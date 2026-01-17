Новини
Свят »
САЩ »
Съдът ограничи правомощията на имиграционните агенти в Минеаполис

Съдът ограничи правомощията на имиграционните агенти в Минеаполис

17 Януари, 2026 07:41, обновена 17 Януари, 2026 07:47 795 7

  • сащ-
  • съд-
  • имиграционни власти-
  • минесота

Разследват губернатора на Минесота и кмета на Минеаполис за възпрепятстване на имиграционните власти

Съдът ограничи правомощията на имиграционните агенти в Минеаполис - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Федералните служители в района на град Минеаполис, щата Минесота, провеждащи операция за прилагане на имиграционното законодателство, не могат да задържат мирни протестиращи или да използват сълзотворен газ срещу тях, постанови федерален съд, предаде БНР.

Решението е по дело, заведено през декември от шестима местни активисти, които наблюдават действията на Бюрото за имиграционен и митнически контрол и Граничната служба. На 7 януари имиграционен агент застреля 37-годишна американка, която се опита да подкара автомобила си по време на проверка в Минеаполис.

Междувременно американското министерство на правосъдието предприе разследване срещу губернатора на Минесота Тим Уолз и кмета на Минеаполис Джейкъб Фрай за предполагаем заговор за възпрепятстване на имиграционните власти. Според Си Би Ес разследването е заради техни изказвания относно хилядите служители на имиграционните власти, действащи в района на Минеаполис.

Министерството на правосъдието на САЩ разследва длъжностни лица от щата Минесота, включително губернатора Тим Уолз и кмета на Минеаполис Джейкъб Фрай, за предполагаем заговор за възпрепятстване на имиграционните власти, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, позовавайки се на "Си Би Ес Нюз" (CBS News).

Разследването на Министерството на правосъдието е в резултат на предишни изказвания на Уолз и Фрай относно хилядите служители на Бюрото за имиграционен и митнически контрол (ICE) и Граничната служба, разположени през последните седмици в района на Минеаполис, съобщи "Си Би Ес Нюз".

Администрацията на президентът на САЩ Доналд Тръмп изпрати близо 3000 федерални агенти в щата Минесота. Министерството на правосъдието не отговори веднага на запитването за коментар.

През изминалия уикенд в цялата страна бяха планирани над 1000 прояви в знак на протест срещу усилията на федералното правителство за депортиране на нелегални имигранти и срещу извършеното на 7 януари убийството на 37-годишната Рене Гуд, отбелязва Ройтерс.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    5 1 Отговор
    Няма ли да поосъдят "юнаците" които убиха жената при "самозащита".

    07:49 17.01.2026

  • 2 Фен

    4 2 Отговор
    Гражданската война в кочината ще е едно добро ново начало за света.

    Коментиран от #6

    07:50 17.01.2026

  • 3 Мдаа!

    1 0 Отговор
    Много ми харесва, как действат ICE, бият без да питат!

    07:57 17.01.2026

  • 4 нпо агент

    1 2 Отговор
    Хващат нелегални и ги връщат в родината им.Това е истина..Нелегални и се водят престъпници, 80% и повече са замесени в различни престъпни схеми..кокаин,отвличания, проституция..Законно ли Тръмп иска да ги депортира?..ДА! Същото трябва да направят в Европа..милиони алахакбаровци,африканци по-бърза процедура обратно..Не са никакви инженери или айти специалисти..а обикновени главорези..искат само социални помощи...и всички го знаят..

    07:58 17.01.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор
    Върви към гражданска война. Хареса ми филма от 2024 Civil war. Утрепах президента, като куче. С този глупак начело натам върви. Губернаторът на Минесота предупреди , че ще мобилизира националната гвардия , за да изгонят башибозука на Тръмп.

    07:59 17.01.2026

  • 6 нпо агент

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Фен":

    Не е кочина, не е гражданска война..а малък метеж на соросидни гниди..и демократическа партия..НО всичко ще бъде умиротворено..който не слуша..ще яде олово..

    Коментиран от #7

    08:00 17.01.2026

  • 7 Гадзееви

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "нпо агент":

    Интернетът ти е враг - избягвай, за да не ти се смеят хората на двете ти мозъчни клетки.

    08:06 17.01.2026