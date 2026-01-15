Макрон се появи със зачервено око пред френски военнослужещи

Френският президент Еманюел Макрон се появи днес в необичаен вид по време на среща с френски военнослужещи във военновъздушната база в Истр в департамента Буш дю Рон, съобщават Бе Еф Ем Те Ве и „Пари мач“, цитирани от БТА.

Макрон пристигна там със слънчеви очила, наподобяващи на тези на Том Круз от култови филми с неговото участие. Но когато свали пред военните очилата си, се видя, че Макрон не е искал да отдаде по този начин почит на актьора, нито да го имитира. Дясното око на президента беше позатворено, зачервено и с кръвоизлив вътре.

Макрон успокои военните, че няма нищо необичайно във вида му. А после на шега заяви, че странното му око в началото на новата година е препратка към тигровото око – минерал с „тигрови ивици“, който в древен Рим е бил смятан за амулет за военните, защото прогонвал враговете им. Според други вярвания тигровото око лекувало болните. В Азия пък този минерал е възприеман като източник на успех във всяко едно начинание. Тигровото око се използва още от древността в разнородни бижута.

Президентът на Франция се пошегува, че това, че зачервеното му око прилича на тигрово око точно в началото на годината е знак за решимост пред препятствията, които трябва да бъда преодолени. Военните очевидно бяха развеселени от това обяснение. Разсмя се и министърката на въоръжените сили Катрин Вотрен, която придружаваше Макрон.

В интернет обаче се появиха шеговити твърдения, че президентът е бил ударен от съпругата си. Миналата година в началото на визита във Виетнам журналисти уловиха жест на Брижит Макрон към президента, който разтълкуваха като плесница и това породи дълго време коментари в медиите и социалните мрежи.