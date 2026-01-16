Тръмп планира да посети Гренландия след няколко седмици

Джеф Ландри, специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Гренландия и губернатор на Луизиана заяви, че американският държавен глава планира да посети арктическия остров през март тази година, и изрази увереност, че е възможно да бъде постигнато споразумение, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Наистина вярвам, че трябва и може да бъде постигнато споразумение, ако посещението стане факт", посочи днес Джеф Ландри в интервю за телевизионния канал "Фокс Нюз" след срещата на американската делегация, съставена от конгресмени от Републиканската и Демократическата партия с лидерите на Дания и Гренландия.
"Президентът е сериозен. Той вече каза на Дания какво иска и сега остава държавният секретар Марко Рубио и вицепрезидентът Джей Ди Ванс да сключат споразумение", допълни Ландри.
Френският министър на икономиката, финансите, индустриалния, енергийния и цифровия суверенитет Ролан Лескюр предупреди американския си колега Скот Бесънт, че всеки ход, целящ завземането на Гренландия, би се равнявал на „пресичане на линия“, застрашаваща икономическите отношения на Европа с Вашингтон. Това съобщи днес в. „Файненшъл таймс“, цитиран от Ройтерс.
„Гренландия е суверенна част от суверенна държава, която е част от ЕС. Не могат да се правят шеги с това“, каза Лескюр пред финансовото издание.
На въпроса дали ЕС трябва да отвърне с икономически санкции, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп нахлуе в Гренландия, Лескюр заяви: „Няма да стигам дотам. Искам само да кажа, че ако това се случи, то със сигурност ще се озовем в един напълно нов свят и ще трябва да се адаптираме по подобаващ начин.“
