Първият боен кораб от клас „Тръмп“ може да струва на САЩ до 22 милиарда долара

Строежът на първия боен кораб от клас „Тръмп“ може да струва на САЩ до 22 милиарда долара, съобщи Bloomberg, позовавайки се на предварителни оценки от Бюджетната служба на Конгреса.

Крайната цена ще зависи от няколко висящи решения относно водоизместимостта на кораба, размера на екипажа и оръжията. Посочена е минимална цена от 15,1 милиарда долара, но е възможно цената в крайна сметка да нарасне до 22 милиарда долара.

Най-скъпият кораб във ВМС на САЩ е самолетоносачът „Джералд Р. Форд“, съобщава Bloomberg. Той е въведен в експлоатация през 2017 г., като построяването му е струвало на Съединените щати приблизително 13 милиарда долара.

Най-големите бойни кораби на САЩ са били от клас „Айова“ с водоизместимост приблизително 48 000 тона. Тези бойни кораби са изведени от експлоатация през 90-те години на миналия век.

През септември 2025 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон обмисля възраждането на класа бойни кораби. През декември президентът на САЩ обяви планове за построяване на три самолетоносача, 12 до 15 подводници за укрепване на националния военноморски флот и два нови бойни кораба, носещи крилати ракети, способни да носят ядрени заряди, и хиперзвукови оръжия. Министърът на военноморските сили Джон Фелан, който говори редом с него, обяви, че класът бойни кораби ще бъде кръстен на настоящия американски лидер.