Под сериозен натиск заради недостига на суровина! Алтернативните маршрути за заобикаляне на Ормузкия проток са ограничени

12 Март, 2026 22:56 647 6

В доклада се подчертава, че почти 20 милиона барела петрол и петролни продукти дневно са засегнати от прекъсвания, а алтернативните маршрути за заобикаляне на Ормузкия проток са ограничени

Под сериозен натиск заради недостига на суровина! Алтернативните маршрути за заобикаляне на Ормузкия проток са ограничени - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Politico Politico списание за политически анализи

Войната между Съединените щати и Израел срещу Иран е довела до най-голямото прекъсване на доставки на петрол в историята на световния енергиен пазар. Това се посочва в нов доклад на Международната агенция по енергетика (МАЕ), публикуван в четвъртък и цитиран от "Политико".

Според анализа ключовият морски маршрут през Ормузкия проток - по който преминават около 20% от световните доставки на петрол - практически е блокиран. Потокът от суров петрол и петролни продукти през него е спаднал от приблизително 20 милиона барела дневно до "едва забележим поток".

Агенцията отбелязва, че цените на петрола са се колебали силно от началото на войната, а световните пазари усещат сериозен натиск заради недостига на суровина. Според прогнозата на агенцията глобалните доставки могат да намалеят с около 8 милиона барела дневно през март, като част от спада се дължи и на преки щети по енергийната инфраструктура в региона.

В доклада се подчертава, че почти 20 милиона барела петрол и петролни продукти дневно са засегнати от прекъсвания, а алтернативните маршрути за заобикаляне на Ормузкия проток са ограничени. Това създава сериозно напрежение както за производителите, така и за потребителите на енергия по света.

В опит да стабилизират пазара страните членки на Международната енергийна агенция са се договорили да освободят 400 милиона барела петрол от стратегическите резерви. Междувременно Централното командване на САЩ съобщи, че американски сили нанасят удари по ирански плавателни съдове, за които се предполага, че поставят морски мини в Ормузкия проток.

Администрацията на президента Доналд Тръмп също обсъжда възможността за военноморски ескорт на танкери, преминаващи през протока, както и предоставяне на застраховки срещу политически риск за корабите.

Самият Тръмп обаче омаловажи икономическите последици за САЩ, като заяви, че страната е най-големият производител на петрол в света и високите цени дори носят финансови ползи. По думите му основната цел остава предотвратяването на възможността Иран да се сдобие с ядрено оръжие.


  • 1 Стандарт Стара Планина

    7 1 Отговор
    Жената пожела да я заведа на много скъпо място тази вечер, отидохме на бензиностанцията.

    22:59 12.03.2026

  • 2 Карго 200

    3 1 Отговор
    Изпратих поздравленията си на новия лидер на Иран и му изразих най-топлите си мисли и молитви. По някаква причина той вече не иска нашите системи за противовъздушна отбрана.

    22:59 12.03.2026

  • 3 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Копайте канали ,,,,,,,,,, и канавки или газови камери ,то пък няма газ

    23:02 12.03.2026

  • 4 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Евреите подпалиха света

    23:03 12.03.2026

  • 5 Карго 200

    0 3 Отговор
    След това се случи ново бедствие.

    На Александровския фронт, поради тежки загуби, 6-ти танков полк от 90-та гвардейска Витебско-Новгородска дивизия загуби своите настъпателни възможности и е принудена да мине в отбрана.
    💥💪🇺🇦

    23:06 12.03.2026

  • 6 хаха

    3 0 Отговор
    Тоест пеДоналд и пеДоняху притискат арабските чалми да предприемат някакви мерки срещу другите чалми.
    Ае тепайте се.

    23:08 12.03.2026

