Новини
Свят »
Украински дронове прехващачи срещу ракети Patriot! Това може да бъде много изгодна сделка за Доналд Тръмп
  Тема: Украйна

Украински дронове прехващачи срещу ракети Patriot! Това може да бъде много изгодна сделка за Доналд Тръмп

6 Март, 2026 22:23 1 037 48

  • украйна-
  • иран-
  • пво-
  • ракети-
  • дронове-
  • персийски залив-
  • ормузки проток-
  • пентагон-
  • доналд тръмп

Първоначално на предложението не е обърнато особено внимание, но сега Пентагонът и още едно правителство от Персийския залив водят преговори за закупуване с Киев

Украински дронове прехващачи срещу ракети Patriot! Това може да бъде много изгодна сделка за Доналд Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Telegraph The Telegraph

Иран изстрелва деонове Shahed през Персийския залив и отвъд него, атакувайки хотели, посолства и военни бази, най-вероятно безразборно. За да бъдат унищожени, се изстрелват ракети на стойност милиони долари. Както пише The Telegraph, САЩ и техните съюзници разбират, че това не може да продължи дълго, съобщава Фокус.

В същото време Украйна има евтино решение, а именно безпилотни самолети-прехватчици Sting. По-конкретно президентът на страната Володимир Зеленски предложи на съюзниците си средства за отбрана от собствено производство на стойност 1000 долара.

В замяна държавният глава на Украйна моли за американски ракети Patriot в рамките на "обмен на технологии или оръжие“ със САЩ и Близкия изток.

"Те имат ракети за Patriot, но стотици или хиляди Shahed не могат да бъдат прихванати с ракети Patriot – това е твърде скъпо. Затова им трябват прехващащи, каквито ние имаме. В същото време ни липсват ракети PAC-2 и PAC-3“, пише Зеленски в социалните мрежи.

Първоначално на предложението не е обърнато особено внимание, но, както пише Financial Times, сега Пентагонът и още едно правителство от Персийския залив водят преговори за закупуване на прехващачи.

"Много от атаките на Иран бяха пресечени, тъй като страните от Персийския залив използват съвременни системи за противовъздушна отбрана, произведени в САЩ, за да защитят градовете си от бомбардировки, но това доведе до значително натоварване на скъпите запаси от боеприпаси в Катар, Кувейт и Бахрейн“, припомнят от британския вестник.

Ето защо предимствата на предложението на Украйна са двойни. Първото е цената.

"Следвайки тактиката, която Москва прилагаше в Украйна в продължение на няколко години, Иран запълни небето със своите евтини дронове Shahed, за да принуди противниците си да харчат скъпи средства за противовъздушна отбрана“, се посочва в материала.

Само на 28 февруари Иран е изстрелял 541 дрона Shahed по Обединените арабски емирства (ОАЕ), които са изстреляли скъпи прехващачи, за да се защитят, посочва старши научен сътрудник в американския аналитичен център Stimson Centre Кели Грико.

"За всеки долар, похарчен от Иран за дронове, ОАЕ са похарчили около 20-28 долара за тяхното сваляне... Това е същата математика, която Русия прилага срещу Украйна вече три години“, допълва тя.

Следващото предимство е тяхната ефективност, която беше доказана по време на войната в Украйна.

Както заявява главнокомандващият на ВСУ Олександър Сирски, през февруари над 70% от безпилотните летателни апарати, изстреляни от Русия по Киев, са свалени от прехващачи.

Още новини от Украйна


Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    18 6 Отговор
    Кон Пейтриът за кокошка дрон.

    Коментиран от #8, #35

    22:25 06.03.2026

  • 2 Зеленски заяви

    10 21 Отговор
    Украйна ще подкрепи САЩ срещу Иран.

    Явно това много се хареса на Рижавия

    И това не е добра новина за Бункерния КАШИК.

    Коментиран от #5, #19

    22:28 06.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ха така

    7 18 Отговор
    Зеленски има карти, а Тръмп твърдеше че няма.

    Коментиран от #23

    22:29 06.03.2026

  • 5 аz СВО Победа 80

    6 15 Отговор

    До коментар #2 от "Зеленски заяви":

    Путин поне един самолетоносач да беше изпратил на приятелите си🤣🤣🤣

    Коментиран от #15, #43

    22:30 06.03.2026

  • 6 Миротворец

    2 21 Отговор
    Тръмп се закани на ЕС от които две са ядрени сили и поне още 7 имат големи армии, заплаши огромна Канада, многонаселените Мексико, Бразилия, Венецуела го отнесе, Куба са следващите. Военни операции в най насеилената африканска държава Нигерия, заплахи към ЮАР, Египет, Судан, Алжир, това са всички големи в Африка, Индонезия, Иран подпукаха, Саудитска Арабия и Турция ги е страх, в ядрен Пакистан убиха Бин Ладен с близо 300 млн население, на Индия им заповядват, кога да купува руски петрол, Северна Корея каза че надгражда ядрен арсенал само за отбранителни цели с които иска да докаже че неможе да се мери с Америка в атака, малка Украйна за 4 г изби близо 3 милиона руснаци дори без да е стъпвал американски ботуш или да са задействани ядрени оръжия на бензино колонкова Русия, Китай с огромна територия , огромно население, огромни ресурси, огромни технологигии, огромен ядрен потенциал, имат комунистически изостанал строй, въпреки огромния изброен потенциал са нищо сравнение с САЩ. Това са изброените най големи сили на Запада, на ООН, на НАТО, на ЕС, на БРИКС , на ШОС, на Ориента, на Изтока, на Юга, които въпреки огромния дълг на САЩ и огромното залязване спрямо някога, си остават глобална планетарна световна сила, с която абсолютно целия свят, трябва да се съобразява и то за още много дълго време, САЩ си остават хипер сила за света и за следващия век въпреки прогнозите на ВАНГА , на Нострадамус, на военни и икономически специалисти

    Коментиран от #20, #30, #37

    22:31 06.03.2026

  • 7 Атина Палада

    15 6 Отговор
    Ха ха ха ,САЩко само след 5 дни война стигна до там ,да пазарува от Украйна оръжия...Царят е гол .
    Впрочем не е война,защото екипът на Тръмп пред репортери каза да не наричат войната в Иран война,защото не било война а СВО:) И да бъда по конкретна точно М.Рубио от екипа на Тръмп го каза .

    Коментиран от #11

    22:31 06.03.2026

  • 8 Не подценявай

    7 12 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    тази разработка на дрон убиеца. Може да е евтин, но е важна ефектвността. Ниската цена на тези дронове е всъщност огромно предимство. Защото може да произвеждат стотици и милиони дронове без да е нужно голямо капиталовложение.

    Коментиран от #24

    22:31 06.03.2026

  • 9 Дас Хаген

    15 7 Отговор
    Глупости на търкалета,нарко всеки ден реве за помощ и хоп, изкача със свръх модерна техника!🤣🤣😇🖕🥂👍🏻🐑🐑🐑🐑🌙

    22:32 06.03.2026

  • 10 Спецназ

    13 7 Отговор
    Зеленски иска да подпомогне войната против Иран!


    Държавата Украйна не знам да е във война с Иран!

    Ако е така- да си дават шалварите и запасите от сало.

    Коментиран от #16, #25

    22:32 06.03.2026

  • 11 Съвсем ви

    4 7 Отговор

    До коментар #7 от "Атина Палада":

    облъчиха в този пенсионерски клуб, вече не сте в състояние да интерпретирате постъпващата информация :)

    22:34 06.03.2026

  • 12 Механик

    20 6 Отговор
    Aз не мога да схвана, защо са и на Украина системи пейтриът, след като имат всемогъщи дронове, дето според Сирски свалят 70% от всичко дето лети???
    Някой може ли да ми обясни смисъла на цялата статия??

    Коментиран от #18, #22

    22:34 06.03.2026

  • 13 Ицо

    4 13 Отговор
    Има ли ръъъгани копейки?

    Коментиран от #27

    22:34 06.03.2026

  • 14 Бесен - Язовец

    16 5 Отговор
    Сороската мизерия е абсолютна и ше става все по трагично

    22:35 06.03.2026

  • 15 Атина Палада

    14 5 Отговор

    До коментар #5 от "аz СВО Победа 80":

    Путин няма самолетоносачи .Просто ,защото не са му необходими! Той може от Русия да изпрати колетчето си във всяка точка на планетата Земя!
    Самолетоносачи използват онези ,изостанали във военното дело...Работещи още със сметалоТО!

    Коментиран от #26, #45

    22:36 06.03.2026

  • 16 Украйна ще измъкне

    2 14 Отговор

    До коментар #10 от "Спецназ":

    доста милиони долари от Тръмп по тази сделка. Предполагам, че арабите и те ще искат да купуват, а те са доста богати. Не са като фалиралата Русия с 5 копейки в джоба.

    22:36 06.03.2026

  • 17 хаха

    8 6 Отговор
    "може да бъде много изгодна сделка за Доналд Тръмп"

    Не позна. Сделката е изгодна за Украйна. Хем си получава необходимите ракети...хем ще получи яко финансиране и поръчки от шейховете.

    ХАХАХА!

    22:36 06.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Рижавият заяви отново!

    12 3 Отговор

    До коментар #2 от "Зеленски заяви":

    Нямаш карти,драги ми Зелко!

    22:36 06.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Бесен - Язовец

    15 4 Отговор
    Окраинските фашисти ядът боя на север, господарите им хапават боя на юг, обаче се правят, че все едно те са нещо значимо още??!! Нелогична соросня смешна, цялата планета им се смее!

    22:37 06.03.2026

  • 22 ПВО за ракети

    5 4 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    Въпросните дронове -убийци са за неутрализиране на вражески дронове. Такива ще им продава Зеленски.

    22:38 06.03.2026

  • 23 И на кой вярваш?!

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "Ха така":

    На Тръмп,или на една хвърчаща статийка,като тази...?!

    22:38 06.03.2026

  • 24 Механик

    13 3 Отговор

    До коментар #8 от "Не подценявай":

    Искаш да кажеш, че Украина дето няма пари и ток може да произвежда тия "евтини дронове-убийци" , а САЩ не могат и ще им се наложи да си ги купуват от фалиралата Украина?
    А, по-сериозно, де!

    Коментиран от #31

    22:38 06.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Тц,тц,тц

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "Атина Палада":

    Някой руснаци даже се снабдиха с тоалетни чинии.Втора ръка от Украйна.Томпък нямат те че вашата вода🤣🤣🤣

    Коментиран от #34

    22:40 06.03.2026

  • 27 Фицо

    3 6 Отговор

    До коментар #13 от "Ицо":

    Има...ръгащи копейки...!
    Обърни се и ще ги видиш плътно зад теб...в действие...😂🤣😉😝!

    22:40 06.03.2026

  • 28 Рублевка

    5 3 Отговор
    Кон за кокошка е много изгодна сделка.

    22:41 06.03.2026

  • 29 Бесен - Язовец

    7 2 Отговор
    Руснаците ги смяха по вс направления на фронта тия некви дронове от шишета от минерална вода сглобени предлагат на фалиралите си господари от ФАЩ лелеее ква мизерия на духа

    22:41 06.03.2026

  • 30 Руснаци

    9 4 Отговор

    До коментар #6 от "Миротворец":

    Голяма сила братле, 7 дена иранчите я дърмонят, голяма сила братле да се моли да и помагат, 7 дена 10 метра не са превзели, малка Украйна е 40 50 милиона население, благодарение на Путин сега е наистина малка, относно Китай и Русия да си видял някой оттях да е клекнал пред Америка, още по малко пък сега като иранчите разкриха че американската армия в момента е в най лошото си състояния в историята

    Коментиран от #48

    22:41 06.03.2026

  • 31 Така е

    3 8 Отговор

    До коментар #24 от "Механик":

    Само в руската пропаганда предназначена за глупаците.

    Коментиран от #33

    22:42 06.03.2026

  • 32 ?????

    4 2 Отговор
    Ъхъ.
    И неизгодна за Зеленски и Украйна.

    Коментиран от #38

    22:44 06.03.2026

  • 33 Механик

    6 1 Отговор

    До коментар #31 от "Така е":

    Всяка една пропаганда е предназначена за неумни хора.
    Но ти не ми отговори, защо смяташ че умрела Украина може да произвежда "невероятните дронове" , а САЩ не могат?? Защо САЩ дето имат и ток, и заводи, ще трябва да купуват дронове от Украина дето няма нито ток, нито заводи. Хора също няма.

    22:46 06.03.2026

  • 34 Атина Палада

    4 4 Отговор

    До коментар #26 от "Тц,тц,тц":

    Даааа,заради чиповете от които си правят ракетите..:) Нали така каза вожда на ЕС- Урсула..

    22:47 06.03.2026

  • 35 Папура

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Що забраниха коментари за статия в която Русия дава разузнаване на Иран

    22:49 06.03.2026

  • 36 Зеленски

    5 4 Отговор
    Руснаците напредват в Суми, а оттам е най лесно да се стигне до Киев, украинците още не могат да спрат руснаците на нито един фронт в Украйна, какво стана с тези 400 км върната територия питам аз, някога ще видим ли клипче с тези резултати, искам някой да ми го намери в телеграм или в някой друг сайт и да ми го качи, какво стана с ония маджар унгарските птици където вика, че избива по 400 руснака и сам печели войната, защо ги няма клипчета та, наскоро ми гледах най дългото клипче и беше с 75 убити руснака в период от поне седмица, различни дни, различни обстановка, повечето му клипчета са с 1-2 руснака като не се знае дали тея клипове не са от други украински удари и са си ги приписва. Абе до сега много приказки от страна на украинците с малко действия и с още по малко доказателства

    22:49 06.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Напротив

    2 6 Отговор

    До коментар #32 от "?????":

    Украйна е подписала догавори с доста държави за съвместно производство на дронове и ракети или продажбата на ноу хау, които са чисто украински разработки, да милиони евро. Не са само САЩ клиентите.

    Коментиран от #44

    22:59 06.03.2026

  • 39 Име

    5 0 Отговор
    Приятни сънища!

    23:00 06.03.2026

  • 40 Мухаа ха!

    2 2 Отговор
    Клоуна предлага но дали изобщо има ресурси да ги произвежда,човешки ,енергийни материални? По интересното е,как би ги доставял? През Черно море? През Турция, която контролира вход- изход, но е и твърд поддръжник на Иран.Или по въздуха? Егати унеса, този съвсем изтрещя.Друса го параноя !

    Коментиран от #42, #47

    23:05 06.03.2026

  • 41 Читател

    2 0 Отговор
    Това е идиотия извинявам се

    23:08 06.03.2026

  • 42 Ами нормално!

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Мухаа ха!":

    Клоунът,си е клоун!
    Постоянно се прави на интересен...!
    Друг е въпросът,какъв процент от публиката го одобрява...

    23:09 06.03.2026

  • 43 Опа

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "аz СВО Победа 80":

    Той даже и памперси не им е изпратил.

    23:10 06.03.2026

  • 44 И кои са тия...

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Напротив":

    ...,,доста държави"...,че нещо не се сещам...?!?!

    23:11 06.03.2026

  • 45 Самолетоносачите са изключително

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Атина Палада":

    скъпи. Само Великите сили или много богати държави могат да си ги позволят. Русия е една бавноразвиваща се и изостанала бедна държава, откъде пари за самолетоносачи. А сега обедня съвсем, само може да си мечтае за самолетоносач през следващите 30 години :))))

    23:11 06.03.2026

  • 46 Удри

    2 0 Отговор
    Чалмарите пращаха ракети, снаряди и дронове на болшевиките. Сега дойде момента зеления да им го върне с 200.

    23:13 06.03.2026

  • 47 Ердоган предупреди Иран с решителен отго

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Мухаа ха!":

    Турция ще отговори „решително и без колебание" при нови враждебни действия. Ердоган обяви, че Турция „не оставя нищо на случайността" за сигурността на границите и въздушното си пространство и ще отговори „решително и без колебание" при нови враждебни действия от Иран. НАТО застана категорично зад Анкара - говорителката Алисън Харт каза, че при нова атака последствията за Иран ще станат още по-тежки.

    23:13 06.03.2026

  • 48 Питащ

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Руснаци":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    23:16 06.03.2026