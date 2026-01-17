Mediazona: 163 606 са идентифицираните руски войници, убити от началото на войната в Украйна

Потвърдените загуби на руската армия по време войната в Украйна надхвърлят 160 000, предаде УНИАН.
Към 16 януари Mediazona, руската служба на BBC и екип от доброволци са идентифицирали 163 606 убити руснаци от началото на инвазията, използвайки открити източници. Както отбелязва Mediazona, списъкът е непълен, тъй като информацията за смъртта на далеч не всички военнослужещи е публично достъпна.
До 16 януари е потвърдена смъртта на над 6 300 офицери от руската армия и други сили за сигурност. С течение на времето делът на офицерите в общите загуби е намалял.
„Възрастта се споменава в 145 200 съобщения. През първите шест месеца на войната, когато редовната армия участва в инвазията, с изключение на доброволците, наборниците и затворниците, най-голям брой смъртни случаи са настъпили във възрастовата група 21-23 години“, се казва в статията.
Отбелязва се, че доброволците и мобилизираните войници са значително по-възрастни - тези, които доброволно отиват на война след 30-35-годишна възраст, докато тези над 25 години са мобилизирани.
1 Перник
05:11 17.01.2026
2 Европеец
05:11 17.01.2026
3 Перник
05:14 17.01.2026
4 Мишел
Война не се печели с измислени победи.
Коментиран от #23
05:14 17.01.2026
5 оня с коня
05:22 17.01.2026
6 Аз казах
Коментиран от #17, #20
05:28 17.01.2026
7 оня с коня
- Моля ви се бе, господин Тръмп, дайте нещо и ще видите, че съм тесняк!
05:29 17.01.2026
8 оня с коня
05:30 17.01.2026
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
05:30 17.01.2026
10 оня с коня
05:31 17.01.2026
11 Оня с Лавров
05:32 17.01.2026
12 оня с коня
05:33 17.01.2026
13 капитан ПЕТКО ВОЙВОДА !
От защитна реч пред съда във Варна на Капитан Петко Киряков - Войводата.
Погубен от продажника Стефан Стамболов и турчина Спас Турчев АНА ТЕМА!
05:34 17.01.2026
14 оня с коня
Великодушието и търпението на Владимир Владимирович са много големи. Над три години го дразнят. Скачат му по нервите. Сипят обиди. А той търпи и щади мирното население на Киев и градовете, където няма сражения.
05:39 17.01.2026
15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Германска преса, 27 юни 1941 г.:
„Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
BBC News, 22 март 2022 г.:
„Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
„Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
New York Post, 6 март 2023 г.:
„Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“
05:48 17.01.2026
16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
05:49 17.01.2026
17 Мишел
До коментар #6 от "Аз казах":Разликата в броя на убитите руснаци е огромна, защото Медиазона броят убитите по новоизлезлите некролози, а ти ги боиш по колкото си измислиш. Приемаш желаното за действително.
05:51 17.01.2026
18 оня с коня
веднъж през 1878 и пак през 1945
прадядо ми ги е посрещнал с хляб и сол!
моя дядо ги е посрещнал с хляб и сол!
сега е мой ред и ас да ги посрещна със хляб и сол!
Коментиран от #22
05:53 17.01.2026
19 Звездоброец
06:07 17.01.2026
20 БАРС
До коментар #6 от "Аз казах":МНОГО РАНО СИ СЕ НАШМЪРКАЛ И ТЕ ГОНЯТ ХАЛЮЦИНАЦИИТЕ.
06:09 17.01.2026
21 Потвърдено убитите 163 606
06:24 17.01.2026
22 От какво
До коментар #18 от "оня с коня":ни е освободила Русия през 1945???
06:27 17.01.2026
23 Не знам кой говори
До коментар #4 от "Мишел":за 1 700 000 убити руснаци - Украйна твърди за 1 224 460 убити и ранени, данни съвпадащи със западните оценки. От тях по различна методология може да се стигне до извод за убити между 350 000 и 350 000 руски войници (в това число около 50 000 (бивши) украинци биещи се на руска страна, 300 000 - 320 000 "руснаци" (в кавички защото голяма част от тях са от етнически малцинства) от Русия, около 1000 севернокорейци и още толкова други чуждестранни наемници.
06:36 17.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Гриша Димов
06:44 17.01.2026