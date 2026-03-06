Новини
Свят »
Седми ден война! Иран, САЩ и Израел продължиха с взаимните въздушни удари

Седми ден война! Иран, САЩ и Израел продължиха с взаимните въздушни удари

6 Март, 2026 21:23 823 34

  • ракети-
  • дронове-
  • иран-
  • израел-
  • доналд тръмп-
  • бенямин нетаняху-
  • аятолах али хаменей-
  • масуд пезешкиан-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • пентагон

Американският президент Доналд Тръмп поиска от Техеран да се предаде безусловно, заявявайки в публикация в „Трут соушъл“, че иска да участва както в избирането на бъдещото ръководство на страната, така и в бъдещото ѝ възстановяване

Седми ден война! Иран, САЩ и Израел продължиха с взаимните въздушни удари - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Конфликтът в Близкия изток вече продължава една седмица. На седмия ден от него лидерите на Италия, Великобритания, Франция и Германия се договориха за дипломатическо и военно координиране в отговор на ескалацията на войната, предизвикана от американските и израелските удари по Иран и от иранския отговор на тези атаки, предаде АНСА, цитирана от БТА.

Британският премиер Киър Стармър, италианската му колежка Джорджа Мелони, германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон проведоха телефонен разговор, в който са се разбрали да работят заедно за дипломацията и военната координация в отговор на военната ескалация.

Междувременно иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че страни, които той не назова, са започнали „опити за посредничество“ за прекратяване на войната в Близкия изток, но добави, че те трябва да се обърнат към САЩ и Израел, предаде Франс прес.

Американският президент Доналд Тръмп обаче поиска от Техеран да се предаде безусловно, заявявайки в публикация в социалната си мрежа „Трут соушъл“, че иска да участва както в избирането на бъдещото ръководство на страната, така и в бъдещото ѝ възстановяване.

Във военен план Иран съобщи, че е атакувал американски бази в Кувейт, в седмия ден от началото на войната, предаде Франс прес. „През последните няколко часа различни видове разрушителни дронове на сухопътните армейски части атакуваха голям брой американски бази в Кувейт“, съобщи армията, цитирана от иранската държавна телевизия. „Тези атаки ще продължат в близките часове“, предупредиха военните.

Журналисти на АФП в региона потвърдиха, че нови експлозии са отекнали днес в центъра на столицата на Кувейт, както и в столицата на Бахрейн – Манама. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) каза пък, че са атакувани американски радарни системи в ОАЕ, Йордания и Катар.

В Ербил – автономен регион в Иракски Кюрдистан, беше чута експлозия край летището, на което са разположени военни части от водената от САЩ коалиция. В Ирак дронове поразиха също и летището и нефтени полета в южния град Басра. В северната част на страната нови удари бяха насочени срещу обекти на ирански кюрдски опозиционни групи, съобщи представител в изгнание на Демократичната партия на Ирански Кюрдистан (ДПИК).

Говорител на иранската армия заяви, че американски петролен танкер е бил ударен и е „в пламъци“ в Залива. По-късно иранската държавна телевизия съобщи за „още един“ плавателен съд, който гори в Ормузкия проток, след като е бил ударен от дрон, без да даде повече подробности.

Междувременно ирански медии съобщиха и за чути експлозии в пристанищния град Бандар Абас на брега на Персийския залив и близо до Ормузкия проток.

Израелската армия по-рано днес заяви, че по време на въздушен удар, нанесен с около 50 изтребителя, е бил ударен бункерът на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, който беше убит в центъра на Техеран на 28 февруари – първия ден от войната. Бункерът все още се използва, съобщи армията.

Израелските военновъздушни сили са бомбардирали и южните предградия на ливанската столица Бейрут, както и Сайда – най-големия град в Южен Ливан. Удари са нанесени и на южния ливански град Тир, чиито древни забележителности са включени в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Ливанският премиер обвини Израел, че причинява „хуманитарна катастрофа“ заради масовото разселване заради конфликта. До момента са евакуирани над 300 000 души. Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк от своя страна призова за „бързо и цялостно“ разследване на израелските удари в Ливан, „по-специално, за да се определи дали те са съвместими с принципите за разграничаване, пропорционалност и предпазни мерки“.

Броят на загиналите в Ливан в резултат на израелските удари от понеделник насам достигна 217 души, а 798 са ранени, съобщи днес ливанското министерството на здравеопазването.

Проиранската групировка „Хизбула“ от своя страна издаде „спешно предупреждение“ към жителите на Северен Израел, като ги призова да се евакуират от районите, попадащи в радиус от 5 километра от ливанската граница. Призивът им последва подобно послание от Израел към жителите на обширни райони в Ливан.

Ливанската групировка днес изстреля около 70 ракети срещу Израел, съобщи израелската армия, която добави, че „над 70“ бойци на движението са убити от понеделник насам.

Осем израелски войници са ранени, петима от тях тежко при стрелба в Северен Израел, близо до границата с Ливан, съобщи говорител на израелската армия и добави, че Иран и „Хизбула“ са координирали „едновременни“ ракетни удари срещу Израел вчера.

Продължават и усилията за евакуация на хора от засегнатите от конфликта зони. Днес азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ съобщи, че български дипломати са евакуирани успешно от Иран през Азербайджан. Десет служители от българската дипломатическа мисия в Иран са минали границата и са влезли безопасно на територията на Азербайджан през граничния пункт Астара.

На фона на това френският самолетоносач „Шарл де Гол“ навлезе в Средиземно море. Той бе изпратен от Франция в Близкия изток за защита на гражданите и съюзниците ѝ (Катар, Кувейт, ОАЕ), атакувани от Иран.

Украйна също обяви, че скоро ще изпрати военен персонал в Близкия изток, за да помогне на САЩ и съюзниците им в региона да се борят срещу иранските удари с дронове. Текат преговори „как да бъде направено това“, каза високопоставен украински представител.

Междувременно цените на петрола днес скочиха. В 14:30 ч. по Гринуич (16:30 ч. българско) сорт „Брент“ се покачи с 6,15% до 90,66 долара. Американският му еквивалент скочи с 9,09% до 88,37 долара.

Берлин предупреди за последствията от войната срещу Иран, като заяви, че може да доведе до неконтролируема бежанска вълна.


Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БРОИМ ДО 9

    21 5 Отговор
    И ИЗРАЕЛ И ПОДЧИНЕНИЯ ИМ ТРЪМП ЩЕ ДАДАТ ЗАДЕН. ГЕРОИЗМА ИМ КАКТО ВИНАГИ КРАТКОСРОЧЕН.

    21:26 06.03.2026

  • 2 че-иджиика ...

    16 4 Отговор
    външната политика на Тръмп е меко казано шизофренична – и отчуждаваща

    21:26 06.03.2026

  • 3 Лилава Жена

    6 4 Отговор
    България е Клозет и а населението и е Бъгаво останаха само Ком анчи Хайдути Цигани Лумпени Чорапи и развратни и перверзни българки навсякъде в държавата който обичат да ядат джендъри от всякаква възраст
    Атина ми отне Атина ми Даде Атина отново ще ми влезне под кожата след 5 или 6 месеца ще бъда Отново тяхната Гинека Карагьозка Пута Завинаги и ще ми направят операция на члена в хирургията на Атина ще бъда Гинека с женско между краката си и ще се смея от Атина много ако Иран избомби България ще умра от КЕФ и ще величая САЩ още 7 години напред

    21:26 06.03.2026

  • 4 Лилава Жена

    4 4 Отговор
    Когато не отговаряш на представите за момче или мъж ставаш обект на всякакви стереотипи и клишета и продължаваш да си живееш в безвремието по изгода

    21:28 06.03.2026

  • 5 Още

    11 5 Отговор
    5 дни!Догодина пак,като обогатят уран!

    21:29 06.03.2026

  • 6 Лилава Жена

    4 3 Отговор
    Само Един Окултен Сатанински Ритуал да се направи и с Европа е свършено и без друго се управлява от поплювковци и леви центристи

    21:29 06.03.2026

  • 7 ОнЯ

    7 8 Отговор
    Няма да има санкции срещу САЩ и Израел защото те са миротворци.... Не са като Русия...

    21:29 06.03.2026

  • 8 Кмета на Лвов

    9 7 Отговор
    на вниманието на всички заблудени българи

    Кметът на Лвов заяви, че щетите от „Орешник“ са ужасни, а ПВО изобщо не го е видяла
    „Ако тази балистична ракета е носила бойна част, щетите щяха да са несравними. Слава Богу, там нямаше бойна част, затова се размина с голям шум.
    Да, има поражение на един от обектите на критичната инфраструктура. Човешки жертви няма. Да, съществуващите щети са ужасни, но не такива, каквито биха могли да бъдат“, – каза Садовой
    Той също така отбеляза, че „Орешник“ е невъзможно да бъде засечен с ПВО
    „Мисля, че това беше демонстрация на сила. Защото Лвов е на границата с ЕС и никъде на радарите тази ракета не беше отбелязана. Обикновено имаме до половин час, за да се съберем и да отидем в укрития – тук ставаше дума за по-малко от 10 минути.
    Дори нямаше сигнал за въздушна тревога, защото изобщо не разбрахме че е изстреляна ракета.
    И едва ли днес в Украйна имаме технологии, с които да унищожаваме такива технологии. Затова това беше ясен сигнал към САЩ и ЕС“, добави кметът

    Коментиран от #18

    21:30 06.03.2026

  • 9 ПРОГРЕСИВЕН ДИПЛОМАТ

    3 7 Отговор
    ИЗПРАТЕТЕ КУПЕЙКИН
    ЗА ОСОБЕН УПРАВИТЕЛ НА т.нар.иран
    ТЪКМО ЩЕ СЕ ОТЪРВЕМ ОТ НЕГО..

    21:30 06.03.2026

  • 10 Агресорите са

    10 3 Отговор
    Фащ и хазарската държава. Къде са урсулите да направят 30 000 санкции за нарушаването на международното право? Нападение на суверенна страна? Или само Русия им тресе сънищата? Не са добре. Тия двойни и тройни стандарти вече къртят мивки.

    21:30 06.03.2026

  • 11 Най правилно е да "Се предадат" и после

    0 6 Отговор
    по старому!Продължавайки ината си от иран след още няколко дни няма да остане нищо ,освен милиони маймунки ,които ще се чудят къде да се скрият.Въпреки "желанието" на бг,копейки за свършени снаряди ще видите в следващите 4-5 дни какво чудо ще бъде.Днес иран изстреля 126снаряда........първия ден изстреля над 2500.........Нищо ли не ви говори това......Или чакате хипер-путер болиди .......

    Коментиран от #20

    21:32 06.03.2026

  • 12 А50

    9 1 Отговор
    Иран като ударят на Израел заводите за преработка на морска вода в питейна и никой няма да остане на оня каманяк

    Коментиран от #23, #25

    21:33 06.03.2026

  • 13 Грета Тунберг

    9 0 Отговор
    Разликата между Ирак и Иран не е само една буква.

    Коментиран от #16

    21:33 06.03.2026

  • 14 Пич

    9 1 Отговор
    Как така ?! Онзи ден говедарите казаха, че възможностите на Иран са унищожени на 90% ! Вчера говедарите казаха, че възможностите на Иран са намалели с още 90% ! Днес пак казаха, че са намалели с още 99% !!! Е......па с кво удрят тези иранци бе ?! Та говедарите стоят на 1000 километра от страх !!!

    Коментиран от #30

    21:33 06.03.2026

  • 15 Гориил

    8 1 Отговор
    Русия започна да пренасочва доставките на газ към други пазари. Доставките за Европа са спрени. Всички доставки ще бъдат ограничени за няколко месеца и след това блокирани. Европейският пазар вече не представлява интерес.

    Коментиран от #28

    21:35 06.03.2026

  • 16 Гретиния

    2 4 Отговор

    До коментар #13 от "Грета Тунберг":

    А....то и на тебе разликата ти - нагоре, надолу, е само един сантиметър!

    21:35 06.03.2026

  • 17 Сатана Z

    10 3 Отговор
    В събота Бай Дончо се изцепи,че ще превземе Техеран в понеделник по икиндия.Има -няма 48 часа.А разправят ,че "Первая армия в мире" барабар с Мошетата от ЦАХАЛ нямала аналог,ама Иран ги бъхти на почивки както циганин не си бие кучето.

    21:36 06.03.2026

  • 18 хаха

    2 4 Отговор

    До коментар #8 от "Кмета на Лвов":

    Точно така..."кмета на Лвов" е всъщност ПВО спец...женерал дето се вика.
    Въобще не са видяли ръкетата БА! Който не ми вярва да ходи да го пита!

    ХАХАХА! Одрищяна ватнишка подлога!

    21:37 06.03.2026

  • 19 Атома фъргай бай Дончо!

    1 7 Отговор
    Атома!

    21:37 06.03.2026

  • 20 Хихиии

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Най правилно е да "Се предадат" и после":

    Скъпи, то бе остана нищо америчко по което да пуцат.

    21:37 06.03.2026

  • 21 9689

    4 1 Отговор
    Престъпникът Трамп може да участва само в избора на Мелания.

    21:38 06.03.2026

  • 22 Ицо

    1 3 Отговор
    Има ли ръъъгани копейки?

    Коментиран от #27

    21:38 06.03.2026

  • 23 хаха

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "А50":

    Ше ШЕ ШЕ ШЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!

    ХАХАХА! Ватнишките подлоги съвсем се отчаяха ... вече само подпръцкват в унисон, като едни видни петрохански омопедофили. И като дрОгаря им путлер де.

    21:39 06.03.2026

  • 24 А пък

    1 2 Отговор
    РускитеСвине са избивани като кучета в Донбас пета година.

    21:39 06.03.2026

  • 25 Ирйко

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "А50":

    Иранците вече нацелиха един такъв завод в залива.

    21:40 06.03.2026

  • 26 Някой

    1 1 Отговор
    На българските снаряди за Украйна пише уиЗа Путин.

    Коментиран от #29

    21:40 06.03.2026

  • 27 Нц.....

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Ицо":

    Ама е пълно с ръгани паветници!

    21:40 06.03.2026

  • 28 Сатана Z

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Гориил":

    Европа ще се топли с лозунги и заклинания Те и без това щяха да спират доставките на газ от 2027,ама ВВП издебнА Урсулите из отзад

    21:40 06.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Е как

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    Щом се стига да се иска помощ от Украйна и да се ръчкат пак кюрдите ситуацията е ясна.Само ядрен удар още не е заявен. А стигне ли се до ядрен удар, на джуджето от Кремъл му се развързват ръцете да пуска наред, на Кимчо също.

    21:42 06.03.2026

  • 31 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    САЩ води война... пък еврото пада и долара печели позиции!
    Беззъба и некадърна европа пак го отнася

    21:42 06.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Атина Палада

    0 0 Отговор
    Тръмп ще участва и при избирането на бъдещо ръководство и в Унгария,даже преди изборите им ще посети Унгария Сега иска и в Иран..Дали ще поиска и в България да участва?:)

    21:43 06.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.