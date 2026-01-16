Според анализатори на Deepstate, руските войски са поели контрола над село Красногорско в Запорожка област и са напреднали към Гуляйполе, предаде ФОКУС



"Врагът окупира Красногорско, а също така напредна към Гуляйполе, близо до Привилне и Зализнянски.“



Според Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, в посока Гуляйполе, украинските войници са отблъснали 25 атаки през деня.

Президентът Володимир Зеленски снощи заяви, че Украйна никога не е била и никога няма да бъде пречка за мира, след като американският президент Доналд Тръмп посочи украинския президент като причина за бавния напредък на мирните преговори предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Говорихме и за дипломатическата работа с Америка – Украйна никога не е била и никога няма да бъде пречка за мира“, каза Зеленски във вечерното си видеообръщение, коментирайки телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

В интервю пред Ройтерс американският президент бе запитан защо водените от САЩ преговори все още не са довели до прекратяване на най-големия сухопътен конфликт в Европа след Втората световна война. „Зеленски“, отговори Тръмп.

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, който преди това заема длъжността министър на отбраната, не е обявен за заподозрян по делото за корупция в енергийния сектор, известно като "Мидас“.

Директорът на НАБУ Семен Кривонос обяви това по време на заседание на ТСК, информира Цензор.НЕТ, цитиран от ФОКУС.



"Фактът на съмнение за влияние върху него не показва характера на престъплението в действията му. По отношение на другите епизоди провеждаме досъдебно разследване. В момента Умеров няма статут на заподозрян или обвиняем в посоченото наказателно производство“, - посочва Кривонос.



Детективът на НАБУ Александър Абакумов, който присъства на заседанието на ТСК, поясни, че разследването ще продължи да се води в рамките на процесуалния срок, който е 12 месеца.



"Предприемаме всички необходими следствени действия, за да разследваме обективно и пълно това наказателно дело и да стигнем до логичен извод – за липсата или наличието на престъпление в действията на конкретни лица, чиито действия разследваме“, подчертава той.



Както отбеляза Абакумов, на този етап, предвид текущото разследване, "е преждевременно да се правят публични заключения или политически оценки“.



Претърсвания у Ермак



Освен това Кривонос заяви, че материалите, иззети по време на претърсванията от бившия началник на ОП Андрей Ермак, са разгледани. Материалите включват някои цифрови носители.



В същото време той не отговори на въпроса дали Ермак е бил разпитван, обяснявайки това с тайната на досъдебното разследване.