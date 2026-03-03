Време е да се обсъди как САЩ виждат себе си в света

Русия и САЩ водят диалог на различни нива по конкретни въпроси, но сега дойде време да се проведе фундаментална дискусия за визията и ролята на Вашингтон по отношение на ядрените сили в този свят. Руският външен министър Сергей Лавров заяви това на пресконференция.
„Водим диалог с американските си колеги на различни нива, в различни формати, по конкретни кризи, по конкретни области на нашите отношения“, отбеляза министърът.
„Но не се съмнявам, че вече е наложително да се проведе фундаментална, всеобхватна дискусия относно това как САЩ виждат света, как виждат себе си в този свят и каква роля отреждат на всички останали. Това е особено актуално за ядрените сили по очевидни причини“, подчерта Лавров.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 демократ
Коментиран от #20
13:46 03.03.2026
2 Накратко
13:48 03.03.2026
3 гост
Коментиран от #18
13:48 03.03.2026
4 ФАКТ
13:48 03.03.2026
5 Смешник
Коментиран от #7
13:48 03.03.2026
6 Ами
13:49 03.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Верно ли
Коментиран от #12
13:51 03.03.2026
9 Путин гол до кръста на пони
Коментиран от #16
13:53 03.03.2026
10 Сатана Z
13:53 03.03.2026
11 катърнян
13:54 03.03.2026
12 Путлер
До коментар #8 от "Верно ли":Станахме четирима хахахахаха.....
13:54 03.03.2026
13 Абсурдистан
13:55 03.03.2026
14 хаха🤣
13:55 03.03.2026
15 Многоходовото
13:57 03.03.2026
16 Сила
До коментар #9 от "Путин гол до кръста на пони":"На джуджето се кланяш най - ниско ..." поговорка
13:59 03.03.2026
17 Хеми значи Вазелин
До коментар #7 от "Хеми значи бензин":не е скъп.
Купи една тубичка, няма а тъ боли толкоз много и няма а хленчиш тука
Коментиран от #27
14:01 03.03.2026
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "гост":Проблемът е , че ледът под краката им се пука 🤠❗
14:03 03.03.2026
19 Дойде време
14:04 03.03.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Хехеее
14:10 03.03.2026
22 Шопо
Не чакайте да ви нападнат ударете ги сега !
Коментиран от #23
14:11 03.03.2026
23 дедо
До коментар #22 от "Шопо":страх ги е от щатите, никога няма да нападнат
14:13 03.03.2026
24 Велзевул
14:17 03.03.2026
25 Соваж бейби
14:17 03.03.2026
26 Оня с коня
14:18 03.03.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Мъхчо
14:24 03.03.2026
29 Владимир Путин, президент
14:30 03.03.2026
30 Фори
Коментиран от #32
14:31 03.03.2026
31 Васил
14:32 03.03.2026
32 Владимир Путин, президент
До коментар #30 от "Фори":Русия има тонове ЯО !!!
Въпреки това Естония, Латвия и България си бършем краката в нея и дори обмисляме да разположим войски около руските граници.
14:34 03.03.2026
33 Питам се
14:40 03.03.2026