Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Франция »
Франция идентифицира руска дезинформационна операция срещу Макрон

Франция идентифицира руска дезинформационна операция срещу Макрон

6 Февруари, 2026 16:27 1 203 27

  • еманюел макрон-
  • франция-
  • русия-
  • джефри епстийн

Публикувана е статия, обвиняваща президента Еманюел Макрон в участие в аферата "Епстийн"

Франция идентифицира руска дезинформационна операция срещу Макрон - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дезинформационна операция, свързана с руската мрежа "Буря-1516" (Storm-1516) и целяща да повлияе на общественото мнение, че френският президент Еманюел Макрон е замесен в случая "Епстийн", беше идентифицирана от френските власти, заяви днес правителствен представител, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

Държавната служба "Вижинум" (Viginum), отговаряща за борбата срещу чуждестранните намеси онлайн, засече в сряда дезинформационната операция, която се изразява "в създаването на сайт, който приема идентичността на медията "Франс Соар", където е публикувана статия, обвиняваща президента Еманюел Макрон в участие в аферата "Епстийн"." Това посочва правителственият представител, който потвърди информация на телевизионния канал Бе Еф Ем Те Ве. Той уточнява още, че фалшивата новина е била разпространена многократно в социалната мрежа "Екс".

"Франс Соар" отрече публикуването на статията в сряда.

Правителственият представител допълва, че според "Вижинум" фалшивият сайт е действал по подобие на "Копи Коп", мрежа от сайтове с фалшиви новини, направлявана от бившия американски полицай Джон Марк Доуган, който живее в изгнание в Русия от 2016 г. Доуган поддържа една част от електронната инфраструктура на мрежата "Буря-1516".

В "Екс" видеоматериалът на фалшивия "Франс Соар" е бил разпространен първо от акаунта "LoetitiaH", често използван инструмент "за информационните операции" на "Буря-1516".

Правителственият представител посочва обаче, че видимостта на многократно публикувания материал не означава, че той би имал директно влияние и подчертава, че подобен род операции често са насочени срещу политически фигури.

Призоваван неколкократно да подаде оставката си, Жак Ланг, бившият министър на културата по време на правителствата на президента Франсоа Митеран и президент на Института за арабския свят, ще трябва да обясни връзките си със скандалния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн в неделя. Жак Ланг ще трябва да направи това в Министерството на външните работи на Франция, което предоставя основните средства на Института, оглавяван от Ланг от 2013 г., възлизащи на 12,3 млн. евро. Това представлява половината от бюджета на Института, отбелязва АФП.

"Ланг е извикан в Министерството и ще бъде приет в неделя", заяви днес министърът на външните работи Жан-Ноел Баро по време на посещение в Ербил, столицата на автономната област Иракски Кюрдистан.

Жак Ланг, който отказа да подаде оставка като президент на Института, не отговори на въпросите на журналисти на АФП.

Призивите за неговата оставка се засилиха, след като Министерството на правосъдието на САЩ публикува на 30 януари милиони документи, уличаващи 86-годишния бивш министър на културата във връзки с Епстийн.

Френското правителство заяви снощи, че ще има дискусии за бъдещето на Института за арабския свят.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    7 30 Отговор
    Макрон да праща атома към Кремъл

    Коментиран от #3, #7

    16:28 06.02.2026

  • 2 хммм

    37 8 Отговор
    Тоя и очила слага и какво ли не прави, само и само да се задържи на власт.

    16:31 06.02.2026

  • 3 Европеец

    40 3 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Заглавието потвърждава сентенцията, че е на крива ракета и космоса и пречи..... Не си струва да чета..... Мисля, че и на ймпотентните им е виновен руския президент Путин и Русия...

    16:33 06.02.2026

  • 4 истина ти казвам

    32 6 Отговор
    Че бабока му е натресла десен прав ли е дезинформацията? Миличкият,не знае на кой свет е!

    16:33 06.02.2026

  • 5 безспорен факт...

    8 34 Отговор
    "Векове наред руснаците се заблуждават, че уж компенсират икономическата си немощ с военна сила. А когато се разбра, че и военна сила нямат, си опитват да компенсират нейната липса с лъжа и пропаганда." 😆

    Коментиран от #26

    16:33 06.02.2026

  • 6 Хипотетично

    17 1 Отговор
    Фейк очерняща кампания не би изненадала някого. Истината се заличава сред множество правдоподобни неистини.

    16:34 06.02.2026

  • 7 Няма смисъл

    6 30 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Русия и сама се самоунищожава много успешно.

    16:34 06.02.2026

  • 8 Мишел

    4 24 Отговор
    "Русия вече е сред страните с най-голям брой мигранти в света, като повечето от тях идват от Централна Азия. Това се възприема от значителна част от руското общество като културна демографска заплаха. Алтернатива на огромния брой загубена на фроната руска работна сила би могло да бъде мащабното внедряване на технологии и ИИ, които намаляват нуждата от човешки труд. Това обаче е свързано с инвестирането на значителни финансови ресурси, с които Русия не разполага."

    Коментиран от #9

    16:35 06.02.2026

  • 9 Фокус

    32 2 Отговор

    До коментар #8 от "Мишел":

    Над 120 хил. работници от Индия, Непал, Узбекистан и Молдова работят у нас.

    Раждсемост 2025 г.- 48 Хил.българи.
    Починали 2025 г.- 130х. Българи.
    Справка: Статистически институт .
    Прф. Иван Иванов алармира за изчезването на бълг.нация.
    Русия не я мисли, мисли за своята семка.

    16:43 06.02.2026

  • 10 Тоя е под чехъл!

    28 4 Отговор
    Мъжът му постоянно го бие! Нямат ли Истанбулска конвенция във Франция?☹️

    16:43 06.02.2026

  • 11 хи хи

    24 4 Отговор
    Няма нужда, миньона е геронтофил, млади моми не го интересуват.

    Коментиран от #15

    16:46 06.02.2026

  • 12 Ами

    15 3 Отговор
    Нещо да пишете за тайния пратеник пристигнал в Москва.

    Коментиран от #14

    16:48 06.02.2026

  • 13 Театър "Сълза и смях 🎭"

    18 4 Отговор
    Дезинформация е...той си пада по дядовци, а не по деца🤣

    16:53 06.02.2026

  • 14 Брачед

    9 2 Отговор

    До коментар #12 от "Ами":

    ...този таен пратеник,всички го разбраха🤣🤣🤣

    16:54 06.02.2026

  • 15 Театър "Сълза и смях 🎭"

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "хи хи":

    Колега,извинявай, не видях че съм написал същото👍

    16:55 06.02.2026

  • 16 Див селянин

    8 2 Отговор
    Айде па изяде шамарите

    16:56 06.02.2026

  • 17 Берлин

    15 3 Отговор
    Да бе защо не пишете за речта в Бундесвера на депутатката,как унизи зеления просяк,почнал войната, самичък и свършвай и му казала да върне парите на германия, защото крадец.

    16:58 06.02.2026

  • 18 Вашето мнение

    8 2 Отговор
    Доколкото знам епстийн е предлагал деца, а макрон се интересува от дядовци.

    17:01 06.02.2026

  • 19 Мдаааа

    7 2 Отговор
    Ма баба/дедо е взела на сериозно Буря-1516.... И с очила в Дафос...

    17:05 06.02.2026

  • 20 Хаха

    10 3 Отговор
    Всичко което не им харесва се обявява за дезинформация.

    17:23 06.02.2026

  • 21 Нищо ново

    1 4 Отговор
    Рашистите са лъжливи и подли, но това не ги прави по-успешни. Съвременните средства разкриват лъжата и авторитета на лъжците отива надолу. Това е положението.

    18:20 06.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Цвете

    2 5 Отговор
    ТЪЙ КАТО ПУТИН ГО РАЗКРИХА С ВРЪЗКИТЕ МУ И СРЕЩИТЕ МУ С ЕПЩАЙН ( ТАКА СЕ ИЗГОВАРЯ) СЕГА МУ СЕ " НАЛАГА " ДА ОМАЦА ВСЕКИ ,КОЙТО МУ СЕ ИЗПРАВИ НА ПЪТЯ.НЕКА ВСИЧКИ МЕДИИ ПО СВЕТА РАЗПРОСТРАНЯТ СНИМКИТЕ МУ С ВЪПРОСНИЯ ПЕДОФИЛ.🙊🙈🙉👎🍷

    18:23 06.02.2026

  • 24 Цвете

    2 5 Отговор
    ТЪЙ КАТО ПУТИН ГО РАЗКРИХА С ВРЪЗКИТЕ МУ И СРЕЩИТЕ МУ С ЕПЩАЙН ( ТАКА СЕ ИЗГОВАРЯ) СЕГА МУ СЕ " НАЛАГА " ДА ОМАЦА ВСЕКИ ,КОЙТО МУ СЕ ИЗПРАВИ НА ПЪТЯ.НЕКА ВСИЧКИ МЕДИИ ПО СВЕТА РАЗПРОСТРАНЯТ СНИМКИТЕ МУ С ВЪПРОСНИЯ ПЕДОФИЛ.🙊🙈🙉👎🍷

    18:25 06.02.2026

  • 25 Добре ще е

    6 1 Отговор
    Франция да идентифицира себе си, че съвсем омекна.

    18:28 06.02.2026

  • 26 Орк

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "безспорен факт...":

    Ja, ja. И оссе днеска в Москва също информационна атака

    18:32 06.02.2026

  • 27 Изкупителни жертви

    4 0 Отговор
    Досиетата Епщийн издават само незначителни хора на по 70-100 години, които и без това са пътници. Дайте нередактираните файлове да лъснат истинските перверзници.

    19:16 06.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания