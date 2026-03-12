Не знам каква цел иска да постигне президентът в Иран! Доналд Тръмп допусна сериозни грешки във войната

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е допуснал няколко грешки във войната срещу Иран. Такова мнение изразява бившият му съветник по националната сигурност Джон Болтън в ефира на Espresso, пише Фокус.
"Не знам каква цел иска да постигне Тръмп. Той спомена 5 или 7 варианта, които неговите подчинени тълкуват по различен начин. Аз съм привърженик на смяната на режима в Иран и вярвам в това. Виждаме, че настоящият режим на аятоласите и гвардейците на ислямската революция няма да се откаже от стремежа си да придобие ядрено оръжие. Те няма да се откажат от подкрепата си за тероризма в региона и по целия свят. Затова тук няма компромис, с аятоласите е невъзможно да се постигне споразумение“, отбелязва Болтън.
Според него ключовият проблем в Иран е неговият режим. И затова дори да се обяви поражението на ядрената програма на Техеран, това няма да бъде достатъчно. Защото ако аятолахът не бъде свален, той ще възстанови ядрената програма.
"Затова въпросът е дали Тръмп е планирал тази операция достатъчно внимателно. Много се притеснявам, че не е. Смятам, че той вече е допуснал няколко големи грешки, като не е подготвил американската общественост за война, не е подготвил Конгреса и съюзниците и не е сътрудничил достатъчно с иранската опозиция“, добавя Болтън.
Според него, такива действия на Трамп поставят САЩ в "проблематично положение“, тъй като той има ограничен обхват на внимание.
"Ако Тръмп, заяви, че всички военни цели са постигнати и съответно военната операция в Иран се отменя, тогава ще оставим ранен режим, който ще се стреми да придобие ядрено оръжие още по-решително, отколкото преди“, посочва Болтън.
1 Циганин ли си, българино? 🤔
Коментиран от #9, #22
22:26 12.03.2026
2 Лихвар
22:28 12.03.2026
3 Kaлпазанин
22:30 12.03.2026
4 Пич
Коментиран от #18
22:30 12.03.2026
5 Сатана Z
Човека те толкова зависим от лекарствата си,че не знае колко уши са му останали на главата.
22:31 12.03.2026
6 Фактите
Освен че е фрашкана с пари и с конвенционални оръжия, терористичната държава Израел, погазвайки международните конвенции, разполага и с (по различни оценки) между 250 и 400 ядрени бойни заряда, които автоматически я правят четвъртата по ядрена военна мощ сила в света.
Нека да не забравяме и че евреите и изобщо ционистите, включително САЩ, са недосегаеми и са НАД ЗАКОНА…
А Джон Болтън си е един от мегапрестъпниците.
Коментиран от #8
22:31 12.03.2026
7 мдаа
22:33 12.03.2026
8 демократ
До коментар #6 от "Фактите":Простите винаги се опитвате да надвиете умните чрез сила и да се ползвате от измислените от тях благини безплатно. Старо като Света а ако нещата загрубеят ревете за права.
22:35 12.03.2026
9 Звездоброец
До коментар #1 от "Циганин ли си, българино? 🤔":Абе , ти не беше ли от Козлодуй ? От покрайнините на Козлодуй де .
22:37 12.03.2026
10 Чат-пат
Чат-пат.
Всеки месец.
Чат пат
22:37 12.03.2026
11 Ъъъъ
Щот всички други условия за сваляне на "режима" са налице... 🤔
22:38 12.03.2026
12 Отстрани
„Да започнеш война е лесно, но да сложиш край е невъзможно с няколко туита. Няма да те оставим, докато не признаеш грешката си и не си платиш жестоко за нея.Този път Иран решава кога тази война ще приключи!"
Да се хванеш на хорото - един долар, но да се пуснеш -трилион или куршум.
Идиотът Тръмп реши че като се хване с един долар ще изкара трилион, но удари на ирански гранит.
Сега ще изяде и солта и боя и ще си плати жестоко!
Прошка няма да има.
Но той не е виновен защото се вижда , че е изключително глупав, за да прецени, че това беше един много добре подготвен капан от Путин, другарят Си, другарят Ким и един аятолах!
Вълчи капан ( курт капан) от който няма измъкване.
22:40 12.03.2026
13 Агресорите САЩИзраел здраво го отнесоха
22:42 12.03.2026
14 Ами
За по-малко от година, САЩ и Израел нападат Иран за втори път.
Парадоксалното е, че в същото време Тръмп иска Нобелова награда за мир,
а Израел дори и не желая да ги коментирам.
22:46 12.03.2026
15 Тръмпоча съм
22:55 12.03.2026
16 Смешник
22:59 12.03.2026
17 дядо дръмпи
23:08 12.03.2026
18 Соваж бейби
До коментар #4 от "Пич":🤣може да е някъква арабска уиджа с форма като кълбо на вещица и звук ,виж чаршафа как стреснато гледа явно отговора е бил Дончо ще ги вкара в голяма беля замина им рая на кино.
Коментиран от #20
23:11 12.03.2026
19 Снимката
23:17 12.03.2026
20 така не се прави
До коментар #18 от "Соваж бейби":Американците са много заблудени хора. Бързаха да го сменят с Байдън, а после бързаха да го върнат обратно.
23:22 12.03.2026
