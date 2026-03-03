Време е да се обсъди как САЩ виждат себе си в света

Русия и САЩ водят диалог на различни нива по конкретни въпроси, но сега дойде време да се проведе фундаментална дискусия за визията и ролята на Вашингтон по отношение на ядрените сили в този свят. Руският външен министър Сергей Лавров заяви това на пресконференция.

„Водим диалог с американските си колеги на различни нива, в различни формати, по конкретни кризи, по конкретни области на нашите отношения“, отбеляза министърът.

„Но не се съмнявам, че вече е наложително да се проведе фундаментална, всеобхватна дискусия относно това как САЩ виждат света, как виждат себе си в този свят и каква роля отреждат на всички останали. Това е особено актуално за ядрените сили по очевидни причини“, подчерта Лавров.