Мита срещу ЕС заради Гренландия: Брюксел търси отговор

Наказателни мита вместо партньорство – ЕС е длъжен да преразгледа отношенията си със САЩ заради спора за Гренландия. В Брюксел са решени да отговорят подобаващо на обявените от американския президент Тръмп наказателни мита.

Решение може да има още този четвъртък – на извънредната Среща на върха на държавните и правителствени ръководители на страните от ЕС. Както пише германската обществена медия АРД сред обсъжданите варианти са и ответни мита – например цял пакет с мерки за над 93 милиарда евро, включващ например мита върху американското уиски, резервните части за самолети и пилешкото месо.

Мерките трябва да бъдат подкрепени и от държави, които не са засегнати от т.нар. наказателните мита за Гренландия. Защото ЕС иска да демонстрира единство. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща посочи, че митата подкопават трансатлантическите отношения и са несъвместими с търговското споразумение между ЕС и САЩ. Той увери още, че държавите членки са единни и са готови да се защитят срещу всяка форма на принуда.

"Доверието е сериозно подкопано"

АРД цитира търговския експерт на Европейския парламент (ЕП) Бернд Лаге, според когото митническото споразумение със САЩ също може да бъде замразено. Експертът по сигурност и ръководител на Мюнхенската конференция по сигурността Волфганг Ишингер смята, че Европа трябва да се противопостави на американския президент и да му покаже „инструментите за изтезания“. Той е категоричен, че „доверието на европейците към САЩ като техен партньор е сериозно накърнено“.

Бившият председател на Европейския парламент Мартин Шулц смята, че Тръмп застрашава досегашните принципи на ЕС и поставя Европа пред нови предизвикателства в областта на сигурността. „Той иска Европа да се състои от васални държави, които правят това, което той казва“, подчертава той, цитиран от АРД. Германският социалдемократ нарече Тръмп „нетолерантен, непочтителен и недостоен човек.“

Макрон обмисля „търговска базука“

От обкръжението на френския президент Еманюел Макрон се чува, че той е решен да поиска активирането на т.нар. инструмент за борба срещу принудата (ACI). Той е познат още като „търговска базука“, защото дава на ЕС широки и гъвкави възможности да реагира на икономически натиск.

За да бъде активиран съответния регламент, трябва да е налице ситуация, в която трета страна се опитва да принуди ЕС или негова държава членка да вземе определено решение чрез търговски мерки. Задействането на мярката може да бъде поискано както от отделна държава на ЕС, така и от Европейската комисия (ЕК). Брюксел твърди, че основната цел на инструмента е възпиране, но би било най-добре, ако изобщо не се налага да бъде използван, пише АРД.

Курсът на Тръмп за Гренландия не се приема добре и в САЩ

Междувременно Тръмп е критикуван дори от своите републиканци заради конфронтационния курс спрямо Гренландия. Най-остро се изказа конгресменът републиканец Дон Бейкън. Пред СиЕнЕн той каза следното: „Подобни заплахи и тормоз срещу един съюзник са погрешни. И ако той (Тръмп – б. ред.) на сериозно мисли за инвазия в Гренландия, нека знае, че това вероятно ще бъде краят на неговото президентство. Повечето републиканци знаят, че това е неморално и погрешно. И ние ще се противопоставим на това“, цитира АРД думите Бейкън.

Пред ЕнБиСи сенаторът републиканец Майкъл Маккол пък припомни, че и сега - по силата на споразумение за отбрана с Дания от 1951 г. - САЩ имат неограничени възможности за разполагане на военна сила на острова с цел отбрана. На този фон аргументът на Тръмп, че САЩ се нуждаят от Гренландия за националната си сигурност, изглежда несъстоятелен.

Автори: Сабрина Фриц ARD | Жизел Укар ARD