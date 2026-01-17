Mediazona: 163 606 са идентифицираните руски войници, убити от началото на войната в Украйна

Потвърдените загуби на руската армия по време войната в Украйна надхвърлят 160 000, предаде УНИАН.

Към 16 януари Mediazona, руската служба на BBC и екип от доброволци са идентифицирали 163 606 убити руснаци от началото на инвазията, използвайки открити източници. Както отбелязва Mediazona, списъкът е непълен, тъй като информацията за смъртта на далеч не всички военнослужещи е публично достъпна.

До 16 януари е потвърдена смъртта на над 6 300 офицери от руската армия и други сили за сигурност. С течение на времето делът на офицерите в общите загуби е намалял.

„Възрастта се споменава в 145 200 съобщения. През първите шест месеца на войната, когато редовната армия участва в инвазията, с изключение на доброволците, наборниците и затворниците, най-голям брой смъртни случаи са настъпили във възрастовата група 21-23 години“, се казва в статията.

Отбелязва се, че доброволците и мобилизираните войници са значително по-възрастни - тези, които доброволно отиват на война след 30-35-годишна възраст, докато тези над 25 години са мобилизирани.