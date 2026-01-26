Новини
Край на военното присъствие! Русия изтегля свои бойни части от летище в Североизточна Сирия
Край на военното присъствие! Русия изтегля свои бойни части от летище в Североизточна Сирия

26 Януари, 2026

Правителствените сили под командването на президента Ахмед аш Шараа са превзели големи части от Северна и Източна Сирия от кюрдските Сирийски демократични сили този месец, тъй като Дамаск се стреми да утвърди властта си над цялата страна

Русия изтегля войски от летище в Североизточна Сирия, с което слага край на военното си присъствие в част от страната, където правителството в Дамаск се опитва да поеме контрола от кюрдските сили, твърдят сирийски източници, информира Ройтерс, цитирана от БТА.

Русия е разположила сили на летище Камишли в североизточната част на страната от 2019 г. насам, които са сравнително малобройни в сравнение с въздушната ѝ база и военноморската ѝ база на сирийското средиземноморско крайбрежие, които се очаква да запази.

Правителствените сили под командването на президента Ахмед аш Шараа са превзели големи части от Северна и Източна Сирия от кюрдските Сирийски демократични сили този месец, тъй като Дамаск се стреми да утвърди властта си над цялата страна.

Крехкото примирие между правителствената армия и кюрдите беше удължено в събота с 15 дни.

Двама от източниците заявиха, че руските сили са започнали постепенно оттегляне от летище Камишли миналата седмица. Част от силите се очаква да се преместят в западната част на Сирия, докато други ще се върнат в Русия, заяви един от източниците от руската въздушна база Хмеймим.

Друг източник от сирийските сили за сигурност съобщи, че руски военни превозни средства и тежко оръжие са били транспортирани от Камишли до военното летище Хмеймим през последните два дни.

Няма незабавен коментар от руското министерство на отбраната, отбелязва Ройтерс.

Руският вестник "Комерсант" съобщи миналата седмица, позовавайки се на анонимен сирийски източник, че сирийското правителство може да поиска руските сили да напуснат базата, след като изгонят кюрдите, тъй като " (руснаците) няма какво да правят там".


  • 1 Путин го тепат

    32 28 Отговор
    като мачЕ у дерек!

    Коментиран от #59, #60

    17:50 26.01.2026

  • 2 Путин

    16 29 Отговор
    Дойдох, Видях, Победих!

    17:50 26.01.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    29 26 Отговор
    и от там ги прокудиха

    17:51 26.01.2026

  • 4 Айде...

    24 22 Отговор
    И тия почнаха да бягат.Идат като аслани,бягат като нас.....ни.

    17:51 26.01.2026

  • 5 Сирия ,венецуела,либия, Армения

    27 27 Отговор
    Всички приятели на путя са разгромени

    17:51 26.01.2026

  • 6 А помните ли как Путин заплашваше

    30 23 Отговор
    че който барне Сирия ,жестоко ще съжалява! И кво?

    Коментиран от #30

    17:51 26.01.2026

  • 7 си дзън

    29 26 Отговор
    Днес руснаците превзеха за 78-ми път Покровск.

    Коментиран от #12, #45

    17:51 26.01.2026

  • 8 Путине, Путине...

    22 23 Отговор
    И в Сирия та опраскаха

    Коментиран от #47

    17:52 26.01.2026

  • 9 Сега украинска

    13 17 Отговор
    авиобаза ще сложат.🤣😂🤣

    17:52 26.01.2026

  • 10 Пусин е най-жалкия главнокомандващ

    24 21 Отговор
    Няма толкова npocто жуже по света като ВВ Пусин !

    17:52 26.01.2026

  • 11 Асад се крие

    17 16 Отговор
    в Мацква.

    17:53 26.01.2026

  • 12 Не бе, украинците го освободиха за

    15 18 Отговор

    До коментар #7 от "си дзън":

    за 78-ми път.

    Коментиран от #62

    17:53 26.01.2026

  • 13 Срам за Путин

    17 18 Отговор
    От всякъде го наричаха.....

    17:54 26.01.2026

  • 14 Свалиха няколко руски фърчила

    20 15 Отговор
    със стингери и руснята се изнесе!

    17:54 26.01.2026

  • 15 Даа...

    16 19 Отговор
    Добре, че Путлер защити Асад и не позволи да настане хаос в Сирия.
    Помогна на Армения. Помогна и на Венецуела ...
    Велик герой от комиксите .

    17:55 26.01.2026

  • 16 Вучич

    16 15 Отговор
    Путинеее, ако и мен така ме пазиш, пи чко ти ма тери.

    17:55 26.01.2026

  • 17 смех

    15 15 Отговор
    скоро ще напуснат у Донбас

    17:55 26.01.2026

  • 18 Онзи

    11 13 Отговор
    На мен ми изглежда като пренареждане на влиянията на великите сили гам. Незнам какво всичко се бута в тази Сирия, но явно се оставя вакум за някой друг. Няма да се изненадам ако Китай се намърда там или Турция , които са в съюз с Русия. Така става разпределение на тежестите и за всеки по лесно 🤔въобще за какъв ч..п е друга държава да има база в друга държава. САЩ също визирам

    17:55 26.01.2026

  • 19 Защо ти трябваше Пусинее ?!

    20 18 Отговор
    Защо ти трябваше Пусинее ?!
    Защо ти трябваше да нападаш Украйна и да береш този срам и резил ?
    От портиер и бакшиш те назначиха за цар на московските татаро-монголи и десетки колониално поробени Републики. Всичко си имаше, с медведев изкахте няколко медени месеца без никой да ви притеснява, навсякъде те приемаха, а сега си най-презираното и отблъскващо жуже-клоун, което никой не кани и никой не иска да докосне . Московските opки ги гонят на всякъде по света. 95% от русияните живеят по зле от yличните koтки и kyчета на Запад.
    Защо бе недopacляк?!

    Коментиран от #58

    17:55 26.01.2026

  • 20 Копейка

    12 14 Отговор
    Не, това на може да е истина...

    17:57 26.01.2026

  • 21 А кога

    14 11 Отговор
    САЩ от Ново село, Рамщайн и още 900 бази по света!???

    Коментиран от #25, #26

    17:58 26.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Путине, Путине...

    15 14 Отговор
    Бегай и от Донбас....стига избива руски мужици...

    17:58 26.01.2026

  • 24 Няма край руският позор.

    18 13 Отговор
    Няма.

    17:59 26.01.2026

  • 25 България е НАТО.

    13 11 Отговор

    До коментар #21 от "А кога":

    И САЩ е НАТО....и никой не смее да ни барне.

    Коментиран от #33, #61

    17:59 26.01.2026

  • 26 Механик

    4 9 Отговор

    До коментар #21 от "А кога":

    НикогИ

    Коментиран от #36

    17:59 26.01.2026

  • 27 Ехехе

    12 14 Отговор
    Турция и САЩ направиха Путин за смях и на гаргите

    17:59 26.01.2026

  • 28 Путине, Путине...

    13 13 Отговор
    Направиха та за смях......навсякъде та наритаха.

    18:01 26.01.2026

  • 29 Копейка

    14 12 Отговор
    Изгубихме левъ. Последната битка за България! Шъ се беся!

    Коментиран от #37

    18:01 26.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Путине, Путине...

    17 11 Отговор
    Пак си от страната на булката.

    Коментиран от #34

    18:02 26.01.2026

  • 32 Владимир Путин, президент

    15 12 Отговор
    За Четири Года постигнах двойно повече за разрухата на Русия, от Гитлер за същото време 😁👍

    18:05 26.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Путин

    14 11 Отговор

    До коментар #31 от "Путине, Путине...":

    Винаги съм бил Малката булка на Си

    18:05 26.01.2026

  • 35 мучо

    8 9 Отговор
    браво

    18:06 26.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Швейк

    9 7 Отговор
    Чуха за дискомбобулатора на Дончо и се изнесоха.

    18:10 26.01.2026

  • 39 И в Сирия

    9 7 Отговор
    Ги
    На е баха

    18:10 26.01.2026

  • 40 Край, друг път!

    10 8 Отговор
    Това е подвеждащо заглавие, кликбейт, изобщо не се хващайте!!! Путин НЕ Е довел и никога няма да спре, докато не избомби цяла осрайна и не я направи руска!

    18:11 26.01.2026

  • 41 стоян георгиев

    9 8 Отговор
    Путин постигна убедителен успех в сирия .ше постигне подобен и в иран венецуела и украйна

    18:12 26.01.2026

  • 42 Евреина МАДУРОВИЧ

    7 7 Отговор
    Мене кога ще ме Асвабади

    Късокракия Плешивец ПУСЯ?

    Нали бяхме Братюшки ?

    БАШАРА и той остана
    Излъган
    От Бункерния МУДАК.

    А как само се канеше
    Че ще избие всички противници на
    АСАД.

    18:13 26.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Владимир Путин, президент

    10 7 Отговор
    Толкоз слаба, толкоз жалка и с толкоз подигравки Русийката нивга досега не е била 😁👍

    18:15 26.01.2026

  • 45 Герасимов и Кузовлев

    7 6 Отговор

    До коментар #7 от "си дзън":

    Ние докладваме

    ПУТЯНСК НАШ .

    18:15 26.01.2026

  • 46 Що е русофил?

    8 5 Отговор
    Беден, дърт, гладен, миззерен, самотен... След десет години няма да ги има по естествени природни причини.
    Нека се гаврим с тях докато ги има още.

    Коментиран от #52

    18:15 26.01.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Сатана Z

    4 3 Отговор
    Жълтопаветно овчо хорово тролско блеене ,но има нюанс,който Онатоли Стайков пропусна да спомене в цялата тази логирея.

    "Руските въоръжени сили намаляват военното си присъствие в Камишли в североизточна Сирия.

    След като американците предадоха кюрдите на Джулани и Рожава се разпадна, руската база в Камишли, която не беше част от наетите съоръжения, стана безсмислена. В същото време се намалява и американското присъствие, като САЩ обмислят пълно изтегляне. Кюрдите скоро ще останат сами с Ердоган и Джулани.

    Логично решение. Базата изпълни предназначението си при променените обстоятелства. Сега регионът ще трябва да живее по нови правила, а не по тези, установени от задгранични надзорници."

    Коментиран от #51, #53

    18:17 26.01.2026

  • 49 Блатния Башибозук

    7 4 Отговор
    Трябва да бъде наритан отвсякъде .
    Стига е избивал мирно население
    По целия свят .

    18:18 26.01.2026

  • 50 Добър вечер!

    6 4 Отговор
    Другари комунисти, Артилеристи, Механици и друга подобна Измет, где МОЧАТА?

    18:18 26.01.2026

  • 51 Ревеш ли

    5 4 Отговор

    До коментар #48 от "Сатана Z":

    Ушанков

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    18:19 26.01.2026

  • 52 Владимир Путин, президент

    6 4 Отговор

    До коментар #46 от "Що е русофил?":

    "...Що е русофил?
    Беден, дърт, гладен, миззерен, самотен... След десет години няма да ги има по естествени природни причини...."

    По Строго естествени причини !!!
    Боже.....мед ми капе на сърце 😆😆😆

    18:19 26.01.2026

  • 53 Копейкотрошач

    3 4 Отговор

    До коментар #48 от "Сатана Z":

    Вратленцето ти колко ще издържи?

    18:20 26.01.2026

  • 54 Факти

    8 4 Отговор
    Путин е срам за Русия. Западът му протегна ръка и наля 2 трилиона долара инвестиции в Русия, 75% от които дойдоха от Европа. С тези пари той можеше да направи Русия рай на земята. Вместо това той я вдигна на крака и я бутна в пропастта. А как му се отразява сега "дружбата" с Китай? Китайците го цакат яко на всички фронтове. Купуват ресурси с брутални отстъпки и продават стоки с брутални надценки. Един китайски автомобили в Русия струва два пъти повече, отколкото в Европа и три пъти повече, отколкото в Китай.

    18:21 26.01.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Само

    3 4 Отговор
    Нашите копеи завиждат на орк.ите

    18:29 26.01.2026

  • 57 Теория на конспирацията

    7 1 Отговор
    Путин си връща на Ердоган за двойните му игри и ще остави сирийските бунтовници и кюрдите на него да се оправя.

    18:30 26.01.2026

  • 58 КПД

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "Защо ти трябваше Пусинее ?!":

    Да повтаряш периодично една и съща повръщвя по форумите говори много за минималния ти мозъчен капацитет. А за КПД ако отворим дума - там пожението ти е плачевно.

    Коментиран от #65

    18:38 26.01.2026

  • 59 Оракула от Делфи

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Путин го тепат":

    Путин е много далече от фронта ,никога не е бил главнокомандващ,
    който има представа от конвенционална война, той е една
    канцеларска "КГБ" мишка , на която е дадено власт ,да управлява на всяка цена!!!

    18:40 26.01.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Аде бе,

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "България е НАТО.":

    Ще разереш, че не е така като един ден се усетиш натоварен на пейката в каросерията на големия ЗиЛ и той завие на североизток.

    18:42 26.01.2026

  • 62 Нещо май долавям

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Не бе, украинците го освободиха за":

    Скимтене от копейките

    18:43 26.01.2026

  • 63 Ами

    2 0 Отговор
    Нещата май започват да се изясняват.
    Вероятно има някаква сделка за Близкия Изток в която участват голям кръг заинтересовани, включително и генерал Махер Асад (брата на Башар Асад).
    Преди няколко седмици Англия и Франция бомбандираха Сирия.
    След това Ахмед Шараа говори с Тръмп и гостува на Путин в Москва.
    Кюрдите вече нямат протекции и напускат играта. Ердоган е доволен.
    Иран кротува. Израел също. САЩ и Русия елегантно се изтеглят.

    18:43 26.01.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 стоян

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "КПД":

    До 58 ком - повтаря го за да може путинофилите да го разберете - ама явно не можете и трябва още по често да го пише

    18:50 26.01.2026

  • 66 Хи.. Хи.. 🤭😅

    0 0 Отговор
    Братушките и в североизточна Сирия победиха, и сега се изнасят на пожар🤣, поредното победно руско СВО, навсякъде ги наритват като мръсни псета🤣

    18:54 26.01.2026

