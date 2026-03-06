Зеленски vs. Орбан! ЕК се скара на украинския президент заради заплаха срещу Виктор Орбан

Европейската комисия (ЕК) разкритикува украинския президент Володимир Злененски заради забележка, която Унгария интерпретира като заплаха срещу премиера Виктор Орбан, предаде "Политико".

На 5 март Зеленски намекнал, че е дал адреса на "определено лице" - за което се разбира, че е Орбан - на украинските войски за директен разговор "на техния собствен език".

Заместник-главният говорител на ЕК Олоф Гил разкритикува Зеленски, като подчерта, че "този тип език не е приемлив. Не трябва да има заплахи срещу държавите членки на ЕС", по думите на Гил.

Напрежението между Украйна и Унгария ескалира през последните седмици, след като Будапеща обвини Киев, че умишлено е спрял руския петрол по тръбопровод "Дружба". Украйна отрича това, като твърди, че тръбопроводът е бил сериозно повреден от руска атака с дрон през януари т.г. Заради това Унгария блокира заема от 90 милиарда евро за Украйна.

Днес пък Украйна обвини Унгария в отвличане на седем служители на държавната "Ощадбанк" и конфискуване на милиони в брой и злато, а Виктор Орбан се закле в социалните медии да "прекъсне украинската петролна блокада със сила".

След емоционалния си изблик вчера, Зеленски заяви, че е готов да ремонтира и рестартира тръбопровода след месец, ако ЕС официално го поиска, а Орбан обещае да отблокира заема.

Олоф Гил призова двете страни да охладят напрежението. "В момента има много ескалираща реторика и провокативна реторика. Вярваме, че подобна реторика от всички страни не е нито полезна, нито благоприятна за постигане на общите цели, които всички имаме тук", подчерта той.

И добави, че Брюксел е "в активни дискусии с всички страни" и ги призовава да "се успокоят малко" и да "намалят реториката".