Новини
Свят »
Норвегия »
Тръмп критикува Норвегия за Нобеловата награда: Сега приоритет са американските интереси

Тръмп критикува Норвегия за Нобеловата награда: Сега приоритет са американските интереси

19 Януари, 2026 10:56 1 438 49

  • доналд тръмп-
  • нобелова награда-
  • норвегия-
  • сащ

Президентът на САЩ обяснява в писмо до норвежкия премиер защо не се чувства обвързан с мирните ангажименти

Тръмп критикува Норвегия за Нобеловата награда: Сега приоритет са американските интереси - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е изпратил писмо до норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре, в което заявява, че вече не се чувства длъжен да "мисли единствено за мира" и възнамерява да постави американските интереси на първо място. Решението му идва след като не е получил Нобелова награда за мир, предава News.bg.

В писмото Тръмп настоява за "пълен и тотален контрол над Гренландия". Той аргументира позицията си с твърдението, че Дания не е в състояние да защити острова от потенциална заплаха от Русия или Китай и поставя под въпрос легитимността на датската собственост, като отбелязва: "Няма писмени документи, само че лодка е акостирала там преди стотици години, но и ние сме имали лодки, акостирали там."

Писмото е разпространено и до множество европейски посланици.

По-рано Норвежкият Нобелов комитет подчерта, че честта на Нобеловата награда за мир остава трайно свързана с първоначалния ѝ лауреат. Коментарът идва след като лидерът на венецуелската опозиция, Мария Корина Мачадо, е връчила медала си на Тръмп.


Норвегия
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В пенсия

    39 2 Отговор
    Дедо Дони, требе да си ходи!

    Коментиран от #11

    10:57 19.01.2026

  • 2 Пич

    24 0 Отговор
    Уффф....... да дойде да го нараним с домашен суджук , и лично че му напишем сертификат дека е най големио майстор на суджуко ! Да мирне!!!

    10:59 19.01.2026

  • 3 Бай амед

    25 0 Отговор
    Дайде и една награда на този жълт шемет та да миряса

    10:59 19.01.2026

  • 4 Жалко

    31 3 Отговор
    Болен човек

    10:59 19.01.2026

  • 5 Трол

    10 17 Отговор
    Ако норвежците бяха дали наградата на г-н Тръмп, сега той нямаше да иска да вземе Гренландия. Датчаните да се сърдят на тях.

    11:00 19.01.2026

  • 6 Пепо

    38 4 Отговор
    Европа показва стратегическа безгръбначност под натиска на САЩ.

    Коментиран от #18

    11:00 19.01.2026

  • 7 суджук

    27 0 Отговор
    Съвсем е изкукуригал горкият.

    11:01 19.01.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    30 1 Отговор
    Луд с базука - признавам, че прави някой правилни неща, но е време някой да му сложи каишка и намордник

    А Европа е време да се обади на Си и Вова иначе ще дава не само Гренландия...

    Коментиран от #24

    11:05 19.01.2026

  • 9 Учуден

    27 0 Отговор
    "и ние сме имали лодки...."
    Правнучето на швабето имало лодки. Кои сте ВИЕ? Бежанците от Европа. Главно крадци и убийци избягали от закона.

    Коментиран от #36

    11:05 19.01.2026

  • 10 Дончо иска Слънцето и

    16 0 Отговор
    Лунатан да себпреименуват съответно на : Доналт и Тръмп!

    11:06 19.01.2026

  • 11 Отговор

    22 0 Отговор

    До коментар #1 от "В пенсия":

    Нарцисизмът му вече е за бързо хоспитализиране

    11:06 19.01.2026

  • 12 гост

    24 1 Отговор
    Тръмп окончателно изперка опиянен от властта която има. Вижте снимките му от преди една година и сегашните: Оредяла коса, потъмнял тен, увиснали бузи, а погледа ? До сега се вземаше за божи пратеник на земята, а от скоро дори за бог слязъл на замята. А цялата му политика се вписва в един цитат: " САЩ ПИЛИ ОТ ВИНОТО НА ВОЙНАТА 80 ГОДИНИ СЛЕД ВСВ ПИЯНСТВОТО ИМ ОТ ВОЕННИТЕ ПЕЧАЛБИ ПРОДЪЛЖАВА!".

    11:10 19.01.2026

  • 13 Абсолютен

    21 0 Отговор
    Олигофрен

    11:10 19.01.2026

  • 14 приоритет са американските интереси

    23 0 Отговор
    Гренландия също е част от скандинавската общност, исторически характеризирана със сътрудничество, ниско напрежение и ангажимент за мирно регионално развитие. Този пейзаж се промени драстично. Швеция и Финландия се присъединиха към НАТО през последните години и заедно с Дания и Норвегия приеха значително военно присъствие на САЩ - общо около 40 бази - установено без широк обществен дебат и с базите под изключителна юрисдикция на САЩ. Северният регион, някога модел за стабилност, сега е силно милитаризиран. В този контекст, контролирана от САЩ Гренландия би допълнително променила регионалния баланс. Човек трябва да се запита как северните лидери сега гледат на решенията си да бъдат приятелски настроени домакини на американските военни, взети с илюзорното предположение, че САЩ ще действат като „доброжелателен защитник“....

    Коментиран от #17

    11:12 19.01.2026

  • 15 С една дума :

    21 0 Отговор
    Нарцисът-Тръмп е обиден,че не е получил Нобелова награда за мир и казва... :
    ,,Не ми в връчихте,но Глей ся Ко стаА...!"

    11:14 19.01.2026

  • 16 суджук

    22 0 Отговор
    Това за лодките как да се разбира, Тръмпе? Гренландия е открита през 875 г. от исландски моряк, а през 1721 г. започва колонизацията на острова от Дания. Тогава дори не е имало САЩ.

    11:16 19.01.2026

  • 17 приоритет са американските интереси

    15 1 Отговор

    До коментар #14 от "приоритет са американските интереси":

    А те НЕ кореспондират с това САЩ да е „доброжелателен защитник“....Ей точно това не се осъзнава от недоразуменията в ЕК и е нужна оставка или вот на недоверие в ЕП

    11:16 19.01.2026

  • 18 Сульо красний

    5 13 Отговор

    До коментар #6 от "Пепо":

    Европа никога не се е готвила за война,но вече го прави!Ти какво търсиш в "безгръбначната" Европа?

    11:18 19.01.2026

  • 19 Американските интереси НЕ са европейски

    14 0 Отговор
    обаче и никога не са били. Арктика притежава огромен потенциал като регион на мирно сътрудничество. С Гренландия в центъра си, Арктика може да се превърне в демилитаризирана зона, фокусирана върху устойчиво развитие, научно сътрудничество и споделена икономическа полза. Подобна визия би служила както на народите на Арктика, така и на световната общност.
    Това обаче изисква политическо въображение и готовност да се премине отвъд геополитиката с нулев резултат. Администрацията на Тръмп няма да възприеме подобен подход. Ако международната общност продължи да се съгласява с едностранни действия, дългосрочните последици могат да бъдат тежки.

    11:19 19.01.2026

  • 20 Ако не беше.....

    12 0 Отговор
    трагично (човека си има някакъв здравословен проблем,най-добре психиатрите ще кажат.....) щеше да е комично !
    На всяка цена си искаше "Нобеловата награда за мир " ,получи нещо такова от ФИФА ,и ВТОРА употреба от Мачадо....но пак не може да се укроти !

    11:21 19.01.2026

  • 21 С неадекватни атлантически

    11 0 Отговор
    Малоумни лидерчета Европа нищо добро не я чака. Европа няма да може да реагира на евентуално превземане на Гренландия. ЕС остава разделен, без визия и покорно избягва оспорващите действия на САЩ. През последните години европейските правителства не са се противопоставяли смислено на Вашингтон, дори когато са били изправени пред действия, които много анализатори описват като вредни за европейските интереси, като инцидента със „Северен поток“ или по-широкия икономически натиск върху европейските индустрии.

    11:21 19.01.2026

  • 22 приоритет са американските интереси

    4 0 Отговор
    През цялата история великите сили са се сблъсквали с едно и също фундаментално предизвикателство: осигуряване на достъп до жизненоважни ресурси. В този контекст стратегическото местоположение и минералните богатства на Гренландия я правят част от по-широк модел. Наблюдателите посочват подобен интерес на САЩ към богати на ресурси региони като Венецуела, Мексико, Канада, Украйна и районите около Гааза. Реториката на администрацията за „наркотици“ или „външни заплахи“ се възприема от много анализатори като претекст, а не като съществено оправдание. САЩ може вече да не са в състояние да доминират света чрез експанзивната, мисионерска глобална роля, която някога преследваха. Но те все още могат да останат мощна държава, ако осигурят ресурсите, необходими за дългосрочно оцеляване. Тази логика изглежда е в основата на подновения фокус върху Гренландия.

    11:23 19.01.2026

  • 23 толкова

    13 0 Отговор
    ли нямат психиатри в САЩ?!

    Коментиран от #28

    11:24 19.01.2026

  • 24 Офф

    2 7 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    На Си може да се обади, ама Вовата е приключил и той отвсякъде, та нема нужда да му се обаждат. Русия и САЩ са двете страни на една монета. Сащ поне доскоро го раздаваха демократично, на бяха за предпочитане между двете. Светът вече не е голям, и спасение не дебне отникъде...

    11:29 19.01.2026

  • 25 Атлантизма е еманацията на нацизма...

    9 1 Отговор
    Атлантиците са нацисти и престъпници, паразити .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината

    11:32 19.01.2026

  • 26 Оракула от Делфи

    10 1 Отговор
    Този, действително счупи всякакви рекорди на държавна простотия!!!

    11:32 19.01.2026

  • 27 Говориха ни как Русия щяла

    9 1 Отговор
    да напада Европа а то пък се оказа че САЩ бил агресора който територии ще анексира

    11:34 19.01.2026

  • 28 А бе те си имат психиатри и то много!

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "толкова":

    Ама никой не смее да каже,камо ли да заведе Бай-Дончо на психиатър...!

    11:35 19.01.2026

  • 29 Истината

    7 0 Отговор
    Донката май не си дава сметка какво посмешище е станал.
    Този се оказа в пъти по-вреден от Байдън.

    11:36 19.01.2026

  • 30 приоритет са американските интереси

    7 0 Отговор
    Анализаторите отбелязват, че американските политици са остро осъзнати за относителния упадък на страната в сравнение с други глобални участници. Това осъзнаване сякаш подхранва чувство за неотложност, което оформя външнополитическите избори. Вместо да се ангажират конструктивно с възникващия многополюсен свят, САЩ изглежда се движат към изолация, милитаризация и търсене на ресурсна самодостатъчност, основана на грабване и контролиране на това, което е необходимо. Основното послание изглежда е, че САЩ трябва да могат да се справят самостоятелно, дори ако останалият Западен свят се срине ....

    11:37 19.01.2026

  • 31 ТИГО

    4 4 Отговор
    ЕЙ русолястите викаха "Тръмп миротвореца" и какво стана че не се сещам ,нещо обърнахте палачинката ! Сладури ,оня "талант устата " пееше "Тръмп татата " на червения площад ама и на него му млъкна "УСТАТА" Нема да забравя как злобно ме изгледа ,бяхме с жената в мол а аз бях с фанелката "Смачкай ватника"

    Коментиран от #44

    11:41 19.01.2026

  • 32 Скарлет

    6 0 Отговор
    целта която преследва алчния и корумпиран старец в Гренландия не е националната сигурност на САЩ а природните богатства на острова!!! с този откачалник идва и краят на ерата на разума!!! Тръмп се САМОЗАБРАВИ❗❗❗

    11:42 19.01.2026

  • 33 ЕК са престъпници ! ЕК е позор!

    6 2 Отговор
    Европа се прекланя пред САЩ на всяка крачка, дори за сметка на собствените си интереси, но въпреки това не получава нито уважение, нито реципрочност от САЩ - само засилено презрение и експлоатация. САЩ използват мита и открито изискват „закупуването“ на Гренландия, територията на Дания. Третирането на териториалния суверенитет на съюзник като обикновена „сделка с недвижими имоти“ е акт на явна хегемонна агресия и унижение. Въпреки това, пред лицето на подобни явни нарушения на суверенното ѝ достойнство, реакцията на Европа е шокиращо слаба. Кая Калас, върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност, дори заяви, че Китай и Русия „сигурно се радват“ поради „разногласията между съюзниците“ - тон, едновременно сервилен и опасно подвеждащ.

    Коментиран от #42

    11:42 19.01.2026

  • 34 Алелемалеее....

    6 0 Отговор
    Обикновено клоуните са смешни, но този е и жалък!

    11:45 19.01.2026

  • 35 Атлантизма е еманацията на нацизма...

    5 0 Отговор
    Изправена пред хегемонистко изнудване в ледените ветрове на Гренландия и самоналожени ограничения в конферентните зали на Брюксел, Европа наистина трябва да се събуди: продължаването на това да бъде затънала в блатото на двойните стандарти само ще изчерпи собствената ѝ жизненост; само като се върне към рационалността и прагматизма, тя може наистина да вземе съдбата си в свои ръце.

    11:46 19.01.2026

  • 36 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Учуден":

    Не са избягали- заточвали са ги там. Имаше някакъв филм и там се разказваше, че в Англия жените които са бременни и са хванати за престъпление са имали два избора - или бесило или на кораба и в Америка. Никак не е чудно че са избили коренното население.

    11:46 19.01.2026

  • 37 Така става

    4 0 Отговор
    Когато хора с влошено психическо здраве застанат начело на велики страни! В резултат тези хора няма да се излекуват, но ще подлудят своето, а и на света население, а от "великите" им държави няма да остане нищо велико!

    11:47 19.01.2026

  • 38 Здравето е велико нещо!!! !

    5 0 Отговор
    Деменцията като диагноза ,започва с не нормално държание ,и объркани мисли и в първия момент всички са в шок, после малко-по малко се свиква с тази тежка , болест!
    Нарича се болестта на тези които са нормални, защото болния не е в състояние да разбере, какво говори и какви ги върши и не може да отговаря за това което прави, ...???!!!
    За съжаление болестното състояние е неизлечимо, с познанията и лекарствата, които има днес и важи за всички без изключение,
    Президенти ,Премиери Пълководци и такива които не са носители на Наградата за мир тази година!!!

    Коментиран от #47

    11:49 19.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 приоритет са американските интереси

    2 0 Отговор
    Това, което европейските политици наричат ​​„намаляване на риска“, се е превърнало в „намаляване на развитието“. За да задоволят политическата параноя на съюзник отвъд океана, те жертват не само правото на своите граждани да се ползват с напреднали технологии,но също така възпрепятстваха собствената си модернизация.

    11:52 19.01.2026

  • 42 Оракула от Делфи

    0 2 Отговор

    До коментар #33 от "ЕК са престъпници ! ЕК е позор!":

    Опасно близо си, до новия вирус " деменцията от САЩ"!!!

    11:53 19.01.2026

  • 43 приоритет са американските интереси

    1 0 Отговор
    ЕС е заслепен от когнитивната си пристрастност да преразтяга концепцията за сигурност, използвайки политически манипулации, за да подкопае нормалното двустранно икономическо и търговско сътрудничество. Според доклади Брюксел планира да принуди държавите-членки постепенно да премахнат произведеното в Китай оборудване от критична инфраструктура, обхващаща телекомуникационни мрежи, слънчеви енергийни системи и дори скенери за сигурност. Подобни мерки стават все по-често срещани през последните години. Те нямат солидна техническа или правна обосновка и открито противоречат на научните разсъждения и пазарната логика. ЕК реално работи не за европейските а за американските интереси и точно това е трагедията

    11:56 19.01.2026

  • 44 Мара общата

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "ТИГО":

    Имаш късмет, че не съм бил аз. Трябва курбан да правиш

    11:58 19.01.2026

  • 45 Дания

    1 0 Отговор
    е част от Европа и Гренландия също заселена от датчани!!! а и на тези датчани сигурно никак не им е било лесно да се заселят и оцелеят при полярните мечки!!! Европа е в ступор от действията и изявленията на арогантния президент

    Коментиран от #48

    11:59 19.01.2026

  • 46 истина ти казвам

    1 0 Отговор
    Маалиии тоа е по изтрещел и от бай Дончо! Кви руснаци,кви китайци го гонат само той си знае!

    11:59 19.01.2026

  • 47 А Атлантическа Деменция

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Здравето е велико нещо!!! !":

    Има ли ? Те в състояние ли са да разберат какво говорят и какви ги вършат и могат ли да отговарят логично за това което правят ...???!!! А?

    12:01 19.01.2026

  • 48 И това не е истината колега

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Дания":

    Гренландия също не е, както често се твърди, част от Европейския съюз. През 1973 г. тя става член на Европейската общност (ЕО), предшественикът на ЕС, като част от Дания, въпреки че 70% от гренландците са гласували против това. След като получава вътрешна автономия, Гренландия провежда свой собствен референдум през 1982 г., на който 53% гласуват в полза на оттеглянето, което е завършено през 1985 г. Оттогава Гренландия е асоциирана с ЕС само като окупирана дефакто отвъдморска държава или територия. Гренландците нито в САЩ искат, нито в Дания. !

    12:07 19.01.2026

  • 49 Синя София

    0 0 Отговор
    Тоя жълтия предизвика толкова търговски войни,сега започва истински войни, трябва да си олигофрен да му даваш Нобел за мир

    12:16 19.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания