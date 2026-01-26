Край на военното присъствие! Русия изтегля свои бойни части от летище в Североизточна Сирия

Русия изтегля войски от летище в Североизточна Сирия, с което слага край на военното си присъствие в част от страната, където правителството в Дамаск се опитва да поеме контрола от кюрдските сили, твърдят сирийски източници, информира Ройтерс, цитирана от БТА.

Русия е разположила сили на летище Камишли в североизточната част на страната от 2019 г. насам, които са сравнително малобройни в сравнение с въздушната ѝ база и военноморската ѝ база на сирийското средиземноморско крайбрежие, които се очаква да запази.

Правителствените сили под командването на президента Ахмед аш Шараа са превзели големи части от Северна и Източна Сирия от кюрдските Сирийски демократични сили този месец, тъй като Дамаск се стреми да утвърди властта си над цялата страна.

Крехкото примирие между правителствената армия и кюрдите беше удължено в събота с 15 дни.

Двама от източниците заявиха, че руските сили са започнали постепенно оттегляне от летище Камишли миналата седмица. Част от силите се очаква да се преместят в западната част на Сирия, докато други ще се върнат в Русия, заяви един от източниците от руската въздушна база Хмеймим.

Друг източник от сирийските сили за сигурност съобщи, че руски военни превозни средства и тежко оръжие са били транспортирани от Камишли до военното летище Хмеймим през последните два дни.

Няма незабавен коментар от руското министерство на отбраната, отбелязва Ройтерс.

Руският вестник "Комерсант" съобщи миналата седмица, позовавайки се на анонимен сирийски източник, че сирийското правителство може да поиска руските сили да напуснат базата, след като изгонят кюрдите, тъй като " (руснаците) няма какво да правят там".