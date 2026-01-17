Съдът ограничи правомощията на имиграционните агенти в Минеаполис

Федералните служители в района на град Минеаполис, щата Минесота, провеждащи операция за прилагане на имиграционното законодателство, не могат да задържат мирни протестиращи или да използват сълзотворен газ срещу тях, постанови федерален съд, предаде БНР.

Решението е по дело, заведено през декември от шестима местни активисти, които наблюдават действията на Бюрото за имиграционен и митнически контрол и Граничната служба. На 7 януари имиграционен агент застреля 37-годишна американка, която се опита да подкара автомобила си по време на проверка в Минеаполис.



Междувременно американското министерство на правосъдието предприе разследване срещу губернатора на Минесота Тим Уолз и кмета на Минеаполис Джейкъб Фрай за предполагаем заговор за възпрепятстване на имиграционните власти. Според Си Би Ес разследването е заради техни изказвания относно хилядите служители на имиграционните власти, действащи в района на Минеаполис.

Разследването на Министерството на правосъдието е в резултат на предишни изказвания на Уолз и Фрай относно хилядите служители на Бюрото за имиграционен и митнически контрол (ICE) и Граничната служба, разположени през последните седмици в района на Минеаполис, съобщи "Си Би Ес Нюз".



Администрацията на президентът на САЩ Доналд Тръмп изпрати близо 3000 федерални агенти в щата Минесота. Министерството на правосъдието не отговори веднага на запитването за коментар.



През изминалия уикенд в цялата страна бяха планирани над 1000 прояви в знак на протест срещу усилията на федералното правителство за депортиране на нелегални имигранти и срещу извършеното на 7 януари убийството на 37-годишната Рене Гуд, отбелязва Ройтерс.