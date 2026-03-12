Не знам каква цел иска да постигне президентът в Иран! Доналд Тръмп допусна сериозни грешки във войната

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е допуснал няколко грешки във войната срещу Иран. Такова мнение изразява бившият му съветник по националната сигурност Джон Болтън в ефира на Espresso, пише Фокус.



"Не знам каква цел иска да постигне Тръмп. Той спомена 5 или 7 варианта, които неговите подчинени тълкуват по различен начин. Аз съм привърженик на смяната на режима в Иран и вярвам в това. Виждаме, че настоящият режим на аятоласите и гвардейците на ислямската революция няма да се откаже от стремежа си да придобие ядрено оръжие. Те няма да се откажат от подкрепата си за тероризма в региона и по целия свят. Затова тук няма компромис, с аятоласите е невъзможно да се постигне споразумение“, отбелязва Болтън.



Според него ключовият проблем в Иран е неговият режим. И затова дори да се обяви поражението на ядрената програма на Техеран, това няма да бъде достатъчно. Защото ако аятолахът не бъде свален, той ще възстанови ядрената програма.



"Затова въпросът е дали Тръмп е планирал тази операция достатъчно внимателно. Много се притеснявам, че не е. Смятам, че той вече е допуснал няколко големи грешки, като не е подготвил американската общественост за война, не е подготвил Конгреса и съюзниците и не е сътрудничил достатъчно с иранската опозиция“, добавя Болтън.



Според него, такива действия на Трамп поставят САЩ в "проблематично положение“, тъй като той има ограничен обхват на внимание.



"Ако Тръмп, заяви, че всички военни цели са постигнати и съответно военната операция в Иран се отменя, тогава ще оставим ранен режим, който ще се стреми да придобие ядрено оръжие още по-решително, отколкото преди“, посочва Болтън.

