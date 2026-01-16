Огромен ръст на случаите на хазартна зависимост в Турция, достигната е критична точка

Председателят на насочената към борбата с различните зависимости неправителствена организация „Зелен полумесец" (Yeşilay) Мехмет Динч предупреди за огромен ръст на случаите на хазартна зависимост в Турция в последните години, предоставяйки данни за броя на гражданите, потърсили помощ от организацията, предаде турската информационна агенция ДХА, цитирана от БТА.

„Зеленият полумесец“ е основан през 1920 г. в Истанбул, като целта на организацията е да помага на турските граждани в борбата с различни зависимости, като тютюнопушенето, употребата на алкохол и наркотици, хазарта и др.

„Изправени сме пред голяма заплаха, опасност, която е достигнала критична точка в нашата страна. Бедствие, което е придобило катастрофални размери“, коментира вчера Динч по време на специална пресконференция, организирана от „Зеления полумесец“ с цел привличане на внимание към проблема с хазарта в турското общество.

В речта си Динч цитира данни, публикувани от Консултативния център на Зеления полумесец (YEDAM), които показват, че заявленията за оказване на помощ на лица с хазартна зависимост, са се увеличили от едва 37 през 2019 г. до 5 748 през 2025 г., което отбелязва ръст от 155 пъти в рамките на шест години.

Данните за възрастовото разпределение на лицата, които са потърсили помощ от организацията, разкриват, че проблемът е концентриран сред хората в трудоспособна възраст. Почти 80 процента от потърсилите помощ са на възраст между 20 и 40 години, съответно 36,7 процента на възраст между 20 и 30 години и 43,4 процента на възраст между 30 и 40 години, сочат още данните.

„Тези данни са само „върхът на айсберга“. Зад тях се крие хазартната зависимост, която все още не е достигнала до нас“, предупреди Динч по време на пресконференцията, призовавайки за предприемане на мащабни мерки за ограничаване на хазартната зависимост в страната. „На първо място, трябва да постигнем консенсус по въпроса, трябва да забраним рекламите, трябва да ограничим каналите за достъп, както и да потърсим отговорност на хората, които насърчават това, със сериозни санкции“, каза още Динч.