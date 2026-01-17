Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Хаменей обвини Тръмп в престъпления срещу Иран

Хаменей обвини Тръмп в престъпления срещу Иран

17 Януари, 2026 15:55 1 220 28

  • иран-
  • доналд тръмп-
  • престъпления-
  • али хаменей

Върховният лидер на Иран заяви, че американският президент е подстрекавал протестите

Хаменей обвини Тръмп в престъпления срещу Иран - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Върховният лидер на Иран Али Хаменей заяви днес, че Техеран разглежда американския президент Доналд Тръмп като „престъпник“, който е причинил човешки жертви и материални щети, както и е отправял клевети срещу иранския народ по време на протестите в страната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Последните антиирански размирици се отличаваха от предишните, защото американският президент лично се намеси в тях“, заяви Хаменей, цитиран от иранските държавни медии.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Амчи

    21 4 Отговор
    не е лъжа

    15:59 17.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Българин

    11 11 Отговор
    За да запази Краснов начело на белия краварник, Путин няма да си мръдне и пръста за тоя муджахидин. Щото Краснов ще унищожи США окончателно, след това Китай и Русия ще си поделят целия свят!
    А разни ирани, сирии и виницуели на тоя фон нищо не значат!

    Коментиран от #17

    16:02 17.01.2026

  • 6 Прав е

    26 4 Отговор
    Ама не е само Иран! САЩ са вредни за света!

    16:02 17.01.2026

  • 7 Вашето мнение

    15 4 Отговор

    До коментар #3 от "койдазнай":

    Ще разчита на това, с което им разбиха базата в катар и докато дончо фъфлеше нещо от типа дъ греат американ арми бютюфъл му се смееше цял свят докато бягаха по бели гащи от залива.

    16:04 17.01.2026

  • 8 то ясно

    4 11 Отговор
    Размениха си взаимни анатеми.
    Но по-важното е кой кого може да арестува....

    16:05 17.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Вашето мнение

    10 2 Отговор

    До коментар #10 от "Белогвардеец":

    Помня комедията с колесника, центак.

    16:11 17.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Вашето мнение

    7 2 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Бъди сигурен, такива като него са илитерати. Нищо не знаят, мозъците им са гладко полирани и обработввани от западналата пропаганда.

    16:19 17.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Краварски терорист това може убийства и

    9 2 Отговор
    Отвличания

    16:21 17.01.2026

  • 16 Организират на Тръмп едно отвличане

    3 0 Отговор
    Не е невъзможно , за да спрат да се бъркат

    16:22 17.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 теню

    5 2 Отговор
    Правилно и то открито го казва Тръмп ако някой си позвали да направи същото срещу Америка тези престъпни колонизаторски св..не веднага ще изпратят самолетоносачите с най - новите си изтребители за да нанесат масиран удар по критичната инфраструктура . Защо е така ? Путин или Китай вместо да въоръжат страни като Иран , С. Корея , Венецуела , Куба с най новите както с малък обсег така и със среден и МБР тези страни като на установките ще се намират Руски военни специалист и тогава тая сг..ан когато получи по мордата си това което отдавна заслужава веднага ще седне на зад..ника си и да помисли .. Защото сега прави това което си иска и остава ненаказан тая ненаказан му дава право да си мисли Светът принадлежи на тях и те имат право на всичко .

    16:24 17.01.2026

  • 19 Хаменей греши

    3 0 Отговор
    като разглежда Тръмп като престъпни, истината е че Тръмп Е престъпник!

    16:37 17.01.2026

  • 20 Соваж бейби

    5 4 Отговор
    Хаменей ако има шанс си прави компания с Мадуро в една килия,по вероятно е да свърши като сирииския терорист.Иран ще свърши като Сирия и Либия.

    Коментиран от #21

    16:40 17.01.2026

  • 21 Ти си

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Соваж бейби":

    Някакъв паветник - бейби, и ще свършиш.....ааа...... ще ти свършат няколко пъти довечера на площад Възраждане!

    Коментиран от #22

    16:43 17.01.2026

  • 22 Соваж бейби

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Ти си":

    Само гледай как се развият събитията ?Това е моя хипотеза до този момент историята с Америка да се повторя от вчера всичко започна на 11 септемри атентата в Америка.От тогава се почна война с мисюлманските държави ,по ред на държави са Иран.
    По неприятното е че Америка пресели много араби в Европа благодарение на Меркел.Той Тръмп и за Газа им търси места спомняш ли си ?По страшното е че са много в Европа за нас е страшно ,перидично европееца страда от атентати и ги издържаме ,ние сме потърпевши.Дано се оправят и се приберат по държавите си защото сме несъвместими с тях да живеем заедно докато са роби на религията си .

    Коментиран от #24, #26

    16:52 17.01.2026

  • 23 Моето мнение

    2 2 Отговор
    Иранецът се опитва да успокои съвестта си (до колко има такава), като прехвърля вината си на президента на САЩ.

    16:57 17.01.2026

  • 24 Я...!

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Соваж бейби":

    Ти си оригинала! Тогава чистосърдечно се извинявам че те наредих толкова здраво. Изказването ти е така нетипично за тебе, та те помислих за крадец на Никове!

    Коментиран от #25

    17:00 17.01.2026

  • 25 Соваж бейби

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Я...!":

    Аз съм ,засичала съм да пишат с ника ми преди .Около месец и половина не бях влизала никъде бяхме придружители на свекъра в болница извън нашия град и не бях в състояние да пиша шок ,мъка ...Сега влизам от време на време.Само да ти кажа нямам нищо против хората ,против войните съм но докато има Америка с тази тяхна политика ,и това безкрайно приемане на мигранти в Европа няма се оправи света.Тук трябва и Европа да вземе думата защото всички идват тук и си го изкарват на европееца ние страдаме заради американци.Трябва се сложи край,кой от тях иска да живее в Европа да се адаптира с нашия манталитет и да не пречи,в къщи ако иска се моли по 10 пъти .

    17:10 17.01.2026

  • 26 Моето мнение

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Соваж бейби":

    До голяма степен си права. Повечето от нашенците са с промити мозъци от съветско руска пропаганда и прехвърлят вината на Щатите.

    Коментиран от #28

    17:11 17.01.2026

  • 27 Зевс

    0 0 Отговор
    Ала-Бала-Портокала!

    17:25 17.01.2026

  • 28 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Моето мнение":

    За много неща е виновна Америка ,ама американци ли отвориха границите на Европа за мигранти,виновни са и европейските лидери ?Дори и днес когато хората протестират се правят че не чуват,или най изгодно ти каже расист.Европа сама се освини ,а Тръмп ги гони мигрантите с полиция виждаме какво става.В Европа политиците трябва се научи да мисли за Европа и за държавите вътре ,а с другите да подържа добра политика и бизнес нещо което не е изгодно да не се прилага.

    17:32 17.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания