Иран обещава защита срещу всяка чуждестранна заплаха

15 Януари, 2026 15:59 394 2

  • иран-
  • защита-
  • чуждестранна-
  • заплаха-
  • абас арагчи-
  • саудитска арабия

Външният министър Абас Арагчи обсъди с Саудитска Арабия регионалната сигурност на фона на протестите в Техеран

Иран обещава защита срещу всяка чуждестранна заплаха - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иран ще се защити „срещу всяка чуждестранна заплаха“, заяви днес външният министър на страната Абас Арагчи по време на телефонен разговор със саудитския си колега принц Фейсал бин Фархан. Това се случва на фона на изявления от Вашингтон, че не изключва възможни военни действия като реакция на потушаването на протестите в Техеран, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

По време на разговора Арагчи подчерта „значимостта на международното осъждане на всяка външна намеса във вътрешните работи на страните от региона“, съобщава публикация в приложението „Телеграм“.

Официалната саудитска новинарска агенция СПА потвърди обаждането и уточни, че двамата външни министри обсъдиха „начини за укрепване на сигурността в региона“.


Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜

    1 2 Отговор
    Най-вероятно е Пусин да помогне на своите ислямски братя от Иран ... , както помогна на Армения, Сирия, Венецуела ... Най малкото ще се помоли и целуни коранЯ.

    16:04 15.01.2026

  • 2 дон Вито

    0 0 Отговор
    20 пакета санкции срещу този, който си позволи да нападне суверенна държава.
    Нали така европатлажданчета??

    16:15 15.01.2026