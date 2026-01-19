Новини
Мита срещу ЕС заради Гренландия: Брюксел търси отговор
  Тема: Войната на митата

19 Януари, 2026 17:04

Дори републиканци смятат, че заканата на Тръмп да наложи наказателни мита на държави от ЕС е "смехотворна" и "неморална"

Мита срещу ЕС заради Гренландия: Брюксел търси отговор - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Наказателни мита вместо партньорство – ЕС е длъжен да преразгледа отношенията си със САЩ заради спора за Гренландия. В Брюксел са решени да отговорят подобаващо на обявените от американския президент Тръмп наказателни мита.

Решение може да има още този четвъртък – на извънредната Среща на върха на държавните и правителствени ръководители на страните от ЕС. Както пише германската обществена медия АРД сред обсъжданите варианти са и ответни мита – например цял пакет с мерки за над 93 милиарда евро, включващ например мита върху американското уиски, резервните части за самолети и пилешкото месо.

Мерките трябва да бъдат подкрепени и от държави, които не са засегнати от т.нар. наказателните мита за Гренландия. Защото ЕС иска да демонстрира единство. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща посочи, че митата подкопават трансатлантическите отношения и са несъвместими с търговското споразумение между ЕС и САЩ. Той увери още, че държавите членки са единни и са готови да се защитят срещу всяка форма на принуда.

"Доверието е сериозно подкопано"

АРД цитира търговския експерт на Европейския парламент (ЕП) Бернд Лаге, според когото митническото споразумение със САЩ също може да бъде замразено. Експертът по сигурност и ръководител на Мюнхенската конференция по сигурността Волфганг Ишингер смята, че Европа трябва да се противопостави на американския президент и да му покаже „инструментите за изтезания“. Той е категоричен, че „доверието на европейците към САЩ като техен партньор е сериозно накърнено“.

Бившият председател на Европейския парламент Мартин Шулц смята, че Тръмп застрашава досегашните принципи на ЕС и поставя Европа пред нови предизвикателства в областта на сигурността. „Той иска Европа да се състои от васални държави, които правят това, което той казва“, подчертава той, цитиран от АРД. Германският социалдемократ нарече Тръмп „нетолерантен, непочтителен и недостоен човек.“

Макрон обмисля „търговска базука“

От обкръжението на френския президент Еманюел Макрон се чува, че той е решен да поиска активирането на т.нар. инструмент за борба срещу принудата (ACI). Той е познат още като „търговска базука“, защото дава на ЕС широки и гъвкави възможности да реагира на икономически натиск.

За да бъде активиран съответния регламент, трябва да е налице ситуация, в която трета страна се опитва да принуди ЕС или негова държава членка да вземе определено решение чрез търговски мерки. Задействането на мярката може да бъде поискано както от отделна държава на ЕС, така и от Европейската комисия (ЕК). Брюксел твърди, че основната цел на инструмента е възпиране, но би било най-добре, ако изобщо не се налага да бъде използван, пише АРД.

Курсът на Тръмп за Гренландия не се приема добре и в САЩ

Междувременно Тръмп е критикуван дори от своите републиканци заради конфронтационния курс спрямо Гренландия. Най-остро се изказа конгресменът републиканец Дон Бейкън. Пред СиЕнЕн той каза следното: „Подобни заплахи и тормоз срещу един съюзник са погрешни. И ако той (Тръмп – б. ред.) на сериозно мисли за инвазия в Гренландия, нека знае, че това вероятно ще бъде краят на неговото президентство. Повечето републиканци знаят, че това е неморално и погрешно. И ние ще се противопоставим на това“, цитира АРД думите Бейкън.

Пред ЕнБиСи сенаторът републиканец Майкъл Маккол пък припомни, че и сега - по силата на споразумение за отбрана с Дания от 1951 г. - САЩ имат неограничени възможности за разполагане на военна сила на острова с цел отбрана. На този фон аргументът на Тръмп, че САЩ се нуждаят от Гренландия за националната си сигурност, изглежда несъстоятелен.

Автори: Сабрина Фриц ARD | Жизел Укар ARD


  • 1 ООрана държава

    7 1 Отговор
    Ще ни излязат прескъпо вашите глупости, да се спира финансовата помощ за орхайна за да се компенсират бъдещите простотии който ще сътворите

    Коментиран от #9

    17:06 19.01.2026

  • 2 Българин

    0 7 Отговор
    ЕС трябва да наложи експортни мита към САЩ. С приходите от тях да финансира създаването ана стратегически ядрени сили, с поне 700 и поне 6000 ядрени бойни главибалистични ракети.
    Докато това не стане, ЕС няма да го възприемат сериозно.

    Коментиран от #27

    17:07 19.01.2026

  • 3 Прав е бил

    5 2 Отговор
    Стадин...
    " Кадрите решават всичко".
    С такива кадри на ЕС му е спукана работата..

    Коментиран от #8

    17:07 19.01.2026

  • 4 Европеец

    5 2 Отговор
    Отговорът е един клекаНе на пуделите или чупка в кръста пред д руския президент Путин....

    17:08 19.01.2026

  • 5 Тома

    5 2 Отговор
    А роско водопада какво рече.На кого ще си предложи бузите

    17:08 19.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 гост

    6 2 Отговор
    Вижте му снимката и я сравнете с тези преди 1 година! Проскубана коса, почернял тен, увиснала кожа, злобен поглед. До сега се вживяваше като божи пратеник, а от 1 месец за бог на земята. С 1 ДУМА: ШИЗОФРЕНИК!

    Коментиран от #15

    17:09 19.01.2026

  • 8 володя

    2 6 Отговор

    До коментар #3 от "Прав е бил":

    Щом кУпейките скимтят, значи сме на прав път.

    Коментиран от #14

    17:10 19.01.2026

  • 9 Като искаш

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    да се спират помощите към Украйна,напиши едно писмо на Пуся, че не си съгласен с тази война и му се скарай, че я е започнал

    😆

    Коментиран от #12, #26

    17:13 19.01.2026

  • 10 И да ме триете и да не ме триетие

    0 1 Отговор
    Евала на новия многополюсен свят където един ще прецаква друг за сметка на трети и четвъти ще плаща сметката.Евала на цар П...н Х...ло.

    17:13 19.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 оня с питон.я

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Като искаш":

    Защо Роско Лалугера мълчи? Сега е моментът да изпрати Тагаренко и Соломон в Гренландия да защитават западния фланг!

    17:15 19.01.2026

  • 13 Гошо

    0 1 Отговор
    Дедо ви Тръмп ги ошашави това европГейците Те горките си мислеха че ще се занимават само с изправяне на краставици и ощастливяване на кокошки ,е и псуване по Русия де ,а то какво им дойде до главите

    17:15 19.01.2026

  • 14 Глупак

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "володя":

    Радваме се,мушморок жълтопаветен

    17:16 19.01.2026

  • 15 оня с питон.я

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "гост":

    Така е, но Урсулът не изглежда по-добре. Хищен немски рептил.

    17:16 19.01.2026

  • 16 БЕЗГРЪБНАЧНИТЕ НИТО

    4 0 Отговор
    ИМАТ ВОЛЯ,НИТО СУИЛА ДА ПРОМЕНЯТ НЕЩАТА КЪМ ПО ДОБРО. ЕС ЗАГИВА КОЕТО ВСЪЩНОСТ НЕ Е ЗЛЕ.

    Коментиран от #24

    17:17 19.01.2026

  • 17 Теория на конспирацията

    1 0 Отговор
    Тръмп иска Гренландия, но тя принадлежи на Дания. САЩ не изключва възможността за инвазия. И двете страни са в НАТО.ЕС уж подкрепя Дания, като изпрати едно такси войници в Гренландия. В задачата се пита...тъй като ЕС купува оръжие от САЩ и им6ецилите го хари3ват на Украйна, ако САЩ нападне Гренландия, ЕС откъде ще купува оръжия? 👍🤣🤣🤣Коментирайте

    Коментиран от #21

    17:17 19.01.2026

  • 18 Хипотетично

    0 0 Отговор
    Играта на Тръмп е да сключи сделка за ползване територията на Гренландия за бази или ресурси безплатно!

    17:18 19.01.2026

  • 19 Този ще подпали СВЕТА

    0 0 Отговор
    Копайте си бункери като Путин!!

    17:20 19.01.2026

  • 20 Полоний

    0 0 Отговор
    Слабите ги бият. Докато Урсула няма ядрени ракети, с които за 15 минути да може да унищожи всеки от противниците си, ЕС няма козове! С това миролюбуе и политкйоректност, няма шанс!

    17:20 19.01.2026

  • 21 Ще напрвят

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Теория на конспирацията":

    Един протестен ЛБГТИ прайд, и толкоз.
    Никой не очаква повече от евродеблите. Какво оръжие, какви пет лева???

    Коментиран от #25

    17:21 19.01.2026

  • 22 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    1 1 Отговор
    Спокойно, ще се съберем отново на парти...ъъъ,пардон, на конференция да обсъдим новата реколта...а,де...ъъ, митата на Тръмп.

    17:21 19.01.2026

  • 23 До 2027 година

    1 0 Отговор
    САЩ няма да съществува!

    17:21 19.01.2026

  • 24 Ами

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "БЕЗГРЪБНАЧНИТЕ НИТО":

    Обменяй еврото в рубли,отивай в Сибир и гледай как ЕС ще загива😂😂😂

    17:22 19.01.2026

  • 25 Теория на конспирацията

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ще напрвят":

    Облечени в розови прашки и въоръжени с дъгата🤣🤣🤣

    17:22 19.01.2026

  • 26 И без да пиша писма,

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Като искаш":

    404 залезе.

    17:22 19.01.2026

  • 27 Абе,

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    стой си в Анадола и приемай колкото искаш ядрени глави ! Вътрешно и външно...

    17:23 19.01.2026

  • 28 Механик

    0 0 Отговор
    И кви решения търси Брюксел? Къде ги търси? В гащите на Урсула ли? Ми, там няма решения. Там са само проблеми.
    Решения?! Тръмп им рече за митата и смелите натовци побегнаха посред нощите от Гренландия.
    Инак много голем го вадят. Ама се оказа мек и малък.

    17:23 19.01.2026

