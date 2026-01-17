Новини
CNN: Чуждестранни милиции участвали в потушаването на масовите антиправителствени протести в Иран

17 Януари, 2026 03:51, обновена 17 Януари, 2026 03:56 529 2

  • иран-
  • протести-
  • насилие

Пред посолството на Техеран в София се проведе протест подкрепа на народа на  Иран

CNN: Чуждестранни милиции участвали в потушаването на масовите антиправителствени протести в Иран - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Чуждестранни милиции са били замесени в потушаването на масовите антиправителствени протести в Иран, при които се твърди, че са били убити и ранени хиляди хора, предаде ДПА, цитирана от БНР.

През последните 10 дни членове на шиитски милиции от Ливан са били забелязани да напускат Иран, съобщи американска медия, като се позова на източници от службите за сигурност.

Мъжете са пътували във връзка с поклонения, първоначално в Ирак, където се намират основни за шиитския ислям светилища. Според източник на CNN в Ирак, американският телевизонен канал съобщи вчера, че през последните седмици близо 5000 бойци от различни въоръжени групи са пътували до Иран, за да подкрепят държавните власти. Според CNN европейски изток е съобщил, че става на въпрос за повече от 800 шиити.

Пред посолството на Техеран в София снощи се проведе протест подкрепа на народа на Иран, предаде БНТ.

Бежанци от Иран призоваха за смяна на режима и възстановяване на гражданските права.

Та заявиха, че са притеснени, че нямат връзка с близките си и не знаят какво се случва с тях.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айде стига театър

    4 1 Отговор
    В потушаването не знам, ама в подбуждането определено участваха обичайните израелски заподозрени.

    04:01 17.01.2026

  • 2 Виктория Курабийката

    4 0 Отговор
    Шопите е трябвало да протестират пред посолствата на Израел и САЩ, защото техните санкции и постоянни нападения са директната причина за огромната инфлация в Иран, която между другото е подобна на инфлацията в България, но Българските овчици си блеят преди да ги ...

    04:05 17.01.2026

Новини по държави:
