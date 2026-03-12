ФБР предупреди властите в Калифорния: Иранската армия е подготвяла удари по западното крайбрежие на САЩ

Първият дипломат на ЕС: Стратегията на Иран е да всява смут и да подпали целия регион! Техеран уверено върви към своя крах

Иранското правителство показва с безразборните атаки срещу съседите си, че уверено върви към своя крах, заяви днес пред журналисти ръководителят на ...