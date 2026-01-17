Хаменей обвини Тръмп в престъпления срещу Иран

Върховният лидер на Иран Али Хаменей заяви днес, че Техеран разглежда американския президент Доналд Тръмп като „престъпник“, който е причинил човешки жертви и материални щети, както и е отправял клевети срещу иранския народ по време на протестите в страната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Последните антиирански размирици се отличаваха от предишните, защото американският президент лично се намеси в тях“, заяви Хаменей, цитиран от иранските държавни медии.