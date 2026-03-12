ФБР е предупредило властите в Калифорния, че Иран може да изстреля дронове по западното крайбрежие в отговор на продължаващия конфликт в Близкия изток.
"Наскоро получихме информация, че в началото на февруари 2026 г. Иран е имал намерение да проведе изненадваща атака с безпилотни летателни апарати от неизвестен кораб край бреговете на САЩ, по-специално срещу неуточнени цели в Калифорния“, съобщава ABC News, позовавайки се на получена от тях тревожна информация, пише Фокус.
Предупреждението идва, след като администрацията на Тръмп започна атаката си срещу Ислямската република.
Иран отвръща с удари с дронове срещу цели в целия регион, включително атаки срещу два кораба в Ормузкия проток, като натискът върху важния морски път за транспортиране на петрол се засилва.
Конфликтът в Иран се разшири, като наближава две седмици от първите удари на Израел и САЩ.
Министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви във вторник, че от президента Доналд Тръмп зависи дали това е началото, средата или края на конфликта.
ФБР предупреди властите в Калифорния: Иранската армия е подготвяла удари по западното крайбрежие на САЩ
12 Март, 2026 19:56 1 111 38
Предупреждението идва, след като администрацията на Тръмп започна атаката си срещу Ислямската република
ФБР е предупредило властите в Калифорния, че Иран може да изстреля дронове по западното крайбрежие в отговор на продължаващия конфликт в Близкия изток.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
19:57 12.03.2026
2 хаха
Коментиран от #4
19:58 12.03.2026
3 Инспектор Стрезов
Коментиран от #20
19:59 12.03.2026
4 Дада
До коментар #2 от "хаха":Ще ще ще ще и пак ще 😀
19:59 12.03.2026
5 Зевс
19:59 12.03.2026
6 Карго 200
Коментиран от #9
19:59 12.03.2026
7 Шопо
Ако всеки Муслиман убие по един Американец със САЩ е свършено
20:00 12.03.2026
8 справедливо е да има разрушения и в
20:02 12.03.2026
9 Каргон
До коментар #6 от "Карго 200":Предлагам да ви правимпедали.
20:02 12.03.2026
10 Толкова просто
20:03 12.03.2026
11 Курти
Коментиран от #12, #13
20:03 12.03.2026
12 Нострадамус ще познае
До коментар #11 от "Курти":за Калифорния. Факт. Фют.
20:05 12.03.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Абе
Коментиран от #25
20:07 12.03.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Фъргай атома бай Дончо!
Коментиран от #28
20:08 12.03.2026
17 Банго Костя
Коментиран от #21
20:10 12.03.2026
18 А МОЧАТА?
Коментиран от #30, #36
20:13 12.03.2026
19 Точен
20:13 12.03.2026
20 бай Даньо
До коментар #3 от "Инспектор Стрезов":По Х разправят че били откраднати 4 дрона от някаква американска база , нищо чудно републиканците да ги употребят срещу Калифорния ... ако някой ми го кажеше това нямаше да го повярвам ако в Америка не се играл тоя филм с Пърл Харбър, инцидента в залива Тонкин, самия 9/11 искат да вкарат говедата в война която пак не е тяхна.
Коментиран от #34, #35
20:14 12.03.2026
21 Шопо
До коментар #17 от "Банго Костя":Терористите от Козяк да бъдат изгонени в САЩ, а посолството закрито.Тези са заплаха за сигурността ни.
20:14 12.03.2026
22 Емо
Коментиран от #29
20:16 12.03.2026
23 Сатана Z
20:19 12.03.2026
24 Ръкета
по на Тръмпоча тиквата
20:20 12.03.2026
25 Курти
До коментар #14 от "Абе":За ядене не знам ,но мога един шпатул да им ударя на маа дуритети ,а в комплект с федде Роса ще ти струва само10 €врака .
20:21 12.03.2026
26 китайски балон
20:26 12.03.2026
27 Куцото Добиче
20:26 12.03.2026
28 Соваж бейби
До коментар #16 от "Фъргай атома бай Дончо!":Много искам наистина нещо да се случи и в Америка някой атентат или препасан с жилетка илямист с идеята да светне като заря на нова година .Тогава се размърда Тръмп и ще им пусне нещо по сериозно ,за сега е милостив .
20:28 12.03.2026
29 Ачо
До коментар #22 от "Емо":Емко,напърво време аз щаа изтумбя безплатно и ако ти хареса от следващия път си приготви по 20 €врака .
20:28 12.03.2026
30 бай Ставри
До коментар #18 от "А МОЧАТА?":Скоро!
20:29 12.03.2026
31 Дзак
20:29 12.03.2026
32 Доналд Тръмп
20:30 12.03.2026
33 Еха
20:31 12.03.2026
34 Соваж бейби
До коментар #20 от "бай Даньо":А в Европа пак европейци си спрятат атентатите ,как мислиш ?Или терористи дошли с тази цел тук ,в Америка също има тези и ще го направят .
20:33 12.03.2026
35 Инспектор Стрезов
До коментар #20 от "бай Даньо":От няколко дни американски патриоти , бивши офицери и служители на Цру коментират по алтернативни канали на тубата за този възможен вариант Няма да споменавам имената им ,че винаги ги трият ,потърси и ще ги намериш .
20:33 12.03.2026
36 А ГДЕ
До коментар #18 от "А МОЧАТА?":МърсУлата ? А где Кая Калас постната балтийска шпрота ?
20:35 12.03.2026
37 Гай Турий
20:39 12.03.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.