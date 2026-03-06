Украински дронове прехващачи срещу ракети Patriot! Това може да бъде много изгодна сделка за Доналд Тръмп

Иран изстрелва деонове Shahed през Персийския залив и отвъд него, атакувайки хотели, посолства и военни бази, най-вероятно безразборно. За да бъдат унищожени, се изстрелват ракети на стойност милиони долари. Както пише The Telegraph, САЩ и техните съюзници разбират, че това не може да продължи дълго, съобщава Фокус.



В същото време Украйна има евтино решение, а именно безпилотни самолети-прехватчици Sting. По-конкретно президентът на страната Володимир Зеленски предложи на съюзниците си средства за отбрана от собствено производство на стойност 1000 долара.



В замяна държавният глава на Украйна моли за американски ракети Patriot в рамките на "обмен на технологии или оръжие“ със САЩ и Близкия изток.



"Те имат ракети за Patriot, но стотици или хиляди Shahed не могат да бъдат прихванати с ракети Patriot – това е твърде скъпо. Затова им трябват прехващащи, каквито ние имаме. В същото време ни липсват ракети PAC-2 и PAC-3“, пише Зеленски в социалните мрежи.



Първоначално на предложението не е обърнато особено внимание, но, както пише Financial Times, сега Пентагонът и още едно правителство от Персийския залив водят преговори за закупуване на прехващачи.



"Много от атаките на Иран бяха пресечени, тъй като страните от Персийския залив използват съвременни системи за противовъздушна отбрана, произведени в САЩ, за да защитят градовете си от бомбардировки, но това доведе до значително натоварване на скъпите запаси от боеприпаси в Катар, Кувейт и Бахрейн“, припомнят от британския вестник.



Ето защо предимствата на предложението на Украйна са двойни. Първото е цената.



"Следвайки тактиката, която Москва прилагаше в Украйна в продължение на няколко години, Иран запълни небето със своите евтини дронове Shahed, за да принуди противниците си да харчат скъпи средства за противовъздушна отбрана“, се посочва в материала.



Само на 28 февруари Иран е изстрелял 541 дрона Shahed по Обединените арабски емирства (ОАЕ), които са изстреляли скъпи прехващачи, за да се защитят, посочва старши научен сътрудник в американския аналитичен център Stimson Centre Кели Грико.



"За всеки долар, похарчен от Иран за дронове, ОАЕ са похарчили около 20-28 долара за тяхното сваляне... Това е същата математика, която Русия прилага срещу Украйна вече три години“, допълва тя.



Следващото предимство е тяхната ефективност, която беше доказана по време на войната в Украйна.



Както заявява главнокомандващият на ВСУ Олександър Сирски, през февруари над 70% от безпилотните летателни апарати, изстреляни от Русия по Киев, са свалени от прехващачи.

