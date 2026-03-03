Новини
Време е да се обсъди как САЩ виждат себе си в света

3 Март, 2026 13:45 1 806 33

Къде е мястото на Вашингтон по отношение на ядрените сили

Време е да се обсъди как САЩ виждат себе си в света - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Русия и САЩ водят диалог на различни нива по конкретни въпроси, но сега дойде време да се проведе фундаментална дискусия за визията и ролята на Вашингтон по отношение на ядрените сили в този свят. Руският външен министър Сергей Лавров заяви това на пресконференция.

„Водим диалог с американските си колеги на различни нива, в различни формати, по конкретни кризи, по конкретни области на нашите отношения“, отбеляза министърът.

„Но не се съмнявам, че вече е наложително да се проведе фундаментална, всеобхватна дискусия относно това как САЩ виждат света, как виждат себе си в този свят и каква роля отреждат на всички останали. Това е особено актуално за ядрените сили по очевидни причини“, подчерта Лавров.


  • 1 демократ

    31 55 Отговор
    Русия е ясна бандитска държава изнудваща околните с цени на ресурсите нагли прости и изостанали.

    Коментиран от #20

    13:46 03.03.2026

  • 2 Накратко

    27 43 Отговор
    Катърът Лавров си дрънка дежурните глyпости. Никой не обръща внимание на губещите.

    13:48 03.03.2026

  • 3 гост

    34 16 Отговор
    Г-н Лавров, повече от 100 години САЩ са виждали себе си като СВЕТОВЕН ЖАНДАРМ и продължават да се държат като такъв!

    Коментиран от #18

    13:48 03.03.2026

  • 4 ФАКТ

    22 42 Отговор
    Русия иска позволение от САЩ къде да й е мястото на световната сцена. Пита Господаря си

    13:48 03.03.2026

  • 5 Смешник

    25 12 Отговор
    Ами къде виждат От край време те са свикнали да командват света но по всичко изглежда че силите им вече не достигат

    Коментиран от #7

    13:48 03.03.2026

  • 6 Ами

    14 16 Отговор
    отговорът на тези въпроси зависи от Израел. Така, че Натаниаху и правителството му също трябва да вземат участие в тези дискусии.

    13:49 03.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Верно ли

    36 14 Отговор
    Сащисаните, заедно с Израел ще останат в историята рамо до рамо с Хитлер, както и да "се виждат"

    Коментиран от #12

    13:51 03.03.2026

  • 9 Путин гол до кръста на пони

    19 29 Отговор
    Лавровчик, дай първо да видим къде е мястото на РуZZия.

    Коментиран от #16

    13:53 03.03.2026

  • 10 Сатана Z

    18 13 Отговор
    Лавров се подиграва с малкта банда на Лама Доналд ,която е завзела власта в Обора.

    13:53 03.03.2026

  • 11 катърнян

    16 16 Отговор
    назобан с ферментирал овес

    13:54 03.03.2026

  • 12 Путлер

    7 10 Отговор

    До коментар #8 от "Верно ли":

    Станахме четирима хахахахаха.....

    13:54 03.03.2026

  • 13 Абсурдистан

    17 14 Отговор
    Кофти му е на коня, но орките действат по същите закони на джунглата. Виждат се в огледалото и се стряскат.

    13:55 03.03.2026

  • 14 хаха🤣

    14 13 Отговор
    пак запълзяха на килимчето пред Тръмп, голям страх голяма нещо 🤣

    13:55 03.03.2026

  • 15 Многоходовото

    19 17 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    13:57 03.03.2026

  • 16 Сила

    7 13 Отговор

    До коментар #9 от "Путин гол до кръста на пони":

    "На джуджето се кланяш най - ниско ..." поговорка

    13:59 03.03.2026

  • 17 Хеми значи Вазелин

    15 2 Отговор

    До коментар #7 от "Хеми значи бензин":

    не е скъп.
    Купи една тубичка, няма а тъ боли толкоз много и няма а хленчиш тука

    Коментиран от #27

    14:01 03.03.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 3 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    Проблемът е , че ледът под краката им се пука 🤠❗

    14:03 03.03.2026

  • 19 Дойде време

    15 15 Отговор
    и коня Лавров да изцвили. Руснаците станаха въртоглави в Украйна, тоя за Щатите мисли.

    14:04 03.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Хехеее

    11 11 Отговор
    бедните ушанки къде се бутат в А група я бегом при северна Корея

    14:10 03.03.2026

  • 22 Шопо

    8 5 Отговор
    САЩ налагат демокрация по целия свят, след Иран е ред на Русия.
    Не чакайте да ви нападнат ударете ги сега !

    Коментиран от #23

    14:11 03.03.2026

  • 23 дедо

    3 6 Отговор

    До коментар #22 от "Шопо":

    страх ги е от щатите, никога няма да нападнат

    14:13 03.03.2026

  • 24 Велзевул

    0 0 Отговор
    Като мой верни войни.

    14:17 03.03.2026

  • 25 Соваж бейби

    3 7 Отговор
    На два стола не може се сяда ,може ли някой да ми отговори защо в Русия няма атентати от пижамите не бях се сещала да мисля ?Защо са приятели с терористите ,за парлама ли се водят християни ?

    14:17 03.03.2026

  • 26 Оня с коня

    4 6 Отговор
    Това което Руският Часовник показва че е Време,според Западни а е Време за съвсем други неща.Междувременно Фрапиращо е че Русия ВИЖДА И СТРАДА как основни нейни Сфери на Влияние/Венецуела,Куба,сега и Иран/ се стопяват,но по най-дебилски начин се е загрижила за...Паметниците си,които се демонтират ударно по света!:)

    14:18 03.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Мъхчо

    5 2 Отговор
    Правилно казва Другарят Ларвов

    14:24 03.03.2026

  • 29 Владимир Путин, президент

    2 1 Отговор
    Мисля че е крайно време Путин и Русия да се изнасят от Украйна. Такъв епичен провал светът не познава ☝️

    14:30 03.03.2026

  • 30 Фори

    2 0 Отговор
    Абе нямаш ли ядрено оръжие всеки си избърсва г..а с теб! Затова всички искат да имат. Тогава никой не смее да ги закача. Време е всички да правят бомби!

    Коментиран от #32

    14:31 03.03.2026

  • 31 Васил

    3 0 Отговор
    Лавров кой ви пита вас кои сте за тях сте кочина наблюдавайте сега Иран защото може да сте следващите.

    14:32 03.03.2026

  • 32 Владимир Путин, президент

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Фори":

    Русия има тонове ЯО !!!
    Въпреки това Естония, Латвия и България си бършем краката в нея и дори обмисляме да разположим войски около руските граници.

    14:34 03.03.2026

  • 33 Питам се

    0 0 Отговор
    Защо ли пък САЩ трябва да казват на Русия това?

    14:40 03.03.2026

