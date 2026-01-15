Франция изпрати войници в Гренландия

Франция разположи първа група военнослужещи в автономната датска територия Гренландия в рамките на европейска военна мисия и в близките дни ще изпрати и други от състава на сухопътните, военновъздушните и военноморските си сили, заяви днес френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

"Франция и европейците трябва да продължат да бъдат там, където интересите им са застрашени, без да се стига до ескалация, но безкомпромисни по отношение на зачитането на териториалната цялост и суверенитет", каза френският лидер по време на новогодишното си обръщение към френските въоръжени сили във военновъздушната база в Истър, близо до Марсилия. Той допълни, че ролята на Франция е "да бъде на страната на една суверенна държава, за да защити нейната територия".

Тази сутрин Макрон свика извънредно заседание на Съвета по отбрана, за да обсъди заявеното от американския президент Доналд Тръмп намерение да придобие Гренландия, както и насилственото потушаване на националните протести в Иран, посочва Ройтерс.

В среднощно съобщение в социалната мрежа „Екс“ Макрон заяви, че първата група френски военни вече се е отправила към Гренландия, за да участва в ученията, организирани от Дания и автономната арктическа територия.

Съюзнически държави, сред които Германия, Норвегия и Швеция, започнаха да изпращат войски в Гренландия в демонстрация на подкрепа за Копенхаген и Нук.

Разполагането на войски след срещата с висок залог между американски, датски и гренландски представители показва, че все още има фундаментални, ако не непреодолими, разлики между това как Вашингтон, Копенхаген и Нук виждат бъдещето на острова. „По искане на Дания реших, че Франция ще участва в съвместни учения, организирани от Дания в Гренландия“, написа Макрон в „Екс“. „Първите френски части вече са на път. Други ще ги последват“, добави той.