The ​​Guardian: Козметичен бос подсказал на Тръмп идеята за покупката на Гренландия

16 Януари, 2026 05:51, обновена 16 Януари, 2026 05:57 607 3

Това бил Роналд Лаудър, наследник на компанияте Estée Lauder, заяви бившият съветник по националната сигурност Джон Болтън

Милен Ганев

Идеята за евентуална покупка на Гренландия от Съединените щати е дошла на американския президент Доналд Тръмп след предложение от Роналд Лаудър, наследник на козметичната компания Estée Lauder, каза бившият съветник по националната сигурност Джон Болтън пред The ​​Guardian.

Според него, в началото на първия си мандат Тръмп е обявил, че виден бизнесмен е предложил да се обмисли покупката на Гренландия.

„Той каза, че виден бизнесмен току-що е предложил на САЩ да купят Гренландия“, каза Болтън, уточнявайки, че се има предвид Лаудър, дългогодишен познат на Тръмп.

След това, според бившия съветник, Белият дом е започнал да обсъжда варианти за увеличаване на влиянието на САЩ в Арктика, включително датските територии. През 2019 г. интересът към Гренландия става публичен, което предизвиква остра реакция от датските власти.

Изданието отбелязва, че интересът на Лаудър съвпада с неговите бизнес проекти на острова. Според The ​​Guardian, американски инвеститори, включително Лаудър, са инвестирали в проекти за износ на питейна вода и развитие на водноелектрическа енергия.


