждение към германските авиокомпании да не навлизат в иранското въздушно пространство

Италианският превозвач "ИТА Еърлайнс" (ИТА) също заяви, че ще преустанови нощните полети до Тел Авив до вторник следващата седмица.

САЩ забраниха американски пътнически самолети да прелитат над Иран. Редица полети до Ислямската република отмениха и авиокомпании като "флайДубай" (flyDubai) и "Търкиш Еърлайнс" (Turkish Airlines).

Великобритания временно затваря посолството си в Техеран, заяви говорител на британското външно министерство, цитиран от Ройтерс.



"Временно затворихме британското посолство в Техеран и то ще работи в дистанционен режим", каза говорителят. Посланикът на Обединеното кралство и целият консулски състав бяха евакуирани след оценка на сигурността, добави той.



Лондон предприе този ход в момент, в който иранските власти се опитват да овладеят най-големите вътрешни размирици в историята на Ислямската република.

Лондон посъветва гражданите си да не пътуват до Израел, ако нямат наложителни причини. По-рано британското правителство издаде подобно предупреждение, което се отнасяше само за отделни части на Израел. "Има повишен риск от регионално напрежение. Ескалацията може да доведе до прекъсване на пътуванията и други непредвидени последствия", пише в препоръка, публикувана в сайта на британското външно министерство.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че страната му "няма никакви планове" да екзекутира участници в масовите протести в Ислямската република, предаде Ройтерс.



"Изобщо няма планове за бесене", каза Арагчи в интервю за американската телевизия "Фокс нюз".



Според базираната в Норвегия неправителствена организация "Иранско общество за правата на човека" обесването е честа практика в иранските затвори.



Американският президент Доналд Тръмп във вторник предупреди в интервю за Си Би Ес нюз, че ще предприеме "много строги мерки", ако Иран започне да беси протестиращи. "Ако ги бесят, ще видите някои неща", каза Тръмп, без да оповестява повече подробности.



Американският президент вчера заяви, че извършваните от иранските власти убийства при потушаването на протестите са намалели и че според "достоверни източници" засега не се планират масови екзекуции.



Тръмп обмисля как САЩ да реагират на ситуацията в Ислямската република, която е обхваната от най-големите антиправителствени протести от години.



Иран миналата година води 12-дневна с Израел, а през юни американските военни бомбардираха ядрените съоръжения на Ислямската република. Тръмп оказва натиск върху иранските лидери, включително чрез заплахи за военни действия.



Протестите поставиха иранските духовни управници пред едно от най-сериозните изпитания от Ислямската революция, с която идват на власт през 1979 г. Недоволството на демонстрантите бе породено от икономическа ситуация, но впоследствие се появиха призиви за премахването на дълбоко укрепената теократична система.



Базираната в САЩ организация "Хюман Райтс Активистс" (Human Rights Activists News Agency, HRANA) каза, че досега е потвърдила смъртта на 2403 протестиращи и 147 лица, свързани с правителството. Според "Хюман Райтс Активистс" арестуваните са 18 137.



Иранското правителство казва, че икономическите проблеми се дължат на външните санкции и че чуждестранни врагове се месят във вътрешната политика на Ислямската република.