Край на военното присъствие! Русия изтегля свои бойни части от летище в Североизточна Сирия

Русия изтегля войски от летище в Североизточна Сирия, с което слага край на военното си присъствие в част от страната, където правителството в Дамаск се опитва да поеме контрола от кюрдските сили, твърдят сирийски източници, информира Ройтерс, цитирана от БТА.
Русия е разположила сили на летище Камишли в североизточната част на страната от 2019 г. насам, които са сравнително малобройни в сравнение с въздушната ѝ база и военноморската ѝ база на сирийското средиземноморско крайбрежие, които се очаква да запази.
Правителствените сили под командването на президента Ахмед аш Шараа са превзели големи части от Северна и Източна Сирия от кюрдските Сирийски демократични сили този месец, тъй като Дамаск се стреми да утвърди властта си над цялата страна.
Крехкото примирие между правителствената армия и кюрдите беше удължено в събота с 15 дни.
Двама от източниците заявиха, че руските сили са започнали постепенно оттегляне от летище Камишли миналата седмица. Част от силите се очаква да се преместят в западната част на Сирия, докато други ще се върнат в Русия, заяви един от източниците от руската въздушна база Хмеймим.
Друг източник от сирийските сили за сигурност съобщи, че руски военни превозни средства и тежко оръжие са били транспортирани от Камишли до военното летище Хмеймим през последните два дни.
Няма незабавен коментар от руското министерство на отбраната, отбелязва Ройтерс.
Руският вестник "Комерсант" съобщи миналата седмица, позовавайки се на анонимен сирийски източник, че сирийското правителство може да поиска руските сили да напуснат базата, след като изгонят кюрдите, тъй като " (руснаците) няма какво да правят там".
1 Путин го тепат
Коментиран от #59, #60
17:50 26.01.2026
2 Путин
17:50 26.01.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
17:51 26.01.2026
4 Айде...
17:51 26.01.2026
5 Сирия ,венецуела,либия, Армения
17:51 26.01.2026
6 А помните ли как Путин заплашваше
Коментиран от #30
17:51 26.01.2026
7 си дзън
Коментиран от #12, #45
17:51 26.01.2026
8 Путине, Путине...
Коментиран от #47
17:52 26.01.2026
9 Сега украинска
17:52 26.01.2026
10 Пусин е най-жалкия главнокомандващ
17:52 26.01.2026
11 Асад се крие
17:53 26.01.2026
12 Не бе, украинците го освободиха за
До коментар #7 от "си дзън":за 78-ми път.
Коментиран от #62
17:53 26.01.2026
13 Срам за Путин
17:54 26.01.2026
14 Свалиха няколко руски фърчила
17:54 26.01.2026
15 Даа...
Помогна на Армения. Помогна и на Венецуела ...
Велик герой от комиксите .
17:55 26.01.2026
16 Вучич
17:55 26.01.2026
17 смех
17:55 26.01.2026
18 Онзи
17:55 26.01.2026
19 Защо ти трябваше Пусинее ?!
Защо ти трябваше да нападаш Украйна и да береш този срам и резил ?
От портиер и бакшиш те назначиха за цар на московските татаро-монголи и десетки колониално поробени Републики. Всичко си имаше, с медведев изкахте няколко медени месеца без никой да ви притеснява, навсякъде те приемаха, а сега си най-презираното и отблъскващо жуже-клоун, което никой не кани и никой не иска да докосне . Московските opки ги гонят на всякъде по света. 95% от русияните живеят по зле от yличните koтки и kyчета на Запад.
Защо бе недopacляк?!
Коментиран от #58
17:55 26.01.2026
20 Копейка
17:57 26.01.2026
21 А кога
Коментиран от #25, #26
17:58 26.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Путине, Путине...
17:58 26.01.2026
24 Няма край руският позор.
17:59 26.01.2026
25 България е НАТО.
До коментар #21 от "А кога":И САЩ е НАТО....и никой не смее да ни барне.
Коментиран от #33, #61
17:59 26.01.2026
26 Механик
До коментар #21 от "А кога":НикогИ
Коментиран от #36
17:59 26.01.2026
27 Ехехе
17:59 26.01.2026
28 Путине, Путине...
18:01 26.01.2026
29 Копейка
Коментиран от #37
18:01 26.01.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Путине, Путине...
Коментиран от #34
18:02 26.01.2026
32 Владимир Путин, президент
18:05 26.01.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Путин
До коментар #31 от "Путине, Путине...":Винаги съм бил Малката булка на Си
18:05 26.01.2026
35 мучо
18:06 26.01.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Швейк
18:10 26.01.2026
39 И в Сирия
На е баха
18:10 26.01.2026
40 Край, друг път!
18:11 26.01.2026
41 стоян георгиев
18:12 26.01.2026
42 Евреина МАДУРОВИЧ
Късокракия Плешивец ПУСЯ?
Нали бяхме Братюшки ?
БАШАРА и той остана
Излъган
От Бункерния МУДАК.
А как само се канеше
Че ще избие всички противници на
АСАД.
18:13 26.01.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Владимир Путин, президент
18:15 26.01.2026
45 Герасимов и Кузовлев
До коментар #7 от "си дзън":Ние докладваме
ПУТЯНСК НАШ .
18:15 26.01.2026
46 Що е русофил?
Нека се гаврим с тях докато ги има още.
Коментиран от #52
18:15 26.01.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Сатана Z
"Руските въоръжени сили намаляват военното си присъствие в Камишли в североизточна Сирия.
След като американците предадоха кюрдите на Джулани и Рожава се разпадна, руската база в Камишли, която не беше част от наетите съоръжения, стана безсмислена. В същото време се намалява и американското присъствие, като САЩ обмислят пълно изтегляне. Кюрдите скоро ще останат сами с Ердоган и Джулани.
Логично решение. Базата изпълни предназначението си при променените обстоятелства. Сега регионът ще трябва да живее по нови правила, а не по тези, установени от задгранични надзорници."
Коментиран от #51, #53
18:17 26.01.2026
49 Блатния Башибозук
Стига е избивал мирно население
По целия свят .
18:18 26.01.2026
50 Добър вечер!
18:18 26.01.2026
51 Ревеш ли
До коментар #48 от "Сатана Z":Ушанков
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
18:19 26.01.2026
52 Владимир Путин, президент
До коментар #46 от "Що е русофил?":"...Що е русофил?
Беден, дърт, гладен, миззерен, самотен... След десет години няма да ги има по естествени природни причини...."
По Строго естествени причини !!!
Боже.....мед ми капе на сърце 😆😆😆
18:19 26.01.2026
53 Копейкотрошач
До коментар #48 от "Сатана Z":Вратленцето ти колко ще издържи?
18:20 26.01.2026
54 Факти
18:21 26.01.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Само
18:29 26.01.2026
57 Теория на конспирацията
18:30 26.01.2026
58 КПД
До коментар #19 от "Защо ти трябваше Пусинее ?!":Да повтаряш периодично една и съща повръщвя по форумите говори много за минималния ти мозъчен капацитет. А за КПД ако отворим дума - там пожението ти е плачевно.
Коментиран от #65
18:38 26.01.2026
59 Оракула от Делфи
До коментар #1 от "Путин го тепат":Путин е много далече от фронта ,никога не е бил главнокомандващ,
който има представа от конвенционална война, той е една
канцеларска "КГБ" мишка , на която е дадено власт ,да управлява на всяка цена!!!
18:40 26.01.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Аде бе,
До коментар #25 от "България е НАТО.":Ще разереш, че не е така като един ден се усетиш натоварен на пейката в каросерията на големия ЗиЛ и той завие на североизток.
18:42 26.01.2026
62 Нещо май долавям
До коментар #12 от "Не бе, украинците го освободиха за":Скимтене от копейките
18:43 26.01.2026
63 Ами
Вероятно има някаква сделка за Близкия Изток в която участват голям кръг заинтересовани, включително и генерал Махер Асад (брата на Башар Асад).
Преди няколко седмици Англия и Франция бомбандираха Сирия.
След това Ахмед Шараа говори с Тръмп и гостува на Путин в Москва.
Кюрдите вече нямат протекции и напускат играта. Ердоган е доволен.
Иран кротува. Израел също. САЩ и Русия елегантно се изтеглят.
18:43 26.01.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 стоян
До коментар #58 от "КПД":До 58 ком - повтаря го за да може путинофилите да го разберете - ама явно не можете и трябва още по често да го пише
18:50 26.01.2026
66 Хи.. Хи.. 🤭😅
18:54 26.01.2026