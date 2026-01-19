Тръмп: Време е САЩ да неутрализират „руската заплаха“ в Гренландия

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Дания не е успяла да предприеме ефективни действия срещу това, което той определя като „руска заплаха“ в Гренландия. По думите му моментът е настъпил проблемът да бъде решен, като той подчерта, че това „ще се случи“, съобщава Ройтерс, предава БТА.

В публикация в социалната си платформа „Трут соушъл“ Тръмп написа, че в продължение на две десетилетия НАТО е отправяло призиви към Копенхаген да се справи с руското влияние в Гренландия, но без резултат. Според него Дания не е показала способност да действа по този въпрос.

До момента нито Белият дом, нито датското представителство към Европейския съюз, нито Министерството на външните работи на Дания са предоставили коментар по повод изявленията на американския президент, уточнява Ройтерс.

Тръмп неведнъж е заявявал, че настоява автономната датска територия Гренландия да стане собственост на Съединените щати и че няма да приеме алтернативни варианти. В отговор лидерите на Дания и на самата Гренландия подчертават, че островът не се продава и че местното население не желае да се присъедини към САЩ.

През уикенда Тръмп отиде още по-далеч, като заплаши с въвеждането на допълнителни мита върху европейски държави, докато Вашингтон не получи възможност да закупи Гренландия.

Американският президент аргументира позицията си с нарастващото присъствие на Китай и Русия в Арктика, което според него превръща Гренландия в ключов елемент от националната сигурност на САЩ.

От своя страна Дания и други европейски държави посочват, че Гренландия отдавна попада под защитата на колективната отбрана на НАТО, припомня Ройтерс.