The ​​Guardian: Козметичен бос подсказал на Тръмп идеята за покупката на Гренландия

Идеята за евентуална покупка на Гренландия от Съединените щати е дошла на американския президент Доналд Тръмп след предложение от Роналд Лаудър, наследник на козметичната компания Estée Lauder, каза бившият съветник по националната сигурност Джон Болтън пред The Guardian.
Според него, в началото на първия си мандат Тръмп е обявил, че виден бизнесмен е предложил да се обмисли покупката на Гренландия.
„Той каза, че виден бизнесмен току-що е предложил на САЩ да купят Гренландия“, каза Болтън, уточнявайки, че се има предвид Лаудър, дългогодишен познат на Тръмп.
След това, според бившия съветник, Белият дом е започнал да обсъжда варианти за увеличаване на влиянието на САЩ в Арктика, включително датските територии. През 2019 г. интересът към Гренландия става публичен, което предизвиква остра реакция от датските власти.
Изданието отбелязва, че интересът на Лаудър съвпада с неговите бизнес проекти на острова. Според The Guardian, американски инвеститори, включително Лаудър, са инвестирали в проекти за износ на питейна вода и развитие на водноелектрическа енергия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иван
06:01 16.01.2026
2 Вашето мнение
06:02 16.01.2026
3 Хе Хе
06:15 16.01.2026