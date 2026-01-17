CNN: Чуждестранни милиции участвали в потушаването на масовите антиправителствени протести в Иран

Чуждестранни милиции са били замесени в потушаването на масовите антиправителствени протести в Иран, при които се твърди, че са били убити и ранени хиляди хора, предаде ДПА, цитирана от БНР.

През последните 10 дни членове на шиитски милиции от Ливан са били забелязани да напускат Иран, съобщи американска медия, като се позова на източници от службите за сигурност.

Мъжете са пътували във връзка с поклонения, първоначално в Ирак, където се намират основни за шиитския ислям светилища. Според източник на CNN в Ирак, американският телевизонен канал съобщи вчера, че през последните седмици близо 5000 бойци от различни въоръжени групи са пътували до Иран, за да подкрепят държавните власти. Според CNN европейски изток е съобщил, че става на въпрос за повече от 800 шиити.

Пред посолството на Техеран в София снощи се проведе протест подкрепа на народа на Иран, предаде БНТ.

Бежанци от Иран призоваха за смяна на режима и възстановяване на гражданските права.

Та заявиха, че са притеснени, че нямат връзка с близките си и не знаят какво се случва с тях.