Новини
Свят »
Русия »
Mediazona: 163 606 са идентифицираните руски войници, убити от началото на войната в Украйна
  Тема: Украйна

Mediazona: 163 606 са идентифицираните руски войници, убити от началото на войната в Украйна

17 Януари, 2026 04:52, обновена 17 Януари, 2026 04:58 782 25

  • война-
  • убити-
  • войници-
  • русия-
  • украйна

До 16 януари е потвърдена смъртта на над 6 300 офицери от руската армия и други сили за сигурност

Mediazona: 163 606 са идентифицираните руски войници, убити от началото на войната в Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Потвърдените загуби на руската армия по време войната в Украйна надхвърлят 160 000, предаде УНИАН.

Към 16 януари Mediazona, руската служба на BBC и екип от доброволци са идентифицирали 163 606 убити руснаци от началото на инвазията, използвайки открити източници. Както отбелязва Mediazona, списъкът е непълен, тъй като информацията за смъртта на далеч не всички военнослужещи е публично достъпна.

Още новини от Украйна

До 16 януари е потвърдена смъртта на над 6 300 офицери от руската армия и други сили за сигурност. С течение на времето делът на офицерите в общите загуби е намалял.

„Възрастта се споменава в 145 200 съобщения. През първите шест месеца на войната, когато редовната армия участва в инвазията, с изключение на доброволците, наборниците и затворниците, най-голям брой смъртни случаи са настъпили във възрастовата група 21-23 години“, се казва в статията.

Отбелязва се, че доброволците и мобилизираните войници са значително по-възрастни - тези, които доброволно отиват на война след 30-35-годишна възраст, докато тези над 25 години са мобилизирани.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перник

    2 3 Отговор
    Г..р..о..з..н..и..о У..р..у..н..г..е..л и Плешо п..р..е..з..и..д..е..н..т..о румен радев, че ни оправи...

    05:11 17.01.2026

  • 2 Европеец

    11 1 Отговор
    Гледам пропагандата почна арано сутринта....Като видя УНИАН почвам да "вярвам" на пропагандата......интересно колко са украинските загуби, Дали достигнаха 2 милиона.... Абе я по-добре нещо да прегледам бесарабски фронт-него също много "вярвам".....

    05:11 17.01.2026

  • 3 Перник

    3 1 Отговор
    Умно Красивите не се написахте.

    05:14 17.01.2026

  • 4 Мишел

    7 1 Отговор
    Какво стана, че от приказки за 1 700 000 убити руснаци, сега украиците слязоха на 160 000 убити?
    Война не се печели с измислени победи.

    Коментиран от #23

    05:14 17.01.2026

  • 5 оня с коня

    4 2 Отговор
    Урките отново в немилост ......Бият ги както циганин не си бие кучето , но те територии нямали да отстъпват ....Ха-ха , наближава времето и това да видим . На бой трудно се устоява .

    05:22 17.01.2026

  • 6 Аз казах

    3 8 Отговор
    Само за изминалата година,в руско украинската война са убити и ранени 430 000 орки,а от началото на руската инвазия,тяхния брой надхвърля 1 700 000.Това разбира се е нищо на фона на огромния брой население,от 143 000 000 блатари.Русия може спокойно да жертна 10% от младите и трудоспособни руснаци в тази война,без това да се отрази на генофона и.

    Коментиран от #17, #20

    05:28 17.01.2026

  • 7 оня с коня

    1 1 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ е разгащен и наведен:
    - Моля ви се бе, господин Тръмп, дайте нещо и ще видите, че съм тесняк!

    05:29 17.01.2026

  • 8 оня с коня

    2 1 Отговор
    Телешка радост и овчи възторг... ура...

    05:30 17.01.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 1 Отговор
    Само ятагана оправя БАНДЕРОВСКИТЕ НАЦИSSТИ.слава на император ПУТИН

    05:30 17.01.2026

  • 10 оня с коня

    2 1 Отговор
    Само ятагана оправя БАНДЕРОВСКИТЕ НАЦИSSТИ.слава на император ПУТИН

    05:31 17.01.2026

  • 11 Оня с Лавров

    2 4 Отговор
    Оpките пак в немилост! Бият ги както цигaнин бие кyчето си, както пише в съседната статия за пировата победа, ама пак искат още земя да крaднат!

    05:32 17.01.2026

  • 12 оня с коня

    3 1 Отговор
    Удpии Вова ,да се пукат коалициите черни душмански !

    05:33 17.01.2026

  • 13 капитан ПЕТКО ВОЙВОДА !

    4 0 Отговор
    "И с тояга не можете изби любовта на българина към Русия"
    От защитна реч пред съда във Варна на Капитан Петко Киряков - Войводата.
    Погубен от продажника Стефан Стамболов и турчина Спас Турчев АНА ТЕМА!

    05:34 17.01.2026

  • 14 оня с коня

    4 0 Отговор
    Украйна все още съществува, защото Путин жали етническите руснаци в Украйна, които са болшинството от населението. Ракетни и бомбови удари се извършват само по обекти извън работно време, за да се намалят жертвите. Не се употребява ядрено оръжие и не се предвижда употребата му.
    Великодушието и търпението на Владимир Владимирович са много големи. Над три години го дразнят. Скачат му по нервите. Сипят обиди. А той търпи и щади мирното население на Киев и градовете, където няма сражения.

    05:39 17.01.2026

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 0 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    05:48 17.01.2026

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор
    още се чудят от нато-то защо народът се е запънал като магаре на мост и не ще и не ще да намрази Русия ....евроатлантиците вече с отчаяние страдат.....ах,точно Русия ли се намери да ни освобождава , дайте да им бутнем паметниците , друго не можем да им направим .

    05:49 17.01.2026

  • 17 Мишел

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Аз казах":

    Разликата в броя на убитите руснаци е огромна, защото Медиазона броят убитите по новоизлезлите некролози, а ти ги боиш по колкото си измислиш. Приемаш желаното за действително.

    05:51 17.01.2026

  • 18 оня с коня

    1 2 Отговор
    русия ни е освободила цели два пъти!!
    веднъж през 1878 и пак през 1945
    прадядо ми ги е посрещнал с хляб и сол!
    моя дядо ги е посрещнал с хляб и сол!
    сега е мой ред и ас да ги посрещна със хляб и сол!

    Коментиран от #22

    05:53 17.01.2026

  • 19 Звездоброец

    1 0 Отговор
    Два клоуна, единият зелен, а другият орaнжев преследват нощем путин в кошмарите му!

    06:07 17.01.2026

  • 20 БАРС

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Аз казах":

    МНОГО РАНО СИ СЕ НАШМЪРКАЛ И ТЕ ГОНЯТ ХАЛЮЦИНАЦИИТЕ.

    06:09 17.01.2026

  • 21 Потвърдено убитите 163 606

    1 1 Отговор
    Реално убитите 350 000+

    06:24 17.01.2026

  • 22 От какво

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "оня с коня":

    ни е освободила Русия през 1945???

    06:27 17.01.2026

  • 23 Не знам кой говори

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Мишел":

    за 1 700 000 убити руснаци - Украйна твърди за 1 224 460 убити и ранени, данни съвпадащи със западните оценки. От тях по различна методология може да се стигне до извод за убити между 350 000 и 350 000 руски войници (в това число около 50 000 (бивши) украинци биещи се на руска страна, 300 000 - 320 000 "руснаци" (в кавички защото голяма част от тях са от етнически малцинства) от Русия, около 1000 севернокорейци и още толкова други чуждестранни наемници.

    06:36 17.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Гриша Димов

    0 0 Отговор
    160 хиляди майки, а вероятно и повече, това е факт. Дали ще оформят инициативен комитет за издигане на жена за президент , защото мъжете само за война мислят като си сръбнат повечко водка. Тези черни забрадки най вероятно ще предопределят избора който ще прати сегашното правителство в изгнание...те ще се усетят по време на изморите и ще се спасяват кой където може, итаче ги чака подарък раиран костюм по разпореждане на Думата.

    06:44 17.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания