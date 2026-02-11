Новини
Висш съвет за сътрудничество в Анкара! Ердоган и Мицотакис подписаха шест споразумения

Висш съвет за сътрудничество в Анкара! Ердоган и Мицотакис подписаха шест споразумения

11 Февруари, 2026

Освен секторните договорености, правителствата на Гърция и Турция подписаха и обща съвместна декларация, с която потвърждават ангажимента си за разширяване на двустранното сътрудничество

Висш съвет за сътрудничество в Анкара! Ердоган и Мицотакис подписаха шест споразумения - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Гърция и Турция подписаха шест споразумения в сферите на икономиката, културата, науката, туризма и гражданската защита в рамките на Висшия съвет за сътрудничество между двете страни, проведен в Анкара под председателството на турския президент Реджеп Тайип Ердоган и гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Сред подписаните документи е съвместна декларация между турското Бюро за инвестиции и финансиране и гръцката агенция за чуждестранни инвестиции Enterprise Greece, насочена към установяване на сътрудничество в насърчаването на инвестициите.

Министерствата на външните работи на Турция и Гърция подписаха две отделни декларации. Едната има за цел да насърчи работата на фериботната линия Солун - Измир и да засили транспортните и туристическите връзки между двете страни. Другата предвижда сътрудничество в рамките на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС).

В областта на сигурността гръцкото министерство на гражданската защита и турското министерство на вътрешните работи подписаха съвместна декларация за насърчаване на двустранното сътрудничество в сферата на антисеизмичната готовност.

Подписан беше и меморандум за разбирателство в сферата на културата, който цели засилване на културния обмен и взаимното разбирателство между двете страни.

Шестото споразумение представлява съвместна декларация за намеренията в сферата на научното и технологичното сътрудничество между гръцкото министерство на развитието и турското министерство на индустрията и технологиите.

Освен секторните договорености, правителствата на Гърция и Турция подписаха и обща съвместна декларация, с която потвърждават ангажимента си за разширяване на двустранното сътрудничество.


  • 1 Браво

    1 0 Отговор
    Явбо ние сме слабия фактор на Балканите. Докато правим поредните празни избори, нашите съседски държави правят бизнес. Ще ни заобиколят отвсякъде..

    21:32 11.02.2026

  • 2 Вече съм сигурен

    2 0 Отговор
    Че няма друга причина Гърция да се въоръжава освен нас да ни нападне

    21:50 11.02.2026

Новини по държави:
