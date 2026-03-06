Новини
Зеленски vs. Орбан! ЕК се скара на украинския президент заради заплаха срещу Виктор Орбан
След емоционалния си изблик вчера Зеленски заяви, че е готов да ремонтира и рестартира тръбопровода след месец, ако ЕС официално го поиска, а Орбан обещае да отблокира заема

Европейската комисия (ЕК) разкритикува украинския президент Володимир Злененски заради забележка, която Унгария интерпретира като заплаха срещу премиера Виктор Орбан, предаде "Политико".

На 5 март Зеленски намекнал, че е дал адреса на "определено лице" - за което се разбира, че е Орбан - на украинските войски за директен разговор "на техния собствен език".

Заместник-главният говорител на ЕК Олоф Гил разкритикува Зеленски, като подчерта, че "този тип език не е приемлив. Не трябва да има заплахи срещу държавите членки на ЕС", по думите на Гил.

Напрежението между Украйна и Унгария ескалира през последните седмици, след като Будапеща обвини Киев, че умишлено е спрял руския петрол по тръбопровод "Дружба". Украйна отрича това, като твърди, че тръбопроводът е бил сериозно повреден от руска атака с дрон през януари т.г. Заради това Унгария блокира заема от 90 милиарда евро за Украйна.

Днес пък Украйна обвини Унгария в отвличане на седем служители на държавната "Ощадбанк" и конфискуване на милиони в брой и злато, а Виктор Орбан се закле в социалните медии да "прекъсне украинската петролна блокада със сила".

След емоционалния си изблик вчера, Зеленски заяви, че е готов да ремонтира и рестартира тръбопровода след месец, ако ЕС официално го поиска, а Орбан обещае да отблокира заема.

Олоф Гил призова двете страни да охладят напрежението. "В момента има много ескалираща реторика и провокативна реторика. Вярваме, че подобна реторика от всички страни не е нито полезна, нито благоприятна за постигане на общите цели, които всички имаме тук", подчерта той.

И добави, че Брюксел е "в активни дискусии с всички страни" и ги призовава да "се успокоят малко" и да "намалят реториката".


  • 1 Един

    5 54 Отговор
    Орбан и жужака няма да може да го спаси.

    Коментиран от #18, #25

    21:56 06.03.2026

  • 2 Пич

    68 3 Отговор
    Ааа..... Не така !!! Както значи - скара се...???!!! Това е заплаха за убийството на европейски държавен глава!!! Червена бюлетина - и Зелю в специализирания съд!!!

    Коментиран от #6, #12, #39

    21:56 06.03.2026

  • 3 Дзак

    6 26 Отговор
    Това не е заплаха срещу страна "членка"!

    21:56 06.03.2026

  • 4 Да,бе

    57 3 Отговор
    Нагъл като украинец,а иначе евреин...Руски евреин от най-долната каста за развлечения.

    Коментиран от #40

    21:57 06.03.2026

  • 5 Време е Кремъл

    13 26 Отговор
    Да нареди на Орбан да нападне Украйна.

    За да докаже че е Истински ПУТРИОТ

    И изобщо не се съобразява със ЕС и НАТО.

    21:58 06.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Орбана е Руски Калник

    5 35 Отговор
    ЕС защо изобщо
    Го нарича нарича Глава на
    Членка на ЕС.

    Орбан е Служител на Кремъл .

    Коментиран от #27

    22:01 06.03.2026

  • 8 Дас Хаген

    40 4 Отговор
    Това доказва психичното му състояние и на всички подкрепящи го! Нарко заплашва когато му свършат паричките за доза!

    Коментиран от #17

    22:01 06.03.2026

  • 9 Пич

    9 2 Отговор

    До коментар #6 от "Не го поемай толкова навътре.":

    Ами не си завирай езика толкова навътре...

    Коментиран от #15

    22:03 06.03.2026

  • 10 ЕВРОДЕБИЛИТЕ

    43 5 Отговор
    РАЗЛИГАВАХА ЕВРЕЙСКИЯ ПАЛЯЧО ДО СТЕПЕН КРЕТЕНЩИНА.

    22:04 06.03.2026

  • 11 ти да видиш

    33 5 Отговор
    зеленияпор се изживява, като някаква "батка", а европлужеците му се "скарали"!?
    ЕС се държи отвратително!

    22:05 06.03.2026

  • 12 Всички Руски Врагове

    5 26 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    На Украйна
    Са Легитимна Цел .

    Орбан си е точно

    Руски Актив

    И се кланя на Бункерния Фюрер.

    Така че ЕС не трябва да се кара
    А да седи и гледа
    Как ще се развият нещата.

    22:05 06.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Кухоглава копейка

    4 23 Отговор
    От 2 дни Орбан треска го тресе сън не го хваща.

    22:05 06.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Гориил

    18 3 Отговор
    Това няма нищо общо с войната на НАТО в Украйна. Не се заблуждавайте и не се задълбочавайте в причините за конфликта. Русия не се интересува кой ще падне пръв в Европа.

    22:06 06.03.2026

  • 17 Само питам

    15 2 Отговор

    До коментар #8 от "Дас Хаген":

    А милионите кеш, които превозват в Европа ?

    % хонорар за заслуги на определени лица, които ограбват хората ?

    22:07 06.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Инна

    12 2 Отговор
    Според изданието „Страна“ украинските инкасатори на валута внасят пари в брой и злато от Австрия през Унгария от години.

    „Доставяме чуждестранна валута и благородни метали по този маршрут от години, не само от месеци“, каза източник от Ощадбанк пред украинското издание.

    Според „Страна“ доставките се извършват от 2022 г. насам и изключително по суша, предимно от Австрия. Между 2024 и 2025 г. украинските банки са внесли 15,9 милиарда и 11,8 милиарда долара чуждестранна валута.

    Коментиран от #24

    22:07 06.03.2026

  • 20 Я ЧЕКАЙ

    23 1 Отговор
    НЯКВИ УКРАИНСКИ ТЪПАНАРИ МЪКНАЛИ КИНТИ И ЗЛАТО ЗА УКРАЙНА ПРЕЗ УНГАРИЯ
    АБЕ НАЛИ УЖ ТУЙ СА ПРАЙ ПО БАНКОВ ПЪТ
    И КВО ОРБАНА РЕЗНА КИНТИТЕ НА УКРОПА И ТОЯ ПИЩИ
    КРАЙНО ВРЕМЕ Е НЕЩОТО УКРАИНА ДА БЪДЕ ИЗСТИСКАНО КАТО ЦИРЕЙ
    ДО ДЪНО ЗАРАВНЕНО И ПОСИПАНО СЪС СОЛ

    Коментиран от #26

    22:08 06.03.2026

  • 21 Копейки,

    5 18 Отговор
    Кой уби Пригожин? Коментирайте.

    Коментиран от #33

    22:09 06.03.2026

  • 22 Последно Орбан

    6 17 Отговор
    Кога напуска ЕС?

    Време е да избяга от Пропадналия и Враждебен

    Запад

    И да се Присъедини към

    РУСКАТА ПЕ.ДЕ...РАЦИЯ .

    Коментиран от #29

    22:09 06.03.2026

  • 23 ?????

    16 0 Отговор
    Ъхъ.
    А пък Орбан, който не се знае защо досега е мълчал им прекъсна далаверката с с кеш и златни кюлчета.

    22:09 06.03.2026

  • 24 Руската пропаганда

    4 12 Отговор

    До коментар #19 от "Инна":

    Има за цел само глупаците.

    22:11 06.03.2026

  • 25 Некой

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    Не му трябва жужак.
    Той има Член номер 5.
    И в момента го набива яко.
    90 мил.евро минус.
    Няма жужак няма мужак.

    22:11 06.03.2026

  • 26 Чекай Чекай

    5 7 Отговор

    До коментар #20 от "Я ЧЕКАЙ":

    Някакъв Руслан

    Дясната Ръка на Шайгу

    Откраднал некакави Милиарди

    От МАГУЧАЯ

    Този е Третия от Приближените на Шайгу
    Тикнат у затвора ...

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #31

    22:12 06.03.2026

  • 27 Гейсъюзът

    5 4 Отговор

    До коментар #7 от "Орбана е Руски Калник":

    Да го д..........ха

    Коментиран от #34, #43

    22:14 06.03.2026

  • 28 Копейте,

    8 7 Отговор
    Трети Украински Фронт идва и за вас.🤣🤣

    22:14 06.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 След Месец ОРБАН

    5 11 Отговор
    Няма да е Европейски Лидер .

    А скоро ще бъде Кремълски Квартирант .

    Така че ЕС

    Изобщо не трябва да им пука .

    И без това Кремълския Тампон
    Е доказал че е Срещу
    Европа .

    22:16 06.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Само питам

    18 5 Отговор
    Заплахата е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!!

    Какво е наказанието което ЕС ще налижи на престъпника?

    Коментиран от #37, #45

    22:17 06.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Голяма работа

    3 14 Отговор
    Казал е каквото е казал. Сега ще пусне малко петрол по петролопровода Дружба на Орбан, а Орбан ще подпише 90 млрд. за Украйна и всичко е точно.

    22:19 06.03.2026

  • 36 Миротворец

    3 18 Отговор
    Тръмп се закани на ЕС от които две са ядрени сили и поне още 7 имат големи армии, заплаши огромна Канада, многонаселените Мексико, Бразилия, Венецуела го отнесе, Куба са следващите. Военни операции в най насеилената африканска държава Нигерия, заплахи към ЮАР, Египет, Судан, Алжир, това са всички големи в Африка, Индонезия, Иран подпукаха, Саудитска Арабия и Турция ги е страх, в ядрен Пакистан убиха Бин Ладен с близо 300 млн население, на Индия им заповядват, кога да купува руски петрол, Северна Корея каза че надгражда ядрен арсенал само за отбранителни цели с които иска да докаже че неможе да се мери с Америка в атака, малка Украйна за 4 г изби близо 3 милиона руснаци дори без да е стъпвал американски ботуш или да са задействани ядрени оръжия на бензино колонкова Русия, Китай с огромна територия , огромно население, огромни ресурси, огромни технологигии, огромен ядрен потенциал, имат комунистически изостанал строй, въпреки огромния изброен потенциал са нищо сравнение с САЩ. Това са изброените най големи сили на Запада, на ООН, на НАТО, на ЕС, на БРИКС , на ШОС, на Ориента, на Изтока, на Юга, които въпреки огромния дълг на САЩ и огромното залязване спрямо някога, си остават глобална планетарна световна сила, с която абсолютно целия свят, трябва да се съобразява и то за още много дълго време, САЩ си остават хипер сила за света и за следващия век въпреки прогонозите на ВАНГА , на Нострадамус, на военни и икономически специалисти

    Коментиран от #46

    22:19 06.03.2026

  • 37 Рускиня

    11 7 Отговор

    До коментар #32 от "Само питам":

    Наказанието е €90 милиарда наши пари подарък за
    Зеленото чудовище!

    22:20 06.03.2026

  • 38 СРОЧНИК

    4 10 Отговор
    18 Годишни Студенти

    Вече насилствено подписват контракти

    В Мускалието.

    Създава се ПУТЛЕР Югент.

    Ще се мре за Бункерния КАШИК
    Отърване нема .

    22:21 06.03.2026

  • 39 Глупости

    5 11 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Русофилите, съвсем се ошашавихте откакто започна операцията в Иран. :) Не се вживявайте толкова много за такива дребни и незначителни неща.

    22:21 06.03.2026

  • 40 Пловдив

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "Да,бе":

    Хазарите са един от вековните врагове на България

    22:21 06.03.2026

  • 41 Перо

    14 4 Отговор
    До кога Орбан ще търпи тая ционистка свиня и не спре горивата и тока?

    22:22 06.03.2026

  • 42 Ха ха ха

    4 10 Отговор
    Зеленски се е пошегувал, а Орбан се опитва с руски методи да си вдига падналия рейтинг за изборите на 12 април.

    22:22 06.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Тавариши и Таварашутки

    8 10 Отговор
    Венецуела
    Азърбайджан
    Армения
    Сирия
    Куба
    Иран
    Молдова

    Русия ги изгуби

    Това ли беше Планът
    На Бункерния ГЕЙО СТРАТЕГ.?

    22:26 06.03.2026

  • 45 Глупости

    5 11 Отговор

    До коментар #32 от "Само питам":

    Днес Иран заплаши Тръмп и то много сериозно. Тръмп изобщо не ги отрази. Зеленски много пъти е бил заплашван от руски пропагандисти, от Медведев, но изобщо не ги отразява. Ясно е че Орбан не е като Тръмп и Зеленски, а дребна и глупава душица, но още повече се унизи като се уплаши. Трябваше да покаже че е над нещата.

    Коментиран от #48

    22:26 06.03.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 стоян георгиев

    2 11 Отговор
    Унгария трябва спешно да бъде изхвърлена от ес и нато.нямаме.нужда от подобни в съюза.

    Коментиран от #49, #52

    22:34 06.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Айде и България

    7 3 Отговор

    До коментар #47 от "стоян георгиев":

    Вън от гейския съюз

    22:39 06.03.2026

  • 50 Циониски зелен наркоман

    4 2 Отговор
    За къв се мисли тоя лешпер. Тъй ле не го свитнаха накрая.Сумати пари наляха в него западните милитаристи , скубейки собствените си народи...

    22:43 06.03.2026

  • 51 Добреее

    2 2 Отговор
    Чудя се кога в ЕС ще разберат, че трябва да го наритат ози самозабравил се тарикат със зелен потник.

    22:48 06.03.2026

  • 52 А от какви имате нужда

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "стоян георгиев":

    От наведени и безгласни марионетки като нашите измекяри ли 😡 😡 😡 😡 😡 😡

    22:49 06.03.2026

  • 53 Хохо Бохо

    1 1 Отговор
    Европа финансира и подкрепя тероризма. Факт

    22:57 06.03.2026

