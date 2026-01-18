Новини
Financial Times: ЕС обмисля ответни мерки срещу САЩ заради Гренландия, възлизащи на 93 милиарда евро

Financial Times: ЕС обмисля ответни мерки срещу САЩ заради Гренландия, възлизащи на 93 милиарда евро

18 Януари, 2026 21:31, обновена 18 Януари, 2026 21:35 1 575 63

  • гренландия-
  • сащ-
  • ес-
  • мерки-
  • спорове

Според изданието, вторият вариант за ответни действия на ЕС е ограничаване на достъпа до единния пазар за американски компании

Financial Times: ЕС обмисля ответни мерки срещу САЩ заради Гренландия, възлизащи на 93 милиарда евро - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавите-членки на ЕС обмислят ответни мерки срещу Съединените щати заради Гренландия, възлизащи на 93 милиарда евро, предаде британският вестник Financial Times, позовавайки се на европейски служители.

Според изданието, вторият вариант за ответни действия на ЕС е ограничаване на достъпа до единния пазар за американски компании. Тези планове се разработват преди срещите между европейските лидери и президента на САЩ Доналд Тръмп на Световния икономически форум в Давос следващата седмица.

„Ако това продължи и той прибегне до чисто мафиотски методи, тогава има ясни инструменти за ответни мерки“, каза европейски дипломат пред вестника. „В същото време искаме публично да призовем за спокойствие и да му дадем възможност да отстъпи.“ Според източник на вестника, Брюксел възнамерява да използва подход на „моркова и тоягата“.

Вестникът подчерта, че повечето страни от ЕС искат да разрешат спора по дипломатически път, преди да прибегнат до заплахи за ответни мерки.

„Трябва да деескалираме“, заяви друг европейски дипломат.

Друг източник изрази надежда, че възможността за ответни действия от страна на ЕС ще увеличи натиска върху администрацията на Тръмп от членовете на Конгреса.

„Ситуацията вече не оставя място за компромис, тъй като не можем да предадем Гренландия“, каза той. „Разумните американци също знаят, че той току-що отвори кутията на Пандора.“

Както Тръмп обяви по-рано в Truth Social, САЩ ще започнат да налагат 10% вносни мита на Обединеното кралство, Германия, Дания, Холандия, Норвегия, Финландия, Франция и Швеция, които ще останат в сила, докато страните не постигнат споразумение „за пълното и окончателно придобиване“ на Гренландия от Вашингтон. Според Тръмп това решение ще влезе в сила на 1 февруари. Както президентът уточни, ставката на тези мита ще се увеличи до 25% от 1 юни.


  • 1 Да бе

    17 0 Отговор
    Пак иди ми-дойди ми с някакви недомлъвки от FT - враг на Тръмп. Ето: "каза европейски дипломат пред вестника". А името на дипломата е? Кая ли е?

    21:39 18.01.2026

  • 2 Роки

    9 4 Отговор
    За 4 години се съсипаха Русия, Украйна и ЕС. Нищо случайно няма в тоя живот. Всичко е много добре изчислено!

    21:39 18.01.2026

  • 3 унищожителката

    15 0 Отговор
    на континента

    21:40 18.01.2026

  • 4 Да почнат посолствата на САЩ

    11 1 Отговор
    Да затварят а не глупости да мислят. Тази държава не е легитимна

    21:40 18.01.2026

  • 5 койдазнай

    5 3 Отговор
    Тамън за 100 млрд евро могат да се построят 16 подводници с 400 балистични ракети и още 400 ракети с наземно базиране.
    Така или иначе, това е неизбежно, но колкото повече се бавим, толкова повече си усложняваме живота.

    21:40 18.01.2026

  • 6 татунчо 🍌

    19 0 Отговор
    Стана тя , каквато стана ...Заради едни айсберги натОвцете ще се изпотрепят помежду си . Ха-ха !

    21:42 18.01.2026

  • 7 Ми хайде де

    14 1 Отговор
    Нека да ограничат достъпа до единния пазар за американски компании ама да не стане така че банковите карти да се блокират и после вряцане и глад

    21:42 18.01.2026

  • 8 Тези чисто мафиотски методи,

    21 0 Отговор
    Не се ли казваха атлантически ценности? А?

    21:44 18.01.2026

  • 9 Ъъъъъъъ

    9 6 Отговор
    Офертата на Банкера за Гренландия е $700 милиарда, а Европа има остра нужда от пари. Мисля, че ще има сделка.

    Коментиран от #16, #23

    21:45 18.01.2026

  • 10 Сатана Z

    13 0 Отговор
    Урсулите питаха ли Федералният резерв дали е съгласен?

    21:45 18.01.2026

  • 11 Мъpсула фон дер Корупционен

    13 0 Отговор
    Вече го измислихме и проложихме. Петимата от вермахта си ги прибрахме още сутринта.

    21:45 18.01.2026

  • 12 Ами нека

    10 0 Отговор
    САЩ да си налагат 10% вносни мита. То това не е лошо впрочем. 10 % по скъпо ще им е

    21:46 18.01.2026

  • 13 Хеми значи бензин

    6 5 Отговор
    така или иначе Американският пазар за европейски стоки е мн по голям от европейския за Американски. Например протекционистките немски и френски пазари не са интересни на никого.

    21:46 18.01.2026

  • 14 Опааа

    16 2 Отговор
    Изключително неадекватно поведение на идиотите в ЕС!

    21:47 18.01.2026

  • 15 сетих се

    11 0 Отговор
    Ответната мярка на Урсула срещу Дончо е метлата. Ще яхне метлата и ще атакува САЩ. Явно психиатрите в Европа емигрираха в Азия.

    21:47 18.01.2026

  • 16 Сатана Z

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ъъъъъъъ":

    През 1948 година правителството на САШ са предлагали 100 милиона долара за Гренландия и са получили отказ ,след което са окупирали тази част от острова ,която им е била нужна и Дания не е имала нищо против въпреки,че Американците не са казали че ше поставят над 2000 ракети там.Чети,ще ти олекне.

    21:49 18.01.2026

  • 17 ха така

    12 0 Отговор
    наложете ответни мерки срещу САЩ
    да ядосате тръмп
    и да спре оръжията за урк
    и мишоците да треперят от страх от Мечока
    че може да ги превземе и закара в сибир на заточение

    Коментиран от #54

    21:49 18.01.2026

  • 18 Хеми значи бензин

    8 4 Отговор
    Европа си мислеше че Сащ са Полинезия Майот или Тимбукту сложиха Обама и се помислиха за велики. Европа няма технология клечка за зъб да произведе.

    21:50 18.01.2026

  • 19 Голф

    8 0 Отговор
    Бабето май ще ходи пак до Шотландия да бъде инструктирана в почивката между две дупки на голф.

    21:50 18.01.2026

  • 20 Олеееее....

    10 1 Отговор
    А трите френски, белгийски и холандски депозитари с Euroclear Bank в тази група Euroclear са на Джей Пи Морган и Ко. Нали помнят тея от ЕК ? Ще им ограничим ли и на тях достъпа до единния пазар ? А впрочем къдя се вля българският депозитар нещо не казват нашите примати...

    21:50 18.01.2026

  • 21 Доналд Трамп, президент США

    6 0 Отговор
    Ну, евросвoлачи, чья Гренландия?

    21:51 18.01.2026

  • 22 Сатана Z

    0 3 Отговор
    Единственият враг на Европа са нейните изселници в УСА,които провокираха двете световни войни през ХХ век.
    Силна Европейска федерация може да има единствено и само тогава когато си върне колонията Америка.Всичи сили трябва да са обърнати на Запад ,а не на Изток както е било през Колумбовата епоха.

    Коментиран от #61

    21:53 18.01.2026

  • 23 Мъъъъ

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ъъъъъъъ":

    Що решихте евродебилните, че Тръмпоча ще ги изсипе тия милиарди в ЕС през Дания? Ще ги даде за референдум и на местните на острова и ония с радост сами ще се присъединят като щат на САЩ. Вещиците в Брюксле пак ще си останат с пръстче в гъ3че.

    21:54 18.01.2026

  • 24 1111

    7 0 Отговор
    Няма кво да ги чета тия глупости - Бай Тръмпи си купува или си зима Гирляндия, то е ясно...

    21:56 18.01.2026

  • 25 Американците ше го отнесат...

    2 4 Отговор
    Ахаа, те китайците ги чакат Тръмп и Путин там на брега на реката...
    Май Тръмп ще плаща 93 млд. евро на Украйна, а Путин 230 млд. от замразените за въстановяване

    21:56 18.01.2026

  • 26 Урааааа

    4 1 Отговор
    САЩ ще започнат да налагат още 10% вносни мита на Обединеното кралство, Германия, Дания, Холандия, Норвегия, Финландия, Франция и Швеция, и ще почнат да изнасят през Велика България

    21:56 18.01.2026

  • 27 Опасения кой чий е

    4 0 Отговор
    Аз се опасявам скоро да не започне масово да се задава въпроса "чия е Дания"?

    21:57 18.01.2026

  • 28 Евродебил

    4 0 Отговор
    Е остава и американците да ни впишат в графата "вражеска държава" и това ще бъде най големия цирк след 5 септември 1944,когато бяхме във война със целия воюваюващ свят.Браво евроатлантици и дай боже паднете в ръцете на тези 60% който не гласуват.

    21:58 18.01.2026

  • 29 Урааааа

    1 1 Отговор
    Ще се отървем от банковите карти

    21:58 18.01.2026

  • 30 Ами

    4 0 Отговор
    Не случайно има една фраза, че ако двама приятели са се скарали,
    то на единия със сигурност му е гостувал британец.
    След като срещу Русия не се получи, защо да не скараме Европа със САЩ?
    То и без това след Гренландия следва Канада. А Канада си е Британска.

    21:59 18.01.2026

  • 31 Объркано Атлантиче

    4 0 Отговор
    Европейският съюз може да демонтира американски бази, ако Вашингтон завземе Гренландия, пише The Economist.

    Без значение как американските военни демонтират Европейския съюз. Американската стратегия за национална сигурност съдържа любопитна теза: „да се подпомогне народите на Европа в тяхната освободителна борба срещу диктатурата на ЕС“. 😄

    21:59 18.01.2026

  • 32 Урааааа

    2 0 Отговор
    И нет няма да имаме

    21:59 18.01.2026

  • 33 Миндич

    3 0 Отговор
    А бе някой казва ли ние на коя страна ще сме?Предполагам зад урсула и потъващия ЕСССР,ама нали имахме и много зависими от американското посолство?Тоя тръмп направо приключи с евроатлантиците.Предполагам Шаломов и Мендел се напикават от смях

    22:02 18.01.2026

  • 35 Цървул

    7 0 Отговор
    Какви ответни мита , какви пет лева . Нали утре чичко Тръмп ще ви блокира всички доставки на газ и петрол . Като на Венесуела . Ще му подарите Гренландия за рождения ден , светкавично .

    22:02 18.01.2026

  • 36 Никаква връзка няма

    6 0 Отговор
    Световния икономически форум в Давос следващата седмица. Тези атлантически канибали едва ли даже ще се съберат

    22:03 18.01.2026

  • 37 Олеееее.... Западен погром

    4 0 Отговор
    САЩ и в момента добавят 1 трилион долара към националния си дълг на всеки 71 дни. През 2024 г. те са го увеличавали с 1 трилион долара на всеки 150 дни. Това е най-бързият темп на натрупване на национален дълг в мирно време и няма признаци той да се забави.Китай през 2025 г. стана първата страна в света, която регистрира годишен търговски излишък от един трилион щатски долара. Това е забележително постижение, предвид ескалиращата търговска война със САЩ и нарастващата съпротива от страна на ЕС.

    22:05 18.01.2026

  • 38 Объркано Атлантиче

    7 0 Отговор
    Всъщност какво защитават фашистите от ес-ес?
    Нещо което няма на чуете по телевизията - всъщност Дания е била доста лош колонизатор за гренландците!
    Датският премиер се извинява на жертвите на принудителната стерилизация в Гренландия
    (статия от септември 2025)
    Тази програма е продължавала повече от 3 десетилетия!
    Между края на 60-те години на миналия век и 1992 г. датските власти се стремят да намалят раждаемостта сред инуитите, като принуждават около 4500 жени да носят противозачатъчна спирала – или вътрематочно устройство (ВМС) – без тяхното съгласие.

    Много от жените са останали стерилни и почти всички са страдали от физически или психологически проблеми.
    Скандалът е един от няколкото, които опетняват връзките на Дания с Гренландия, включително насилствените осиновявания и отнемането на гренландски инуитски деца от семействата им...

    -- The Japan Times
    Danish prime minister apologizes to victims of Greenland forced contraception --

    22:07 18.01.2026

  • 41 Съновник

    5 0 Отговор
    Преди две години сънувах, че шиbам това бабе в задниkа и беше много добра.

    Коментиран от #45

    22:09 18.01.2026

  • 42 Абе аре стига глупости

    6 0 Отговор
    Дали държавите-членки на ЕС обмислят ответни мерки срещу Съединените щати не е важно. Важното е сега премиерчето дЖилезку и ГЕЙргиев да не се пробват да мислят щото ....

    22:11 18.01.2026

  • 43 Психо Лог

    4 0 Отговор
    Гей...Ропейците щели били да ползват метода на моркова и тоягата 😂😂😂 ,сигурен съм че по добре би проработил метода на небрежно връзване на обувки без приклякане с отт...ворри бузз..кки .

    22:11 18.01.2026

  • 44 Очакване

    5 0 Отговор
    Като си спомня, че евраците плакаха след посещението на Ванс в Мюнхен, не ми се мисли какво ще им се случи след Тръмп в Давос.

    22:12 18.01.2026

  • 45 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Съновник":

    Продължавай със съня .

    Коментиран от #46

    22:12 18.01.2026

  • 47 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Ще се жертвам":

    Да ти пожелая ,ръгай яко чушки 🌶️ в боба !

    22:21 18.01.2026

  • 48 Яхуууууу

    5 0 Отговор
    Урсула ни постави в положение да нямаме карти. Само Макрон уважава бабите....

    22:23 18.01.2026

  • 49 ЕСССР

    3 0 Отговор
    Урсула отдавна се е навела на Тръмп,купуване на газ и петрол от САЩ ,мита и всекидневен цирк !!!

    22:25 18.01.2026

  • 50 Европейска простотия в която сме и ние

    5 0 Отговор
    Кой всъщност управлява ЕС?

    Европейският съюз е прехвърлил всички оръжия на Украйна. В резултат на това ЕС сега трябва да купува оръжия от Съединените щати, за да защити Гренландия от САЩ. ЕС купува енергия от САЩ след като те взривиха „Северен поток“. ЕС също плаща мита на САЩ. Кой управлява ЕС?

    22:25 18.01.2026

  • 51 Ан така

    1 0 Отговор
    Това се иска

    22:31 18.01.2026

  • 52 Айде действайте с дипломацията, че

    2 1 Отговор
    нема време, острова почти го взеха "Вестникът подчерта, че повечето страни от ЕС искат да разрешат спора по дипломатически път, преди да прибегнат до заплахи за ответни мерки."
    Много се мотате в ЕС, а Тръмп действа бързо.

    22:34 18.01.2026

  • 53 Шопо

    1 0 Отговор
    ЕС е сила маре.
    Ако ЕС наложи санкции на САЩ със САЩ е свършено.

    22:45 18.01.2026

  • 54 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "ха така":

    Аз ли съм малоумна че мисля като теб или бандата на Урсула е такава ?Това с Украйна трабваше да приключи още в началото най много след 6 месеца война и край.Няма смисъл се налива там пари ,първо Русия си прибира по етапно територията която искаше,после Тръмп се върна и зеленото подписа за мините с Америка !Европа като какви се явяваме в случая и по обидното ние дадохме повече пари за Украйна от Америка ,преихме им и мигрантите в Европа и тях издържаме и им плащаме войната защо къде ни е кирията ?Не се споменава кога ще връщат пари ,и забравих войниците от Европа които измират там знаеш ли че вдовиците не получават социални много малка пенсия и никъкви превилегии една вдовица сподели в ефир а мигрантите и украинските мигранти получават солидни социални и им се плаща децка градина и училище на децата им ако си направи труд да ги заведе ,дават само биологични отпадъци в тоалетните нормално ли е ?И защо изобщо пращаме войници в чужда територия а не си пазим войниците да защитава Европа ако се наложи?Америка като иска сама да си води сама война с Русия за Украйна да не ни забъркват повече.

    Коментиран от #59

    22:46 18.01.2026

  • 55 Хмм

    1 1 Отговор
    само пари са ѝ в главата

    22:46 18.01.2026

  • 56 оня с питон.я

    1 1 Отговор
    Дедо Дончо ше си купи Гренландия за неколкостотин милиарда. После ще принуди европетата да ги похарчат за американско оръжие. Кой е бизнесменът тука?

    22:47 18.01.2026

  • 57 САЩ

    0 0 Отговор
    Ще върнат свободата и независимостта на европейските народи. ЕС отива в канала. Никога повече.

    Коментиран от #60

    22:48 18.01.2026

  • 58 Факт

    0 0 Отговор
    Това онези 90 милиарда ли са?

    22:49 18.01.2026

  • 59 оня с питон.я

    0 1 Отговор

    До коментар #54 от "Соваж бейби":

    Ако Урсулът не прави каквото трябва дедо Дончо ще и блокира личните сметки в Швейцария и ще я съди за злоупотреби в Ню Йорк.

    Коментиран от #63

    22:50 18.01.2026

  • 60 оня с питон.я

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "САЩ":

    Хаха. Точно за това си мечтае Тръмпоча. Европа няма какво да даде на сащ освен пушечно месо за източния фронт разберете го най-после.

    22:52 18.01.2026

  • 61 Хеми значи бензин

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Сатана Z":

    Ще берете ядове с тва мислейе. Т ъп си като германец.
    Попнаха че дядо му бил наполововина немец бля бля. Сащ бе са Того и Никарагуа
    Дежелите бемвки бмргери са свършени.

    22:53 18.01.2026

  • 62 Управляващите в САЩ

    1 0 Отговор
    Трябва да са си изрязали мозъците наполовина за да дадат и цент на ойро лузърите за Гренландия. Ще си го вземат гратис и ще продължават да ги защитават от руския буги-мен. Всичко ще се нареди. Няма проблем

    22:53 18.01.2026

  • 63 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "оня с питон.я":

    Ами до кога ще гледаме ние хората тези които са гласували уж да защитават нашите интереси и права и бъркат в нашия джоб с данъци ,след като забравиха за какво са там мисля че е време да им се покаже народно недоволство,логично .

    22:53 18.01.2026