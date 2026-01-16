Новини
Свят »
Турция »
Огромен ръст на случаите на хазартна зависимост в Турция, достигната е критична точка

Огромен ръст на случаите на хазартна зависимост в Турция, достигната е критична точка

16 Януари, 2026 12:33 1 272 12

  • хазарт-
  • хазартна зависимост-
  • турция

Проблемът е концентриран сред хората в трудоспособна възраст, обяви неправителствена организация

Огромен ръст на случаите на хазартна зависимост в Турция, достигната е критична точка - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на насочената към борбата с различните зависимости неправителствена организация „Зелен полумесец" (Yeşilay) Мехмет Динч предупреди за огромен ръст на случаите на хазартна зависимост в Турция в последните години, предоставяйки данни за броя на гражданите, потърсили помощ от организацията, предаде турската информационна агенция ДХА, цитирана от БТА.

„Зеленият полумесец“ е основан през 1920 г. в Истанбул, като целта на организацията е да помага на турските граждани в борбата с различни зависимости, като тютюнопушенето, употребата на алкохол и наркотици, хазарта и др.

„Изправени сме пред голяма заплаха, опасност, която е достигнала критична точка в нашата страна. Бедствие, което е придобило катастрофални размери“, коментира вчера Динч по време на специална пресконференция, организирана от „Зеления полумесец“ с цел привличане на внимание към проблема с хазарта в турското общество.

В речта си Динч цитира данни, публикувани от Консултативния център на Зеления полумесец (YEDAM), които показват, че заявленията за оказване на помощ на лица с хазартна зависимост, са се увеличили от едва 37 през 2019 г. до 5 748 през 2025 г., което отбелязва ръст от 155 пъти в рамките на шест години.

Данните за възрастовото разпределение на лицата, които са потърсили помощ от организацията, разкриват, че проблемът е концентриран сред хората в трудоспособна възраст. Почти 80 процента от потърсилите помощ са на възраст между 20 и 40 години, съответно 36,7 процента на възраст между 20 и 30 години и 43,4 процента на възраст между 30 и 40 години, сочат още данните.

„Тези данни са само „върхът на айсберга“. Зад тях се крие хазартната зависимост, която все още не е достигнала до нас“, предупреди Динч по време на пресконференцията, призовавайки за предприемане на мащабни мерки за ограничаване на хазартната зависимост в страната. „На първо място, трябва да постигнем консенсус по въпроса, трябва да забраним рекламите, трябва да ограничим каналите за достъп, както и да потърсим отговорност на хората, които насърчават това, със сериозни санкции“, каза още Динч.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кънчо

    20 0 Отговор
    Щото тука ич нема идиоти и идиотки дето зимат бръзи кредити да бацкат у казината

    12:35 16.01.2026

  • 2 Голем смех

    19 0 Отговор
    И тва при положение, че хазарта е забранен в Турция, представете си ако там казината бяха на всяка крачка беше като тук.... :) хахахаххаха

    12:38 16.01.2026

  • 3 Казино "Роял"

    14 0 Отговор
    Град Свиленград хареса тази новина🎰🎲♠️♥️♦️♣️

    12:42 16.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Лопата Орешник

    12 1 Отговор
    Абсолютната истина! В Турция хазарта е забранен след самоубийство на известна личност причинено от дългове за хазарт! Обаче в Свиленград където има десетки големи казина се спукват да играят! И младо и старо! Всичките тези казина съществуват само заради турците! Още от границата на Капитан Андреево ги посрещат като агнета в кошара! Комплекса е колосален!

    12:48 16.01.2026

  • 10 Тодор

    6 0 Отговор
    Говорейки за хазарта в България, този бизнес няма как да се забрани, при положение че годишно оборота му е 44 млрд лева и представлява 20% от БВП. Държавата като данъци прибира половин млрд лева годишно.
    Може обаче да се увеличат данъците за хазарт и страната да прибира двойно повече - 1 млрд. лева.
    Може и да се забрани рекламата за всички хазартни дейности.
    А освен на хазарта, ако се увеличат данъците и на печалбата на банките ще е още по добре

    12:52 16.01.2026

  • 11 аааа

    3 1 Отговор
    А в България като забраниха рекламата на хазарта с колко намаля зависимостта? С николко? Само се съсипа препитанието на десетки хиляди хора без никакъв реален ефект?

    12:59 16.01.2026

  • 12 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    В бг феновете на хазарта са руски тролове така че турция е в опасност!

    14:08 16.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания