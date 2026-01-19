Тръмп критикува Норвегия за Нобеловата награда: Сега приоритет са американските интереси

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е изпратил писмо до норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре, в което заявява, че вече не се чувства длъжен да "мисли единствено за мира" и възнамерява да постави американските интереси на първо място. Решението му идва след като не е получил Нобелова награда за мир, предава News.bg.
В писмото Тръмп настоява за "пълен и тотален контрол над Гренландия". Той аргументира позицията си с твърдението, че Дания не е в състояние да защити острова от потенциална заплаха от Русия или Китай и поставя под въпрос легитимността на датската собственост, като отбелязва: "Няма писмени документи, само че лодка е акостирала там преди стотици години, но и ние сме имали лодки, акостирали там."
Писмото е разпространено и до множество европейски посланици.
По-рано Норвежкият Нобелов комитет подчерта, че честта на Нобеловата награда за мир остава трайно свързана с първоначалния ѝ лауреат. Коментарът идва след като лидерът на венецуелската опозиция, Мария Корина Мачадо, е връчила медала си на Тръмп.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 В пенсия
Коментиран от #11
10:57 19.01.2026
2 Пич
10:59 19.01.2026
3 Бай амед
10:59 19.01.2026
4 Жалко
10:59 19.01.2026
5 Трол
11:00 19.01.2026
6 Пепо
Коментиран от #18
11:00 19.01.2026
7 суджук
11:01 19.01.2026
8 ДрайвингПлежър
А Европа е време да се обади на Си и Вова иначе ще дава не само Гренландия...
Коментиран от #24
11:05 19.01.2026
9 Учуден
Правнучето на швабето имало лодки. Кои сте ВИЕ? Бежанците от Европа. Главно крадци и убийци избягали от закона.
Коментиран от #36
11:05 19.01.2026
10 Дончо иска Слънцето и
11:06 19.01.2026
11 Отговор
До коментар #1 от "В пенсия":Нарцисизмът му вече е за бързо хоспитализиране
11:06 19.01.2026
12 гост
11:10 19.01.2026
13 Абсолютен
11:10 19.01.2026
14 приоритет са американските интереси
Коментиран от #17
11:12 19.01.2026
15 С една дума :
,,Не ми в връчихте,но Глей ся Ко стаА...!"
11:14 19.01.2026
16 суджук
11:16 19.01.2026
17 приоритет са американските интереси
До коментар #14 от "приоритет са американските интереси":А те НЕ кореспондират с това САЩ да е „доброжелателен защитник“....Ей точно това не се осъзнава от недоразуменията в ЕК и е нужна оставка или вот на недоверие в ЕП
11:16 19.01.2026
18 Сульо красний
До коментар #6 от "Пепо":Европа никога не се е готвила за война,но вече го прави!Ти какво търсиш в "безгръбначната" Европа?
11:18 19.01.2026
19 Американските интереси НЕ са европейски
Това обаче изисква политическо въображение и готовност да се премине отвъд геополитиката с нулев резултат. Администрацията на Тръмп няма да възприеме подобен подход. Ако международната общност продължи да се съгласява с едностранни действия, дългосрочните последици могат да бъдат тежки.
11:19 19.01.2026
20 Ако не беше.....
На всяка цена си искаше "Нобеловата награда за мир " ,получи нещо такова от ФИФА ,и ВТОРА употреба от Мачадо....но пак не може да се укроти !
11:21 19.01.2026
21 С неадекватни атлантически
11:21 19.01.2026
22 приоритет са американските интереси
11:23 19.01.2026
23 толкова
Коментиран от #28
11:24 19.01.2026
24 Офф
До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":На Си може да се обади, ама Вовата е приключил и той отвсякъде, та нема нужда да му се обаждат. Русия и САЩ са двете страни на една монета. Сащ поне доскоро го раздаваха демократично, на бяха за предпочитане между двете. Светът вече не е голям, и спасение не дебне отникъде...
11:29 19.01.2026
25 Атлантизма е еманацията на нацизма...
11:32 19.01.2026
26 Оракула от Делфи
11:32 19.01.2026
27 Говориха ни как Русия щяла
11:34 19.01.2026
28 А бе те си имат психиатри и то много!
До коментар #23 от "толкова":Ама никой не смее да каже,камо ли да заведе Бай-Дончо на психиатър...!
11:35 19.01.2026
29 Истината
Този се оказа в пъти по-вреден от Байдън.
11:36 19.01.2026
30 приоритет са американските интереси
11:37 19.01.2026
31 ТИГО
Коментиран от #44
11:41 19.01.2026
32 Скарлет
11:42 19.01.2026
33 ЕК са престъпници ! ЕК е позор!
Коментиран от #42
11:42 19.01.2026
34 Алелемалеее....
11:45 19.01.2026
35 Атлантизма е еманацията на нацизма...
11:46 19.01.2026
36 Гост
До коментар #9 от "Учуден":Не са избягали- заточвали са ги там. Имаше някакъв филм и там се разказваше, че в Англия жените които са бременни и са хванати за престъпление са имали два избора - или бесило или на кораба и в Америка. Никак не е чудно че са избили коренното население.
11:46 19.01.2026
37 Така става
11:47 19.01.2026
38 Здравето е велико нещо!!! !
Нарича се болестта на тези които са нормални, защото болния не е в състояние да разбере, какво говори и какви ги върши и не може да отговаря за това което прави, ...???!!!
За съжаление болестното състояние е неизлечимо, с познанията и лекарствата, които има днес и важи за всички без изключение,
Президенти ,Премиери Пълководци и такива които не са носители на Наградата за мир тази година!!!
Коментиран от #47
11:49 19.01.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 приоритет са американските интереси
11:52 19.01.2026
42 Оракула от Делфи
До коментар #33 от "ЕК са престъпници ! ЕК е позор!":Опасно близо си, до новия вирус " деменцията от САЩ"!!!
11:53 19.01.2026
43 приоритет са американските интереси
11:56 19.01.2026
44 Мара общата
До коментар #31 от "ТИГО":Имаш късмет, че не съм бил аз. Трябва курбан да правиш
11:58 19.01.2026
45 Дания
Коментиран от #48
11:59 19.01.2026
46 истина ти казвам
11:59 19.01.2026
47 А Атлантическа Деменция
До коментар #38 от "Здравето е велико нещо!!! !":Има ли ? Те в състояние ли са да разберат какво говорят и какви ги вършат и могат ли да отговарят логично за това което правят ...???!!! А?
12:01 19.01.2026
48 И това не е истината колега
До коментар #45 от "Дания":Гренландия също не е, както често се твърди, част от Европейския съюз. През 1973 г. тя става член на Европейската общност (ЕО), предшественикът на ЕС, като част от Дания, въпреки че 70% от гренландците са гласували против това. След като получава вътрешна автономия, Гренландия провежда свой собствен референдум през 1982 г., на който 53% гласуват в полза на оттеглянето, което е завършено през 1985 г. Оттогава Гренландия е асоциирана с ЕС само като окупирана дефакто отвъдморска държава или територия. Гренландците нито в САЩ искат, нито в Дания. !
12:07 19.01.2026
49 Синя София
12:16 19.01.2026