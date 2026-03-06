Израелската армия: Атакувахме повече от 400 цели на иранска територия

Израелската армия обяви, че днес военновъздушните ѝ сили са атакували над 400 цели в Иран, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Освен това Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) информираха, че също днес са поразили военновъздушен команден център на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция в предградието Дахия на ливанската столица Бейрут, информира Ройтерс. То се смята за бастион на подкрепяното от Техеран ливанско шиитско движение "Хизбула".

Ударени от израелските сили са и оперативни щабове на "Хизбула", ръководещи военноморски и финансови дейности на групировката.

"В петък в няколко района на Иран бяха атакувани над 400 цели, включително пускови установки за балистични ракети и складове за ирански дронове", се казва в изявление на пресслужбата на ЦАХАЛ, цитирано от ТАСС.

В съобщението се отбелязва, че "в хода на ударите израелски боен самолет е засякъл камион, превозващ иранска система за противовъздушна отбрана". "След засичането на камиона израелските военновъздушни сили нанесоха удар по него и унищожиха системата", добавят от ЦАХАЛ.

Според израелската армия досега тази седмица тя е атакувала над 500 цели в Ливан.

Израел заяви, че ливанското шиитско движение "Хизбула" е изстреляло днес 70 ракети срещу израелската територия, предаде Франс прес.

"През последните дни стотици ракети и дронове бяха изстреляни" към Израел, а от днес "от полунощ около 70 ракети бяха изстреляни" към израелската територия, заяви говорителят на израелската армия Надав Шошани.

От началото на израелската офанзива срещу ислямисткото движение на 2 март "осъществихме 26 вълни на удари, в рамките на които атакувахме повече от 500 цели в Ливан и елиминирахме повече от 70 терористи от "Хизбула", поясни израелският говорител.

Иран снощи е атакувал със седем дрона жилищни квартали в Бахрейн, заяви Брад Купър, ръководител на Централното командване на американските военноморски сили, цитиран от Ройтерс.

САЩ ще отговорят на иранските удари по цивилни в Близкия изток, добави Купър.

По думите му Техеран е атакувал 12 страни, откакто САЩ и Израел нападнаха Ислямската република.

Междувременно ирански военен говорител заяви, цитиран от ИРНА, че Техеран е предприел удари срещу американски военни части в Бахрейн.

Съоръжения на иранска кюрдска опозиционна група бяха атакувани от дронове днес в Иракски Кюрдистан, като това е поредната от серия подобни атаки, предаде ДПА, позовавайки се на местен представител.

Шест дрона, натоварени с експлозиви, атакуваха лагер на Демократическата партия на Ирански Кюрдистан в покрайнините на Ербил, столицата на Иракски Кюрдистан, което доведе до мощни експлозии, съобщи местният представител. Засега няма информация за жертви.

Междувременно дрон атакува офис на същата група североизточно от Ербил, без да има жертви, съобщиха свидетели.

Иранските сили вече са атакували кюрдски групи в Ирак.

Американският президент Доналд Тръмп изрази подкрепата си за кюрдските опозиционни сили за започването на потенциална офанзива в Иран, на фона на съобщения, че Вашингтон подтиква иранските кюрди да въстанат срещу иранското ръководство.

Ирак заяви, че няма да позволи територията му да бъде използвана като отправна точка за атаки срещу съседните страни.

Властите в иракския автономен регион Кюрдистан също заявиха, че ще запазят неутралитет в продължаващата война между САЩ и Израел с Иран.

Военна база близо до международното летище на столицата на Ирак - Багдад, е била атакувана тази вечер с ракети и дронове, предадоха Франс прес и Ройтерс, позовавайки се на иракските сили за сигурност. В базата са настанени американски дипломати, уточняват двете агенции.

Четири дрона са били насочени към военната база, като най-малко два от тях са се разбили, пояснява АФП.

Ройтерс информира, че посолството на САЩ призовава всички американски граждани да напуснат Ирак по най-бързия начин.

Според дипломатическата мисия на Вашингтон свързани с Иран въоръжени групировки може да се опитат да атакуват хотели в района на Иракски Кюрдистан, често посещавани от чужденци, информира Ройтерс.

Германия изтегля от Близкия изток още военнослужещи от Бундесвера, заяви за Ройтерс говорител на германската армия в седмия ден от американско-израелските удари по Иран, пораждащи ответни ирански действия.

Военнослужещи, включени в състава на Временните сили на ООН в Ливан са изтегляни заради ситуацията около сигурността в региона, каза говорителят.

Бундесверът вече значително съкрати персонала си във военната база край град Ербил в Северен Ирак.

Медийната група Ер Ен Де (Redaktionsnetzwerk Deutschland - RND) заяви, че германски военнослужещи, които са били разположени в Бахрейн, вече са се завърнали у дома. Ер Ен Де добави, че в момента се подготвя изтеглянето на германски сили и от Кувейт. Войници и персонал от германското посолство в Багдад се предислоцират в Йордания, добавя медията.

Говорителят на германската армия отказа да коментира тази информация.

В Близкия изток има около 500 германски военнослужещи. По-голямата част от тях се намират в Ирак и Йордания.

Германският външен министър Йохан Вадефул предупреди, че войната с Иран и последиците от нея могат да доведат до нова миграционна вълна към Европа, предаде ДПА.

"Ситуацията, създадена от войната, в някои отношения е изключително драматична", заяви Вадефул на среща в Берлин с нидерландския си колега Том Берендсен. Той подчерта, че е важно да се предприемат мерки, така че многото вътрешно разселени хора в региона да не се превърнат в нова вълна от бежанци, насочена към Европа.

Германското правителство възнамерява да ограничи хуманитарната криза и по тази причина ще отпусне допълнително близо 100 милиона евро за хуманитарна помощ. По думите му в Ливан вече ситуацията се изостря, като много хора са били принудени да напуснат домовете си. "Целта ни е да предоставим помощ на място в целия регион", добави той.

Вадефул заяви и че германското правителство не планира да доставя системи за противовъздушна отбрана на страните, които са били атакувани от Иран. "Нашият основен приоритет остава Украйна", подчерта той. По-голямата част от германските системи за противовъздушна отбрана, включително комплексите "Пейтриът", вече са предоставени на Киев за защита от руските атаки.

Русия предоставя на Иран разузнавателна информация, включително данни за местоположението на американски военни кораби и самолети в Близкия изток, съобщи в. "Вашингтон пост", като се позована трима официални представители.

Не е напълно ясно доколко голяма е руската подкрепа за Иран. Според вестника обаче способността на иранските военни сами да откриват обектите на американските сили е била сериозно отслабена, след като миналата седмица САЩ и Израел нанесоха удари по цели в Техеран. Оттогава конфликтът се разширява. Иран отвърна на атаките, а напрежението постепенно обхвана и съседни държави, докато Техеран се стреми да накара САЩ, Израел и техните съюзници да платят висока цена за действията си.

Американските военни съобщиха, че шестима резервисти са загинали в Кувейт, след като дрон се е разбил във военен обект на САЩ в пристанище Шуайба. Тръмп и други високопоставени американски представители предупредиха, че конфликтът вероятно ще доведе до още жертви сред американските военни.

"Иранският режим е подложен на силен натиск. Ответните им удари с балистични ракети намаляват с всеки изминал ден, военноморските им сили търпят сериозни загуби, производственият им капацитет е унищожен, а техните съюзнически групировки едва оказват съпротива", заяви говорителка на Белия дом Ана Кели.

Кремъл съобщи, че Русия поддържа диалог с представители на иранското ръководство, но не предостави подробности в отговор на въпроса дали Москва оказва помощ на Техеран.

Конфликтът неочаквано се оказва и икономически изгоден за Русия, тъй като е довел до значително нарастване на търсенето на руски петрол и газ. Това подпомага руския износ, който през последните години беше силно засегнат от санкциите, наложени заради войната в Украйна, отбелязва изданието.