Украински дронове прехващачи срещу ракети Patriot! Това може да бъде много изгодна сделка за Доналд Тръмп

Иран изстрелва деонове Shahed през Персийския залив и отвъд него, атакувайки хотели, посолства и военни бази, най-вероятно безразборно. За да бъдат унищожени, се изстрелват ракети на стойност милиони долари. Както пише The Telegraph, САЩ и техните съюзници разбират, че това не може да продължи дълго, съобщава Фокус.
В същото време Украйна има евтино решение, а именно безпилотни самолети-прехватчици Sting. По-конкретно президентът на страната Володимир Зеленски предложи на съюзниците си средства за отбрана от собствено производство на стойност 1000 долара.
В замяна държавният глава на Украйна моли за американски ракети Patriot в рамките на "обмен на технологии или оръжие“ със САЩ и Близкия изток.
"Те имат ракети за Patriot, но стотици или хиляди Shahed не могат да бъдат прихванати с ракети Patriot – това е твърде скъпо. Затова им трябват прехващащи, каквито ние имаме. В същото време ни липсват ракети PAC-2 и PAC-3“, пише Зеленски в социалните мрежи.
Първоначално на предложението не е обърнато особено внимание, но, както пише Financial Times, сега Пентагонът и още едно правителство от Персийския залив водят преговори за закупуване на прехващачи.
"Много от атаките на Иран бяха пресечени, тъй като страните от Персийския залив използват съвременни системи за противовъздушна отбрана, произведени в САЩ, за да защитят градовете си от бомбардировки, но това доведе до значително натоварване на скъпите запаси от боеприпаси в Катар, Кувейт и Бахрейн“, припомнят от британския вестник.
Ето защо предимствата на предложението на Украйна са двойни. Първото е цената.
"Следвайки тактиката, която Москва прилагаше в Украйна в продължение на няколко години, Иран запълни небето със своите евтини дронове Shahed, за да принуди противниците си да харчат скъпи средства за противовъздушна отбрана“, се посочва в материала.
Само на 28 февруари Иран е изстрелял 541 дрона Shahed по Обединените арабски емирства (ОАЕ), които са изстреляли скъпи прехващачи, за да се защитят, посочва старши научен сътрудник в американския аналитичен център Stimson Centre Кели Грико.
"За всеки долар, похарчен от Иран за дронове, ОАЕ са похарчили около 20-28 долара за тяхното сваляне... Това е същата математика, която Русия прилага срещу Украйна вече три години“, допълва тя.
Следващото предимство е тяхната ефективност, която беше доказана по време на войната в Украйна.
Както заявява главнокомандващият на ВСУ Олександър Сирски, през февруари над 70% от безпилотните летателни апарати, изстреляни от Русия по Киев, са свалени от прехващачи.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #35
22:25 06.03.2026
2 Зеленски заяви
Явно това много се хареса на Рижавия
И това не е добра новина за Бункерния КАШИК.
Коментиран от #5, #19
22:28 06.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ха така
Коментиран от #23
22:29 06.03.2026
5 аz СВО Победа 80
До коментар #2 от "Зеленски заяви":Путин поне един самолетоносач да беше изпратил на приятелите си🤣🤣🤣
Коментиран от #15, #43
22:30 06.03.2026
6 Миротворец
Коментиран от #20, #30, #37
22:31 06.03.2026
7 Атина Палада
Впрочем не е война,защото екипът на Тръмп пред репортери каза да не наричат войната в Иран война,защото не било война а СВО:) И да бъда по конкретна точно М.Рубио от екипа на Тръмп го каза .
Коментиран от #11
22:31 06.03.2026
8 Не подценявай
До коментар #1 от "Последния Софиянец":тази разработка на дрон убиеца. Може да е евтин, но е важна ефектвността. Ниската цена на тези дронове е всъщност огромно предимство. Защото може да произвеждат стотици и милиони дронове без да е нужно голямо капиталовложение.
Коментиран от #24
22:31 06.03.2026
9 Дас Хаген
22:32 06.03.2026
10 Спецназ
Държавата Украйна не знам да е във война с Иран!
Ако е така- да си дават шалварите и запасите от сало.
Коментиран от #16, #25
22:32 06.03.2026
11 Съвсем ви
До коментар #7 от "Атина Палада":облъчиха в този пенсионерски клуб, вече не сте в състояние да интерпретирате постъпващата информация :)
22:34 06.03.2026
12 Механик
Някой може ли да ми обясни смисъла на цялата статия??
Коментиран от #18, #22
22:34 06.03.2026
13 Ицо
Коментиран от #27
22:34 06.03.2026
14 Бесен - Язовец
22:35 06.03.2026
15 Атина Палада
До коментар #5 от "аz СВО Победа 80":Путин няма самолетоносачи .Просто ,защото не са му необходими! Той може от Русия да изпрати колетчето си във всяка точка на планетата Земя!
Самолетоносачи използват онези ,изостанали във военното дело...Работещи още със сметалоТО!
Коментиран от #26, #45
22:36 06.03.2026
16 Украйна ще измъкне
До коментар #10 от "Спецназ":доста милиони долари от Тръмп по тази сделка. Предполагам, че арабите и те ще искат да купуват, а те са доста богати. Не са като фалиралата Русия с 5 копейки в джоба.
22:36 06.03.2026
17 хаха
Не позна. Сделката е изгодна за Украйна. Хем си получава необходимите ракети...хем ще получи яко финансиране и поръчки от шейховете.
ХАХАХА!
22:36 06.03.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Рижавият заяви отново!
До коментар #2 от "Зеленски заяви":Нямаш карти,драги ми Зелко!
22:36 06.03.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Бесен - Язовец
22:37 06.03.2026
22 ПВО за ракети
До коментар #12 от "Механик":Въпросните дронове -убийци са за неутрализиране на вражески дронове. Такива ще им продава Зеленски.
22:38 06.03.2026
23 И на кой вярваш?!
До коментар #4 от "Ха така":На Тръмп,или на една хвърчаща статийка,като тази...?!
22:38 06.03.2026
24 Механик
До коментар #8 от "Не подценявай":Искаш да кажеш, че Украина дето няма пари и ток може да произвежда тия "евтини дронове-убийци" , а САЩ не могат и ще им се наложи да си ги купуват от фалиралата Украина?
А, по-сериозно, де!
Коментиран от #31
22:38 06.03.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Тц,тц,тц
До коментар #15 от "Атина Палада":Някой руснаци даже се снабдиха с тоалетни чинии.Втора ръка от Украйна.Томпък нямат те че вашата вода🤣🤣🤣
Коментиран от #34
22:40 06.03.2026
27 Фицо
До коментар #13 от "Ицо":Има...ръгащи копейки...!
Обърни се и ще ги видиш плътно зад теб...в действие...😂🤣😉😝!
22:40 06.03.2026
28 Рублевка
22:41 06.03.2026
29 Бесен - Язовец
22:41 06.03.2026
30 Руснаци
До коментар #6 от "Миротворец":Голяма сила братле, 7 дена иранчите я дърмонят, голяма сила братле да се моли да и помагат, 7 дена 10 метра не са превзели, малка Украйна е 40 50 милиона население, благодарение на Путин сега е наистина малка, относно Китай и Русия да си видял някой оттях да е клекнал пред Америка, още по малко пък сега като иранчите разкриха че американската армия в момента е в най лошото си състояния в историята
Коментиран от #48
22:41 06.03.2026
31 Така е
До коментар #24 от "Механик":Само в руската пропаганда предназначена за глупаците.
Коментиран от #33
22:42 06.03.2026
32 ?????
И неизгодна за Зеленски и Украйна.
Коментиран от #38
22:44 06.03.2026
33 Механик
До коментар #31 от "Така е":Всяка една пропаганда е предназначена за неумни хора.
Но ти не ми отговори, защо смяташ че умрела Украина може да произвежда "невероятните дронове" , а САЩ не могат?? Защо САЩ дето имат и ток, и заводи, ще трябва да купуват дронове от Украина дето няма нито ток, нито заводи. Хора също няма.
22:46 06.03.2026
34 Атина Палада
До коментар #26 от "Тц,тц,тц":Даааа,заради чиповете от които си правят ракетите..:) Нали така каза вожда на ЕС- Урсула..
22:47 06.03.2026
35 Папура
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Що забраниха коментари за статия в която Русия дава разузнаване на Иран
22:49 06.03.2026
36 Зеленски
22:49 06.03.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Напротив
До коментар #32 от "?????":Украйна е подписала догавори с доста държави за съвместно производство на дронове и ракети или продажбата на ноу хау, които са чисто украински разработки, да милиони евро. Не са само САЩ клиентите.
Коментиран от #44
22:59 06.03.2026
39 Име
23:00 06.03.2026
40 Мухаа ха!
Коментиран от #42, #47
23:05 06.03.2026
41 Читател
23:08 06.03.2026
42 Ами нормално!
До коментар #40 от "Мухаа ха!":Клоунът,си е клоун!
Постоянно се прави на интересен...!
Друг е въпросът,какъв процент от публиката го одобрява...
23:09 06.03.2026
43 Опа
До коментар #5 от "аz СВО Победа 80":Той даже и памперси не им е изпратил.
23:10 06.03.2026
44 И кои са тия...
До коментар #38 от "Напротив":...,,доста държави"...,че нещо не се сещам...?!?!
23:11 06.03.2026
45 Самолетоносачите са изключително
До коментар #15 от "Атина Палада":скъпи. Само Великите сили или много богати държави могат да си ги позволят. Русия е една бавноразвиваща се и изостанала бедна държава, откъде пари за самолетоносачи. А сега обедня съвсем, само може да си мечтае за самолетоносач през следващите 30 години :))))
23:11 06.03.2026
46 Удри
23:13 06.03.2026
47 Ердоган предупреди Иран с решителен отго
До коментар #40 от "Мухаа ха!":Турция ще отговори „решително и без колебание" при нови враждебни действия. Ердоган обяви, че Турция „не оставя нищо на случайността" за сигурността на границите и въздушното си пространство и ще отговори „решително и без колебание" при нови враждебни действия от Иран. НАТО застана категорично зад Анкара - говорителката Алисън Харт каза, че при нова атака последствията за Иран ще станат още по-тежки.
23:13 06.03.2026
48 Питащ
До коментар #30 от "Руснаци":При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?
23:16 06.03.2026