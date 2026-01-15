Иран обещава защита срещу всяка чуждестранна заплаха

Иран ще се защити „срещу всяка чуждестранна заплаха“, заяви днес външният министър на страната Абас Арагчи по време на телефонен разговор със саудитския си колега принц Фейсал бин Фархан. Това се случва на фона на изявления от Вашингтон, че не изключва възможни военни действия като реакция на потушаването на протестите в Техеран, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

По време на разговора Арагчи подчерта „значимостта на международното осъждане на всяка външна намеса във вътрешните работи на страните от региона“, съобщава публикация в приложението „Телеграм“.

Официалната саудитска новинарска агенция СПА потвърди обаждането и уточни, че двамата външни министри обсъдиха „начини за укрепване на сигурността в региона“.