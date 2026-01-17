Уиткоф постави четири условия на Техеран, за да избегне военна намеса на САЩ

Американската администрация се надява да разреши ситуацията с Иран по дипломатически път, но Техеран трябва да изпълни четири условия.

Това заяви специалният президентски пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф на конференция на Израелско-американския съвет във Флорида.

Иран трябва да направи компромис, тъй като икономиката му е „в тежко положение“, каза Уиткоф. Сред условията той посочи обогатяването на уран, намаляване на запасите от ракети и ядрен материал на Техеран и осигуряване на гаранции. Според специалния пратеник Иран в момента разполага с приблизително 2000 кг обогатен ядрен материал, като различни оценки варират от 3,67% до 60%.

„Ако искат да се върнат в Лигата на нациите, можем да разрешим тези четири въпроса дипломатически и това би било отлично решение. Алтернативата е лоша“, добави той. На въпроса дали има послание към народа на Иран, който иска падането на режима, той отговори: „Това са невероятно смели хора и ние сме с тях.“

В началото на януари американската администрация публично повдигна въпроса за възможността за военна намеса в Иран за първи път. На 2 януари Тръмп написа в Truth Social, че ако Иран започне насилствено да потиска протестите, САЩ ще „се притекат на помощ“ на демонстрантите. Говорител на Белия дом потвърди, че това се отнася конкретно за потенциален военен отговор, добавяйки, че американският лидер многократно е демонстрирал, че държи на думата си.

Поне един американски самолетоносач ще бъде разположен в Близкия изток до края на януари на фона на напрежението с Иран, съобщава Fox News. По-рано за първи път регионът остана без американска въздушна ударна група по време на пика на ескалиращата ситуация с Иран. Анализаторите на Eurasia Group смятат, че това укрепване ще увеличи вероятността от удар срещу Иран и тази заплаха ще остане висока през първата половина на 2026 г.