Не знам каква цел иска да постигне президентът в Иран! Доналд Тръмп допусна сериозни грешки във войната

Не знам каква цел иска да постигне президентът в Иран! Доналд Тръмп допусна сериозни грешки във войната

12 Март, 2026 22:26

Според Джон Болтън, такива действия на Трамп поставят САЩ в проблематично положение, тъй като той има ограничен обхват на внимание

Не знам каква цел иска да постигне президентът в Иран! Доналд Тръмп допусна сериозни грешки във войната - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е допуснал няколко грешки във войната срещу Иран. Такова мнение изразява бившият му съветник по националната сигурност Джон Болтън в ефира на Espresso, пише Фокус.

"Не знам каква цел иска да постигне Тръмп. Той спомена 5 или 7 варианта, които неговите подчинени тълкуват по различен начин. Аз съм привърженик на смяната на режима в Иран и вярвам в това. Виждаме, че настоящият режим на аятоласите и гвардейците на ислямската революция няма да се откаже от стремежа си да придобие ядрено оръжие. Те няма да се откажат от подкрепата си за тероризма в региона и по целия свят. Затова тук няма компромис, с аятоласите е невъзможно да се постигне споразумение“, отбелязва Болтън.

Според него ключовият проблем в Иран е неговият режим. И затова дори да се обяви поражението на ядрената програма на Техеран, това няма да бъде достатъчно. Защото ако аятолахът не бъде свален, той ще възстанови ядрената програма.

"Затова въпросът е дали Тръмп е планирал тази операция достатъчно внимателно. Много се притеснявам, че не е. Смятам, че той вече е допуснал няколко големи грешки, като не е подготвил американската общественост за война, не е подготвил Конгреса и съюзниците и не е сътрудничил достатъчно с иранската опозиция“, добавя Болтън.

Според него, такива действия на Трамп поставят САЩ в "проблематично положение“, тъй като той има ограничен обхват на внимание.

"Ако Тръмп, заяви, че всички военни цели са постигнати и съответно военната операция в Иран се отменя, тогава ще оставим ранен режим, който ще се стреми да придобие ядрено оръжие още по-решително, отколкото преди“, посочва Болтън.


  • 1 Циганин ли си, българино? 🤔

    6 16 Отговор
    В дома на културата на град Лом ще се проведе лекция. Темата на лекцията е "циганин ли си, българино?". Ще научите много за циганско-турския произход на нашия най-стар народ в Европа. Ще научите за голямото преселение на българите от Индия. Кипящи страсти, разгорещени дискусии - гарантирани!

    Коментиран от #9, #22

    22:26 12.03.2026

  • 2 Лихвар

    22 4 Отговор
    Тръмпчо ще си изсърба попарата

    22:28 12.03.2026

  • 3 Kaлпазанин

    21 3 Отговор
    Мисля че ако режима на запада и фсщ се промени ,кравите да си гледат тяхната паша и обор ,светът ще стане много по добро място за живеене

    22:30 12.03.2026

  • 4 Пич

    15 3 Отговор
    Ако не схващате какво виждате на снимката - поклонници на култ, които са поставили ръце заедно върху предмет, с който може да разговарят с господаря ъ!

    Коментиран от #18

    22:30 12.03.2026

  • 5 Сатана Z

    18 2 Отговор
    Абе ,стига с тоя Доналд.Той трябваше да е в Техеран в понеделник,след като евреите го насъскаха да удари по Иран в събота.
    Човека те толкова зависим от лекарствата си,че не знае колко уши са му останали на главата.

    22:31 12.03.2026

  • 6 Фактите

    11 4 Отговор
    Фактите са: агресии (наричани кампании или операции), бомби, ционизъм и държавен тероризъм - с подкрепата на ЕС-а и на днешната Евротеритория “България”.

    Освен че е фрашкана с пари и с конвенционални оръжия, терористичната държава Израел, погазвайки международните конвенции, разполага и с (по различни оценки) между 250 и 400 ядрени бойни заряда, които автоматически я правят четвъртата по ядрена военна мощ сила в света.

    Нека да не забравяме и че евреите и изобщо ционистите, включително САЩ, са недосегаеми и са НАД ЗАКОНА…

    А Джон Болтън си е един от мегапрестъпниците.

    Коментиран от #8

    22:31 12.03.2026

  • 7 мдаа

    12 3 Отговор
    Нека сега коментират онези, които мислеха, че не е проблем 80-годишен с "ограничен обхват на внимание" да бъде президент!

    22:33 12.03.2026

  • 8 демократ

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "Фактите":

    Простите винаги се опитвате да надвиете умните чрез сила и да се ползвате от измислените от тях благини безплатно. Старо като Света а ако нещата загрубеят ревете за права.

    22:35 12.03.2026

  • 9 Звездоброец

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Циганин ли си, българино? 🤔":

    Абе , ти не беше ли от Козлодуй ? От покрайнините на Козлодуй де .

    22:37 12.03.2026

  • 10 Чат-пат

    4 10 Отговор
    Веднъж месечно по едно масирано бомбене по Техеран за профилактика.
    Чат-пат.
    Всеки месец.
    Чат пат

    22:37 12.03.2026

  • 11 Ъъъъ

    8 4 Отговор
    Интересни съждения на Болтън, но ми се струва, че има двойни стандарти. Защо допуснаха Северна Корея да има ядрено оръжие? И няма признаци, че са много притеснени от този факт, въпреки, че собствените им думи, Ким е заплаха за целия регион.... И там има "режим", и там народа ала-бала, но никой не отива да сваля режима в Северна Корея.... Дали пък щото корейцитяннвмат петрол? 🤔
    Щот всички други условия за сваляне на "режима" са налице... 🤔

    22:38 12.03.2026

  • 12 Отстрани

    9 2 Отговор
    Лариджани, секретар на Върховния съвет за национална сигурност на Иран, отговори на Тръмп:
    „Да започнеш война е лесно, но да сложиш край е невъзможно с няколко туита. Няма да те оставим, докато не признаеш грешката си и не си платиш жестоко за нея.Този път Иран решава кога тази война ще приключи!"

    Да се хванеш на хорото - един долар, но да се пуснеш -трилион или куршум.
    Идиотът Тръмп реши че като се хване с един долар ще изкара трилион, но удари на ирански гранит.
    Сега ще изяде и солта и боя и ще си плати жестоко!
    Прошка няма да има.
    Но той не е виновен защото се вижда , че е изключително глупав, за да прецени, че това беше един много добре подготвен капан от Путин, другарят Си, другарят Ким и един аятолах!
    Вълчи капан ( курт капан) от който няма измъкване.

    22:40 12.03.2026

  • 13 Агресорите САЩИзраел здраво го отнесоха

    11 4 Отговор
    Иранският народ е сплотен и обединен както никога до сега срещу агресорите САЩ и Израел. В Иран има неубоздан гняв и желание за мъст срещу агресорите заради стотиците избити невинни ирански деца!!!

    22:42 12.03.2026

  • 14 Ами

    11 2 Отговор
    За последните сто години, не се сещам Иран да е нападал някого.
    За по-малко от година, САЩ и Израел нападат Иран за втори път.
    Парадоксалното е, че в същото време Тръмп иска Нобелова награда за мир,
    а Израел дори и не желая да ги коментирам.

    22:46 12.03.2026

  • 15 Тръмпоча съм

    2 2 Отговор
    Горд сам да обява, че спечелихме войната във Виетнам!

    22:55 12.03.2026

  • 16 Смешник

    4 1 Отговор
    С Аятоласите не можете да постигнете споразумение вие Путин и Си как са постигнали Просто за разлика от останалите страни в Близкия изток Аятоласите имат топки

    22:59 12.03.2026

  • 17 дядо дръмпи

    0 0 Отговор
    Това не са грешки а са лъжи........каза ,че ще спре войните в предизборните си изяви........Но кой не лъже.Сега казва ,че са спечелили , но имат работа още.докато не изкарат урана цял свят ще мисли ,че и тук лъжат!За урана!все ми се струва ,че физически тръмп не е добре........

    23:08 12.03.2026

  • 18 Соваж бейби

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    🤣може да е някъква арабска уиджа с форма като кълбо на вещица и звук ,виж чаршафа как стреснато гледа явно отговора е бил Дончо ще ги вкара в голяма беля замина им рая на кино.

    Коментиран от #20

    23:11 12.03.2026

  • 19 Снимката

    2 0 Отговор
    тея що зяпат на различни страни?

    23:17 12.03.2026

  • 20 така не се прави

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Соваж бейби":

    Американците са много заблудени хора. Бързаха да го сменят с Байдън, а после бързаха да го върнат обратно.

    23:22 12.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.