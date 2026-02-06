Франция идентифицира руска дезинформационна операция срещу Макрон

Дезинформационна операция, свързана с руската мрежа "Буря-1516" (Storm-1516) и целяща да повлияе на общественото мнение, че френският президент Еманюел Макрон е замесен в случая "Епстийн", беше идентифицирана от френските власти, заяви днес правителствен представител, цитиран от Франс прес, предаде БТА.
Държавната служба "Вижинум" (Viginum), отговаряща за борбата срещу чуждестранните намеси онлайн, засече в сряда дезинформационната операция, която се изразява "в създаването на сайт, който приема идентичността на медията "Франс Соар", където е публикувана статия, обвиняваща президента Еманюел Макрон в участие в аферата "Епстийн"." Това посочва правителственият представител, който потвърди информация на телевизионния канал Бе Еф Ем Те Ве. Той уточнява още, че фалшивата новина е била разпространена многократно в социалната мрежа "Екс".
"Франс Соар" отрече публикуването на статията в сряда.
Правителственият представител допълва, че според "Вижинум" фалшивият сайт е действал по подобие на "Копи Коп", мрежа от сайтове с фалшиви новини, направлявана от бившия американски полицай Джон Марк Доуган, който живее в изгнание в Русия от 2016 г. Доуган поддържа една част от електронната инфраструктура на мрежата "Буря-1516".
В "Екс" видеоматериалът на фалшивия "Франс Соар" е бил разпространен първо от акаунта "LoetitiaH", често използван инструмент "за информационните операции" на "Буря-1516".
Правителственият представител посочва обаче, че видимостта на многократно публикувания материал не означава, че той би имал директно влияние и подчертава, че подобен род операции често са насочени срещу политически фигури.
Призоваван неколкократно да подаде оставката си, Жак Ланг, бившият министър на културата по време на правителствата на президента Франсоа Митеран и президент на Института за арабския свят, ще трябва да обясни връзките си със скандалния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн в неделя. Жак Ланг ще трябва да направи това в Министерството на външните работи на Франция, което предоставя основните средства на Института, оглавяван от Ланг от 2013 г., възлизащи на 12,3 млн. евро. Това представлява половината от бюджета на Института, отбелязва АФП.
"Ланг е извикан в Министерството и ще бъде приет в неделя", заяви днес министърът на външните работи Жан-Ноел Баро по време на посещение в Ербил, столицата на автономната област Иракски Кюрдистан.
Жак Ланг, който отказа да подаде оставка като президент на Института, не отговори на въпросите на журналисти на АФП.
Призивите за неговата оставка се засилиха, след като Министерството на правосъдието на САЩ публикува на 30 януари милиони документи, уличаващи 86-годишния бивш министър на културата във връзки с Епстийн.
Френското правителство заяви снощи, че ще има дискусии за бъдещето на Института за арабския свят.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #3, #7
16:28 06.02.2026
2 хммм
16:31 06.02.2026
3 Европеец
До коментар #1 от "Атина Палада":Заглавието потвърждава сентенцията, че е на крива ракета и космоса и пречи..... Не си струва да чета..... Мисля, че и на ймпотентните им е виновен руския президент Путин и Русия...
16:33 06.02.2026
4 истина ти казвам
16:33 06.02.2026
5 безспорен факт...
Коментиран от #26
16:33 06.02.2026
6 Хипотетично
16:34 06.02.2026
7 Няма смисъл
До коментар #1 от "Атина Палада":Русия и сама се самоунищожава много успешно.
16:34 06.02.2026
8 Мишел
Коментиран от #9
16:35 06.02.2026
9 Фокус
До коментар #8 от "Мишел":Над 120 хил. работници от Индия, Непал, Узбекистан и Молдова работят у нас.
Раждсемост 2025 г.- 48 Хил.българи.
Починали 2025 г.- 130х. Българи.
Справка: Статистически институт .
Прф. Иван Иванов алармира за изчезването на бълг.нация.
Русия не я мисли, мисли за своята семка.
16:43 06.02.2026
10 Тоя е под чехъл!
16:43 06.02.2026
11 хи хи
Коментиран от #15
16:46 06.02.2026
12 Ами
Коментиран от #14
16:48 06.02.2026
13 Театър "Сълза и смях 🎭"
16:53 06.02.2026
14 Брачед
До коментар #12 от "Ами":...този таен пратеник,всички го разбраха🤣🤣🤣
16:54 06.02.2026
15 Театър "Сълза и смях 🎭"
До коментар #11 от "хи хи":Колега,извинявай, не видях че съм написал същото👍
16:55 06.02.2026
16 Див селянин
16:56 06.02.2026
17 Берлин
16:58 06.02.2026
18 Вашето мнение
17:01 06.02.2026
19 Мдаааа
17:05 06.02.2026
20 Хаха
17:23 06.02.2026
21 Нищо ново
18:20 06.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Цвете
18:23 06.02.2026
24 Цвете
18:25 06.02.2026
25 Добре ще е
18:28 06.02.2026
26 Орк
До коментар #5 от "безспорен факт...":Ja, ja. И оссе днеска в Москва също информационна атака
18:32 06.02.2026
27 Изкупителни жертви
19:16 06.02.2026