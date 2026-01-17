Каракас обяви 83 жертви при нападението на САЩ от 3 януари, страната "ще продължи да изпълнява програмата на Мадуро"

Венецуелският министър на отбраната Владимир Падрино Лопес заяви, че 83-ма човека, включително най-малко 47 венецуелски военнослужещи, са били убити при военната операция на САЩ от 3 януари.

„Както знаете, 32-ма кубински другари, които бяха с нас, бяха сред 83-мата убити, а ние оказахме помощ на повече от 112 ранени“, цитира Падрино Primicia.

Временно изпълняващият длъжността президент на Венецуела Делси Родригес обяви планове за защита на икономическите права на страната в световен мащаб и развитие на вътрешното производство.

„Искаме да създадем Национален комитет за защита на икономическите права на Венецуела в света, който да представлява националната изпълнителна власт и частния сектор като петрол, хранително-вкусова промишленост, промишленост, търговия, комунални услуги, банково дело и износ на петрол“, каза Родригес на заседание на Съвета за продуктивна икономика, излъчено от Venezolana de Televisión.

Родригес подчерта необходимостта от фокусиране върху националното производство, „в което публичният и частният сектор действат съвместно, за да ускорят развитието на 14-те икономически двигателя“ и да осъществят стратегическо заместване на вноса. Тя подчерта, че приходите от продажбите на петрол, които са достигнали 1,2 милиона барела на ден, ще бъдат канализирани чрез Централната банка на Венецуела към частни банки, улеснявайки функционирането на валутния пазар, и подчерта необходимостта от ефективно управление на валутата.

Доскорошното вице на отвлечения в САЩ Николас Мадуро отбеляза, че Венецуела не се страхува да установи икономически отношения със Съединените щати.

„Проучваме енергийно, търговско и икономическо сътрудничество в различни области и тази двустранна икономическа програма трябва да служи на интересите на венецуелския народ“, подчерта Родригес.

Тя потвърди, че страната ще изпълни програмата на президента на Венецуела Николас Мадуро от 2018 г. за икономическо възстановяване, просперитет и растеж.

Родригес направи промени в правителството на страната. За разместванията съобщи самата тя в своя Telegram канал.

Анибал Коронадо беше назначен за нов министър на транспорта, а писателят и философ Мигел Перес Пирела беше назначен за министър на информацията и комуникациите. Той замени Фреди Нинес, който стана министър на екосоциализма.

Взето беше и решение за сливане на министерствата на промишлеността и националната търговия. Луис Антонио Вилегас беше назначен на новата длъжност министър на промишлеността и националната търговия.

Родригес изрази благодарност на Рамон Веласкес Арагуаян, който беше министър на транспорта, и на бившия министър на промишлеността Алекс Сааб, който ще бъде назначен на новата длъжност.

След нападението на САЩ от 3 януари в страната е обявено извънредно положение.

Федералната авиационна администрация на САЩ издаде предупреждение за рисковете от полети над морските зони на някои латиноамерикански страни.

„Американските оператори се съветват да бъдат внимателни, когато летят над морските зони на Тихия океан и Калифорнийския залив в Мексиканската зона за полетна информация (FIZ) поради военна активност и смущения в сателитните навигационни системи“, се казва в съобщението.

Подобни предупреждения са издадени относно Панама, Колумбия, Централна Америка и части от Тихия океан. „Съществуват потенциални рискове за самолетите на всички етапи от полета, включително прелитане, пристигане и заминаване“, се казва в изявлението.

В началото на януари Държавният департамент обяви Западното полукълбо за зона от интерес на Вашингтон. Преди това президентът Доналд Тръмп призова за спазване на доктрината Монро, която обявява американския континент за зона, затворена за намеса от други сили. След военната операция във Венецуела американският лидер отправи заплахи срещу Куба и Мексико.