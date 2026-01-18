Как "Ислямска държава" в Турция заплашва цяла Европа

Трима мъртви полицаи и стотици арести: за "Ислямска държава - провинция Хорасан" Турция отдавна не е само транзитна страна. Колко опасен е този клон на терористичната организация за Европа и за целия свят?
Тази новина стресна на 29 декември цяла Турция : при акция срещу клетка на т.нар. "Ислямска държава – провинция Хорасан" (ИД-ПХ) в град Ялова се стигна до ожесточена осемчасова престрелка, при която бяха убити трима полицаи, а осем други служители на реда и един охранител бяха ранени - някои от тях тежко. Според турското Министерство на вътрешните работи служителите са проверявали конкретни сигнали, според които радикалната ислямистка група е планирала кървави атентати по време на новогодишните тържества в турски градове.
Обществеността беше изненадана от факта, че шестимата заподозрени терористи, убити по време на операцията, не са били чужденци, а турски граждани. Дълго време се смяташе, че джихадистките групировки използват Турция предимно като транзитна страна за бойци от Централна Азия или Близкия изток. В Ялова обаче се разкри друга картина: лидерът на клетката и членовете ѝ са турци, разполагащи с голям арсенал от оръжия и готови да се борят до смърт срещу собствената си държава.
Двама от убитите на 29 декември мъже вече са били в затвора за членство в терористична организация и опит за убийство. Въпреки че властите са знаели за тяхната радикализация, те са били освободени под гаранция само след седем месеца в затвора.
От документите по случая става ясно колко дълбока омраза са изпитвали тези мъже : считали са даже членовете на собствените си семейства за "грешници и врагове", тъй като те не са искали да следват тяхната идеология. По данни на властите полицаите са били обявени за легитимни цели, а един от заподозрените терористи дори се е опитал да отвлече собствената си майка и да я отведе в контролирани от ИД територии в Афганистан и Пакистан, за да я накара да тръгне по "единствения правилен път" според неговите представи.
Тези детайли предизвикаха ожесточена дискусия дали правителството е подценявало опасността от радикалните ислямисти в продължение на години.
Структурите на ИД в Турция са известни отдавна
Присъствието на структури на ИД на турска територия не е ново явление . Предполага се, че още от 2013 година между 5000 и 8000 турски граждани са се присъединили към ислямистите в Сирия и Ирак . Те преминават обучение в лагери на терористичната организация, а после се завръщат в Турция. При атентати, извършени именно от такива обучени кадри на ИД, между 2015 и 2017, в Турция загинаха близо 300 души – предимно правозащитници, либерали и кюрди.
Основаният през 2015 клон на ИД в провинция Хорасан през последните години се утвърди в Турция, а мрежите му започнаха да действат много по-професионално. Както обяснява експертът по въпросите на сигурността Бурак Йълдъръм, Турция отдавна вече не е само транзитна страна, а служи като сигурно убежище, място за прегрупиране и център за набиране на кадри и финансиране. "Ислямска държава - провинция Хорасан" целенасочено търси поддръжници сред работниците в несигурните периферни райони на големите турски градове. "Особено онези, които считат официалната линия на религиозните власти за прекалено либерална, бързо попадат в полезрението на радикалните вербовчици", казва Йълдъръм.
Как "ИД – провинция Хорасан" се е установила в Турция?
След победата на международната коалиция срещу ИД през 2019 в Сирия и завземането на властта от талибаните през 2021 в Афганистан, много членове на ИД са избягали в Турция. Оттогава насам терористичната групировка е използвала времето, за да се прегрупира.
С помощта на структурите на ИД в Централна Азия, според турските разузнавателни служби, турският клон на ИД-ПХ се професионализира все повече. В своето списание Voice of Khorasan "Ислямска държава" вече нарича Турция страната с най-много атентати и най-активна логистична дейност след Афганистан.
Твърда линия срещу ИД
Дълго време изглеждаше, че Анкара толерира джихадистките групи, стига те да се борят срещу сирийските кюрди и режима на Асад. Анкара е позволявала на такива групи да действат от чисто геополитически съображения, казва например Хюсеин Чичек, политолог в Университета във Виена. Но тъй като в Дамаск сега на власт е партньор, който Анкара подкрепя, фокусът се е сменил.
Освен това от 2024 насам непосредствената терористична заплаха в страната е нараснала значително. "За Анкара сега на първо място е сигурността на страната - на цялата ѝ територия", казва Чичек.
Президентът Реджеп Тайип Ердоган обяви, че само през 2024 службите за сигурност са провели близо 1400 акции срещу структури на ИД. Това е продължило и през 2025. Така например в края на миналата година при операция, продължила няколко дни, бяха арестувани над 500 заподозрени членове на ИД-ПХ. Турските тайни служби са успели да заловят и прехвърлят в Турция лидери на организацията, намиращи се в контролирани от групировката райони в Афганистан и Пакистан. Чичек и Йълдъръм оценяват тези действия като необходими за осигуряване на сигурността на собствената територия.
"Ислямска държава – провинция Хоросан" се е поучила от грешките и териториалните си поражения в Близкия изток", добавя Йълдъръм. През последните години групата е установила стратегически контакти с въоръжени милиции в Африка, за да си осигури нови източници на оръжие и бойни стратегии. "Чрез този обмен тя стана още по-опасна", казва той.
Стратегическата дългосрочна цел обаче остава непроменена: завладяването на територии, с които да осъществи амбициите си за собствена държава.
Според информация на германската Федерална служба за миграция и бежанци (BAMF), през 2024 в света са били регистрирани общо 23 провинции на ИД, като клонът "Ислямска държава – провинция Хорасан" се сочи като най-опасният към момента. От 2024 насам групата е извършила кървави атентати в Иран, Русия и Австралия. Въпреки че много от планираните атентати в Турция, Европа и САЩ са били предотвратени, експерти предупреждават, че по всяко време са възможни нови атентати.
"Турция и Европа живеят с тази латентна заплаха от години", казва Чичек. Но професионализмът на извършителите, които във все по-голяма степен имат местни корени, е достигнал ново ниво. А това изправя световната общност пред големи предиз викателства, уверява той.
