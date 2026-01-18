Financial Times: ЕС обмисля ответни мерки срещу САЩ заради Гренландия, възлизащи на 93 милиарда евро

Държавите-членки на ЕС обмислят ответни мерки срещу Съединените щати заради Гренландия, възлизащи на 93 милиарда евро, предаде британският вестник Financial Times, позовавайки се на европейски служители.

Според изданието, вторият вариант за ответни действия на ЕС е ограничаване на достъпа до единния пазар за американски компании. Тези планове се разработват преди срещите между европейските лидери и президента на САЩ Доналд Тръмп на Световния икономически форум в Давос следващата седмица.

„Ако това продължи и той прибегне до чисто мафиотски методи, тогава има ясни инструменти за ответни мерки“, каза европейски дипломат пред вестника. „В същото време искаме публично да призовем за спокойствие и да му дадем възможност да отстъпи.“ Според източник на вестника, Брюксел възнамерява да използва подход на „моркова и тоягата“.

Вестникът подчерта, че повечето страни от ЕС искат да разрешат спора по дипломатически път, преди да прибегнат до заплахи за ответни мерки.

„Трябва да деескалираме“, заяви друг европейски дипломат.

Друг източник изрази надежда, че възможността за ответни действия от страна на ЕС ще увеличи натиска върху администрацията на Тръмп от членовете на Конгреса.

„Ситуацията вече не оставя място за компромис, тъй като не можем да предадем Гренландия“, каза той. „Разумните американци също знаят, че той току-що отвори кутията на Пандора.“

Както Тръмп обяви по-рано в Truth Social, САЩ ще започнат да налагат 10% вносни мита на Обединеното кралство, Германия, Дания, Холандия, Норвегия, Финландия, Франция и Швеция, които ще останат в сила, докато страните не постигнат споразумение „за пълното и окончателно придобиване“ на Гренландия от Вашингтон. Според Тръмп това решение ще влезе в сила на 1 февруари. Както президентът уточни, ставката на тези мита ще се увеличи до 25% от 1 юни.