Новини
Свят »
САЩ »
Първият боен кораб от клас „Тръмп“ може да струва на САЩ до 22 милиарда долара

Първият боен кораб от клас „Тръмп“ може да струва на САЩ до 22 милиарда долара

16 Януари, 2026 05:39, обновена 16 Януари, 2026 05:44 693 6

  • кораби-
  • сащ-
  • тръмп

Крайната цена ще зависи от няколко висящи решения относно водоизместимостта на кораба, размера на екипажа и оръжията, пише Bloomberg

Първият боен кораб от клас „Тръмп“ може да струва на САЩ до 22 милиарда долара - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Строежът на първия боен кораб от клас „Тръмп“ може да струва на САЩ до 22 милиарда долара, съобщи Bloomberg, позовавайки се на предварителни оценки от Бюджетната служба на Конгреса.

Крайната цена ще зависи от няколко висящи решения относно водоизместимостта на кораба, размера на екипажа и оръжията. Посочена е минимална цена от 15,1 милиарда долара, но е възможно цената в крайна сметка да нарасне до 22 милиарда долара.

Най-скъпият кораб във ВМС на САЩ е самолетоносачът „Джералд Р. Форд“, съобщава Bloomberg. Той е въведен в експлоатация през 2017 г., като построяването му е струвало на Съединените щати приблизително 13 милиарда долара.

Най-големите бойни кораби на САЩ са били от клас „Айова“ с водоизместимост приблизително 48 000 тона. Тези бойни кораби са изведени от експлоатация през 90-те години на миналия век.

През септември 2025 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон обмисля възраждането на класа бойни кораби. През декември президентът на САЩ обяви планове за построяване на три самолетоносача, 12 до 15 подводници за укрепване на националния военноморски флот и два нови бойни кораба, носещи крилати ракети, способни да носят ядрени заряди, и хиперзвукови оръжия. Министърът на военноморските сили Джон Фелан, който говори редом с него, обяви, че класът бойни кораби ще бъде кръстен на настоящия американски лидер.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 посейдон

    5 2 Отговор
    чакам го да се запознаеме.

    05:46 16.01.2026

  • 3 Министърът

    1 0 Отговор
    на кавалерията иска нови коне,клас ,,Тръмп"!

    05:47 16.01.2026

  • 4 Хе Хе

    1 0 Отговор
    Сичкото на ТръмпО е кьр фишек. Ще се краднат едни пари и няма да им нищо свясно накрая. А пък от 22 в началото крайната ще е около 100 а 20 са само за годишната поддръжка.

    06:10 16.01.2026

  • 5 Големият кораб минава

    0 0 Отговор
    След като изостават технологично от Китай и Русия във военно отношение, това е опит да наваксат. Ако повечето компоненти се произвеждат на територията на САЩ, това ще оздрави и икономиката и военната промишленост. Ако НАТО изобщо оцелее след 10-20 години, могат да го продават и на пуделите. На двойна цена разбира се.

    06:17 16.01.2026

  • 6 Карлсон Тък

    0 0 Отговор
    Всъщност пак всички ние ще им го платим. Понеже те имат само дългове.

    06:22 16.01.2026