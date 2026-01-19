Тръмп критикува Норвегия за Нобеловата награда: Сега приоритет са американските интереси

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е изпратил писмо до норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре, в което заявява, че вече не се чувства длъжен да "мисли единствено за мира" и възнамерява да постави американските интереси на първо място. Решението му идва след като не е получил Нобелова награда за мир, предава News.bg.

В писмото Тръмп настоява за "пълен и тотален контрол над Гренландия". Той аргументира позицията си с твърдението, че Дания не е в състояние да защити острова от потенциална заплаха от Русия или Китай и поставя под въпрос легитимността на датската собственост, като отбелязва: "Няма писмени документи, само че лодка е акостирала там преди стотици години, но и ние сме имали лодки, акостирали там."

Писмото е разпространено и до множество европейски посланици.

По-рано Норвежкият Нобелов комитет подчерта, че честта на Нобеловата награда за мир остава трайно свързана с първоначалния ѝ лауреат. Коментарът идва след като лидерът на венецуелската опозиция, Мария Корина Мачадо, е връчила медала си на Тръмп.