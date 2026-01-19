Новини
Тръмп: Време е САЩ да неутрализират „руската заплаха“ в Гренландия

19 Януари, 2026 07:59

Американският президент обвинява Дания в бездействие и засилва натиска за придобиване на острова

Тръмп: Време е САЩ да неутрализират „руската заплаха“ в Гренландия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Дания не е успяла да предприеме ефективни действия срещу това, което той определя като „руска заплаха“ в Гренландия. По думите му моментът е настъпил проблемът да бъде решен, като той подчерта, че това „ще се случи“, съобщава Ройтерс, предава БТА.

В публикация в социалната си платформа „Трут соушъл“ Тръмп написа, че в продължение на две десетилетия НАТО е отправяло призиви към Копенхаген да се справи с руското влияние в Гренландия, но без резултат. Според него Дания не е показала способност да действа по този въпрос.

До момента нито Белият дом, нито датското представителство към Европейския съюз, нито Министерството на външните работи на Дания са предоставили коментар по повод изявленията на американския президент, уточнява Ройтерс.

Тръмп неведнъж е заявявал, че настоява автономната датска територия Гренландия да стане собственост на Съединените щати и че няма да приеме алтернативни варианти. В отговор лидерите на Дания и на самата Гренландия подчертават, че островът не се продава и че местното население не желае да се присъедини към САЩ.

През уикенда Тръмп отиде още по-далеч, като заплаши с въвеждането на допълнителни мита върху европейски държави, докато Вашингтон не получи възможност да закупи Гренландия.

Американският президент аргументира позицията си с нарастващото присъствие на Китай и Русия в Арктика, което според него превръща Гренландия в ключов елемент от националната сигурност на САЩ.

От своя страна Дания и други европейски държави посочват, че Гренландия отдавна попада под защитата на колективната отбрана на НАТО, припомня Ройтерс.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дони съчмата

    18 3 Отговор
    главоболието е силно явно имам жълта книжка

    08:03 19.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Да,бе

    30 2 Отговор
    А какво стана с руската заплаха за Луната ..Може би е крайно време наистина да кацнат на нея,само да се научат да правят ракетни двигатели...

    08:05 19.01.2026

  • 4 рижия

    21 1 Отговор
    тази сутрин дозата с белина ми дойде в повече

    08:05 19.01.2026

  • 5 Питам

    3 23 Отговор
    Кога ще извлекат путин от бункера?

    Коментиран от #22, #23, #26

    08:05 19.01.2026

  • 6 Хи хи

    19 3 Отговор
    Ако Дания не предаде незабавно Гренландия, Русия ще дойде и ще я вземе !!!! Всеки който казва обратното е пyтлеpаст и кoпейка !!

    08:06 19.01.2026

  • 7 Урсула

    21 2 Отговор
    Гренландия изгуби стратегическо значение!

    08:06 19.01.2026

  • 8 Име

    1 1 Отговор
    Откога чакаме!

    08:07 19.01.2026

  • 9 Нещастници

    27 1 Отговор
    ефективно ще си я вземат, нека, да видят скапаните европейци в какви ценности се кълняха 50 г вече, а нашите предатвли ни заклеха в същите! народния съд е неизбежен

    Коментиран от #43

    08:08 19.01.2026

  • 10 селяк

    12 1 Отговор
    Както я неутрализираха и във Венецуела . Хубаво оправдание са си намерили Хамериканците и този път.

    08:09 19.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 койдазнай

    11 2 Отговор
    Тоя епщайн ще му изяде главата на бай Дончо.

    08:09 19.01.2026

  • 13 Омазана ватенка

    4 17 Отговор
    Ако покажеш на русофила долар или евро веднага забравя за Русия.

    Петър Еолгата

    Коментиран от #36

    08:09 19.01.2026

  • 14 Трол

    15 1 Отговор
    Време е да се неутрализира руската заплаха на всички места, на които има нефт, газ и ценни метали.

    08:10 19.01.2026

  • 15 Всяка сутрин милиарди хора по света

    2 20 Отговор
    Се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #48

    08:10 19.01.2026

  • 16 Дапитам

    20 0 Отговор
    Откога има руска заплаха там?Докато Дончо не поиска острова,почти не бях чувал за Гренландия.

    Коментиран от #42

    08:10 19.01.2026

  • 17 мале мале

    16 0 Отговор
    след гренландия ще трябва да неутрализират и руската заплаха на луната после на марс на венера и така до края на руските заплахи…

    08:10 19.01.2026

  • 18 Перко

    10 0 Отговор
    Най-добре да му продадат острова , поне Дания ще вземат пари, за толкова време, не са разработили природните богатства на острова, няма и да го направят. Ако сащ го анексират и създаде прецедент в новата история, така и други държави под същия претекст, ще искат чужда територия.

    Коментиран от #27

    08:10 19.01.2026

  • 19 Фен

    10 1 Отговор
    Путин, ако е пич, сега ще изплува две подводници до Гренландия, Дони да си има повод да я грабне.

    08:11 19.01.2026

  • 20 Усс...ран русофил

    1 9 Отговор
    Аз съм много силно възмутен!

    08:11 19.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 отговарям

    8 4 Отговор

    До коментар #5 от "Питам":

    никога! защото путин не в като наркомански да стои в бункер !

    08:12 19.01.2026

  • 23 Много скоро

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "Питам":

    Самолетоносача е на път.

    08:12 19.01.2026

  • 24 Пич

    13 1 Отговор
    Гледайте само да видите, сега как кретенията от ЕС ще подеме рефрена на господаря , и ще започне да неутрализира "руската заплаха" за Гренландия !!! Мишоци...

    Коментиран от #37

    08:13 19.01.2026

  • 25 Коста

    3 1 Отговор
    Мафията в САЩ отдавна си има държава. Но този луд дядка Дончо хептен му отпусна краищата.

    08:14 19.01.2026

  • 26 си пън

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Питам":

    кога цъфнат налъмите

    08:14 19.01.2026

  • 27 Минск-16

    4 7 Отговор

    До коментар #18 от "Перко":

    Нацисткия диктатор в Кремъл започна открита война, за да завземе земите на Украйна, Китай си мълчи, защото си прави някакви негови сметки, а Тръмп показва, че и за него международния ред и право не означават абсолютно нищо.
    Просто хората са забравили, какво е световна война и сега се налага да научат отново.

    08:15 19.01.2026

  • 28 Пародия

    9 0 Отговор
    Ако забележите , че съседът ви често паркира на улицата , непременно му отнемете колата в своя полза,за да не му я откраднат.
    Все пак колата трябва да бъде опазена.

    08:16 19.01.2026

  • 29 Госあ

    10 1 Отговор
    ха ха ха тоя се гаври с ЕС ! Европейците ще трябва да търсят помощ от Русия срещу бандюгите.

    08:17 19.01.2026

  • 30 Артилерист

    11 1 Отговор
    СИЛА, ПРИНУДА И ВЛАСТ-това са железните закони на живота според американските властници. За тях няма международно право и ООН.

    08:17 19.01.2026

  • 31 Истината

    12 0 Отговор
    Стана нещо нормална АнглоСаксите да оправдават
    Всичките си престъпления към света с руската заплаха!

    08:17 19.01.2026

  • 32 си пън

    1 3 Отговор

    До коментар #21 от "Антитрол":

    кви копейки бе пъпеш, с евро сме,по 2000 еврака на месец харчим бе прошляк

    08:17 19.01.2026

  • 33 Перо

    7 1 Отговор
    Тръмп си измисля руска и китайска заплаха за да оправдае анекса /аншлуса/! Двете страни нямат нищо общо и никакви намерения за Гренландия! Може Тръмп да се страхува от евентуалното приближаване до САЩ, от Русия, но това е необосновано и недоказано!

    08:18 19.01.2026

  • 34 КИРО ЖЪРТЪ

    4 1 Отговор
    ДА. ГО. ПИТАМ. ТОЯ. А. СРЕЩУ. УКРАЙНА. НЯМА. ЛИ. РУСКА. ЗАПЛАХА. ЩО. НЕ. КУПИШ. УКРАЙНА
    ТЪРГАШ.

    08:19 19.01.2026

  • 35 ИВАН

    6 0 Отговор
    Никога света не е бил толкова мръсен, във всякакъв смисъл.

    08:19 19.01.2026

  • 36 защо сравняваш руснаците

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Омазана ватенка":

    с джендърите те нямат нищо общо !!! руснаците не са бедни и продажби като джендърите ! ето виж се ти за два цента си готов и майка си да продадеш пък си тръгнал да плюеш по русия която си защитава суверенна страна не е като българия дупедавска …

    Коментиран от #45

    08:19 19.01.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Копейкиииии

    0 4 Отговор
    И да знаете, че рублите не са пари.

    08:21 19.01.2026

  • 39 Омазана ватенка

    0 2 Отговор
    От зор на Путин му поникнаха още два косъма на плешивото теме.

    08:22 19.01.2026

  • 40 Косра

    4 0 Отговор
    Този сайт е абсолютно НЕнормален. Пиша обикновеми думи. Няма ругатни. Няма псувни и трият автоматично.
    Големи автомати имате ама моя по-голям..

    08:23 19.01.2026

  • 41 гост

    2 0 Отговор
    Годините не прощават и деменцията напредва с космическа скорост. Вижте снимките на Тръмп преди една година и последните му снимки включително и горната: Побелялата коса, потъмнелия тен, увисналите бузи, погледа! ЛИЧИ МУ ОТ ДАЛЕЧ! Явно го гони херостратовия комплекс и цели подпалването на света!

    08:24 19.01.2026

  • 42 Прометей

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Дапитам":

    Тя, ,,руската заплаха" е навсякъде.Очаквайте чичо Дончо да купи цялото Земно кълбо,за да го спаси.
    Луната също е под заплаха.Даже Марс.
    Време е нотариално да заверим Слънчевата система като собственост на Рижавия перчем,за да сме спокойни,че тази ,,руска заплаха" взе да ме тревожи

    08:24 19.01.2026

  • 43 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Нещастници":

    На Запад от Азорските острови Европа няма никакви правомощия Испания загуби войната с Англия и няма думата Франция продаде Луизиана на Щатите и сега трябва да мълчи Гренландия част от Америка И те така те

    08:24 19.01.2026

  • 44 Сега

    3 1 Отговор
    Лудите в ес, ще ни убеждават как Русия е заплаха и е супер да подарим Гренландия на тромпета.

    08:25 19.01.2026

  • 45 Хаха

    0 3 Отговор

    До коментар #36 от "защо сравняваш руснаците":

    Троле, Русия е фашистка държава агресор.

    08:25 19.01.2026

  • 46 Дон Дони

    1 0 Отговор
    Острова си е на Дания, няма руски крак стъпил там! Какво реве рижия, явно е решил да го присвоява! Да обвиняваш комшия че друг ще му вземе имота защото ти не може да го използваш и искаш да му го отнемеш дори със сила е кражба!

    08:27 19.01.2026

  • 47 Госあ

    0 0 Отговор
    ЕС и Дания биха стопанисвали Гренландия много по - добре с Русия предвид флота и от ледоразбивачи. Краварника има два.

    08:29 19.01.2026

  • 48 Явно

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":

    Само ти се будиш така! Милиони се будят щастливи че не живеят в Украйна на студено!

    08:29 19.01.2026

  • 49 Я пък тоя

    0 0 Отговор
    Тия руснаци и Гренландия ли заплашват!
    Както е тръгнало нищо чудно утре да се окаже, че и белия дом е под заплаха.
    На времето ни плашеха с Торбалан, сега с Русия.
    Приказки от 1001 нощ, за малки деца.

    08:30 19.01.2026

  • 50 Госあ

    0 0 Отговор
    Северния път се стопанисва от Русия. Краварника няма техника.

    08:31 19.01.2026