Демократите обвиниха Тръмп в "безразсъдство" заради заплахите му с мита към съюзниците в Европа

Демократите обвиниха Тръмп в "безразсъдство" заради заплахите му с мита към съюзниците в Европа

18 Януари, 2026 05:43, обновена 18 Януари, 2026 05:47

Сенаторите от опозицията ще внесат законопроект за блокирането им, "преди да са нанесли още по-големи щети", заяви Чък Шумър

Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА

Лидерът на малцинството в Сената на САЩ, демократът Чък Шумър, обяви, че ще се опита да блокира митата, които американският президент Доналд Тръмп заплаши да наложи на някои европейски съюзници заради спора около Гренландия, предаде ДПА.

"Безразсъдните мита на Доналд Тръмп вече и без това спомогнаха за покачване на цените и навредиха на нашата икономика, а сега той само още повече влошава ситуацията", се казва в становище на Шумър, разпространено снощи. "Невероятно е как той иска да умножи по две ефекта от тази глупост, като наложи мита на най-близките ни съюзници в името на нереалистичния си поход за завладяване на Гренландия."

"Сенатските демократи ще внесат законопроект за блокиране на тези мита, преди да са нанесли още по-големи щети на американската икономика и на нашите съюзници в Европа."

По-рано Тръмп обяви, че от 1 февруари САЩ ще обложат с 10-процентни мита вноса от осем европейски страни заради противоречията около Гренландия.

В публикация в "Трут Сошъл" президентът посочи, че става дума за всички стоки, идващи от Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерландия и Финландия.

По думите му ако не бъде постигнат консенсус за продажба на Гренландия, от 1 юни митата ще скочат на 25%.

Противопоставяне срещу митническата заплаха на Тръмп изразиха и други представители на Конгреса на САЩ.

Двамата съпредседатели на двупартийната сенатска Група за наблюдение по въпросите на НАТО Джийн Шахийн от демократите и Том Тилис от републиканците предупредиха, че от подобна риторика полза имат единствено противници като руският президент Владимир Путин и китайският лидер Си Цзинпин, "които искат да видят алианса разединен".

"В момент, когато много американци се безпокоят от цената на живота, тези мита повишават разходите на домакинствата и бизнеса", посочиха те в съвместно изявление и призоваха правителството да спре със заплахите и да се върне към дипломацията.

Президентът на САЩ многократно даде да се разбере, че ще придобие Гренландия, ход, на който европейските партньори от НАТО категорично се противопоставят.

Гренландия се ползва с широка автономия и е част от Дания, която членува в Северноатлантическия пакт.


САЩ
  • 1 Българин

    0 2 Отговор
    Демократите колкото повече обвиняват, толкова повече подкрепата за Тръмп расте! И вече почти се изравнява с тази за Путин! Както вътре в САЩ, така и за всички хора по света!

    Коментиран от #4, #5

    05:50 18.01.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    4 1 Отговор
    Моята Русия се асоциира с глад, мизерия, улична престъпност, убийства, бомби и войни !!!

    05:51 18.01.2026

  • 3 хехе

    1 0 Отговор
    Че на рижия му лопа дюшемето го разбра цял свят, но и дУмократи направиха маса простотии докато управляваха

    05:54 18.01.2026

  • 4 Перник

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    По пернишките сайтове нищо не пишат за бруталнио пернишки бандит и лайновозо с големио корем че васко борчев, че от ония дни е изкарал шест часа у пръво районно у пернико у аресто. Лихварство и Имотна мафия. Пернишките сайтове са "заперник" и "мироглед". Напишете у гугъл васко борчев. Поздрави от Перник.

    05:59 18.01.2026

  • 5 Перник

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Аз съм Джоревец. При Еврейте бащата винаги е предполагаем.

    06:00 18.01.2026

  • 6 Ъхъ!!!

    0 1 Отговор
    Не е просто безрасъдство! Агент Краснов е Кремълски подлога, който играе по свирката на Путин и съсипва САЩ!

    Коментиран от #7

    06:03 18.01.2026

  • 7 хехе

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ъхъ!!!":

    що бе как съсипва САЩ нали рижия рече америка отново велика

    06:05 18.01.2026

  • 8 Хеми значи бензин

    1 0 Отговор
    Европейците още си мислят че Сащ им е колония птъдливите холяндски инцедти си мислят още че Ню Йорк е Ню Амстердам. По същата логика Датчанските пръдливи хомота си мислят че Гейрландия им е колония. Чудя се защо Тръмп не е пуснал б-52 върху Копенхаген.
    Тъпотата трябва да се наказва с вдички средства а европейците да точно такива тъ пи и нагли.

    06:06 18.01.2026

  • 9 Обвиняват, но

    0 0 Отговор
    Нищо съществено няма да направят, защото и на тях им харесва идеята да вземат Гренландия. Действията им са само да успокоят съюзниците и да симулират демокрация. За Венецуела се чуха един-два гласа и после всичко затихна. Американците си гледат интересите, правото ги интересува само ако е в техен интерес.

    06:09 18.01.2026