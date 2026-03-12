Новини
ФБР предупреди властите в Калифорния: Иранската армия е подготвяла удари по западното крайбрежие на САЩ

12 Март, 2026 19:56 1 111 38

  • иран-
  • сащ-
  • пентагон-
  • ракети-
  • дронове-
  • доналд тръмп

Предупреждението идва, след като администрацията на Тръмп започна атаката си срещу Ислямската република

ФБР предупреди властите в Калифорния: Иранската армия е подготвяла удари по западното крайбрежие на САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

ФБР е предупредило властите в Калифорния, че Иран може да изстреля дронове по западното крайбрежие в отговор на продължаващия конфликт в Близкия изток.

"Наскоро получихме информация, че в началото на февруари 2026 г. Иран е имал намерение да проведе изненадваща атака с безпилотни летателни апарати от неизвестен кораб край бреговете на САЩ, по-специално срещу неуточнени цели в Калифорния“, съобщава ABC News, позовавайки се на получена от тях тревожна информация, пише Фокус.

Предупреждението идва, след като администрацията на Тръмп започна атаката си срещу Ислямската република.

Иран отвръща с удари с дронове срещу цели в целия регион, включително атаки срещу два кораба в Ормузкия проток, като натискът върху важния морски път за транспортиране на петрол се засилва.

Конфликтът в Иран се разшири, като наближава две седмици от първите удари на Израел и САЩ.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви във вторник, че от президента Доналд Тръмп зависи дали това е началото, средата или края на конфликта.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    23 4 Отговор
    Щом си требе оно си сака.

    19:57 12.03.2026

  • 2 хаха

    17 10 Отговор
    Оха! Скоро ще има глазирана пустиня. Всичкото араП ще свети в тъмното! И еврейскотУ арап - също.

    Коментиран от #4

    19:58 12.03.2026

  • 3 Инспектор Стрезов

    21 4 Отговор
    Юю Дитте подготвят операция под фалшив флаг !

    Коментиран от #20

    19:59 12.03.2026

  • 4 Дада

    7 11 Отговор

    До коментар #2 от "хаха":

    Ще ще ще ще и пак ще 😀

    19:59 12.03.2026

  • 5 Зевс

    28 3 Отговор
    Пълни лъжи за да оправдаят агресията си, същите лъжи като праха за пране в епруветката на Колин Пауър.

    19:59 12.03.2026

  • 6 Карго 200

    4 15 Отговор
    От "Израждане предлагаме храм паметника Александър Невски да бъде прекръстен на Али Хаменей

    Коментиран от #9

    19:59 12.03.2026

  • 7 Шопо

    22 3 Отговор
    След убийството на Хаменей 200 милиона Шиити живеят с мисълта да убиват Американци.
    Ако всеки Муслиман убие по един Американец със САЩ е свършено

    20:00 12.03.2026

  • 8 справедливо е да има разрушения и в

    18 4 Отговор
    другата страна във война , а не само в Иран

    20:02 12.03.2026

  • 9 Каргон

    10 3 Отговор

    До коментар #6 от "Карго 200":

    Предлагам да ви правимпедали.

    20:02 12.03.2026

  • 10 Толкова просто

    19 4 Отговор
    Американците трябва да усетят бомбите над главите си, и тогава да решават дали ще гласуват за откачени старци.

    20:03 12.03.2026

  • 11 Курти

    5 16 Отговор
    Вече пета година бг копейките вият като сирени в Техеран

    Коментиран от #12, #13

    20:03 12.03.2026

  • 12 Нострадамус ще познае

    13 3 Отговор

    До коментар #11 от "Курти":

    за Калифорния. Факт. Фют.

    20:05 12.03.2026

  • 14 Абе

    11 1 Отговор
    Курти, що не ми ядеш мадурти?

    Коментиран от #25

    20:07 12.03.2026

  • 16 Фъргай атома бай Дончо!

    4 11 Отговор
    Изпържи ги!!!

    Коментиран от #28

    20:08 12.03.2026

  • 17 Банго Костя

    3 10 Отговор
    Циганите от иранското посолство да бъдат изгонени в Русия, а посолството закрито.Тези са заплаха за сигурността ни.

    Коментиран от #21

    20:10 12.03.2026

  • 18 А МОЧАТА?

    1 9 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #30, #36

    20:13 12.03.2026

  • 19 Точен

    6 2 Отговор
    Няма лошо...

    20:13 12.03.2026

  • 20 бай Даньо

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "Инспектор Стрезов":

    По Х разправят че били откраднати 4 дрона от някаква американска база , нищо чудно републиканците да ги употребят срещу Калифорния ... ако някой ми го кажеше това нямаше да го повярвам ако в Америка не се играл тоя филм с Пърл Харбър, инцидента в залива Тонкин, самия 9/11 искат да вкарат говедата в война която пак не е тяхна.

    Коментиран от #34, #35

    20:14 12.03.2026

  • 21 Шопо

    11 1 Отговор

    До коментар #17 от "Банго Костя":

    Терористите от Козяк да бъдат изгонени в САЩ, а посолството закрито.Тези са заплаха за сигурността ни.

    20:14 12.03.2026

  • 22 Емо

    0 10 Отговор
    Изтумбете аятоласите!

    Коментиран от #29

    20:16 12.03.2026

  • 23 Сатана Z

    5 1 Отговор
    Джордж Буш младши го изиграха когато евреите бутнаха двете кули,а Западното крайбрежие е на демократите.Бай Дончо ще го удари преди изборите за Конгрес с Ирански дронове от 9 000 километра.

    20:19 12.03.2026

  • 24 Ръкета

    4 1 Отговор
    Фффффффиииииууууууу...... Бум!

    по на Тръмпоча тиквата

    20:20 12.03.2026

  • 25 Курти

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Абе":

    За ядене не знам ,но мога един шпатул да им ударя на маа дуритети ,а в комплект с федде Роса ще ти струва само10 €врака .

    20:21 12.03.2026

  • 26 китайски балон

    5 1 Отговор
    Плаши ги БайДончо да си оправдае войната и оформящия се провал, но всъщност им дава на иранците добра идея😉

    20:26 12.03.2026

  • 27 Куцото Добиче

    5 1 Отговор
    Ще хвърчат рога и копита.

    20:26 12.03.2026

  • 28 Соваж бейби

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "Фъргай атома бай Дончо!":

    Много искам наистина нещо да се случи и в Америка някой атентат или препасан с жилетка илямист с идеята да светне като заря на нова година .Тогава се размърда Тръмп и ще им пусне нещо по сериозно ,за сега е милостив .

    20:28 12.03.2026

  • 29 Ачо

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Емо":

    Емко,напърво време аз щаа изтумбя безплатно и ако ти хареса от следващия път си приготви по 20 €врака .

    20:28 12.03.2026

  • 30 бай Ставри

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "А МОЧАТА?":

    Скоро!

    20:29 12.03.2026

  • 31 Дзак

    1 0 Отговор
    Къде точно?

    20:29 12.03.2026

  • 32 Доналд Тръмп

    1 1 Отговор
    Война е, все пак.

    20:30 12.03.2026

  • 33 Еха

    3 2 Отговор
    Ако вземат персите да уцелят Йелоустоун, ке размажат големия Сатона.

    20:31 12.03.2026

  • 34 Соваж бейби

    0 3 Отговор

    До коментар #20 от "бай Даньо":

    А в Европа пак европейци си спрятат атентатите ,как мислиш ?Или терористи дошли с тази цел тук ,в Америка също има тези и ще го направят .

    20:33 12.03.2026

  • 35 Инспектор Стрезов

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "бай Даньо":

    От няколко дни американски патриоти , бивши офицери и служители на Цру коментират по алтернативни канали на тубата за този възможен вариант Няма да споменавам имената им ,че винаги ги трият ,потърси и ще ги намериш .

    20:33 12.03.2026

  • 36 А ГДЕ

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "А МОЧАТА?":

    МърсУлата ? А где Кая Калас постната балтийска шпрота ?

    20:35 12.03.2026

  • 37 Гай Турий

    2 1 Отговор
    По-голяма малоумщина не съм чул досега. Това ФБР цялото е за боклуко.

    20:39 12.03.2026

