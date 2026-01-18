Демократите обвиниха Тръмп в "безразсъдство" заради заплахите му с мита към съюзниците в Европа

Лидерът на малцинството в Сената на САЩ, демократът Чък Шумър, обяви, че ще се опита да блокира митата, които американският президент Доналд Тръмп заплаши да наложи на някои европейски съюзници заради спора около Гренландия, предаде ДПА.
"Безразсъдните мита на Доналд Тръмп вече и без това спомогнаха за покачване на цените и навредиха на нашата икономика, а сега той само още повече влошава ситуацията", се казва в становище на Шумър, разпространено снощи. "Невероятно е как той иска да умножи по две ефекта от тази глупост, като наложи мита на най-близките ни съюзници в името на нереалистичния си поход за завладяване на Гренландия."
"Сенатските демократи ще внесат законопроект за блокиране на тези мита, преди да са нанесли още по-големи щети на американската икономика и на нашите съюзници в Европа."
По-рано Тръмп обяви, че от 1 февруари САЩ ще обложат с 10-процентни мита вноса от осем европейски страни заради противоречията около Гренландия.
В публикация в "Трут Сошъл" президентът посочи, че става дума за всички стоки, идващи от Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерландия и Финландия.
По думите му ако не бъде постигнат консенсус за продажба на Гренландия, от 1 юни митата ще скочат на 25%.
Противопоставяне срещу митническата заплаха на Тръмп изразиха и други представители на Конгреса на САЩ.
Двамата съпредседатели на двупартийната сенатска Група за наблюдение по въпросите на НАТО Джийн Шахийн от демократите и Том Тилис от републиканците предупредиха, че от подобна риторика полза имат единствено противници като руският президент Владимир Путин и китайският лидер Си Цзинпин, "които искат да видят алианса разединен".
"В момент, когато много американци се безпокоят от цената на живота, тези мита повишават разходите на домакинствата и бизнеса", посочиха те в съвместно изявление и призоваха правителството да спре със заплахите и да се върне към дипломацията.
Президентът на САЩ многократно даде да се разбере, че ще придобие Гренландия, ход, на който европейските партньори от НАТО категорично се противопоставят.
Гренландия се ползва с широка автономия и е част от Дания, която членува в Северноатлантическия пакт.
Демократите обвиниха Тръмп в "безразсъдство" заради заплахите му с мита към съюзниците в Европа
18 Януари, 2026 05:43, обновена 18 Януари, 2026 05:47 476 9
Сенаторите от опозицията ще внесат законопроект за блокирането им, "преди да са нанесли още по-големи щети", заяви Чък Шумър
Лидерът на малцинството в Сената на САЩ, демократът Чък Шумър, обяви, че ще се опита да блокира митата, които американският президент Доналд Тръмп заплаши да наложи на някои европейски съюзници заради спора около Гренландия, предаде ДПА.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #4, #5
05:50 18.01.2026
2 Владимир Путин, президент
05:51 18.01.2026
3 хехе
05:54 18.01.2026
4 Перник
До коментар #1 от "Българин":По пернишките сайтове нищо не пишат за бруталнио пернишки бандит и лайновозо с големио корем че васко борчев, че от ония дни е изкарал шест часа у пръво районно у пернико у аресто. Лихварство и Имотна мафия. Пернишките сайтове са "заперник" и "мироглед". Напишете у гугъл васко борчев. Поздрави от Перник.
05:59 18.01.2026
5 Перник
До коментар #1 от "Българин":Аз съм Джоревец. При Еврейте бащата винаги е предполагаем.
06:00 18.01.2026
6 Ъхъ!!!
Коментиран от #7
06:03 18.01.2026
7 хехе
До коментар #6 от "Ъхъ!!!":що бе как съсипва САЩ нали рижия рече америка отново велика
06:05 18.01.2026
8 Хеми значи бензин
Тъпотата трябва да се наказва с вдички средства а европейците да точно такива тъ пи и нагли.
06:06 18.01.2026
9 Обвиняват, но
06:09 18.01.2026