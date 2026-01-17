Хаменей обвини Тръмп в престъпления срещу Иран

Върховният лидер на Иран Али Хаменей заяви днес, че Техеран разглежда американския президент Доналд Тръмп като „престъпник“, който е причинил човешки жертви и материални щети, както и е отправял клевети срещу иранския народ по време на протестите в страната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„Последните антиирански размирици се отличаваха от предишните, защото американският президент лично се намеси в тях“, заяви Хаменей, цитиран от иранските държавни медии.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Амчи
15:59 17.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Българин
А разни ирани, сирии и виницуели на тоя фон нищо не значат!
Коментиран от #17
16:02 17.01.2026
6 Прав е
16:02 17.01.2026
7 Вашето мнение
До коментар #3 от "койдазнай":Ще разчита на това, с което им разбиха базата в катар и докато дончо фъфлеше нещо от типа дъ греат американ арми бютюфъл му се смееше цял свят докато бягаха по бели гащи от залива.
16:04 17.01.2026
8 то ясно
Но по-важното е кой кого може да арестува....
16:05 17.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Вашето мнение
До коментар #10 от "Белогвардеец":Помня комедията с колесника, центак.
16:11 17.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Вашето мнение
До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Бъди сигурен, такива като него са илитерати. Нищо не знаят, мозъците им са гладко полирани и обработввани от западналата пропаганда.
16:19 17.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Краварски терорист това може убийства и
16:21 17.01.2026
16 Организират на Тръмп едно отвличане
16:22 17.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 теню
16:24 17.01.2026
19 Хаменей греши
16:37 17.01.2026
20 Соваж бейби
Коментиран от #21
16:40 17.01.2026
21 Ти си
До коментар #20 от "Соваж бейби":Някакъв паветник - бейби, и ще свършиш.....ааа...... ще ти свършат няколко пъти довечера на площад Възраждане!
Коментиран от #22
16:43 17.01.2026
22 Соваж бейби
До коментар #21 от "Ти си":Само гледай как се развият събитията ?Това е моя хипотеза до този момент историята с Америка да се повторя от вчера всичко започна на 11 септемри атентата в Америка.От тогава се почна война с мисюлманските държави ,по ред на държави са Иран.
По неприятното е че Америка пресели много араби в Европа благодарение на Меркел.Той Тръмп и за Газа им търси места спомняш ли си ?По страшното е че са много в Европа за нас е страшно ,перидично европееца страда от атентати и ги издържаме ,ние сме потърпевши.Дано се оправят и се приберат по държавите си защото сме несъвместими с тях да живеем заедно докато са роби на религията си .
Коментиран от #24, #26
16:52 17.01.2026
23 Моето мнение
16:57 17.01.2026
24 Я...!
До коментар #22 от "Соваж бейби":Ти си оригинала! Тогава чистосърдечно се извинявам че те наредих толкова здраво. Изказването ти е така нетипично за тебе, та те помислих за крадец на Никове!
Коментиран от #25
17:00 17.01.2026
25 Соваж бейби
До коментар #24 от "Я...!":Аз съм ,засичала съм да пишат с ника ми преди .Около месец и половина не бях влизала никъде бяхме придружители на свекъра в болница извън нашия град и не бях в състояние да пиша шок ,мъка ...Сега влизам от време на време.Само да ти кажа нямам нищо против хората ,против войните съм но докато има Америка с тази тяхна политика ,и това безкрайно приемане на мигранти в Европа няма се оправи света.Тук трябва и Европа да вземе думата защото всички идват тук и си го изкарват на европееца ние страдаме заради американци.Трябва се сложи край,кой от тях иска да живее в Европа да се адаптира с нашия манталитет и да не пречи,в къщи ако иска се моли по 10 пъти .
17:10 17.01.2026
26 Моето мнение
До коментар #22 от "Соваж бейби":До голяма степен си права. Повечето от нашенците са с промити мозъци от съветско руска пропаганда и прехвърлят вината на Щатите.
Коментиран от #28
17:11 17.01.2026
27 Зевс
17:25 17.01.2026
28 Соваж бейби
До коментар #26 от "Моето мнение":За много неща е виновна Америка ,ама американци ли отвориха границите на Европа за мигранти,виновни са и европейските лидери ?Дори и днес когато хората протестират се правят че не чуват,или най изгодно ти каже расист.Европа сама се освини ,а Тръмп ги гони мигрантите с полиция виждаме какво става.В Европа политиците трябва се научи да мисли за Европа и за държавите вътре ,а с другите да подържа добра политика и бизнес нещо което не е изгодно да не се прилага.
17:32 17.01.2026